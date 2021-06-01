Фото: Первые 100 дней марсианской миссии NASA Perseverance в фотографиях Статьи редакции
Самые знаковые снимки, сделанные с марсохода и марсианского вертолёта Ingenuity.
Марсоход NASA Perseverance находится на красной планете уже 100 дней. Он ищет следы простейшей жизни, исследует геологию и прошлый климат Марса. Миссия будет продолжаться ещё более полутора лет.
За эти 100 дней миссия Perseverance дала массу научной информации. Прежде всего: учёные и инженеры NASA доказали, что управляемые аэродинамические полёты возможны на других планетах. Даже в сильно разреженной атмосфере, плотность которой в 90 раз меньше, чем у земной. Марсоход также записал шум лопастей вертолёта.
Следующий важный момент — марсоходу Perseverance удалось добыть кислород из марсианской атмосферы. Количество его невелико, всего 5,4 грамма, но это крупное достижение — оно показывает, что будущие пилотируемые миссии на Марс смогут добывать кислород «на месте».
Но главная работа и важнейшие открытия только впереди — марсоход должен добыть до 30 образцов грунта, которые доставят на Землю в 2031 году. Это позволит провести максимально глубокий анализ его состава, в том числе и на наличие примитивных форм жизни или их древних следов.
Следующий важный момент — марсоходу Perseverance удалось добыть кислород из марсианской атмосферы. Количество его невелико, всего 5,4 грамма, но это крупное достижение — оно показывает, что будущие пилотируемые миссии на Марс смогут добывать кислород «на месте».
ребята чё творится
Надеюсь, его потом поставят в музее космонавтики.
как в ебаном приложении увеличить изображения?
дабл тап работает?