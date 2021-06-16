После организации постоянной базы на Луне, страны «будут рады приветствовать других участников проекта».

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Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) представили «дорожную карту» по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС). Базу на Луне начнут развивать в 2025 году, со временем на ней смогут временно находиться люди. Об этом страны заявили на совместной сессии во время международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге.

Согласно плану, освоение Луны Россией и Китаем будет проходит в три этапа — разведки, строительства и утилизации. На шаге разведки планируется запуск миссий «Чанъэ-4», «Чанъэ-6», «Чанъэ-7», а также «Луны-25», 26 и 27. Автоматические аппараты позволят проверить и отработать этапы мягкой посадки, вернут на Землю образцы лунного грунта и не только.

Затем Роскосмос и КНКА определят финальное место для создания лунной базы, и начнут процесс постройки базы. Судя по плану, станцию построят не раньше 2030 года, она будет состоять из нескольких модулей — исследовательского, энергетического, командного, модуля связи и не только.

Изображение российско-китайской лунной базы Скриншот из видео Роскосмоса