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Наука
Никита Логинов

Фото: Первые 100 дней марсианской миссии NASA Perseverance в фотографиях Статьи редакции

Самые знаковые снимки, сделанные с марсохода и марсианского вертолёта Ingenuity.

13 13 комментариев
260 просмотров

Марсоход NASA Perseverance находится на красной планете уже 100 дней. Он ищет следы простейшей жизни, исследует геологию и прошлый климат Марса. Миссия будет продолжаться ещё более полутора лет.

Первая поездка марсохода Perseverance по красной планете Здесь и далее — фото NASA
Первое селфи марсохода Perseverance, склеенное из 62 отдельных фотографий
Первый марсианский (и вообще внеземной) вертолёт Ingenuity поставлен на грунт под днищем марсохода
Слабая атмосфера, жестокие морозы и никакой…
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Полёт марсианского вертолёта Ingenuity 7 мая 2021 года — достигнута высота 10 метров, дальность полёта составила 129 метров
Камень со следами от лазера Perseverance, с помощью которого марсоход собирает геологические данные
Снимок на одну из двух камер Mastcam-Z, которыми марсоход может создавать стереоизображения, подобные тем, что видят глаза человека
Фото марсианского ландшафта, сделанное на шестой неделе миссии
Холм Санта-Крус, расположенный примерно в 2,5 километрах от марсохода
Изображение с камеры, которая находится на конце роботизированной «руки» марсохода Perseverance

За эти 100 дней миссия Perseverance дала массу научной информации. Прежде всего: учёные и инженеры NASA доказали, что управляемые аэродинамические полёты возможны на других планетах. Даже в сильно разреженной атмосфере, плотность которой в 90 раз меньше, чем у земной. Марсоход также записал шум лопастей вертолёта.

Следующий важный момент — марсоходу Perseverance удалось добыть кислород из марсианской атмосферы. Количество его невелико, всего 5,4 грамма, но это крупное достижение — оно показывает, что будущие пилотируемые миссии на Марс смогут добывать кислород «на месте».

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Но главная работа и важнейшие открытия только впереди — марсоход должен добыть до 30 образцов грунта, которые доставят на Землю в 2031 году. Это позволит провести максимально глубокий анализ его состава, в том числе и на наличие примитивных форм жизни или их древних следов.

#nasa #космос #марс #фото

13 13 комментариев
12
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Металлургический кран

2

Следующий важный момент — марсоходу Perseverance удалось добыть кислород из марсианской атмосферы. Количество его невелико, всего 5,4 грамма, но это крупное достижение — оно показывает, что будущие пилотируемые миссии на Марс смогут добывать кислород «на месте».

ребята чё творится

Ответить

Армейский бас

Металлургический
3

хочу плакать 

Ответить

Никита Логинов

Металлургический
2

Наука творится :)

Ответить

rossoshmap

Металлургический
1
Ответить

Украденная жизнь

1

Надеюсь, его потом поставят в музее космонавтики.

Ответить

Металлургический кран

Украденная
3

в музее космонавтики на марсе

Ответить

Никита Логинов

Украденная
1

Вокруг него будут расти города...

Ответить

Коровка говорит мууу

1

Где все марсиане?

Ответить

Евгений Мартынов

1

Круто, спасибо за пост

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ouxen

0

как в ебаном приложении увеличить изображения?

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Владимир Филатов

ouxen
0

дабл тап работает?

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ouxen

Владимир
0

нет, отключено специально

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Владимир Филатов

0

Мой любимый марсоход

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