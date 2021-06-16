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Наука
Дамир Камалетдинов

Роскосмос и Китайское космическое агентство представили план развития совместной лунной базы Статьи редакции

После организации постоянной базы на Луне, страны «будут рады приветствовать других участников проекта».

77 77 комментариев
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Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация (КНКА) представили «дорожную карту» по созданию Международной научной лунной станции (МНЛС). Базу на Луне начнут развивать в 2025 году, со временем на ней смогут временно находиться люди. Об этом страны заявили на совместной сессии во время международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021 в Санкт-Петербурге.

Согласно плану, освоение Луны Россией и Китаем будет проходит в три этапа — разведки, строительства и утилизации. На шаге разведки планируется запуск миссий «Чанъэ-4», «Чанъэ-6», «Чанъэ-7», а также «Луны-25», 26 и 27. Автоматические аппараты позволят проверить и отработать этапы мягкой посадки, вернут на Землю образцы лунного грунта и не только.

Затем Роскосмос и КНКА определят финальное место для создания лунной базы, и начнут процесс постройки базы. Судя по плану, станцию построят не раньше 2030 года, она будет состоять из нескольких модулей — исследовательского, энергетического, командного, модуля связи и не только.

Изображение российско-китайской лунной базы Скриншот из видео Роскосмоса

После постройки базы к участию в проекте пригласят и другие страны, помимо России и Китая. При этом присутствие людей планируется лишь на краткосрочной основе.

#новости #космос #роскосмос #китай

77 77 комментариев
13
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77 комментариев
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Последовательный кот

37

Россия большой китайский сырье давать бесплатно, большой китайский стержень сидеть радость, счастливый председатель Xi вернуть китаю его дальний восток, +15 юаней господин Путин

Ответить

Eugard

Последовательный
10

Господин он только для простой русский иван рабочий из тверь
Для лидера Xi он плешивый залупа незначительный рост

Ответить

Ваша Закладко

Последовательный
3

совместной китайской лунной базы 
🐲

Ответить

Paul Vakhrushev

Последовательный
2

Я простой рабочий крестьян из Омск, плешивый моль не равняться товарищ Xi - крепкий нефритовый стержень

Ответить

Nick Rosenberg

15

Просто напоминание что у рф нет и не предвидится носителей для доставки хоть сколько адекватных грузов к луне. На дворе середина 2021, а строить базу они собираются уже в 2025. Ага.

Ответить

Eugard

Nick
0

Рогозин рассказывал, что носители есть, только микросхем не хватает. Стоят носители, не запустить без микросхем. Русичи не научились ещё мастерить такие микросхемы. Китайские мастера помогут.

Ответить

Действующий Данила

Eugard
1

Рогозин рассказывал, что носители есть, только микросхем не хватает.

Он про спутники говорил. Сделать спутник существенно легче чем ракету.

Ответить

Alexander

Действу…
0

 Сделать спутник существенно легче чем ракету. 

Плюсы спутника: 
- В производстве проще ракеты. 

Минусы спутника: 
- Для использования по назначению всё равно нужна ракета.

Ответить

Nick Rosenberg

Eugard
0

Он про нагрузку рассказывал.

Ответить

Eugard

Nick
0

Рогозин? 
Он про санкции рассказывал. 
Самый трындец России наступит, когда эти микросхемы у кожугетовича закончатся. 

Ответить

eepk yh

Eugard
0

Зачем ему микросхема?! Есть же специально обученный солдат срочной службы. Содишь его в ракету - на боевое дежурство, так сказать, ставишь. И все: броня крепка, танки быстры, Енисей перекрыт!

