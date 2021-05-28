{"id":700,"title":"\u0411\u0435\u0441\u043f\u043b\u0430\u0442\u043d\u044b\u0439 \u0431\u0438\u0437\u043d\u0435\u0441-\u0444\u043e\u0440\u0443\u043c \u043f\u043e ecommerce \u043e\u0442 Ozon","url":"\/redirect?component=advertising&id=700&url=https:\/\/vc.ru\/ozon\/246011&hash=d5f27fcb65cb1ad79d66d42f28e6a1cc778789fb36c1ec23e739a644c536fb0e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Sasha Shambilova

Документы Стивена Хокинга оцифруют и поместят в библиотеку Кембриджского университета Статьи редакции

Архив содержит более 10 тысяч страниц, среди которых — детские письма, сценарии «Симпсонов» и основные работы учёного.

4 4 комментария
473 просмотров
Фото AFP

Наследие Стивена Хокинга разделят Кембриджский университет и Музей науки. Документы, включающие в себя детские письма, сценарии из его выступлений на телевидении и новаторские исследования физика, в цифровом виде сохранит библиотека Кембриджского университета. Личные вещи — коляски и синтезаторы речи – разместят в Музее науки в Лондоне.

Это даёт необычайное представление об эволюции научной жизни Стивена, от детства до студента-исследователя, от активиста-инвалида до всемирно известного учёного-новатора. Я так благодарна, что семья Хокинга и схема AIL доверили нам этот драгоценный архив.

Джессика Гарднер
библиотекарь Кембриджского университета

Acceptance in Lieu (AIL) — это положение британского налогового законодательства, которое позволяет передавать важные произведения искусства и объекты наследия в государственную собственность в обмен на списание налога на наследство.

Сын учёного Тим Хокинг с восторгом воспринял идею сохранения документов отца для будущих поколений. По его словам, физик всегда хотел, чтобы наука была открыта для всех.

Некоторые документы из архива сын Хокинга сам увидел впервые. Например, письмо учёного, когда тот ещё был ребёнком, своему папе: «Дорогой отец, вот история. Однажды какие-то пираты загрузили сокровища на корабль. Стивен».

Письмо, написанное молодым Стивеном Хокингом своему отцу

Также в архив включили сценарии фильма «Вселенная Стивена Хокинга» (The Theory of Everything) и первого эпизода сериала «Секретные материалы» (The X-Files) — последний документ подписан шоураннером для учёного. Кроме того, сохранили и сценарий серии «Симпсонов» 1999 года, в которой появился учёный. В эпизоде Хокинг заинтригован теорией Гомера о «пончиковой вселенной» и задаётся вопросом, может ли он её украсть.

Сценарий первого эпизода «Секретных материалов»
Выдержка из сценария «Симпсонов» с выделенными репликами Хокинга

Кембриджский университет сохранит и научные работы Стивена Хокинга. «Замечательно, что историки науки могут получить представление о том, как Стивен думал о проблемах пространства-времени», — прокомментировал сохранение документов учёного один из работавших с ним профессоров Пол Шеллард.

Ранний черновик «Краткой истории времени»

Библиотека Кембриджского университета начала работу по сбору и каталогизации документов, попавших в архив. Организация хочет сделать его доступным для всех, но признаёт, что это будет непросто. В 2017 году библиотека уже оцифровывала докторскую диссертацию Хокинга 1965 года. Желающих получить к ней доступ было так много, что сервисы организации не выдержали и перестали работать.

Стивен Хокинг — один из самых знаменитых физиков-теоретиков, один из основоположников квантовой космологии. Он занимался изучением чёрных дыр: в 1974 году он разработал теорию, что они «испаряются» за счёт явления, которое позже назвали «излучением Хокинга».

В 1963 году у него диагностировали боковой амиотрофический склероз, который постепенно привёл к параличу. Обычно болезнь проявляется в 50-80 лет, но физик столкнулся с ней в 21 год.

Он умер 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет. Его захоронили в Вестминстерском аббатстве рядом с Дарвином и Ньютоном.

Профиль: Стивен Хокинг — Наука на TJ
Вспоминаем наследие знаменитого физика: главные научные открытия об устройстве чёрных дыр и…
tjournal.ru

#новости #хокинг #наука

4 4 комментария
7
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0445\u043e\u043a\u0438\u043d\u0433","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043d\u0430\u0443\u043a\u0430"], "comments": 4, "likes": 7, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 388383, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 28 May 2021 13:10:27 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
4 комментария
Популярные
По порядку

С H А P Р i Е

1

Здравствуйте, как пройти в библиотеку?

Ответить

Rusty Nail

0

Документы Стивена Хокинга оцифруют и выставят NFT на аукционе

Ответить

чеченская обезьяна

–2

полоумный гоблин на электромопеде

Ответить

P Bronxon

чеченская
0

как-то совсем низкопробно

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Domestos запустил конкурс — победителям отремонтируют школьный туалет. Десятки школ отправили заявки с фото
Участники рассказывают (и показывают) про годы без ремонта, «дырки» вместо унитазов и сломанные перегородки.
318
Twitter
Почему Ивану Голунову не стыдно за такие слова?
354
Интернет
Манижа против Wonderzine: издание намекнуло на возможную связь певицы с Кремлём, она подаст в суд за клевету
Главред Wonderzine обратила внимание на то, что феминистская песня представляла страну, в которой есть «серьёзные проблемы» с правами женщин.
180
Популярное за три дня
Новости
Меркель: Евросоюз расширит санкции против Белоруссии и внесёт новые лица в «чёрный» список
ЕС обвиняет официальный Минск в нарушении международных правил из-за ситуации с Ryanair и Протасевичем.
122
Беларусь
Авиабойкот Белоруссии: хроника «блокады» из-за скандала с самолётом Ryanair
Как и призывают власти ЕС, частные компании меняют маршруты и прекращают летать в Минск.
100
Новости
На Навального завели третье уголовное дело — об оскорблении судьи на процессе о клевете на ветерана
Как именно политик оскорбил судью — не уточняется.
110
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Дмитрий Орлов

Полицейские, которые подбросили…

Zhanna Sinelnik

Команда Мальты на «Евровидении…

Нужен Ответ

Полицейские, которые подбросили…

Летний Никита

Полицейские, которые подбросили…

#realfiddy

В Сочи арестовали аниматоров в…

Митя Мурасов

В Сочи арестовали аниматоров в…

Дмитрий Орлов

Полицейские, которые подбросили…

Весёлый Хамелеон

Самая честная профессия

Атлант поправил…

Полицейские, которые подбросили…

AZP

Полицейские, которые подбросили…

Артём Илющенко

В Сочи арестовали аниматоров в…

KSA

Полицейские, которые подбросили…

Атлант поправил…

Полицейские, которые подбросили…

AZP

Полицейские, которые подбросили…

Алексей Куликов

«Google Фото» установит лимит…

Rusty Nail

Документы Стивена Хокинга…

Bad Mother Fucker

Полицейские, которые подбросили…

DrinK Smoke

К экс-главреду Nexta впервые…

Bad Mother Fucker

Полицейские, которые подбросили…

Алексей Куликов

«Google Фото» установит лимит…
null