Загадочное событие вызвало масштабную гибель животных, которые успешно пережили почти все массовые вымирания в истории Земли.

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Гигантская большеротая акула Фото Брюса Раснера

Специалисты Йельского университета нашли свидетельства ранее неизвестного массового вымирания акул в раннем миоцене — около 19 миллионов лет назад. По неизвестной причине количество особей быстро сократилось на 90%, а их биоразнообразие в целом упало на 70%. Об этом учёные рассказали в журнале Science.

Акулы — одни из древнейших живых организмов из существующих до сих пор. Они жили в морях и океанах ещё 420 миллионов лет назад, а к современному облику пришли около 100 миллионов лет назад. Как говорит Элизабет Сиберт, биолог Йельского университета, акулы пережили падение астероида, который уничтожил динозавров, прошли через конец Пермского периода с вымиранием 95% всех живых видов, перенесли глобальные потепления и похолодания. Но что-то уничтожило 90% акул 19 миллионов лет назад.

Плащеносная акула — «живое ископаемое», пребывающее в неизменном виде как минимум 95 миллионов лет Изображение Кельвина Эйткена

Учёные поняли это, изучив ихтиолиты — окаменелые остатки чешуи и зубов из разных частей Тихого океана. По ним биологи реконструировали динамику биологического разнообразия акул и прочих рыб за последние 80 миллионов лет. Оказалось, в раннем миоцене число морфологических групп акул сократилось с 88 до восьми и убило девять из десяти особей. Причём случилось это быстро — меньше, чем за 100 тысяч лет.