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Наука
Sasha Shambilova

Учёные достали крошечных червей из вечной мерзлоты в Сибири. Они пролежали там 24 тысячи лет и ожили, когда оттаяли Статьи редакции

Черви даже способны к размножению.

27 27 комментариев
1371 просмотров
Видео Любови Шмаковой 

Коловратки способны вернуться к жизни после долгих лет заморозки. В такому выводу пришли учёные в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology. Несколько образцов, взятых из вечной мерзлоты в Сибири с глубины 3,3 метра, оказались живы после 24 тысяч лет, проведённых в состоянии анабиоза.

Мы возродили животных, которые видели шерстистых мамонтов. Это весьма впечатляет.

Станислав Малявин
научный сотрудник Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН

Черви класса бделлоидные считаются одними из самых радиационно устойчивых животных на планете. Они способны выдерживать экстремальную кислотность, голод, низкий уровень кислорода и обезвоживание на протяжении долгих лет. Малявин добавил, что выживание коловраток в вечной мерзлоте — «это ещё один пример их способности выдерживать экстремальные условия».

Однако учёные до сих не понимают, как именно коловраткам удаётся защищать свои клетки в «катастрофических» условиях и восстанавливать повреждённую ДНК. Также непонятным остаётся тот факт, что популяция этих червей насчитывает более 450 видов только за счёт бесполого размножения, которое считается эволюционным недостатком.

Я думаю, что теперь у нас больше вопросов, чем ответов.

Наталья Яковенко
соавтор исследования и зоолог Чешского университета естественных наук в Праге

#новости

27 27 комментариев
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27 комментариев
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Громадный нос

36

Пандемия: 
*не заканчивается*
Человечество:
- А давайте воскресим вот эту хуйню, которая лежала в мерзлоте 24000 лет, что может пойти не так? О, лiл, оно может размножаться 8))))

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Anatoly Timchenko

Громадный
4

Древние живые существа и вирусы как раз МЕНЕЕ устойчивы к современным условиям на планете

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noel issak

Anatoly
4

Да мы и все остальные днк живущие знаем как им пизды дать они ложи жёсткие, 24 тысячи лет хуй сосали пока мы тут размножались и выкупали как не сдохнуть от любой хуйни

Ответить

Трехтысячелетний пес

Громадный
4

ученые:

Ответить

Корнелий Шнапс

Громадный
2

ахаха оно уже повсюду - смотри как клево свисает с потолка и стен! ух ты уже вся лаборатория в этой хуйне фоткай скорей! ничего себе оно вышло наружу и эволюционирует, мы гении! теперь оно в канализации и весь город поглощен зеленой слизью - срочно исследовать! новая жизнь! мы первооткрыватели! а вот и зомби-апокалипсис, лол как в кино! нобелевка! 

Ответить

Анатолий Чиквин

21

На следующий день в лаборатории:

Ответить

Андрей Балконский

10

Учёные не смотрели фильм живое

Ответить

Посторонний

Андрей
2

Да безграмотное киноговно, судя по отзывам, лучше б Нечто упомянул, да полно фильмов с биоНЁХ.

Яндекс
Найдётся всё
www.kinopoisk.ru
Ответить

Андрей Балконский

Посторонний
0

Бубубу

Ответить

Владимир Филатов

6

Неплохо танцует

Ответить

Посторонний

Владимир
6

Личинка тиктокера.

Ответить

Софья Павлышко

2

Выглядит безопасно. Великолепный план, если я все правильно понимаю.

Ответить

Корнелий Шнапс

Софья
2

У них хорошая защищенная лаборатория, всё в баночках закручивающихся, на выходе баба Глаша всех досматривает что бы кто червей не вынес. ВСЁ ОТЛИЧНО...

Ответить

Корнелий Шнапс

2

А черви им - верните домой, суки!

Ответить

Dmitry R.

2

звучит как завязка одной из серий x-files.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Крошечных червей-пидоров

Ответить

Длительный бас

2

Вы блять еще накопительные пенсии россиян разморозьте

Ответить

Новый блик

1
Ответить

Партия Прироста

1

https://www.youtube.com/watch?v=EFqjDXy9s5A

Ответить

Михаил Чуриков

1

Чё черви, нужен-то мамонт.

Ответить

Нравственный цветок

1

а это хуяк и личинки Чужого

Ответить

Достойный диод

0

еще одна фобия

Ответить

Isa

0

Мало нам одной пандемии

Ответить

Righteous Hippie

0

Ну нафига?!? Оно сейчас вырастет и уничтожит человечество

Ответить

N.N.

0

Ученые обнаружили древних червей

Ответить

Патриотический кубок

0

Это ж сериал Фортитьюд. Мамонты, русские, паразиты из трупов мамонтов размножающиеся внутри человека мммм

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Украденная жизнь

0

Сколько учёных осталось?

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