Наука
Никита Логинов

В США создали «электронный нос» для выявления рака. Он диагностирует болезни с точностью более 90% по образцам крови Статьи редакции

Устройство определяет самые труднообнаружимые виды рака на ранних стадиях.

Специалисты Пенсильванского университета успешно испытали «электронный нос» на 93 людях со злокачественными и доброкачественными образованиями, а также на контрольной группе, состоящей из полностью здоровых людей. Как сообщает ресурс NewAtlas со ссылкой на сайт вуза, прибору для анализа достаточно образца плазмы крови.

«Электронный нос» нацелен на летучие органические соединения — лёгкие вещества, которые быстро испаряются в нормальных условиях. Раковые клетки выделяют такие соединения, причём разные виды рака выделяют разные виды соединений. Поэтому, например, собаки-ищейки могут буквально вынюхать рак лёгких по дыханию заболевшего.

Для создания «электронного носа» учёным пришлось выявить надёжные взаимосвязи между летучими органическими соединениями и разными видами рака. Они сделали это с помощью нейросетей, причём основное внимание уделили тем видам рака, которые сложнее всего обнаружить.

В результате «электронный нос» смог по плазме крови диагностировать рак яичников с точностью 95%, рак поджелудочной железы — с точностью 90%. В том числе и на ранних стадиях. Время диагностики каждого образца составило 20 минут.

Изобретение может избавить медицину от необходимости проводить анализы на раковые болезни инвазивными (проникающими) методами, особенно для диагностики ранних стадий рака. Но чтобы окончательно подтвердить эффективность «электронного носа», нужны дальнейшие испытания.

#новости #биология #медицина

247 просмотров
2 2 комментария
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430","\u0431\u0438\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f"], "comments": 2, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 392109, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 04 Jun 2021 18:20:29 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Морс Вишневый

5

Где-то 21 век. А мы всё пушками бряцаем

Ответить

Предстоящий утюг

Морс
0

10 ударов казачьей плетью за такую наглость.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
СК в Петербурге начал обыски у Whoosh, Molnia и других после наезда электросамокатов на детей
А ещё Bolt, Scoobee, Red Wheels.
186
Новости
Путин подписал закон, запрещающий причастным к работе экстремистских организаций участвовать в выборах
В СМИ документ называют «законом против ФБК».
151
Истории
Как я перестал напрягаться и поменял Одинцово на Грузию
Начиная с 19го года, тучи в РФ начали сгущаться а обстановка в моей стране перестала быть дружелюбной, так что мысли о смене места жительства стали все назойливее. А после декабрьских событий 20го - вопрос отъезда перестал стоять в принципе.
386
Популярное за три дня
Кино и сериалы
«Не брат ты мне, глист черножопый»: как Netflix перевёл неполиткорректные цитаты из «Брата» и «Брата 2» на английский
Сервис оставил шутки про «п***ра» и фашиста, а к «бендеровцу» пришлось искать синоним.
235
Новости
В США экипаж яхты под ЛГБТ-флагом спас оскорбивших их людей, чья лодка внезапно взорвалась
Они показывали средние пальцы, брызгали водой, толкали лодку и выкрикивали гомофобные фразы.
161
Разборы
Китай вновь начали подозревать в утечке Covid-19 из лаборатории. Исследователи утверждают, что нашли доказательства
Долгое время теорию об утечке коронавируса из уханьской лаборатории считали конспирологией, но теперь её требуют всерьёз расследовать.
217
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Zero-one-one

Блогерша прославилась из-за…

Плодово-ягодная…

Гость «Навигатора»: новый…

Madegghead

Блогерша прославилась из-за…

Agaf Onaf

Entry in the subsite Telegram

Кирилл Сосновский

Блогерша прославилась из-за…

Твиттерский Жук

Блогерша прославилась из-за…

Pavel Osadchuk

Блогерша прославилась из-за…

Денис Туряница

Блогерша прославилась из-за…
null