{"id":715,"title":"\u0412 \u043d\u043e\u0432\u043e\u043c \u0430\u043b\u044c\u0431\u043e\u043c\u0435 Moby \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0441\u043c\u044b\u0441\u043b\u0438\u043b 30 \u043b\u0435\u0442 \u0441\u0432\u043e\u0435\u0439 \u043a\u0430\u0440\u044c\u0435\u0440\u044b","url":"\/redirect?component=advertising&id=715&url=https:\/\/tjournal.ru\/umg\/388319-poslushat-novoe-moby-s-orkestrom-vozvrashchaetsya-k-starym-hitam&hash=e3552d8b93d4e096ec08b4af797fb76bc6f3c4180bc265dedf910658e5da9fb2","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Никита Логинов

Биологи Йельского университета: 90% акул вымерло 19 миллионов лет назад по неизвестной причине Статьи редакции

Загадочное событие вызвало масштабную гибель животных, которые успешно пережили почти все массовые вымирания в истории Земли.

25 25 комментариев
717 просмотров
Гигантская большеротая акула Фото Брюса Раснера

Специалисты Йельского университета нашли свидетельства ранее неизвестного массового вымирания акул в раннем миоцене — около 19 миллионов лет назад. По неизвестной причине количество особей быстро сократилось на 90%, а их биоразнообразие в целом упало на 70%. Об этом учёные рассказали в журнале Science.

Акулы — одни из древнейших живых организмов из существующих до сих пор. Они жили в морях и океанах ещё 420 миллионов лет назад, а к современному облику пришли около 100 миллионов лет назад. Как говорит Элизабет Сиберт, биолог Йельского университета, акулы пережили падение астероида, который уничтожил динозавров, прошли через конец Пермского периода с вымиранием 95% всех живых видов, перенесли глобальные потепления и похолодания. Но что-то уничтожило 90% акул 19 миллионов лет назад.

Плащеносная акула — «живое ископаемое», пребывающее в неизменном виде как минимум 95 миллионов лет Изображение Кельвина Эйткена

Учёные поняли это, изучив ихтиолиты — окаменелые остатки чешуи и зубов из разных частей Тихого океана. По ним биологи реконструировали динамику биологического разнообразия акул и прочих рыб за последние 80 миллионов лет. Оказалось, в раннем миоцене число морфологических групп акул сократилось с 88 до восьми и убило девять из десяти особей. Причём случилось это быстро — меньше, чем за 100 тысяч лет.

Почему это случилось — непонятно, в осадочных породах того периода нет признаков крупных изменений климата. Ранний миоцен в целом плохо изучен, и учёным только предстоит найти ответ. Но уже понятно, что масштабы тогдашнего вымирания акул сравнимы с современными — с 1970 года их популяция сократилась на 71% из-за массового вылова рыбы.

#биология #природа #новости #история

25 25 комментариев
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0440\u0438\u0440\u043e\u0434\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f","\u0431\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f"], "comments": 25, "likes": 7, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 391865, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 04 Jun 2021 10:43:53 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Прохоров

10

динозавры использовали пластик и жгли бензин?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Иван
5

И неистово пердели

Ответить

AttentiveMilk

Небольшой
2

Прям как я?

Ответить

Небольшой

Attenti…
1

Ты скис, что ле?

Ответить

AttentiveMilk

Небольш…
1

Я Attentivemilk, привет

Ответить

Небольшой

Attenti…
1

Привет

Ответить

Marhal_New

Attenti…
0

Заботливое молоко? Мильнеко. +1 слово в словарном запасе

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
1

Или чуть меньше?

Ответить

AttentiveMilk

Иван
3

До смузи не дотянулись ручками

Ответить

Энергичный Вампир

Иван
0

Учитывая, что динозавры - это и есть бензин и пластик (оба нефтепродукты), а одно из последствий падения метеорита - многочисленные пожары. То можно сказать и так.
Хотя динозавры вымерли в конце Мезозоя - 66 млн лет назад, почти за 50 млн лет до данного вымирания акул.

Ответить

Энергичный Вампир

3

Интересный факт: 
Опасность акул сильно преувеличена. Акулы не нападают на людей с целью употребления их в пищу. Акулам необходимо высокожирное мясо вроде тюленей, морских львов, черепах. Так что акула может напасть только если спутает человека с одним из этих животных (например сёрферов, так как силует доски со свисающими с неё руками и ногами, снизу напоминает этих животных). Или чтобы изучить что это такое - кусает 1 раз, после чего уплывает.
В год акулы убивают ~ 10 человек. А люди в год убивают ~ 100 млн акул.

