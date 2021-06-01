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Наука
Никита Логинов

Китайский термоядерный реактор достиг температуры плазмы 120 миллионов градусов и удерживал её больше полутора минут Статьи редакции

Это новый мировой рекорд на пути к искусственному термоядерному синтезу.

53 53 комментария
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Усовершенствованный экспериментальный сверхпроводящий токамак (EAST) в Хэфэе Фото Управления атомной энергетики Китая

Экспериментальный термоядерный реактор EAST в китайском городе Хэфэй достиг рекордных показателей работы — он смог удержать плазму температурой 120 миллионов градусов в течение 101 секунды. Об этом сообщает издание Global Times.

Прежний рекорд принадлежит корейскому реактору KSTAR — температура его плазмы достигла 100 миллионов градусов в конце 2020 года. Её удерживали в течение 20 секунд, что тоже немало. Но EAST сейчас за такое же время смог удержать плазму температурой 160 миллионов градусов. Это в десять раз больше температуры в самом центре Солнца.

Термоизображение внутренней части реактора EAST Скриншот агентства Xinhua

Управляемый термоядерный синтез позволит получать энергию тем же путём, которым она вырабатывается в звёздах — через слияние ядер атомов водорода. Поэтому термоядерный реактор иногда называют «искусственным солнцем». Он может вырабатывать в 2-3 раза больше энергии, чем традиционный атомный реактор. При этом в качестве топлива используется водород, который можно получать из обычной морской воды.

Но на пути к термоядерной энергии стоит проблема удержания плазмы внутри реактора. Из-за высокой температуры она очень нестабильна — постоянно «липнет» к стенкам реактора и мгновенно гаснет.

Для решения этой проблемы несколько десятков стран мира, включая США, ЕС, Россию, Японию и Китай, сообща строят во Франции ITER — термоядерный реактор нового поколения. Реактор EAST — тоже часть этого глобального научного проекта.

#новости #физика #энергетика

53 53 комментария
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Небольшой жёлтый робат

14

Че-т ссыкотно

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Майка Ника

Небольшой
3

Да, в последние годы из Китая хороших новостей то как бы и не было 

А не, вру, их космическая программа вроде хорошая

Ответить

J S

Майка
1

Это гораздо безопаснее АЭС

Ответить

Владимир Филатов

Майка
1

Из космоса прихватят неведомую болезнь.

Ответить

Денис Лапин

Майка
0

А пломбир вкусный? 

Ответить

Витя Камаз

Майка
0

Хорошая, только на землю неконтролируемо падают их несгоревшие ступени или прочий космический мусор.

Ответить

Anton Golovanov

Небольшой
1

С синтезом вообще проблема получить хоть что-то, реакция требует невероятных условий и тухнет при каждом чихе. Плюс там в принципе очень мало плазмы. Затрудняюсь представить, чего там можно бояться.

Ответить

Чеканная монета

Anton
1

всего нового ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Anton Golovanov

Чеканная
2

Ну физика плазмы и управляемого термоядерного синтеза — это середина 20 века. Че там нового может быть.

Ответить

Victor Vasiljev

Anton
0

У них просто части формулы не хватает

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Надежный кот

13

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noel issak

6

Ох пиздато. Мне нравится термоядерный синтез потому что это синтез, атомы там в синтезе как братаны вырабатывают энергии больше чем потребляют. А то сейчас с этим расщеплением ядра в стандартных реакторах очень депрессивно

Ответить

социальныирудимент

noel
12

вырабатывают энергии больше чем потребляют

2 нобелевские премии этому господину

Ответить

Кабачок

социальныирудим…
2

Одна Нобелевская, другая Дарвиновская

Ответить

noel issak

социальныирудим…
0

А так нельзя сказать?

Ответить

социальныирудиме

noel
0

Нет, это нарушает закон/принцип сохранения энергии

Ответить

MrZlydnya

noel
–1

Вырабатывать энергии больше, чем потреблять это КПД больше 100%. Такое невозможно в нашей вселенной. Законы сохранения и превращения энергии всякие там не позволят таковому быть. 

Ответить

Иван Эртель

7

Варят Ковид-21? )

Ответить

Nuri Shaw

4

А что за материал контактирует с этой плазмой, что не плавится от температуры в 10 раз больше солнечной?

Ответить

Чеканная монета

Nuri
8

магнитным полем сильным удерживается

Ответить

Kir Kirsky

Nuri
4

С ней контактирует вакуум

Ответить

Bkmz Иванов

Nuri
2

Да, вот тоже интересно

Ответить

Илья Зеленый

Nuri
2

Она удерживается магнитным полем и не контактирует со стенками камеры

Ответить

Чеканная монета

Илья
0

а я не сильно шарю, а как они с частицами борются? нейтроны должны как из пулемёта вылетать и просто разрушать реактор, вроде это являлось одной из основных проблем.

