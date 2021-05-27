Это остро заточенные кости индейки, найденные в штате Теннесси.

Две верхние кости использовались для нанесения тату, две нижние — предположительно, тоже, но доказательств пока нет Изображение Journal of Archaeological Science

Заточенные кости индейки нашли на раскопках в районе Фернвэйл в Теннесси ещё в 1985 году, но только сейчас учёные смогли изучить их на микроуровне. Оказалось, эти кости имеют характерные рисунки повреждений на кончиках и износа вокруг них, а также частицы охры красного и чёрного цвета. Такие же микроповреждения образуются на опытных образцах из костей оленя, которыми учёные имитировали нанесение татуировок.

Рядом с костями индейки находились морские ракушки со следами охры — предположительно, в них древние тату-мастера окунали свои инструменты в процессе татуирования. Найденные кости и ракушки датируются примерно 1600-3500 годами до нашей эры. То есть, коренные американцы начали практиковать татуирование как минимум 3600 лет назад.

«Ледяной человек» Этци и места его татуировок Изображение Journal of Archaeological Science

Самые древние останки человека с татуировками — это ледяная мумия Этци возрастом около 5300 лет, найденная в Италии. Но никаких тату-инструментов той эпохи в Европе найдено не было. К тому же, Этци (или его неизвестный татуировщик) использовал несколько другую технику татуирования — разрезы с последующим втиранием пигмента, а не точечные проколы.