Ровер Curiosity заснял редкие облака на Марсе, которые формируются раз в год Статьи редакции
«Ранние» облака отличаются составом от обычных для Красной планеты и переливаются множеством цветов на закате.
Марсоход Curiosity заснял относительно редкое явление — облака на Марсе. Учёные из NASA пояснили, что из-за тонкой атмосферы планеты облака обычно формируются только на экваторе в самое холодное время местного года и состоят из ледяных кристаллов.
Один марсианский год назад (два года назад по земным меркам) учёные заметили, что некоторые облака начинают формироваться раньше других. Поэтому на этот раз они заранее подготовились их изучить.
Curiosity сделал как чёрно-белые, так и цветные снимки облаков. С помощью изображений учёные смогут лучше понять процесс формирования облаков на Марсе.
Как предположили в NASA, «ранние» облака формируются на большей высоте, чем обычные марсианские облака, которые парят на высоте около 60 километров над поверхностью и состоят из водяного льда. Более высоколетящие облака, которые заснял Curiosity, состоят из замёрзшего углекислого газа или сухого льда, считают исследователи.
Curiosity также заснял перламутровые облака пастельных цветов. По словам атмосферного учёного из Космического института в Колорадо Марка Леммона, такой эффект возникает, когда частицы в облаке примерно одинакового размера и формируются с одинаковой скоростью.
Исследователь отметил, что восхищается цветами этих облаков, их красными, зелёными, синими и фиолетовыми оттенками. «Действительно здорово увидеть на Марсе что-то с таким количеством цветов», добавил Леммон.
Круто! Только я не увидел никаких цветов.