Ответить

Законодательный калькулятор

4

потихонечку навязывается идея что китаюшечки наши братушечки

Ответить

Дамир Камалетдинов

Законодательный
6

Ну если нашим удастся как-то вписаться в космические достижения Китая, по нынешним меркам это уже будет неплохо для российской космической программы

Ответить

Законодательный калькулятор

Дамир
5

возможно. и тем не менее, это не то чтобы радует

Ответить

Телевизионный

Законод…
5

Теперь ты получишь на один миска риса меньше

Ответить

Kir Kirsky

Законод…
0

Хотелось бы чтобы космонавтика пережила путина

Ответить

Roman Sapon

Дамир
0

На птичьих правах

Ответить

Действующий Данила

Дамир
0

Там вроде все довольно просто: обменяют технологию производства рд-170 на участие.

Ответить

Аркадий Иванов

Законодательный
0

Вот это аналитика. Глубоко, глубоко.

Ответить

Законодательный калькулятор

Аркадий
5

могу тебя отправить в глубокую аналитику экономики, где мискорисы скупают по дешевке сырье

Ответить

Аркадий Иванов

Законод…
0

Не, я уже давно понял уровень дискуссии на этом сайте. Спасибо.

Ответить

Законодательный

Аркадий
5

набросил и убежал. ай молодца

Ответить

Аркадий Иванов

Законод…
–3

А ты что сделал своим комментарием? Создал пространство для высказывания? Или так же накинул в пустоту?

Ответить

Законодательный

Аркадий
2

высказал предположение что подобными проектами ( окей, есть еще проект по совместной АЭС, по наращиванию объёмов совместных предприятий , можно поговрить еще о налоговых льготах для китайских предпринимателей ) что власти все глубже и глубже внедряют нас под китайцев. не знаю как тебе , а мне не очень перспектива делиться с этими нихао

Ответить

Михаил

Законод…
0

А с кем делиться, с западом?
А если не делиться, то за счет чего строить экономику?

Ответить

Лига

Михаил
1

За счёт инвестиций

Ответить

Михаил

Лига
1

ну вот вам эдакие инвестиции. Китайцы покупают наш уголь, под уголь строятся порты и расширяется БАМ и Транссиб. Как вы понимаете инфраструктура эта универсальная и потом может использоваться для контейнерного ЖД транзита.

Газопровод штука тоже многофункциональная. За счет Силы-сибири 2 хотят наконец газифицировать Кемеровскую область. В Красноярске получше дышать станет.

ЗА счет Силы- Сибири 1 построен Амурский ГПЗ, и строится газохимический комплекс, а это производство полимеров и гелия.

Ответить

Лига

Михаил
2

Пока что в основном инвестиции Китая только в интересах Китая, а не России. А, ну ещё каких-нибудь подрядчиков, которые всё это реализуют

Ответить

Михаил

Лига
0

Ну я привел примеры того, что мы получим от продажи газа и угля, и транссиб  с БАМом и газохимия нам нужны.
А уголь лет через 20 будет не продать, как возможно и газ.
И это помимо денег в бюджет (предположим их все распилят)

Ответить

Законодате

Михаил
0

сколько лет этот БАМ и Транссиб будет строиться ? еще Советы начинали , теперь вот китайозы вдруг возьбмутся ? нахер им оно надо, по морю и воздуху заебись транспортируется
За счет Силы-сибири 2 хотят наконец газифицировать Кемеровскую область. В Красноярске получше дышать станет.

ты поверил указам Путина ? не будет никакой газификации

Ответить

Лига

Законод…
1

Потом китайцы ещё будут брать плату за проезд лол

Ответить

Михаил

Законод…
0

БАМ был построен с перевалами и в 1 колею. Сейчас расширяют до 2-х путей и с туннелями, заодно и электрофицируют. Делают это все кстати не китайцы, а наши. И это делают ну прям сейчас.
По морю долго, но дешево. По воздуху дорого, но быстро. ЖД - компромисный вариант. Количество контейнерных перевозок по ЖД год к году растет. Можете посмотреть статистику. Значит нужно. 
Да и нам инфраструктура лишней точно не будет.

Ну амурский ГПЗ же построили! 
Почему по вашему не будет газификации, если труба рядом пройдет?

