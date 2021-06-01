Самые знаковые снимки, сделанные с марсохода и марсианского вертолёта Ingenuity.

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Марсоход NASA Perseverance находится на красной планете уже 100 дней. Он ищет следы простейшей жизни, исследует геологию и прошлый климат Марса. Миссия будет продолжаться ещё более полутора лет.

Первая поездка марсохода Perseverance по красной планете Здесь и далее — фото NASA

Первое селфи марсохода Perseverance, склеенное из 62 отдельных фотографий

Первый марсианский (и вообще внеземной) вертолёт Ingenuity поставлен на грунт под днищем марсохода

Вертолёт Ingenuity на стартовой площадке — марсоход отъехал в сторону, чтобы не мешать первому взлёту

Первый полёт вертолёта на другой планете — Ingenuity поднялся примерно на три метра в высоту

Первый цветной снимок с марсианского вертолёта Ingenuity во время его второго полёта, высота — примерно пять метров

Полёт марсианского вертолёта Ingenuity 7 мая 2021 года — достигнута высота 10 метров, дальность полёта составила 129 метров

Камень со следами от лазера Perseverance, с помощью которого марсоход собирает геологические данные

Снимок на одну из двух камер Mastcam-Z, которыми марсоход может создавать стереоизображения, подобные тем, что видят глаза человека

Фото марсианского ландшафта, сделанное на шестой неделе миссии

Холм Санта-Крус, расположенный примерно в 2,5 километрах от марсохода

Изображение с камеры, которая находится на конце роботизированной «руки» марсохода Perseverance

За эти 100 дней миссия Perseverance дала массу научной информации. Прежде всего: учёные и инженеры NASA доказали, что управляемые аэродинамические полёты возможны на других планетах. Даже в сильно разреженной атмосфере, плотность которой в 90 раз меньше, чем у земной. Марсоход также записал шум лопастей вертолёта.

Следующий важный момент — марсоходу Perseverance удалось добыть кислород из марсианской атмосферы. Количество его невелико, всего 5,4 грамма, но это крупное достижение — оно показывает, что будущие пилотируемые миссии на Марс смогут добывать кислород «на месте».