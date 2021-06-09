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Наука
Никита Логинов

Рыбожабы стали меньше размножаться из-за шума лодок — самцы привлекают пару кваканьем, которого теперь не слышно Статьи редакции

Опыты показали, что рыбы не могут общаться между собой из-за гула двигателей.

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Средиземноморская рыба-жаба Фото NewScientist

Группа учёных из Университета Лиссабона нашла новые свидетельства негативного влияния техногенного подводного шума на животный мир. Оказалось, что рокот лодочных моторов и гул судовых двигателей мешает жабовидным рыбам «налаживать личную жизнь». Об этом сообщает Vice со ссылкой на Journal of Experimental Biology.

Средиземноморские жабовидные рыбы (Halobatrachus didactylus) известны своей «разговорчивостью» — они свистят, ворчат и квакают, чтобы отпугивать чужаков и привлекать самок. Эти звуки, издаваемые сокращением мышц плавательного пузыря, слышны на расстоянии более 10 метров. Но техногенный шум от лодок и судов уменьшает этот показатель.

Учёные убедились в этом, проигрывая записи шумов в естественной среде обитания жабовидных рыб и слушая их ответ с помощью чувствительных подводных микрофонов. Ритмичные хоровые «трели» рыб превратились в беспорядочную последовательность звуков, а их интенсивность снизилась — самцы как будто отказывались «общаться» между собой и «петь» для самок в таких условиях.

Для более точных данных эксперимент повторили в лабораторных условиях на десятках выловленных рыбах-жабах. Оказалось, что шум рыбацкой лодки в 10 метрах от рыбы сокращает дальность её акустической связи на 75%, а рокот паромного мотора заглушает рыбу с расстояния 50 метров — она перестаёт слышать своих сородичей уже в шести метрах от себя.

Ежегодно по морям и океанам проходит более 60 тысяч средних и крупных судов, не считая мелких лодок, и все они производят немалый уровень подводного шума. Он негативно влияет на морскую экосистему и в конечном счёте — угрожает экономической и продовольственной безопасности людей. Учёные предлагают решить эту проблему доработкой судовых винтов и установкой акустических экранов.

#биология #исследования

18 18 комментариев
16
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18 комментариев
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Готовый крюк

9

Ждём рыбожаб на ТЖ

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Ухудшанский

Готовый
18

 они свистят, ворчат и квакают, чтобы отпугивать чужаков и привлекать самок

Они все давно уже здесь.

Ответить

Ivan Rybkin

3

Пусть адаптируются или вымирают нахуй

Ответить

Никита Логинов

Ivan
1

Ты зачем такой злой?

Ответить

Liu Tiko

Никита
14

Тоже самок не получается привлекать

Ответить

Дима Орлов

Liu
3

Мотор тихий

Ответить

Никита Логинов

Дима
2

От "Мерседеса" или "Феррари" будет норм, инфа сотка.

Ответить

Ivan Rybkin

Liu
0

Меня интересуют только бета-самцы вроде тебя

Ответить

Liu Tiko

Ivan
4

вот тут и кроется проблема - я дама

Ответить

Ivan Rybkin

Liu
0

Окей крошка, тогда говорить нам больше не о чем

Ответить

Готовый крюк

Ivan
1

Понял @Человек-человек

Ответить

Иван Иванович

Ivan
1

вне контекста расизм какой-то...

Ответить

Костя Васильев

3

Сначала прочитал про фотожабы и нихуя не понял, как связаны фотожабы и лодки. Потом перечитал и как всё понял...

Ответить

Владимир Филатов

1

самцы привлекают пару кваканьем

Эволюция, бессердечная ты сука

Ответить

Неприятный меч

1

самцы привлекают пару кваканьем

На групповуху чтоли?

Ответить

Корнелий Шнапс

1

Тихо там! Тут рыбожабы личную жизнь наладить не могут!
"самцы как будто отказывались «общаться» между собой и «петь» для самок в таких условиях"

мотор *шумит*
рыбожаба - "нахой нам ваш секас не нужон!" и грустно онанируют в водорослях 

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T:ema

0

жаборыбоньки!

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Здоровый браслет

0

Рыбожаб, опять рыбожаб

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