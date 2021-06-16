Роскосмос и Китайское космическое агентство представили план развития совместной лунной базы Статьи редакции
После организации постоянной базы на Луне, страны «будут рады приветствовать других участников проекта».
Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) представили «дорожную карту» по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС). Базу на Луне начнут развивать в 2025 году, со временем на ней смогут временно находиться люди. Об этом страны заявили на совместной сессии во время международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге.
Согласно плану, освоение Луны Россией и Китаем будет проходит в три этапа — разведки, строительства и утилизации. На шаге разведки планируется запуск миссий «Чанъэ-4», «Чанъэ-6», «Чанъэ-7», а также «Луны-25», 26 и 27. Автоматические аппараты позволят проверить и отработать этапы мягкой посадки, вернут на Землю образцы лунного грунта и не только.
Затем Роскосмос и КНКА определят финальное место для создания лунной базы, и начнут процесс постройки базы. Судя по плану, станцию построят не раньше 2030 года, она будет состоять из нескольких модулей — исследовательского, энергетического, командного, модуля связи и не только.
После постройки базы к участию в проекте пригласят и другие страны, помимо России и Китая. При этом присутствие людей планируется лишь на краткосрочной основе.
Господин он только для простой русский иван рабочий из тверь
Для лидера Xi он плешивый залупа незначительный рост
Я простой рабочий крестьян из Омск, плешивый моль не равняться товарищ Xi - крепкий нефритовый стержень
Просто напоминание что у рф нет и не предвидится носителей для доставки хоть сколько адекватных грузов к луне. На дворе середина 2021, а строить базу они собираются уже в 2025. Ага.
Действующий Данила
Рогозин рассказывал, что носители есть, только микросхем не хватает.
Он про спутники говорил. Сделать спутник существенно легче чем ракету.
Он про нагрузку рассказывал.
Законодательный калькулятор
возможно. и тем не менее, это не то чтобы радует
Действующий Данила
Там вроде все довольно просто: обменяют технологию производства рд-170 на участие.
Вот это аналитика. Глубоко, глубоко.
Законодательный калькулятор
могу тебя отправить в глубокую аналитику экономики, где мискорисы скупают по дешевке сырье
Не, я уже давно понял уровень дискуссии на этом сайте. Спасибо.
набросил и убежал. ай молодца
А ты что сделал своим комментарием? Создал пространство для высказывания? Или так же накинул в пустоту?
высказал предположение что подобными проектами ( окей, есть еще проект по совместной АЭС, по наращиванию объёмов совместных предприятий , можно поговрить еще о налоговых льготах для китайских предпринимателей ) что власти все глубже и глубже внедряют нас под китайцев. не знаю как тебе , а мне не очень перспектива делиться с этими нихао
ну вот вам эдакие инвестиции. Китайцы покупают наш уголь, под уголь строятся порты и расширяется БАМ и Транссиб. Как вы понимаете инфраструктура эта универсальная и потом может использоваться для контейнерного ЖД транзита.
Газопровод штука тоже многофункциональная. За счет Силы-сибири 2 хотят наконец газифицировать Кемеровскую область. В Красноярске получше дышать станет.
ЗА счет Силы- Сибири 1 построен Амурский ГПЗ, и строится газохимический комплекс, а это производство полимеров и гелия.
сколько лет этот БАМ и Транссиб будет строиться ? еще Советы начинали , теперь вот китайозы вдруг возьбмутся ? нахер им оно надо, по морю и воздуху заебись транспортируется
За счет Силы-сибири 2 хотят наконец газифицировать Кемеровскую область. В Красноярске получше дышать станет.
ты поверил указам Путина ? не будет никакой газификации
БАМ был построен с перевалами и в 1 колею. Сейчас расширяют до 2-х путей и с туннелями, заодно и электрофицируют. Делают это все кстати не китайцы, а наши. И это делают ну прям сейчас.
По морю долго, но дешево. По воздуху дорого, но быстро. ЖД - компромисный вариант. Количество контейнерных перевозок по ЖД год к году растет. Можете посмотреть статистику. Значит нужно.
Да и нам инфраструктура лишней точно не будет.
Ну амурский ГПЗ же построили!
Почему по вашему не будет газификации, если труба рядом пройдет?
потому что это очень странно - сначала вести трубу к желтым, потом вспоминать что бля, еще же Кемерово есть . затраты на газификацию не окупятся потреблением населения, а вот продажа сырья китайчикам очень даже , там всего лишь трубу потянуть , а тут каждому в доме подводить , кого подключать , кого не подключать , счетчики ставить , ну камон.
