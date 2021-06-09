Рыбожабы стали меньше размножаться из-за шума лодок — самцы привлекают пару кваканьем, которого теперь не слышно Статьи редакции
Опыты показали, что рыбы не могут общаться между собой из-за гула двигателей.
Группа учёных из Университета Лиссабона нашла новые свидетельства негативного влияния техногенного подводного шума на животный мир. Оказалось, что рокот лодочных моторов и гул судовых двигателей мешает жабовидным рыбам «налаживать личную жизнь». Об этом сообщает Vice со ссылкой на Journal of Experimental Biology.
Средиземноморские жабовидные рыбы (Halobatrachus didactylus) известны своей «разговорчивостью» — они свистят, ворчат и квакают, чтобы отпугивать чужаков и привлекать самок. Эти звуки, издаваемые сокращением мышц плавательного пузыря, слышны на расстоянии более 10 метров. Но техногенный шум от лодок и судов уменьшает этот показатель.
Учёные убедились в этом, проигрывая записи шумов в естественной среде обитания жабовидных рыб и слушая их ответ с помощью чувствительных подводных микрофонов. Ритмичные хоровые «трели» рыб превратились в беспорядочную последовательность звуков, а их интенсивность снизилась — самцы как будто отказывались «общаться» между собой и «петь» для самок в таких условиях.
Для более точных данных эксперимент повторили в лабораторных условиях на десятках выловленных рыбах-жабах. Оказалось, что шум рыбацкой лодки в 10 метрах от рыбы сокращает дальность её акустической связи на 75%, а рокот паромного мотора заглушает рыбу с расстояния 50 метров — она перестаёт слышать своих сородичей уже в шести метрах от себя.
Ежегодно по морям и океанам проходит более 60 тысяч средних и крупных судов, не считая мелких лодок, и все они производят немалый уровень подводного шума. Он негативно влияет на морскую экосистему и в конечном счёте — угрожает экономической и продовольственной безопасности людей. Учёные предлагают решить эту проблему доработкой судовых винтов и установкой акустических экранов.
они свистят, ворчат и квакают, чтобы отпугивать чужаков и привлекать самок
Они все давно уже здесь.
Пусть адаптируются или вымирают нахуй
Меня интересуют только бета-самцы вроде тебя
Сначала прочитал про фотожабы и нихуя не понял, как связаны фотожабы и лодки. Потом перечитал и как всё понял...
Тихо там! Тут рыбожабы личную жизнь наладить не могут!
"самцы как будто отказывались «общаться» между собой и «петь» для самок в таких условиях"
мотор *шумит*
рыбожаба - "нахой нам ваш секас не нужон!" и грустно онанируют в водорослях