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Наука
Дамир Камалетдинов

Ровер Curiosity заснял редкие облака на Марсе, которые формируются раз в год Статьи редакции

«Ранние» облака отличаются составом от обычных для Красной планеты и переливаются множеством цветов на закате.

9 9 комментариев
1087 просмотров

Марсоход Curiosity заснял относительно редкое явление — облака на Марсе. Учёные из NASA пояснили, что из-за тонкой атмосферы планеты облака обычно формируются только на экваторе в самое холодное время местного года и состоят из ледяных кристаллов.

Один марсианский год назад (два года назад по земным меркам) учёные заметили, что некоторые облака начинают формироваться раньше других. Поэтому на этот раз они заранее подготовились их изучить.

Тонкие клубочки, заполненные кристаллами льда, рассеивают свет от заходящего Солнца, иногда переливаясь цветом.

описание марсианских облаков из блога на сайте NASA

Curiosity сделал как чёрно-белые, так и цветные снимки облаков. С помощью изображений учёные смогут лучше понять процесс формирования облаков на Марсе.

Как предположили в NASA, «ранние» облака формируются на большей высоте, чем обычные марсианские облака, которые парят на высоте около 60 километров над поверхностью и состоят из водяного льда. Более высоколетящие облака, которые заснял Curiosity, состоят из замёрзшего углекислого газа или сухого льда, считают исследователи.

Наблюдаемые после заката их ледяные кристаллы улавливают угасающий свет, заставляя светиться на фоне темноты. Эти сумеречные облака, также известные как «серебристые облака», становятся ярче от наполнения кристаллов и темнеют, когда Солнце опускается ниже их высоты. Это лишь одна полезная подсказка, которую используют учёные, чтобы определить, как высоко они находятся.

описание цветного снимка из блога NASA

Curiosity также заснял перламутровые облака пастельных цветов. По словам атмосферного учёного из Космического института в Колорадо Марка Леммона, такой эффект возникает, когда частицы в облаке примерно одинакового размера и формируются с одинаковой скоростью.

Исследователь отметил, что восхищается цветами этих облаков, их красными, зелёными, синими и фиолетовыми оттенками. «Действительно здорово увидеть на Марсе что-то с таким количеством цветов», добавил Леммон.

#новости #фото #марс #космос

9 9 комментариев
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Miten'ka Kloczko

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Охуенно!

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Владимир Филатов

1

Круто! Только я не увидел никаких цветов. 

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Дамир Камалетдинов

Владимир
2

На нижней фотке видны

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taraskiy lotots

Владимир
1

Цветы на Марсе

Ответить

Газетный холод

0

 Тонкие клюбочки

господи, где мой тазик

Ответить

Андрей Владимирович

0

С облачками Марс страл ещё пригоднее для колонизации

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Прошлый Мика

0

На Марсе классно.

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Ананасик

Прошлый
0

На маааарсе клаааасно

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Вова Кот

0

Объясните, почему на некоторых фотках есть черная рамка разной формы?

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