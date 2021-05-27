Археологи обнаружили самые древние инструменты для нанесения татуировок — им от 3600 до 5500 лет Статьи редакции
Это остро заточенные кости индейки, найденные в штате Теннесси.
Заточенные кости индейки нашли на раскопках в районе Фернвэйл в Теннесси ещё в 1985 году, но только сейчас учёные смогли изучить их на микроуровне. Оказалось, эти кости имеют характерные рисунки повреждений на кончиках и износа вокруг них, а также частицы охры красного и чёрного цвета. Такие же микроповреждения образуются на опытных образцах из костей оленя, которыми учёные имитировали нанесение татуировок.
Рядом с костями индейки находились морские ракушки со следами охры — предположительно, в них древние тату-мастера окунали свои инструменты в процессе татуирования. Найденные кости и ракушки датируются примерно 1600-3500 годами до нашей эры. То есть, коренные американцы начали практиковать татуирование как минимум 3600 лет назад.
Самые древние останки человека с татуировками — это ледяная мумия Этци возрастом около 5300 лет, найденная в Италии. Но никаких тату-инструментов той эпохи в Европе найдено не было. К тому же, Этци (или его неизвестный татуировщик) использовал несколько другую технику татуирования — разрезы с последующим втиранием пигмента, а не точечные проколы.
Бипантен рядом нашли?
Вы че, да не может такого быть, татуировки это же мода, которая быстро проходит, лол
ох уж эта 5000-летняя молодёшь, понабивают своих татух и пёхаются в свои вэйпы
Про тебя в статье вроде ничего не сказано...
Ответы в стиле "Это ты про себя говоришь?" просто пиздец какие примитивные. Начиная класса с 5 их повторяют и повторяют, считая это неебаться остроумным ответом. Тебе самому не стрёмно такое писать?
Ну ка, покажи пример не примитивного ответа?)
Как хочет так и отвечает че доебался)
Как хочу так и доёбываюсь че доебался)
Слушай, мне с рождения приходится слышать эти примитивные слова из стрёмных застарелых 33 букв. Их всё повторяют и повторяют, считают что это остроумно. Вот и ты туда же. Не стрёмно? Может тебе не стрёмно доебаться до дамы, которая вообще не с тобой разговаривает? Пойди доебись до гопарей за гаражом, которые тебя воспитывали и поёбывали
Ну а если по делу. Тебе не кажется твой ответ суперзаезженным, набившим оскомину, напрочь лишённым изысканности, демонстрирующим полную неспособность отойти от шаблона? А? А? А? А? А? А? А? А?
Ок, давай по делу. Мне кажется, что я могу отвечать хоть из разряда «да-пизда». По субботам я демонстрирую голую жопу у Ростислава. По вторникам интеллект и чувство юмора. А по четвергам, уж извини, демонстрирую что хочу. Приходи завтра, пошлю тебя нахуй :3
Уютный пёс_анон
а в эту субботу новая голая жопа будет?
я хочу новую
купи новую голую жопу!
А можно нахуй сегодня?
Но вопрос был не в том можешь ты или не можешь. Вопрос был в том осознаёшь ли ты примитивность твоих слов. И нахуя пишешь такой примитив?
Похожи на иглы для чипирования
5000G