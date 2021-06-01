Это новый мировой рекорд на пути к искусственному термоядерному синтезу.

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Усовершенствованный экспериментальный сверхпроводящий токамак (EAST) в Хэфэе Фото Управления атомной энергетики Китая

Экспериментальный термоядерный реактор EAST в китайском городе Хэфэй достиг рекордных показателей работы — он смог удержать плазму температурой 120 миллионов градусов в течение 101 секунды. Об этом сообщает издание Global Times.

Прежний рекорд принадлежит корейскому реактору KSTAR — температура его плазмы достигла 100 миллионов градусов в конце 2020 года. Её удерживали в течение 20 секунд, что тоже немало. Но EAST сейчас за такое же время смог удержать плазму температурой 160 миллионов градусов. Это в десять раз больше температуры в самом центре Солнца.

Термоизображение внутренней части реактора EAST Скриншот агентства Xinhua

Управляемый термоядерный синтез позволит получать энергию тем же путём, которым она вырабатывается в звёздах — через слияние ядер атомов водорода. Поэтому термоядерный реактор иногда называют «искусственным солнцем». Он может вырабатывать в 2-3 раза больше энергии, чем традиционный атомный реактор. При этом в качестве топлива используется водород, который можно получать из обычной морской воды.

Но на пути к термоядерной энергии стоит проблема удержания плазмы внутри реактора. Из-за высокой температуры она очень нестабильна — постоянно «липнет» к стенкам реактора и мгновенно гаснет.