Американские учёные напечатали на 3D-принтере жизнеспособные образцы человеческой печени рекордного размера Статьи редакции
Напечатанные ткани достигли сантиметровой длины и «прожили» целый месяц в лаборатории.
Две команды учёных из Института регенеративной медицины университета Wake Forest одержали победу в конкурсе NASA Vascular Tissue Challenge — они напечатали на 3D-принтере образцы тканей печени человека. За первое и второе места учёные получили от NASA призы размером 300 тысяч и 100 тысяч долларов соответственно. Об этом говорится на сайте NASA.
Основная трудность в 3D-печати человеческих тканей заключается в воссоздании сложной сети кровеносных и прочих сосудов, которые снабжают клетки кислородом и питательными веществами, а также удаляют из тканей продукты метаболизма. Для решения этой проблемы учёные использовали гелевые каркасы со сложной сетью каналов, на которые «посадили» клетки печени.
Напечатанные образцы печени имеют рекордный размер в один сантиметр каждый — до этого учёные создавали лишь фрагменты в несколько миллиметров. Образцы смогли «жить» и нормально функционировать в лабораторных условиях в течение 30 дней. Теперь NASA собирается отправить их на МКС, чтобы проверить устойчивость к радиации и прочим космическим условиям.
Конкурс NASA Vascular Tissue Challenge направлен на ускорение инноваций в инженерии человеческих тканей с прицелом на будущие космические полёты.
Ваше здоровье
Как 3D принтер работает вообще? Как он печень распечатал?
Как дети, брат?
Растёт не по дням, а по часам, брат
По понятиям пацан 🤙
Ребята, не обязательно просто ждать пока учёные разработают технологии продления жизни. Можно самостоятельно приблизить этот момент. Например задонатив в эти фонды. Такие важные исследования чудовищно мало финансируются. Я вроде читал, что на подобные исследования выделяют денег меньше, чем на поиск средств от облысения.
В жизни многих мужчин наступает момент, когда потеря волос печалит сильнее, чем что-либо другое
...Можно самостоятельно приблизить этот момент...
думал после этого последует пссаж про ЗОЖ