ну построили . потому что без него с топливом вообще кризис бы был полный.
а там есть что газифицировать то? да и зачем, не просто так же за Уралом в основном ТЭЦ развиты , их мощности просто так простаивать то тоже не будут . тут шило на мыло получится.
и зачем ?)
а я тут не вижу вообще ничьих. угольную промышленность то потом куда девать будем ? чтобы юзать данный уголь, надо под него станции строить специально. просто так он не подойдет на экспорте.
гражданам тоже не вижу смысла - это никак ничего не удешевит , наоборот даже.
государству выгоднее продавать пока покупают. по крайней мере нынешнему
гражданам - выбросы от сжигания газа намного чище, чем от угля. Тарифы один фиг регулируются.
Для бизнеса - газ подешевле будет.
Для государства - угольные компании частные, а газпром- государственно путинский. Опять таки меньше выбросов CO2, раз уж вписались в соглашение по климату. Меньше голова болеть будет по экологии. Но помимо этого в том же ЕС вводятся углеродные пошлины. А значит чем меньше мы выбрасываем CO2 - тем кокурентноспособнее наш алюминий, чем больше продается алюминия - тем больше НОЛОГОВ.
Действующи
еще Советы начинали , теперь вот китайозы вдруг возьбмутся ?
Конечно не возьмутся. Наши ещё про силу сибири обещали, что китайцы денег дадут (спойлер — те не обещали и не дали).
Действующи
Газопровод штука тоже многофункциональная
Можно ещё напомнить, что конкретно эта штука (как и СП-2) ещё и довольно убыточная сама по себе.
Китайцы покупают наш уголь, под уголь строятся порты и расширяется БАМ и Транссиб
Есть проблема доставки грузов в Россию из Китая? Экспорта-то у нас и так не очень много.
Какой-то дядечка с характерными публикациями рассказывает по секретным документам, что проект никогда не окупится, совершенно секретные документы он конечно не показал. Биржевые торговцы тоже не вкурсе (а я напомню что Газпром компания публичная, так что отчетность никто не отменял)
По факту имеем, что Китай наращивает поставки по СС-1 с превышением контрактных обязательств. А цена на газ в Европе 6 долларов за БТЕ, он блин даже на henryhub больше 3-х стоит. Такой вот крутой прогнозист ага.
Рассказы про то что Китаю газ не будет нужен тоже умиляют, но сейчас вообще иная байка ходит, мол Газпром не может загрузить СС1, газа не хватает.
ну не с Китаем же
А почему не с Китаем?
Тем более что делимся мы с ними в основном энергетическими ресурсами и возобновляемыми ресурсами.
И угля и газа у нас дофига, уголь мы вообще едва ли успеем продать пока его добыча рентабельна.
Австралию не смущает же продавать Китаю железную руду и алюминиевую руду, а ведь это сырье которое будет востребовано куда дольше. А США СПГ.
Они из раза в раз одни и те же шутки придумывают. Что ты от них ожидал?
А кто наши братушки?
Геи-ниггеры из открытого космоса
И казахи
И казахи-ниггеры из открытого космоса
Я всегда знал, что они высшая раса
Законодательный калькулятор
армия и флот, уже несколько веков известно
Сначала чинчонг ворует лес, потом начнёт гелий-3. Доколе?
Разве TJ филиал Твича? К китайцам нейтрально отношусь вообще
Что ж, судя по видео кажется графоний рисовал тот же человек, что и тот ролик про ракету делал..
Ну чуть поднатаскался, уроков по blender посмотрел
Русский Иван лететь сторона - немощгый плешивый моль наклонить космическая держава. Лидер Xi лететь прямо нефритовый стержень вести страна космос.
Траектория для выхода на околоземную орбиту
Царский единорожек88
мог бы и пошутить
Видимо пиаром руководит РФ.
Ну либо Китай тоже разучился делать 3D визуализации проектов... А это что то за гранью фантастики.
Ага, базу будут строить из деталей с Алиэкспресса. А строить будут те самые ребята, которые в ракету датчик вверх ногами присобачили, в результате чего ракета взорвалась.
Короче, посмотрел бы я на тех, кто рискнёт отправиться на эту базу...
Новый поколение супер Li-Ion мощный база Луна купить бесплатный доставка в Россия (но не на Луна).
Детали для российского модуля лунной станции Рогозин на алиэкспрессе покупать будет
www.historians.org