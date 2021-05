Также в архив включили сценарии фильма «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything) и первого эпизода сериала «Секретные материалы» (The X-Files) — последний документ подписан шоураннером для учёного. Кроме того, сохранили и сценарий серии «Симпсонов» 1999 года, в которой появился учёный. В эпизоде Хокинг заинтригован теорией Гомера о «пончиковой вселенной» и задаётся вопросом, может ли он её украсть.