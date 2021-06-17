Учёные назвали компьютерные игры эффективной помощью в лечении психических расстройств и облегчении их симптомов Статьи редакции
При этом игры намного дешевле медицинской помощи и не вызывают негативного отношения окружающих.
Сотрудники Исследовательского центра программного обеспечения Ирландского научного фонда пришли к выводу, что игры смягчают симптомы многих психических болезней вроде тревожного расстройства и депрессии — особенно при ограниченном доступе к медицинской помощи. Результаты учёные опубликовали в рецензируемом научном журнале JMIR Serious Games.
Специалисты изучили данные уже имеющихся научных работ и метаисследований о влиянии компьютерных игр на психическое здоровье и их помощи в лечении ментальных заболеваний. Особенное внимание они уделили работам последних двух лет, потому что из-за пандемии Covid-19 только в США депрессию и тревожное расстройство врачи стали выявлять в 3-8 раз чаще, чем в 2018-2019 годах.
Клинические исследования показали, что компьютерные игры облегчают течение таких болезней, как депрессия, тревожное расстройство, шизофрения и даже рак. Для такого эффекта хватает 30-минутных игровых сеансов.
Как игры помогают в лечении психических расстройств
- Шутеры, ролевые и онлайн-игры улучшают социализацию и снижают чувство одиночества.
- Стратегии, шутеры, фитнес-игры и платформеры (Rayman, Boson X) улучшают когнитивные способности, зрительно-пространственное ориентирование и смягчают симптомы дислексии.
- Ролевые игры, шутеры и головоломки (Portal 2, Team Fortress 2) повышают мотивацию и способствуют достижению целей.
- Стратегии, шутеры, платформеры, ролевые и фитнес-игры (MindLight, Plants vs. Zombies, Rayman, Nintendo Wii Exergames) значительно снижают и предотвращают тревожность.
- Все исследованные игры разных жанров (Portal 2, Slenderman, Mario Kart, Angry Birds, Limbo, Flappy Bird и т.д.) восстанавливают настроение, помогают справиться с сильными эмоциями и переживаниями, повышают ощущение удовольствия.
В целом, преодоление трудностей и достижение успехов в игре значительно улучшают состояние людей в депрессии, причём этот эффект не зависит от уровня игрока. Положительное воздействие оказывает и визуальная составляющая компьютерной игры — многообразие красок и форм повышает настроение и вызывает ощущение удовольствия.
Авторы исследования отдельно отмечают, что компьютерные игры имеют ряд преимуществ даже по сравнению с полноценной медицинской помощью. Например, они более доступны и не влекут за собой стигматизации — люди зачастую негативно относятся к тем, кто получает психиатрическую помощь, тогда как к любителям игр отношение более нейтральное.
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Учёные назвали компьютерные игры эффективной помощью в лечении психических расстройств
Бест терапия эвер.
Ну заебись, выплеснул агрессию. Щас поплачет, потом подрочит, спать ляжет — и проснется бодреньким!
Но всё же парень на гифке совершенно не похож на апатичного депрессивного
В отличии от одиночных игр, понял что не могу играть в онлайн-игры именно из-за кучи негативных эмоций, которые возникают в моменты проебов. Лишний азарт, гнев, злость — все это не очень похоже на хороший отдых после работы.
Это, скорее, не про онлайн, а про пвп. Я сам получаю кучу стресса от жёсткого пвп, поэтому дозирую такой опыт. Старенький я, мне такое неприятно, кек.
Но играю именно онлайн, в одиночной игре себя чувствуешь как один в чулане в шахматы сам с собой.
Самое клевое это кооператив! Но я совершенно не могу найти хотя бы одного приятеля с кем можно найти время пройти какую-то игру вместе.