Ответить

Законодате

Михаил
1

потому что это очень странно - сначала вести трубу к желтым, потом вспоминать что бля, еще же Кемерово есть . затраты на газификацию не окупятся потреблением населения, а вот продажа сырья китайчикам очень даже , там всего лишь трубу потянуть , а тут каждому в доме подводить , кого подключать , кого не подключать , счетчики ставить , ну камон.
ну построили . потому что без него с топливом вообще кризис бы был полный. 

Ответить

Михаил

Законод…
0

НДПИ как бы и так и сяк капать будет то.

Я когда про газификацию говорю - не о газификации частных домохозяйств говорю, а про заводы и электростанции.

Амурский ГПЗ не имеет к топливу отношения. Разве что пропан-бутан, но он весь закантрактован на газохимию. 

Ответить

Законодате

Михаил
0

а там есть что газифицировать то? да и зачем, не просто так же за Уралом в основном ТЭЦ развиты , их мощности просто так простаивать то тоже не будут . тут шило на мыло получится.

Ответить

Михаил

Законод…
0

ну так ТЭЦ и газифицировать. ТЭЦ за Уралом в основном на угле работают. 

Ответить

Законодате

Михаил
0

и зачем ?)

Ответить

Михаил

Законод…
0

Вас чьи интересы интересуют граждан, бизнеса или государства? 

Ответить

Законодате

Михаил
0

а я тут не вижу вообще ничьих. угольную промышленность то потом куда девать будем ? чтобы юзать данный уголь, надо под него станции строить специально. просто так он не подойдет на экспорте.
гражданам тоже не вижу смысла - это никак ничего не удешевит , наоборот  даже.
государству выгоднее продавать пока покупают.  по крайней мере нынешнему

Ответить

Михаил

Законод…
0

гражданам - выбросы от сжигания газа намного чище, чем от угля. Тарифы один фиг регулируются.

Для бизнеса - газ подешевле будет.

Для государства - угольные компании частные, а газпром- государственно путинский. Опять таки меньше выбросов CO2, раз уж вписались в соглашение по климату. Меньше голова болеть будет по экологии. Но помимо этого в том же ЕС вводятся углеродные пошлины. А значит чем меньше мы выбрасываем CO2 - тем кокурентноспособнее наш алюминий, чем больше продается алюминия - тем больше НОЛОГОВ. 

Ответить

Действующи

Законод…
0

еще Советы начинали , теперь вот китайозы вдруг возьбмутся ?

Конечно не возьмутся. Наши ещё про силу сибири обещали, что китайцы денег дадут (спойлер — те не обещали и не дали).

Ответить

Действующи

Михаил
0

Газопровод штука тоже многофункциональная

Можно ещё напомнить, что конкретно эта штука (как и СП-2) ещё и довольно убыточная сама по себе.

Китайцы покупают наш уголь, под уголь строятся порты и расширяется БАМ и Транссиб

Есть проблема доставки грузов в Россию из Китая? Экспорта-то у нас и так не очень много.

https://www.fontanka.ru/2019/12/02/130/

«Историческая показуха». Михаил Крутихин о том…
Газопровод «Сила Сибири» торжественно открыт лидерами России и Китая по телемосту. Первую в…
www.fontanka.ru
Ответить

Михаил

Действу…
0

Какой-то дядечка с характерными публикациями рассказывает по секретным документам, что проект никогда не окупится, совершенно секретные документы он конечно не показал. Биржевые торговцы тоже не вкурсе (а я напомню что Газпром компания публичная, так что отчетность никто не отменял)

По факту имеем, что Китай наращивает поставки по СС-1 с превышением контрактных обязательств. А цена на газ в Европе 6 долларов за БТЕ, он блин даже на henryhub больше 3-х стоит. Такой вот крутой прогнозист ага.

Рассказы про то что Китаю газ не будет нужен тоже умиляют, но сейчас вообще иная байка ходит, мол Газпром не может загрузить СС1, газа не хватает. 

