Наука
Никита Логинов

Американские учёные напечатали на 3D-принтере жизнеспособные образцы человеческой печени рекордного размера Статьи редакции

Напечатанные ткани достигли сантиметровой длины и «прожили» целый месяц в лаборатории.

Образец напечатанной на 3D-принтере печени, заключённый в специальную камеру Фото Института регенеративной медицины университета Wake Forest

Две команды учёных из Института регенеративной медицины университета Wake Forest одержали победу в конкурсе NASA Vascular Tissue Challenge — они напечатали на 3D-принтере образцы тканей печени человека. За первое и второе места учёные получили от NASA призы размером 300 тысяч и 100 тысяч долларов соответственно. Об этом говорится на сайте NASA.

Основная трудность в 3D-печати человеческих тканей заключается в воссоздании сложной сети кровеносных и прочих сосудов, которые снабжают клетки кислородом и питательными веществами, а также удаляют из тканей продукты метаболизма. Для решения этой проблемы учёные использовали гелевые каркасы со сложной сетью каналов, на которые «посадили» клетки печени.

Напечатанные образцы печени имеют рекордный размер в один сантиметр каждый — до этого учёные создавали лишь фрагменты в несколько миллиметров. Образцы смогли «жить» и нормально функционировать в лабораторных условиях в течение 30 дней. Теперь NASA собирается отправить их на МКС, чтобы проверить устойчивость к радиации и прочим космическим условиям.

Конкурс NASA Vascular Tissue Challenge направлен на ускорение инноваций в инженерии человеческих тканей с прицелом на будущие космические полёты.

#биология #медицина #nasa #сша #новости

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Общий завод

21

Хоть бы Хованский дожил...

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Ivan

Общий
0

Сейчас он в надежных руках. Там не бухнуть

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New

Ivan
0

Если у него уже цирроз печени, и он не будет его лечиться, то может и умереть.
Это ж хроническое заболевание, которое надо поддерживать постоянно таблетками.
Не думаю что там, куда он попадёт есть такие лекарства.

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Андрей Охапкин

Ivan
0

Сегодня уже второй день, как Юрий Хованский бросил пить. Поддержим

Ответить

New

Общий
0

Комментарий удален

Ответить

Никита Логинов

10

За это можно выпить! 🍾🍾🍾

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Никита
2

Ваше здоровье

Ответить

Никита Логинов

Небольшой
4

Хорошо вам, роботам — можно не заботиться о том, что печень вылетит.

Ответить

Глобальный бас

Небольшой
1

Ну посмотрите у него даже автопортреты есть. 
Авто —- портреты 
Ну вы понели

Ответить

New

Глобаль…
1

Я видел его фото, где он в форме велосипедной. Как в трико обтягивающем...
Ну как у танцоров балета...
Это норм?🤔

Ответить

Небольшой

New
0

Нет

Ответить

Закомплексованная Душа

5

Наконец-то Хованскому смогут напечатать новую печень

Ответить

Semen Semenov

1

Как 3D принтер работает вообще? Как он печень распечатал?

Ответить

Глеб Горохов

Semen
10
Ответить

AttentiveMilk

Глеб
1

Как дети, брат?

Ответить

Глеб Горохов

Attenti…
5

Растёт не по дням, а по часам, брат

Ответить

New

Глеб
2

Сорри за вопрос... но его вы тоже на 3D принтере напечатали или сейчас такое невозможно ещё?🤔

Ответить

Глеб Горохов

New
1

Печатали на 3D-матке 🐣

Ответить

AttentiveMilk

Глеб
1

По понятиям пацан 🤙

Ответить

Глеб Горохов

Attenti…
1

Ровный!

Ответить

Никита Логинов

Semen
2

Хорошо работает!

Ответить

New

Semen
0

По лекалам😐😐

Ответить

Миша Копейкин

1

Ребята, не обязательно просто ждать пока учёные разработают технологии продления жизни. Можно самостоятельно приблизить этот момент. Например задонатив в эти фонды. Такие важные исследования чудовищно мало финансируются. Я вроде читал, что на подобные исследования выделяют денег меньше, чем на поиск средств от облысения.

Ответить

Андрей Владимирович

Миша
2

В жизни многих мужчин наступает момент, когда потеря волос печалит сильнее, чем что-либо другое

Ответить

Никита Логинов

Андрей
1

Вот да :(

Ответить

Корнелий Шнапс

Миша
0

...Можно самостоятельно приблизить этот момент...
думал после этого последует пссаж про ЗОЖ

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Антон Лисин

1

Лучше бы почки печатали 

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