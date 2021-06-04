Биологи Йельского университета: 90% акул вымерло 19 миллионов лет назад по неизвестной причине Статьи редакции
Загадочное событие вызвало масштабную гибель животных, которые успешно пережили почти все массовые вымирания в истории Земли.
Специалисты Йельского университета нашли свидетельства ранее неизвестного массового вымирания акул в раннем миоцене — около 19 миллионов лет назад. По неизвестной причине количество особей быстро сократилось на 90%, а их биоразнообразие в целом упало на 70%. Об этом учёные рассказали в журнале Science.
Акулы — одни из древнейших живых организмов из существующих до сих пор. Они жили в морях и океанах ещё 420 миллионов лет назад, а к современному облику пришли около 100 миллионов лет назад. Как говорит Элизабет Сиберт, биолог Йельского университета, акулы пережили падение астероида, который уничтожил динозавров, прошли через конец Пермского периода с вымиранием 95% всех живых видов, перенесли глобальные потепления и похолодания. Но что-то уничтожило 90% акул 19 миллионов лет назад.
Учёные поняли это, изучив ихтиолиты — окаменелые остатки чешуи и зубов из разных частей Тихого океана. По ним биологи реконструировали динамику биологического разнообразия акул и прочих рыб за последние 80 миллионов лет. Оказалось, в раннем миоцене число морфологических групп акул сократилось с 88 до восьми и убило девять из десяти особей. Причём случилось это быстро — меньше, чем за 100 тысяч лет.
Почему это случилось — непонятно, в осадочных породах того периода нет признаков крупных изменений климата. Ранний миоцен в целом плохо изучен, и учёным только предстоит найти ответ. Но уже понятно, что масштабы тогдашнего вымирания акул сравнимы с современными — с 1970 года их популяция сократилась на 71% из-за массового вылова рыбы.
динозавры использовали пластик и жгли бензин?
И неистово пердели
Прям как я?
Я Attentivemilk, привет
Учитывая, что динозавры - это и есть бензин и пластик (оба нефтепродукты), а одно из последствий падения метеорита - многочисленные пожары. То можно сказать и так.
Хотя динозавры вымерли в конце Мезозоя - 66 млн лет назад, почти за 50 млн лет до данного вымирания акул.
Интересный факт:
Опасность акул сильно преувеличена. Акулы не нападают на людей с целью употребления их в пищу. Акулам необходимо высокожирное мясо вроде тюленей, морских львов, черепах. Так что акула может напасть только если спутает человека с одним из этих животных (например сёрферов, так как силует доски со свисающими с неё руками и ногами, снизу напоминает этих животных). Или чтобы изучить что это такое - кусает 1 раз, после чего уплывает.
В год акулы убивают ~ 10 человек. А люди в год убивают ~ 100 млн акул.
И неверный на 90%
Ты говоришь только про белых акул. Тогда как тигровые или бычьи акулы не прочь полакомиться человечиной и открыто нападают на ныряльщиков.
От атак бычьих акул страдает больше тысячи человек в год.
устали жить и умерли
от депрессии
Извинись, дон
Э рон дон дон
Клутин амфоры полез искать, акулы охуели от такого расклада и подохли