Ответить

Alexander Sh

Энергичный
2

А Стивен Спилберг — это Геббельс мира акул)

Ответить

Shenmue

Энергичный
0

Звучит от кровососа, как отмазать своих

Ответить

Smaug The Terrible

Энергичный
0

И неверный на 90%
Ты говоришь только про белых акул. Тогда как тигровые или бычьи акулы не прочь полакомиться человечиной и открыто нападают на ныряльщиков.
От атак бычьих акул страдает больше тысячи человек в год.

Ответить

Корнелий Шнапс

3

устали жить и умерли

Ответить

Marhal_New _Arleana

Корнелий
0

от депрессии

Ответить

Корнелий Шнапс

Marhal_New
1

а ты поживи как вид пару миллионов лет, не так запоешь

Ответить

Хороший Кирилл

0

а что если те акулы и динозавры вымерли от коронавируса?))))))

значит то же самое ждет и другие дерзкие виды потом))))

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Хороший
2

Извинись, дон

Ответить

Smaug The Terrible

Небольшой
0

Э рон дон дон

Ответить

Корнелий Шнапс

Smaug
0

ту тара тара ра

Ответить

Smaug The Terrible

1

Они прост тормозы и до них 40 млн лет доходило, что надо вымереть

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Клутин амфоры полез искать, акулы охуели от такого расклада и подохли

Ответить

Евстафий Селюк

0

Покинули землю своим естественным методом, как и дельфины вскоре

Ответить

Petr

–1

Приняли идеи толерантности к меньшинствам?

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Основатели Playrix и фонд LVL1 вложили 2 миллиона долларов в «Комитет», владеющий vc.ru, TJ, DTF и Coub
Средства пойдут на развитие контентной платформы, на которой работают проекты компании.
230
Истории
Как я перестал напрягаться и поменял Одинцово на Грузию
Начиная с 19го года, тучи в РФ начали сгущаться а обстановка в моей стране перестала быть дружелюбной, так что мысли о смене места жительства стали все назойливее. А после декабрьских событий 20го - вопрос отъезда перестал стоять в принципе.
386
Технологии
Тизер смартфона P50, Harmony OS 2.0, планшет MatePad Pro и смарт-часы Watch 3: итоги презентации Huawei
Следующий флагман китайского производителя получит две большие круглые секции для камер.
129
Популярное за три дня
Новости
Основатели Playrix и фонд LVL1 вложили 2 миллиона долларов в «Комитет», владеющий vc.ru, TJ, DTF и Coub
Средства пойдут на развитие контентной платформы, на которой работают проекты компании.
230
Новости
Экс-главред Nexta в интервью белорусскому ТВ признал вину в организации протестов и оправдался за критику Лукашенко
Это первое интервью после его задержания и допросов.
387
Разборы
Китай вновь начали подозревать в утечке Covid-19 из лаборатории. Исследователи утверждают, что нашли доказательства
Долгое время теорию об утечке коронавируса из уханьской лаборатории считали конспирологией, но теперь её требуют всерьёз расследовать.
217
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Нерв Патолог

Запись в подсайте Twitter

Евстафий Селюк

Биологи Йельского университета…

Щячло Попячтса

Экс-главред Nexta в интервью…

Smaug The Terrible

Биологи Йельского университета…

Leha Shum

Экс-главред Nexta в интервью…

Чувак, зацени я

Запись в подсайте Животные

Украденная жизнь

Facebook переведёт все…

Leha Shum

Экс-главред Nexta в интервью…

Shenmue

Биологи Йельского университета…

Yuri Polu

В 2022 году новогодние каникулы…

Arsen Karimov

Запись в подсайте Животные

Stepan Trifonov

Сборная России по хоккею…

Корнелий Шнапс

Биологи Йельского университета…

Евгений Кочин

Запись в подсайте Twitter

Корнелий Шнапс

Биологи Йельского университета…

Чувак, зацени я

Запись в подсайте Животные

Рыжий

В США экипаж яхты под…

Smaug The Terrible

Биологи Йельского университета…

Marhal_New _Arleana

Биологи Йельского университета…

Вячеслав Андреев

TJ смотрит: «Пищеблок», «Мейр…
null