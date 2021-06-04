В США создали «электронный нос» для выявления рака. Он диагностирует болезни с точностью более 90% по образцам крови Статьи редакции
Устройство определяет самые труднообнаружимые виды рака на ранних стадиях.
Специалисты Пенсильванского университета успешно испытали «электронный нос» на 93 людях со злокачественными и доброкачественными образованиями, а также на контрольной группе, состоящей из полностью здоровых людей. Как сообщает ресурс NewAtlas со ссылкой на сайт вуза, прибору для анализа достаточно образца плазмы крови.
«Электронный нос» нацелен на летучие органические соединения — лёгкие вещества, которые быстро испаряются в нормальных условиях. Раковые клетки выделяют такие соединения, причём разные виды рака выделяют разные виды соединений. Поэтому, например, собаки-ищейки могут буквально вынюхать рак лёгких по дыханию заболевшего.
Для создания «электронного носа» учёным пришлось выявить надёжные взаимосвязи между летучими органическими соединениями и разными видами рака. Они сделали это с помощью нейросетей, причём основное внимание уделили тем видам рака, которые сложнее всего обнаружить.
В результате «электронный нос» смог по плазме крови диагностировать рак яичников с точностью 95%, рак поджелудочной железы — с точностью 90%. В том числе и на ранних стадиях. Время диагностики каждого образца составило 20 минут.
Изобретение может избавить медицину от необходимости проводить анализы на раковые болезни инвазивными (проникающими) методами, особенно для диагностики ранних стадий рака. Но чтобы окончательно подтвердить эффективность «электронного носа», нужны дальнейшие испытания.
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