Китай впервые за пять лет отправил людей в космос — на собственную орбитальную станцию Статьи редакции
Пока на орбите находится только основной модуль, но страна планирует постепенно добавлять и другие.
В космос запустили экипаж из трёх человек для работы на Китайской модульной космической станции (КМКС) на ракета-носителе Чанчжэн-2F. Они проведут три месяца в базовом отсеке «Тяньхэ», который уже находится на орбите. Трансляцию запуска вело государственное телевидение Китая.
Как пройдёт миссия
На орбиту отправили трёх тайконавтов, которых зовут Тан Хунбо, Не Хайшэн и Лю Бомин. Их имена и дату старта власти раскрыли всего за сутки до запуска. Хайшэн уже дважды летал в космос — в 2005 и 2013 годах, Бомин был членом экипажа миссии в 2008 году, а у Хунбо опыта полётов пока нет.
Тайконавты вернутся на Землю в сентябре 2021 года: они будут три месяца жить и работать на орбите в модуле «Тяньхэ», который станет «сердцем» КМКС. Он оснащён жилыми местами для трёх астронавтов, контрольным центром, силовой и двигательной установками, а также системой жизнеообеспечения. Экипаж проведёт техобслуживание модуля, в том числе и в открытом космосе.
«Шеньчжоу-12» стала первым пилотируемым запуском с территории Китая с 2016 года. Предыдущую «Шеньчжоу-11» запускали в октябре 2016 года: тогда тайконавтов отправили на другую китайскую орбитальную станцию, но лишь на короткий срок.
Что известно о китайской космической станции
Основной модуль 16,6-метровой длины запустили в апреле 2021 года — с него началось строительство масштабной станции, которая станет третьей по масштабу после МКС и «Мира». В течение ближайших двух лет Китай планирует добавить к нему два научных модуля для экспериментов — для этого страна проведёт 11 запусков к КМКС. Один из «грузовиков» уже пристыкован к «Тяньхэ» с 6 тоннами припасов для тайконавтов.
КМКС станет третьей и крупнейшей китайской космической станцией. Предыдущую «Тяньгун-2» свели с орбиты в 2019 году: за время работы ей воспользовались всего два тайконавта, которые прожили на станции 30 дней. Они выполнили два запланированных выхода в открытый космос для установки оборудования и покинули модуль.
В отличие от других китайских станций, которые прослужили лишь несколько лет, срок службы КМКС заявлен как минимум на 10 лет. Китай не может посещать МКС из-за санкций США, а закон запрещает NASA сотрудничать с китайскими учёными в освоении космоса, поэтому страна решила развивать собственную орбитальную программу.
Два дополнительных модуля пристыкуют с разных сторон «Тяньхэ». В течение строительства потребуются как минимум три автоматических и три пилотируемых миссии — их планируют провести до конца 2022 года. Китайское национальное космическое управление рассчитывает, что посещения станции в скором времени «станут рутиной».
«Тяньхэ» оснащён пятью стыковочными узлами, поэтому конфигурацию станции могут расширить дополнительно. Два узла будут использовать грузовые и пилотируемые корабли, один могут задействовать для орбитального телескопа «Сюньтянь» — предполагается, что он будет периодически отстыковываться, находясь на той же орбите, а затем прилетать обратно.
Китай ещё хуже
Какая то очень глупая идея судить нации: у каждого свои режимы и своя история. Вчера можно быть аграрной колонией азиатского соседа, а сегодня продавать к-поп на весь мир.
Может китай демокоатизируется, урбанизируется и воспитает приятнейшее поколение, а русские отбросят свои колонтальные амбиции, отстанут от соседей и будут дружить и торговать.
А может и нет.
Надеюсь, Дамир, ты выспишься💕
Тайконавты?
В России Космонавты
В США Астронавты
В Китае Тайконавты
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