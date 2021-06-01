Китайский термоядерный реактор достиг температуры плазмы 120 миллионов градусов и удерживал её больше полутора минут Статьи редакции
Это новый мировой рекорд на пути к искусственному термоядерному синтезу.
Экспериментальный термоядерный реактор EAST в китайском городе Хэфэй достиг рекордных показателей работы — он смог удержать плазму температурой 120 миллионов градусов в течение 101 секунды. Об этом сообщает издание Global Times.
Прежний рекорд принадлежит корейскому реактору KSTAR — температура его плазмы достигла 100 миллионов градусов в конце 2020 года. Её удерживали в течение 20 секунд, что тоже немало. Но EAST сейчас за такое же время смог удержать плазму температурой 160 миллионов градусов. Это в десять раз больше температуры в самом центре Солнца.
Управляемый термоядерный синтез позволит получать энергию тем же путём, которым она вырабатывается в звёздах — через слияние ядер атомов водорода. Поэтому термоядерный реактор иногда называют «искусственным солнцем». Он может вырабатывать в 2-3 раза больше энергии, чем традиционный атомный реактор. При этом в качестве топлива используется водород, который можно получать из обычной морской воды.
Но на пути к термоядерной энергии стоит проблема удержания плазмы внутри реактора. Из-за высокой температуры она очень нестабильна — постоянно «липнет» к стенкам реактора и мгновенно гаснет.
Для решения этой проблемы несколько десятков стран мира, включая США, ЕС, Россию, Японию и Китай, сообща строят во Франции ITER — термоядерный реактор нового поколения. Реактор EAST — тоже часть этого глобального научного проекта.
Че-т ссыкотно
Да, в последние годы из Китая хороших новостей то как бы и не было
А не, вру, их космическая программа вроде хорошая
Хорошая, только на землю неконтролируемо падают их несгоревшие ступени или прочий космический мусор.
С синтезом вообще проблема получить хоть что-то, реакция требует невероятных условий и тухнет при каждом чихе. Плюс там в принципе очень мало плазмы. Затрудняюсь представить, чего там можно бояться.
всего нового ¯\_(ツ)_/¯
Ну физика плазмы и управляемого термоядерного синтеза — это середина 20 века. Че там нового может быть.
Ох пиздато. Мне нравится термоядерный синтез потому что это синтез, атомы там в синтезе как братаны вырабатывают энергии больше чем потребляют. А то сейчас с этим расщеплением ядра в стандартных реакторах очень депрессивно
вырабатывают энергии больше чем потребляют
2 нобелевские премии этому господину
А так нельзя сказать?
А что за материал контактирует с этой плазмой, что не плавится от температуры в 10 раз больше солнечной?
Она удерживается магнитным полем и не контактирует со стенками камеры
а я не сильно шарю, а как они с частицами борются? нейтроны должны как из пулемёта вылетать и просто разрушать реактор, вроде это являлось одной из основных проблем.
и как с тепловым излучением обстоит вопрос? или там такие длины волн, что всё поглощается быстро?
Никак. Стенки реактора зашкваривает и они становятся радиоактивными.
А также стенки охлаждают жидким азотом.
Мне кажется там не только нога пострадает
Вот-вот!
А в рашке татуировки на лице делают, чтоб айфон забрать!
Объясните популярно и с минимум научных терминов, для чего это и какие плюшки человекам. СпасибоПожалуйста
Актуальный нос
Может попробуешь статью прочитать?
Управляемый термоядерный синтез позволит получать энергию тем же путём, которым она вырабатывается в звёздах — через слияние ядер атомов водорода. Поэтому термоядерный реактор иногда называют «искусственным солнцем». Он может вырабатывать в 2-3 раза больше энергии, чем традиционный атомный реактор. При этом в качестве топлива используется водород, который можно получать из обычной морской воды.
Я прочитал. Но с первого раза не доходит. Спасибо добрый человек что указал на что обратить внимание.
И как думаешь, в каком обозримом (?) будущем человеки научается её получать, энергию таким способом, и для чего ещё может понадобиться?
Ещё раз спасибо за ответ
Надежный кот
в каком обозримом (?) будущем человеки научается её получать
У физиков есть традиция годов эдак с шестидесятых: говорить, что термояд получится запустить в ближайшие 10–20 лет. Как-то так ¯\_(ツ)_/¯
С другой стороны, прогресс по параметрам плазмы огромен с тех времен. Просто требуются очень сложные условия для достижения положительного выхода энергии — 1) плотная 2) сверхгорячая 3) долгоживущая плазма.
Так это перспективно вообще?
Или походу этого дела сделали какие-нибудь открытия ещё?
В чем именно плюсы этой плазмы?
1)да
2)на базе итэра написано куча научных статей
3)более эффективный и экологичный способ добыть энергию, чем на АЭС
Самое забавное, что для получения непосредственно электроэнергии (собственно, основной цели, ради чего разрабатываются термоядерные реакторы) - получаемую температуру нужно будет направить на нагрев рабочего тела, например, воды в трубопроводах для превращения её в пар и вращения турбин генераторов. Фактически, основной принцип неизменен уже почти полтора столетия. Только сгорание угля заменяем на синтез ядер.
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