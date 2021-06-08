Учёные достали крошечных червей из вечной мерзлоты в Сибири. Они пролежали там 24 тысячи лет и ожили, когда оттаяли Статьи редакции
Черви даже способны к размножению.
Коловратки способны вернуться к жизни после долгих лет заморозки. В такому выводу пришли учёные в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology. Несколько образцов, взятых из вечной мерзлоты в Сибири с глубины 3,3 метра, оказались живы после 24 тысяч лет, проведённых в состоянии анабиоза.
Черви класса бделлоидные считаются одними из самых радиационно устойчивых животных на планете. Они способны выдерживать экстремальную кислотность, голод, низкий уровень кислорода и обезвоживание на протяжении долгих лет. Малявин добавил, что выживание коловраток в вечной мерзлоте — «это ещё один пример их способности выдерживать экстремальные условия».
Однако учёные до сих не понимают, как именно коловраткам удаётся защищать свои клетки в «катастрофических» условиях и восстанавливать повреждённую ДНК. Также непонятным остаётся тот факт, что популяция этих червей насчитывает более 450 видов только за счёт бесполого размножения, которое считается эволюционным недостатком.
Древние живые существа и вирусы как раз МЕНЕЕ устойчивы к современным условиям на планете
Да мы и все остальные днк живущие знаем как им пизды дать они ложи жёсткие, 24 тысячи лет хуй сосали пока мы тут размножались и выкупали как не сдохнуть от любой хуйни
ахаха оно уже повсюду - смотри как клево свисает с потолка и стен! ух ты уже вся лаборатория в этой хуйне фоткай скорей! ничего себе оно вышло наружу и эволюционирует, мы гении! теперь оно в канализации и весь город поглощен зеленой слизью - срочно исследовать! новая жизнь! мы первооткрыватели! а вот и зомби-апокалипсис, лол как в кино! нобелевка!
Учёные не смотрели фильм живое
Да безграмотное киноговно, судя по отзывам, лучше б Нечто упомянул, да полно фильмов с биоНЁХ.
Неплохо танцует
Выглядит безопасно. Великолепный план, если я все правильно понимаю.
У них хорошая защищенная лаборатория, всё в баночках закручивающихся, на выходе баба Глаша всех досматривает что бы кто червей не вынес. ВСЁ ОТЛИЧНО...