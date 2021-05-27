Наука
Никита Логинов

Археологи обнаружили самые древние инструменты для нанесения татуировок — им от 3600 до 5500 лет Статьи редакции

Это остро заточенные кости индейки, найденные в штате Теннесси.

Две верхние кости использовались для нанесения тату, две нижние — предположительно, тоже, но доказательств пока нет Изображение Journal of Archaeological Science

Заточенные кости индейки нашли на раскопках в районе Фернвэйл в Теннесси ещё в 1985 году, но только сейчас учёные смогли изучить их на микроуровне. Оказалось, эти кости имеют характерные рисунки повреждений на кончиках и износа вокруг них, а также частицы охры красного и чёрного цвета. Такие же микроповреждения образуются на опытных образцах из костей оленя, которыми учёные имитировали нанесение татуировок.

Рядом с костями индейки находились морские ракушки со следами охры — предположительно, в них древние тату-мастера окунали свои инструменты в процессе татуирования. Найденные кости и ракушки датируются примерно 1600-3500 годами до нашей эры. То есть, коренные американцы начали практиковать татуирование как минимум 3600 лет назад.

«Ледяной человек» Этци и места его татуировок Изображение Journal of Archaeological Science

Самые древние останки человека с татуировками — это ледяная мумия Этци возрастом около 5300 лет, найденная в Италии. Но никаких тату-инструментов той эпохи в Европе найдено не было. К тому же, Этци (или его неизвестный татуировщик) использовал несколько другую технику татуирования — разрезы с последующим втиранием пигмента, а не точечные проколы.

#история #археология #новости

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Pavel Vakhrushev

11

Щас бы айфон 12 выиграть - подумали индейцы

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Егор Ниглов

10

Бипантен рядом нашли?

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Сергей Новиков

Егор
0

Только персен нашли

Ответить

Nikolay Mn

Егор
0

Нет, только гетеропантен. 

Ответить

Алексей Иванов

9

Вы че, да не может такого быть, татуировки это же мода, которая быстро проходит, лол

Ответить

Виктор Омай

Алексей
0

ох уж эта 5000-летняя молодёшь, понабивают своих татух и пёхаются в свои вэйпы

Ответить

Смешной Денис

–7

Оказывается эти говноеды существовали и 5000 лет назад

Ответить

Морс Вишневый

Смешной
8

Про тебя в статье вроде ничего не сказано...

Ответить

Миша Копейкин

Морс
6

Ответы в стиле  "Это ты про себя говоришь?" просто пиздец какие примитивные. Начиная класса с 5 их повторяют и повторяют, считая это неебаться остроумным ответом. Тебе самому не стрёмно такое писать?

Ответить

Дешевый блик

Миша
6

Ну ка, покажи пример не примитивного ответа?)
Как хочет так и отвечает че доебался)

Ответить

Миша Копейкин

Дешевый
4

Как хочу так и доёбываюсь че доебался)

Ответить

Дешевый блик

Миша
1

Ах какой а

Ответить

Морс Вишневый

Миша
1

Слушай, мне с рождения приходится слышать эти примитивные слова из стрёмных застарелых 33 букв. Их всё повторяют и повторяют, считают что это остроумно. Вот и ты туда же. Не стрёмно? Может тебе не стрёмно доебаться до дамы, которая вообще не с тобой разговаривает? Пойди доебись до гопарей за гаражом, которые тебя воспитывали и поёбывали

Ответить

Миша Копейкин

Морс
0

Ну а если по делу. Тебе не кажется твой ответ суперзаезженным, набившим оскомину, напрочь лишённым изысканности, демонстрирующим полную неспособность отойти от шаблона? А? А? А? А? А? А? А? А?

Ответить

Морс Вишневый

Миша
6

Ок, давай по делу. Мне кажется, что я могу отвечать хоть из разряда «да-пизда». По субботам я демонстрирую голую жопу у Ростислава. По вторникам интеллект и чувство юмора. А по четвергам, уж извини, демонстрирую что хочу. Приходи завтра, пошлю тебя нахуй :3

Ответить

Уютный пёс_анон

Морс
0

а в эту субботу новая голая жопа будет?

Ответить

Морс

Уютный
4

У меня она одна. Так что будет старая

Ответить

Уютный

Морс
0

я хочу новую

Ответить

Морс

Уютный
0

Бля, сорян

Ответить

Уютный

Морс
0

купи новую голую жопу!

Ответить

Морс

Уютный
0

Мне не продают. Говорят еще старая норм

Ответить

Уютный

Морс
0

тогда укради

Ответить

Морс

Уютный
2

Надо еще нормальную найти

Ответить

Уютный

Морс
0

хочу краденную жопу

Ответить

Dmitry

Уютный
2

Grant Theft Ass V

Ответить

Морс

Уютный
0

Тогда сам своруй

Ответить

Уютный

Морс
0

я ворую только сердечки

Ответить

Морс

Уютный
0

Всё, я попала

Ответить

AttentiveM

Морс
0

🤨

Ответить

Dmitry Teplyakov

Морс
1

А можно нахуй сегодня?

Ответить

Морс

Dmitry
1

Нет, боюсь добить набитую кем-то до меня оскомину у Михаила

Ответить

Dmitry

Морс
0

Хорошо

Ответить

Миша Копейкин

Морс
0

Но вопрос был не в том можешь ты или не можешь. Вопрос был в том осознаёшь ли ты примитивность твоих слов. И нахуя пишешь такой примитив?

Ответить

Морс

Миша
0

Осознаю, да. А пишу, чтоб дорвать твою жопу)

Ответить

Миша

Морс
0

Я про истинную мотивацию. Сомневаюсь, что ты и все, кто постоянно пишет "Это ты про себя говоришь?", делают это исключительно в целях тролинга

Ответить

Морс

Миша
2

Заебал. Пойду лучше на газоне в собачье говно наступлю.

Ответить

Денис Лисовски

Смешной
5
Ответить

Сергей Новиков

Смешной
0

Вы про жуков?

Ответить

Миша Копейкин

2

Похожи на иглы для чипирования

Ответить

Сергей Новиков

Миша
1

5000G

Ответить

Ozabot

Сергей
2

3000 до н.э. G

Ответить

Сергей Новиков

Ozabot
2
Ответить

С H А P Р i Е

1

На день благодарения индеек татуировали

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Никита Логинов

С
0

Так себе благодарность...

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