Со временем я наконец осознал, что такой кооп это несбыточная мечта. Либо по-быстрому с рандомами(но это совсем не то, кто ходил в лфг в ВоВ, тот поймёт о чём я). Либо в слаженной пати и по расписанию. Но второй способ потребует сильно больше ресурса, чем может показаться, опять же, я рейдил в ВоВ и даже сам водил рейды, кайф, но это полноценное хобби, поиграть по кайфу когда захотелось это совсем не про это.
Глубокий пёс_анон
А во что гоняешь, если без пвп? Какие-то годные пве проекты или кооп? Дустан?
Гоняю в Path of Exile. Если не дрочить на сюжетку или лор, а просто ковыряться в запутанных механиках крафта и боёвки - можно играть бесконечно(у меня сейчас почти 4к часов если верить стиму). Там всё замороченно устроено и разрабы закидывают новые пачки изменений и контента раз в три месяца. И торговля, всё завязано на рынок и он там более чем живой.
Сложные механики, крафт, торговля, гринд(но только чтобы с кайфом погонять тюнингованного перса, гринд сам по себе мне быстро надоедает).
Лечение тревожных расстройств и депрессии это не про то что нельзя испытывать негативные эмоции, а про то что ты позволяешь себе их проявлять
Допустим если ты в реальной жизни не можешь послать босса, то в онлайне ты можешь совершенно спокойно словесно сношать мамку нагибатора228 и чувствовать себя относительно неплохо
Перепройти что ли Prey
Буду говорить всем что это терапия
Литературный калькулятор
А потом пойдёшь стрелять в школах
So so fast, the sailing ships
The outer rim, the innocence
The lovely air, the wind it breathes
It comes
туду дуду дуду дуду
дуду дуду дуду
Диско Элизиум, бро
Пустой Денис
Сеттинг не торт
Тоже не то. *Продолжаю падать по лестнице уныния*
(Нет, фича с заглядыванием под юбку не спасет)
Сильно помогла в свое время Борда 3. Шутки пошло-черного юмора, виды Прометеи, ачивкодрочерство. Но хватило только на 200+ часов, к сожалению. Я даже директорс кат никак все не заценю, не могу тупо заставить себя вернуться. На какое-то время смог отвлечься на Hades, DE:MD, но через 70 часов все равно начинает воротить...
помогла в свое время Борда 3
Тогда the outer worlds тебе должен зайти. Сеттинг похожий, абсурда поменьше, но хватает всё равно. Местами очень забавная, главное час первый отыграй и затянет.
Помнится, в ее сторону было много хейта по части повестки и тд. Да и визуально она меня оттолкнула с первых же тизеров/трейлеров. Все не то, все не так
Повестки не увидел за 6 часов пока, даже ни намека, прям сейчас гоняю. А визуал же похожий на борду. Меня тоже подбешивал по скринам, купил чисто на безрыбье за 300р в егс, теперь оторваться не могу.
Пустой
Борда - это чернуха и стёб. (Пикрил в комменте сверху какбэ намекает) Да и из всей повестки могу там вспомнить разве что Флака, который звал себя "мы" пару раз, да парочку поехавших лесбух
Пустой Денис
Ради полуголой девицы насиловать свои нервы прохождением? Извините, артов с 2В пол-интернета
Сухой
Надо самому прочувствовать. Я бы на твиче ничего не понял
Пустой
Я вообще к японским играм отношусь "meh" и насколько могу судить по обзорам, мир там унылый, скучный и пустой - ещё больше вгонит
Это было и так очевидно, а если ещё накатить чарку, то кого-то идти убивать вообще не хочется
А дота позволяет найти сексуального партнера (мамку того уебка с мида)
игры намного дешевле медицинской помощи
Но не могут заменить её, так что к чему это?
не вызывают негативного отношения окружающих
все знают, что девушки в первую очередь бегают за задротами. и все любят дотеров, даже сами дотеры
От себя добавлю евротрексимулятор2, для старых пердунов от 23 под свой плейлист самое то.
«Нас берите, обреченных, — треугольник вас, ученых, превратит в умалишенных, ну а нас – наоборот».