Ответить

Акиф

Лига
0

а инвестиции из воздуха появляются? с какой-то стороны же они следуют, а не существуют сами по себе

Ответить

Законодате

Михаил
0

ну не с Китаем же

Ответить

Михаил

Законод…
1

А почему не с Китаем?
Тем более что делимся мы с ними в основном энергетическими ресурсами и возобновляемыми ресурсами.
И угля и газа у нас дофига, уголь мы вообще едва ли успеем продать пока его добыча рентабельна.

Австралию не смущает же продавать Китаю железную руду и алюминиевую руду, а ведь это сырье  которое будет востребовано куда дольше. А США СПГ. 

Ответить

Zero-one-one

Аркадий
1

Они из раза в раз одни и те же шутки придумывают. Что ты от них ожидал? 

Ответить

Михаил Зеленин

Законодательный
0

А кто наши братушки?

Ответить

alexferman

Михаил
2

Геи-ниггеры из открытого космоса

Ответить

Marhal_New

alexfer…
1

И казахи

Ответить

alexferman

Marhal_…
6

И казахи-ниггеры из открытого космоса

Ответить

Marhal_New

alexfer…
1

Я всегда знал, что они высшая раса

Ответить

Eugard

Marhal_…
0

Достаточно посмотреть на Бората и Азамата.

Ответить

Законодательный калькулятор

Михаил
0

армия и флот, уже несколько веков известно

Ответить

Михаил Зеленин

Законод…
0

эт союзники

Ответить

Транспортный Петя

4
Ответить

Eugene

3

Сначала чинчонг ворует лес, потом начнёт гелий-3. Доколе? 

Ответить

Последовательный кот

Eugene
1

@Вахтёр @Санитар за ч*****г банят?

Ответить

Eugene

Последовательный
1

Разве TJ филиал Твича? К китайцам нейтрально отношусь вообще 

Ответить

Последовательный

Eugene
1

Это ирония

Ответить

Последовательный кот

Последовательный
1

Или это ДРУГОЕ?

Ответить

Артём Дидык

2

Что ж, судя по видео кажется графоний рисовал тот же человек, что и тот ролик про ракету делал..
Ну чуть поднатаскался, уроков по blender посмотрел

Ответить

Царский единорожек88

0

а че мы вбок то летим?

Ответить

Paul Vakhrushev

Царский
1

Русский Иван лететь сторона - немощгый плешивый моль наклонить космическая держава. Лидер Xi лететь прямо нефритовый стержень вести страна космос.

Ответить

Sergey Klimenko

Царский
1

Траектория для выхода на околоземную орбиту

Ответить

Царский единорожек88

Sergey
0

мог бы и пошутить

Ответить

Sergey Klimenko

Царский
0

Мог бы, но лучше не надо)

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

+ миска космоеда и показать наса нефритовый ракета

Ответить

Dmitry Sursin

0

Видимо пиаром руководит РФ.
Ну либо Китай тоже разучился делать 3D визуализации проектов... А это что то за гранью фантастики.

Ответить

NMTEG

0

Им бы для начала хотя бы один раз побывать там, хоть Федора послать

Ответить

Alexander Personazhe

0

Ага, базу будут строить из деталей с Алиэкспресса. А строить будут те самые ребята, которые в ракету датчик вверх ногами присобачили, в результате чего ракета взорвалась. 
Короче, посмотрел бы я на тех, кто рискнёт отправиться на эту базу...

Ответить

Alexander Personazhe

0

Новый поколение супер Li-Ion мощный база Луна купить бесплатный доставка в Россия (но не на Луна).

Ответить

Ladies and Gentlemen Attention

0

Детали для российского модуля лунной станции Рогозин на алиэкспрессе покупать будет

Ответить

Neten

0
Ответить

Neten

0

Ххахахаххахахах, СУКА НЕ МОГУ СМЕШНО ПИЗДЕЦ

Ответить

Седой фитиль

0

Братушки по разуму 

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Neten

0

Короче я дизлайк поставил видео, комментарии написал.
Пусть Роскосмос нахуй идёт.

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