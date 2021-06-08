Черви даже способны к размножению.

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Коловратки способны вернуться к жизни после долгих лет заморозки. В такому выводу пришли учёные в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology. Несколько образцов, взятых из вечной мерзлоты в Сибири с глубины 3,3 метра, оказались живы после 24 тысяч лет, проведённых в состоянии анабиоза.

Мы возродили животных, которые видели шерстистых мамонтов. Это весьма впечатляет. Станислав Малявин научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

Черви класса бделлоидные считаются одними из самых радиационно устойчивых животных на планете. Они способны выдерживать экстремальную кислотность, голод, низкий уровень кислорода и обезвоживание на протяжении долгих лет. Малявин добавил, что выживание коловраток в вечной мерзлоте — «это ещё один пример их способности выдерживать экстремальные условия».

Однако учёные до сих не понимают, как именно коловраткам удаётся защищать свои клетки в «катастрофических» условиях и восстанавливать повреждённую ДНК. Также непонятным остаётся тот факт, что популяция этих червей насчитывает более 450 видов только за счёт бесполого размножения, которое считается эволюционным недостатком.