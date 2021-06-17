Пока на орбите находится только основной модуль, но страна планирует постепенно добавлять и другие.

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China Central Television (ССTV)

В космос запустили экипаж из трёх человек для работы на Китайской модульной космической станции (КМКС) на ракета-носителе Чанчжэн-2F. Они проведут три месяца в базовом отсеке «Тяньхэ», который уже находится на орбите. Трансляцию запуска вело государственное телевидение Китая.

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CGTN

Как пройдёт миссия

На орбиту отправили трёх тайконавтов, которых зовут Тан Хунбо, Не Хайшэн и Лю Бомин. Их имена и дату старта власти раскрыли всего за сутки до запуска. Хайшэн уже дважды летал в космос — в 2005 и 2013 годах, Бомин был членом экипажа миссии в 2008 году, а у Хунбо опыта полётов пока нет.

Слева направо Тан Хунбо, Не Хайшэн, Лю Бомин Фото CNSA

Тайконавты вернутся на Землю в сентябре 2021 года: они будут три месяца жить и работать на орбите в модуле «Тяньхэ», который станет «сердцем» КМКС. Он оснащён жилыми местами для трёх астронавтов, контрольным центром, силовой и двигательной установками, а также системой жизнеообеспечения. Экипаж проведёт техобслуживание модуля, в том числе и в открытом космосе.

Экипаж на борту China Central Television (ССTV)

«Шеньчжоу-12» стала первым пилотируемым запуском с территории Китая с 2016 года. Предыдущую «Шеньчжоу-11» запускали в октябре 2016 года: тогда тайконавтов отправили на другую китайскую орбитальную станцию, но лишь на короткий срок.

Что известно о китайской космической станции

Основной модуль 16,6-метровой длины запустили в апреле 2021 года — с него началось строительство масштабной станции, которая станет третьей по масштабу после МКС и «Мира». В течение ближайших двух лет Китай планирует добавить к нему два научных модуля для экспериментов — для этого страна проведёт 11 запусков к КМКС. Один из «грузовиков» уже пристыкован к «Тяньхэ» с 6 тоннами припасов для тайконавтов.

КМКС станет третьей и крупнейшей китайской космической станцией. Предыдущую «Тяньгун-2» свели с орбиты в 2019 году: за время работы ей воспользовались всего два тайконавта, которые прожили на станции 30 дней. Они выполнили два запланированных выхода в открытый космос для установки оборудования и покинули модуль.

В отличие от других китайских станций, которые прослужили лишь несколько лет, срок службы КМКС заявлен как минимум на 10 лет. Китай не может посещать МКС из-за санкций США, а закон запрещает NASA сотрудничать с китайскими учёными в освоении космоса, поэтому страна решила развивать собственную орбитальную программу.

Изображение КМКС в собранном виде

Два дополнительных модуля пристыкуют с разных сторон «Тяньхэ». В течение строительства потребуются как минимум три автоматических и три пилотируемых миссии — их планируют провести до конца 2022 года. Китайское национальное космическое управление рассчитывает, что посещения станции в скором времени «станут рутиной».

«Тяньхэ» оснащён пятью стыковочными узлами, поэтому конфигурацию станции могут расширить дополнительно. Два узла будут использовать грузовые и пилотируемые корабли, один могут задействовать для орбитального телескопа «Сюньтянь» — предполагается, что он будет периодически отстыковываться, находясь на той же орбите, а затем прилетать обратно.