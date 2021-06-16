Для оптимальной реабилитации нужны аэробные упражнения.

Американские врачи изучили данные почти двух миллионов спортсменов разного возраста, которые получали сотрясение мозга. Оказалось, что требование соблюдать полный покой после сотрясения — скорее вредное, чем полезное. Об этом пишет Британский журнал спортивной медицины.

Врачи пришли к выводу, что в первую неделю после сотрясения мозга лучше не лежать в полной изоляции, а периодически разминаться на свежем воздухе — без резких движений и серьёзных нагрузок. Тогда взрослый человек полностью выздоровеет за пару недель или даже быстрее, а у ребёнка все симптомы пройдут примерно за месяц.

Если человек после сотрясения соблюдает полный покой, то негативные симптомы дольше тревожат его. Раздражительность, усталость, головокружения и рассеянность могут длиться месяцами. Почему так происходит — учёные надеются понять из дальнейших исследований.

Авторы работы отмечают, что характер любой травмы уникален, поэтому каждая реабилитация должна проходить под контролем врачей.