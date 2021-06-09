Опыты показали, что рыбы не могут общаться между собой из-за гула двигателей.

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Средиземноморская рыба-жаба Фото NewScientist

Группа учёных из Университета Лиссабона нашла новые свидетельства негативного влияния техногенного подводного шума на животный мир. Оказалось, что рокот лодочных моторов и гул судовых двигателей мешает жабовидным рыбам «налаживать личную жизнь». Об этом сообщает Vice со ссылкой на Journal of Experimental Biology.

Средиземноморские жабовидные рыбы (Halobatrachus didactylus) известны своей «разговорчивостью» — они свистят, ворчат и квакают, чтобы отпугивать чужаков и привлекать самок. Эти звуки, издаваемые сокращением мышц плавательного пузыря, слышны на расстоянии более 10 метров. Но техногенный шум от лодок и судов уменьшает этот показатель.

Учёные убедились в этом, проигрывая записи шумов в естественной среде обитания жабовидных рыб и слушая их ответ с помощью чувствительных подводных микрофонов. Ритмичные хоровые «трели» рыб превратились в беспорядочную последовательность звуков, а их интенсивность снизилась — самцы как будто отказывались «общаться» между собой и «петь» для самок в таких условиях.

Для более точных данных эксперимент повторили в лабораторных условиях на десятках выловленных рыбах-жабах. Оказалось, что шум рыбацкой лодки в 10 метрах от рыбы сокращает дальность её акустической связи на 75%, а рокот паромного мотора заглушает рыбу с расстояния 50 метров — она перестаёт слышать своих сородичей уже в шести метрах от себя.