и как с тепловым излучением обстоит вопрос? или там такие длины волн, что всё поглощается быстро?

Ответить

Kir Kirsky

Чеканная
0

Никак. Стенки реактора зашкваривает и они становятся радиоактивными.
А также стенки охлаждают жидким азотом.

Ответить

MrZlydnya

Чеканная
0

Старое доброе магнитное поле. 

Ответить

Звездный огонь

3

Что произойдёт если плазма с такой температурой капнет на ногу? Она прожжет её насквозь нахер?

Ответить

Luchano Spaguetti

Звездный
10

Она прожжет к хуям Землю и вытечет с другой стороны планеты. 

Ответить

Anton Dukhnich

Звездный
2

Мне кажется там не только нога пострадает

Ответить

Nuri Shaw

Anton
1

В радиусе 100 км все сгорит к херам

Ответить

MrZlydnya

Anton
0

Сдаётся мне  это даже будет по сильнее кислоты, которая вместо крови у чужих. 

Ответить

социальныирудимент

Звездный
0

плазма не жидкость, она не капает

Ответить

сироп от щекотки

3

Вот-вот!
А в рашке татуировки на лице делают, чтоб айфон забрать! 

Ответить

Загадочный крюк

сироп
4

ты помойму перепутал

Ответить

сироп от щекотки

Загадочный
2

🤫

Ответить

Bkmz Иванов

1

Объясните популярно и с минимум научных терминов, для чего это и какие плюшки человекам. СпасибоПожалуйста

Ответить

Актуальный нос

Bkmz
6

Может попробуешь статью прочитать?

Управляемый термоядерный синтез позволит получать энергию тем же путём, которым она вырабатывается в звёздах — через слияние ядер атомов водорода. Поэтому термоядерный реактор иногда называют «искусственным солнцем». Он может вырабатывать в 2-3 раза больше энергии, чем традиционный атомный реактор. При этом в качестве топлива используется водород, который можно получать из обычной морской воды.

Ответить

Bkmz Иванов

Актуальный
2

Я прочитал. Но с первого раза не доходит. Спасибо добрый человек что указал на что обратить внимание.
И как думаешь, в каком обозримом (?) будущем человеки научается её получать, энергию таким способом, и для чего ещё может понадобиться?

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
2

Ещё раз спасибо за ответ

Ответить

Bkmz Иванов

Bkmz
1

Ракетные двигатели например?

Ответить

Надежный кот

Bkmz
2

в каком обозримом (?) будущем человеки научается её получать

У физиков есть традиция годов эдак с шестидесятых: говорить, что термояд получится запустить в ближайшие 10–20 лет. Как-то так ¯\_(ツ)_/¯

С другой стороны, прогресс по параметрам плазмы огромен с тех времен. Просто требуются очень сложные условия для достижения положительного выхода энергии — 1) плотная 2) сверхгорячая 3) долгоживущая плазма. 

Ответить

Bkmz Иванов

Надежный
0

Так это перспективно вообще?
Или походу этого дела сделали какие-нибудь открытия ещё?
В чем именно плюсы этой плазмы?

Ответить

J S

Bkmz
2

Плюсы в огромной энергии. Не нужны будут ни АЭС, ни ветряки, ни солнечные батереи.

Ответить

Bkmz Иванов

J
0

Спасибо. Понятно

Ответить

Kir Kirsky

Bkmz
2

1)да
2)на базе итэра написано куча научных статей
3)более эффективный и экологичный способ добыть энергию, чем на АЭС

Ответить

Bkmz Иванов

Kir
0

Понятно. Спасибо

Ответить

Евгений Мартынов

Актуальный
0

Самое забавное, что для получения непосредственно электроэнергии (собственно, основной цели, ради чего разрабатываются термоядерные реакторы) - получаемую температуру нужно будет направить на нагрев рабочего тела, например, воды в трубопроводах для превращения её в пар и вращения турбин генераторов. Фактически, основной принцип неизменен уже почти полтора столетия. Только сгорание угля  заменяем на синтез ядер.

Ответить

Украденная жизнь

1

Откроешь так утром окошко, а на востоке Солнышко встало.

Ответить

Чеканная монета

1

ничего докритический реактор запустят и тоже заживём!

Ответить

Загадочный крюк

0

Блин на самом интересном месте закончил

Ответить

Зарегистрировался только что

0

жестко
молодцы

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социальныирудимент

0

.

Ответить

Франсуа Наоборот

0

Этим мудак нахватает ульрабомбы

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