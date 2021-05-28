Документы Стивена Хокинга оцифруют и поместят в библиотеку Кембриджского университета Статьи редакции
Архив содержит более 10 тысяч страниц, среди которых — детские письма, сценарии «Симпсонов» и основные работы учёного.
Наследие Стивена Хокинга разделят Кембриджский университет и Музей науки. Документы, включающие в себя детские письма, сценарии из его выступлений на телевидении и новаторские исследования физика, в цифровом виде сохранит библиотека Кембриджского университета. Личные вещи — коляски и синтезаторы речи – разместят в Музее науки в Лондоне.
Acceptance in Lieu (AIL) — это положение британского налогового законодательства, которое позволяет передавать важные произведения искусства и объекты наследия в государственную собственность в обмен на списание налога на наследство.
Сын учёного Тим Хокинг с восторгом воспринял идею сохранения документов отца для будущих поколений. По его словам, физик всегда хотел, чтобы наука была открыта для всех.
Некоторые документы из архива сын Хокинга сам увидел впервые. Например, письмо учёного, когда тот ещё был ребёнком, своему папе: «Дорогой отец, вот история. Однажды какие-то пираты загрузили сокровища на корабль. Стивен».
Также в архив включили сценарии фильма «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything) и первого эпизода сериала «Секретные материалы» (The X-Files) — последний документ подписан шоураннером для учёного. Кроме того, сохранили и сценарий серии «Симпсонов» 1999 года, в которой появился учёный. В эпизоде Хокинг заинтригован теорией Гомера о «пончиковой вселенной» и задаётся вопросом, может ли он её украсть.
Кембриджский университет сохранит и научные работы Стивена Хокинга. «Замечательно, что историки науки могут получить представление о том, как Стивен думал о проблемах пространства-времени», — прокомментировал сохранение документов учёного один из работавших с ним профессоров Пол Шеллард.
Библиотека Кембриджского университета начала работу по сбору и каталогизации документов, попавших в архив. Организация хочет сделать его доступным для всех, но признаёт, что это будет непросто. В 2017 году библиотека уже оцифровывала докторскую диссертацию Хокинга 1965 года. Желающих получить к ней доступ было так много, что сервисы организации не выдержали и перестали работать.
Стивен Хокинг — один из самых знаменитых физиков-теоретиков, один из основоположников квантовой космологии. Он занимался изучением чёрных дыр: в 1974 году он разработал теорию, что они «испаряются» за счёт явления, которое позже назвали «излучением Хокинга».
В 1963 году у него диагностировали боковой амиотрофический склероз, который постепенно привёл к параличу. Обычно болезнь проявляется в 50-80 лет, но физик столкнулся с ней в 21 год.
Он умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Его захоронили в Вестминстерском аббатстве рядом с Дарвином и Ньютоном.
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