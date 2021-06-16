Наука
Никита Логинов

Врачи в США назвали полный покой вредным для выздоровления после сотрясения мозга Статьи редакции

Для оптимальной реабилитации нужны аэробные упражнения.

Американские врачи изучили данные почти двух миллионов спортсменов разного возраста, которые получали сотрясение мозга. Оказалось, что требование соблюдать полный покой после сотрясения — скорее вредное, чем полезное. Об этом пишет Британский журнал спортивной медицины.

Врачи пришли к выводу, что в первую неделю после сотрясения мозга лучше не лежать в полной изоляции, а периодически разминаться на свежем воздухе — без резких движений и серьёзных нагрузок. Тогда взрослый человек полностью выздоровеет за пару недель или даже быстрее, а у ребёнка все симптомы пройдут примерно за месяц.

Если человек после сотрясения соблюдает полный покой, то негативные симптомы дольше тревожат его. Раздражительность, усталость, головокружения и рассеянность могут длиться месяцами. Почему так происходит — учёные надеются понять из дальнейших исследований.

Авторы работы отмечают, что характер любой травмы уникален, поэтому каждая реабилитация должна проходить под контролем врачей.

#здоровье #медицина #спорт

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