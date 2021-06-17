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Наука
Дамир Камалетдинов

Китай впервые за пять лет отправил людей в космос — на собственную орбитальную станцию Статьи редакции

Пока на орбите находится только основной модуль, но страна планирует постепенно добавлять и другие.

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China Central Television (ССTV)

В космос запустили экипаж из трёх человек для работы на Китайской модульной космической станции (КМКС) на ракета-носителе Чанчжэн-2F. Они проведут три месяца в базовом отсеке «Тяньхэ», который уже находится на орбите. Трансляцию запуска вело государственное телевидение Китая.

CGTN

Как пройдёт миссия

На орбиту отправили трёх тайконавтов, которых зовут Тан Хунбо, Не Хайшэн и Лю Бомин. Их имена и дату старта власти раскрыли всего за сутки до запуска. Хайшэн уже дважды летал в космос — в 2005 и 2013 годах, Бомин был членом экипажа миссии в 2008 году, а у Хунбо опыта полётов пока нет.

Слева направо Тан Хунбо, Не Хайшэн, Лю Бомин Фото CNSA

Тайконавты вернутся на Землю в сентябре 2021 года: они будут три месяца жить и работать на орбите в модуле «Тяньхэ», который станет «сердцем» КМКС. Он оснащён жилыми местами для трёх астронавтов, контрольным центром, силовой и двигательной установками, а также системой жизнеообеспечения. Экипаж проведёт техобслуживание модуля, в том числе и в открытом космосе.

Экипаж на борту China Central Television (ССTV)

«Шеньчжоу-12» стала первым пилотируемым запуском с территории Китая с 2016 года. Предыдущую «Шеньчжоу-11» запускали в октябре 2016 года: тогда тайконавтов отправили на другую китайскую орбитальную станцию, но лишь на короткий срок.

Что известно о китайской космической станции

Основной модуль 16,6-метровой длины запустили в апреле 2021 года — с него началось строительство масштабной станции, которая станет третьей по масштабу после МКС и «Мира». В течение ближайших двух лет Китай планирует добавить к нему два научных модуля для экспериментов — для этого страна проведёт 11 запусков к КМКС. Один из «грузовиков» уже пристыкован к «Тяньхэ» с 6 тоннами припасов для тайконавтов.

КМКС станет третьей и крупнейшей китайской космической станцией. Предыдущую «Тяньгун-2» свели с орбиты в 2019 году: за время работы ей воспользовались всего два тайконавта, которые прожили на станции 30 дней. Они выполнили два запланированных выхода в открытый космос для установки оборудования и покинули модуль.

В отличие от других китайских станций, которые прослужили лишь несколько лет, срок службы КМКС заявлен как минимум на 10 лет. Китай не может посещать МКС из-за санкций США, а закон запрещает NASA сотрудничать с китайскими учёными в освоении космоса, поэтому страна решила развивать собственную орбитальную программу.

Изображение КМКС в собранном виде

Два дополнительных модуля пристыкуют с разных сторон «Тяньхэ». В течение строительства потребуются как минимум три автоматических и три пилотируемых миссии — их планируют провести до конца 2022 года. Китайское национальное космическое управление рассчитывает, что посещения станции в скором времени «станут рутиной».

«Тяньхэ» оснащён пятью стыковочными узлами, поэтому конфигурацию станции могут расширить дополнительно. Два узла будут использовать грузовые и пилотируемые корабли, один могут задействовать для орбитального телескопа «Сюньтянь» — предполагается, что он будет периодически отстыковываться, находясь на той же орбите, а затем прилетать обратно.

AFP News Agency @AFP
VIDEO: The first astronauts for China's new space station bid farewell at a departure ceremony in Jiuquan before their launch on a Long March-2F rocket for the country's longest crewed mission to date https://t.co/ZxbTKcAlIF
Как провожали космонавтов

#новости #космос #китай

16 16 комментариев
13
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16 комментариев
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Электронный Мика

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вообще меня космос никак не ебет, но если есть повод утереть нос россиюшке, то я полностью за

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Stanley H. Tweedle

Электронный
4

Китай ещё хуже

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Максим Абрамчик

Stanley
0

Какая то очень глупая идея судить нации: у каждого свои режимы и своя история. Вчера можно быть аграрной колонией азиатского соседа, а сегодня продавать к-поп на весь мир.
Может китай демокоатизируется, урбанизируется и воспитает приятнейшее поколение, а русские отбросят свои колонтальные амбиции, отстанут от соседей и будут дружить и торговать. 
А может и нет. 

Ответить

Максоний

1

Надеюсь, Дамир, ты выспишься💕

Ответить

Верховный яд

Максоний
0

Дитковский, ты?

Ответить

Максоний

Верховный
1

Мартингал, ты?

Ответить

Верховный яд

Максоний
1

Привет, нет

Ответить

Максоний

Верховн…
2

Привет, жаль

Ответить

Верховный яд

0

Миску риса то отправил? 

Ответить

over and over

0

Тайконавты?

Ответить

Артур Шнайдер

over
1

В России Космонавты
В США Астронавты
В Китае Тайконавты

Ответить

over and over

Артур
0

Ебать, серьёзно? Я не знал, лол. Спасибо, что пояснил! (no sarcasm)

Ответить

wmhy

over
0

китайские астронавты 

Ответить

Vlad I

wmhy
0

Астронавты?

Ответить

wmhy

Vlad
0

да

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Андрей Балконский

0

Захожу в комментарии к новостям про Китай, чтобы поорать с шуток про кошка-рис и кошка-жена

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