NASA впервые за 30 лет отправит две исследовательские миссии к Венере для поисков примитивной жизни и следов воды Статьи редакции
Орбитальные станции со спускаемыми зондами запустят в 2028 и 2029 годах.
Аппараты DAVINCI+ и VERITAS утверждены NASA в рамках программы по «возвращению на Венеру» — это будут первые за последние 30 лет космические аппараты, которые смогут подробно изучить «сестру Земли» с помощью спускаемых зондов. Каждая миссия обойдётся космическому агентству в 500 миллионов долларов.
VERITAS запустят в 2028 году, он будет вращаться вокруг Венеры и посредством радара высокого разрешения составлять подробную карту поверхности планеты. Учёные надеются создать трёхмерные карты ландшафта, чтобы понять, насколько активны на Венере геологические процессы вроде вулканизма и движения литосферных плит. Также датчики VERITAS смогут уловить следы водяного пара в атмосфере Венеры.
DAVINCI+ полетит к Венере в 2029 году, чтобы сделать снимки её поверхности и сбросить зонд в плотную атмосферу планеты. Главная задача зонда — определить, есть ли в верхних слоях атмосферы Венеры примитивная жизнь. На эту возможность указывает наличие газа фосфина, который обычно образуется в процессе жизнедеятельности бактерий.
Венера — вторая от Солнца планета, которая по размерам очень похожа на Землю, из-за чего её называют «сестрой Земли». Она находится в зоне обитаемости — на таком «удобном» расстоянии от Солнца, которое делает возможным существование жидкой воды и примитивной жизни. Но из-за крайне плотной атмосферы (в 92 раза плотнее земной) из углекислого газа и серной кислоты температура на её поверхности превышает 460 °С.
Благодаря будущим миссиям NASA учёные смогут понять, возможна ли простейшая жизнь в таких экстремальных условиях, и по каким именно причинам они возникли на Венере.
Пиздец, новые венерические заболевания завезут
500 млн долларов в трубу
Это копейки.
Военный бюджет США на 2021 год составит 740 млрд. долларов США.
Кстати на андроид есть неплохой относительно платформы симулятор, близкий по духу к elite dangerous - Galaxy Genome, отечественный разраб.
Венера Милосская, лолита милявская
"Но из-за крайне плотной атмосферы (в 92 раза плотнее земной) из углекислого газа и серной кислоты температура на её поверхности превышает 460 °С"
там прост заводы дымят во всю и на экологию всем насрать - куполов понастроили и живут спокойно, а не мусор раздельно собирают