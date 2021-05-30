«Ранние» облака отличаются составом от обычных для Красной планеты и переливаются множеством цветов на закате.

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Марсоход Curiosity заснял относительно редкое явление — облака на Марсе. Учёные из NASA пояснили, что из-за тонкой атмосферы планеты облака обычно формируются только на экваторе в самое холодное время местного года и состоят из ледяных кристаллов.

Один марсианский год назад (два года назад по земным меркам) учёные заметили, что некоторые облака начинают формироваться раньше других. Поэтому на этот раз они заранее подготовились их изучить.

Тонкие клубочки, заполненные кристаллами льда, рассеивают свет от заходящего Солнца, иногда переливаясь цветом. описание марсианских облаков из блога на сайте NASA

Curiosity сделал как чёрно-белые, так и цветные снимки облаков. С помощью изображений учёные смогут лучше понять процесс формирования облаков на Марсе.

Как предположили в NASA, «ранние» облака формируются на большей высоте, чем обычные марсианские облака, которые парят на высоте около 60 километров над поверхностью и состоят из водяного льда. Более высоколетящие облака, которые заснял Curiosity, состоят из замёрзшего углекислого газа или сухого льда, считают исследователи.

Наблюдаемые после заката их ледяные кристаллы улавливают угасающий свет, заставляя светиться на фоне темноты. Эти сумеречные облака, также известные как «серебристые облака», становятся ярче от наполнения кристаллов и темнеют, когда Солнце опускается ниже их высоты. Это лишь одна полезная подсказка, которую используют учёные, чтобы определить, как высоко они находятся. описание цветного снимка из блога NASA

Curiosity также заснял перламутровые облака пастельных цветов. По словам атмосферного учёного из Космического института в Колорадо Марка Леммона, такой эффект возникает, когда частицы в облаке примерно одинакового размера и формируются с одинаковой скоростью.