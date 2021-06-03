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Наука
Никита Логинов

NASA впервые за 30 лет отправит две исследовательские миссии к Венере для поисков примитивной жизни и следов воды Статьи редакции

Орбитальные станции со спускаемыми зондами запустят в 2028 и 2029 годах.

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Исследовательский аппарат VERITAS на орбите Венеры в представлении художника Изображение NASA

Аппараты DAVINCI+ и VERITAS утверждены NASA в рамках программы по «возвращению на Венеру» — это будут первые за последние 30 лет космические аппараты, которые смогут подробно изучить «сестру Земли» с помощью спускаемых зондов. Каждая миссия обойдётся космическому агентству в 500 миллионов долларов.

VERITAS запустят в 2028 году, он будет вращаться вокруг Венеры и посредством радара высокого разрешения составлять подробную карту поверхности планеты. Учёные надеются создать трёхмерные карты ландшафта, чтобы понять, насколько активны на Венере геологические процессы вроде вулканизма и движения литосферных плит. Также датчики VERITAS смогут уловить следы водяного пара в атмосфере Венеры.

DAVINCI+ полетит к Венере в 2029 году, чтобы сделать снимки её поверхности и сбросить зонд в плотную атмосферу планеты. Главная задача зонда — определить, есть ли в верхних слоях атмосферы Венеры примитивная жизнь. На эту возможность указывает наличие газа фосфина, который обычно образуется в процессе жизнедеятельности бактерий.

Учёные обнаружили в атмосфере Венеры газ фосфин…
Учёные отмечают, что наличие фосфина не обязательно означает, что в атмосфере Венеры есть жизнь…
tjournal.ru

Венера — вторая от Солнца планета, которая по размерам очень похожа на Землю, из-за чего её называют «сестрой Земли». Она находится в зоне обитаемости — на таком «удобном» расстоянии от Солнца, которое делает возможным существование жидкой воды и примитивной жизни. Но из-за крайне плотной атмосферы (в 92 раза плотнее земной) из углекислого газа и серной кислоты температура на её поверхности превышает 460 °С.

Благодаря будущим миссиям NASA учёные смогут понять, возможна ли простейшая жизнь в таких экстремальных условиях, и по каким именно причинам они возникли на Венере.

#nasa #космос #новости

11 11 комментариев
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Миша Копейкин

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Пиздец, новые венерические заболевания завезут

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Джон Кроули

Миша
2

РПЦ осуждает

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Революционный Мика

1

температура на её поверхности превышает 460 °С

Хуя пичот
Лям долларов

в трубу

Ответить

Миша Копейкин

Революционный
6

500 млн долларов в трубу

Это копейки. 
Военный бюджет США на 2021 год составит 740 млрд. долларов США.

Ответить

AUBE

2

две исследовательские миссии в Россию для поисков примитивной жизни и следов воды

Ответить

Подходящий будильник

2

Добавь ещё про Венеру-Д в 2029)

Ответить

AUBE

1

Кстати на андроид есть неплохой относительно платформы симулятор, близкий по духу к elite dangerous - Galaxy Genome, отечественный разраб.

Ответить

Израильский химик

AUBE
1

Только если по духу.

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Украденная жизнь

1

Надеюсь, его там подзарядят и водорода на обратную дорогу дадут.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Венера Милосская, лолита милявская

Ответить

Корнелий Шнапс

Небольшой
0

"Но из-за крайне плотной атмосферы (в 92 раза плотнее земной) из углекислого газа и серной кислоты температура на её поверхности превышает 460 °С"
там прост заводы дымят во всю и на экологию всем насрать - куполов понастроили и живут спокойно, а не мусор раздельно собирают

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