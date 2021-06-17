{"id":726,"title":"\u0427\u0435\u043c\u0443 \u043c\u044b \u043c\u043e\u0433\u043b\u0438 \u0431\u044b \u043d\u0430\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0443 \u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0439\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u043d\u0430\u0432\u0442\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=726&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/254448-like-an-astronaut&hash=a5030a2f62915a7a07a8c868a88a0ed490fc2610974523f02fd63666cb17bc7c","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Никита Логинов

Учёные назвали компьютерные игры эффективной помощью в лечении психических расстройств и облегчении их симптомов Статьи редакции

При этом игры намного дешевле медицинской помощи и не вызывают негативного отношения окружающих.

83 83 комментария
4229 просмотров
Аркадная инди-игра Rayman Origins Скриншот геймплея

Сотрудники Исследовательского центра программного обеспечения Ирландского научного фонда пришли к выводу, что игры смягчают симптомы многих психических болезней вроде тревожного расстройства и депрессии — особенно при ограниченном доступе к медицинской помощи. Результаты учёные опубликовали в рецензируемом научном журнале JMIR Serious Games.

Специалисты изучили данные уже имеющихся научных работ и метаисследований о влиянии компьютерных игр на психическое здоровье и их помощи в лечении ментальных заболеваний. Особенное внимание они уделили работам последних двух лет, потому что из-за пандемии Covid-19 только в США депрессию и тревожное расстройство врачи стали выявлять в 3-8 раз чаще, чем в 2018-2019 годах.

Клинические исследования показали, что компьютерные игры облегчают течение таких болезней, как депрессия, тревожное расстройство, шизофрения и даже рак. Для такого эффекта хватает 30-минутных игровых сеансов.

Как игры помогают в лечении психических расстройств

  • Шутеры, ролевые и онлайн-игры улучшают социализацию и снижают чувство одиночества.
  • Стратегии, шутеры, фитнес-игры и платформеры (Rayman, Boson X) улучшают когнитивные способности, зрительно-пространственное ориентирование и смягчают симптомы дислексии.
  • Ролевые игры, шутеры и головоломки (Portal 2, Team Fortress 2) повышают мотивацию и способствуют достижению целей.
  • Стратегии, шутеры, платформеры, ролевые и фитнес-игры (MindLight, Plants vs. Zombies, Rayman, Nintendo Wii Exergames) значительно снижают и предотвращают тревожность.
  • Все исследованные игры разных жанров (Portal 2, Slenderman, Mario Kart, Angry Birds, Limbo, Flappy Bird и т.д.) восстанавливают настроение, помогают справиться с сильными эмоциями и переживаниями, повышают ощущение удовольствия.
Аркадно-гоночная игра Mario Kart Скриншот геймплея

В целом, преодоление трудностей и достижение успехов в игре значительно улучшают состояние людей в депрессии, причём этот эффект не зависит от уровня игрока. Положительное воздействие оказывает и визуальная составляющая компьютерной игры — многообразие красок и форм повышает настроение и вызывает ощущение удовольствия.

Авторы исследования отдельно отмечают, что компьютерные игры имеют ряд преимуществ даже по сравнению с полноценной медицинской помощью. Например, они более доступны и не влекут за собой стигматизации — люди зачастую негативно относятся к тем, кто получает психиатрическую помощь, тогда как к любителям игр отношение более нейтральное.

#медицина #игры

83 83 комментария
1
45
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430","\u0438\u0433\u0440\u044b"], "comments": 83, "likes": 45, "favorites": 26, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 397775, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 17 Jun 2021 12:59:05 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
83 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ваня Погост

21

План по объединению D*F и ТэЖэ набирает обороты. Что нам расскажут дальше ради объединения с всру? Что деньги — это хорошо? 

Ответить

Никита Логинов

Ваня
10

Что деньги — это хорошо?

Ну нет, до такого мы не опустимся. Только нищета, только хардкор!

Ответить

Some Dude

Никита
2

хм, селеба на тж - Ивахнов со своим СТО, селеба на дтф - Апанасик ,получающий 300 миллиардов бачей в наносекунду. а кто селеба на вц? не был там, не знаю

Ответить

Диванный

Some
2
Ответить

Some Dude

Диванный
1

3 плюса как-то мало для селебы?

Ответить

Диванный

Some
3

Этот стало локальным мемом, потому мужик активно вот это форсил. Скрин первый попался.

Но критерии успеха остались — заводик ЖБИ, трёшка в центре Уфы, крузак и ауди ку 5 у жены.
Хотя сейчас про него наверняка забыли.

Ответить

Smaug The Terrible

Ваня
2

Это уничтожит уникальную экосистему ТЖ

Ответить

van der Pusch

Smaug
10

уникальная экосистема ТЖ

Ответить

Smaug The

van
2

И ты собрался сюда токсичного говна с ДТФ налить

Ответить

van der Pusch

Smaug
2

в этот нежный хрупкий мир

Ответить

Some Dude

Smaug
0

не все говно на дтф одинакого токсично

Ответить

Smaug The

Some
0

Есть токсичное, очень токсичное и охуеть как токсичное

Ответить

Some Dude

Smaug
1

как бы тебе потоксичнее ответить-то...

Ответить

Smaug The

Some
0

Скопируй ченить с ДТФ просто

Ответить

Some Dude

Smaug
0

свой стиль общения оттуда скопировал, например xD

Ответить

Smaug The

Some
0

Поздравляю с камин-аутом

Ответить

Some Dude

Smaug
1

да я и не скрывался ни секунды

Ответить

Имя И Фамилия

Smaug
0

Побыстрее бы.

Ответить

Ваня Погост

5

Учёные назвали компьютерные игры эффективной помощью в лечении психических расстройств

Бест терапия эвер.

Ответить

Никита Логинов

Ваня
11

Вот, человек явно не в депрессии!

Ответить

Alexander Sh

Ваня
6

Ну заебись, выплеснул агрессию. Щас поплачет, потом подрочит, спать ляжет — и проснется бодреньким! 

Ответить

Дмитрий Григорьев

Ваня
3

Тильтанул малеха, бывает. 

Ответить

Имя И Фамилия

Ваня
1

Но всё же парень на гифке совершенно не похож на апатичного депрессивного

Ответить

Жанна д Арк

Имя
1

ещё пара сливов и будет готово )

Ответить

Neketa Fo

6

В отличии от одиночных игр, понял что не могу играть в онлайн-игры именно из-за кучи негативных эмоций, которые возникают в моменты проебов. Лишний азарт, гнев, злость — все это не очень похоже на хороший отдых после работы. 

Ответить

Дмитрий Григорьев

Neketa
1

Это, скорее, не про онлайн, а про пвп. Я сам получаю кучу стресса от жёсткого пвп, поэтому дозирую такой опыт. Старенький я, мне такое неприятно, кек.

Но играю именно онлайн, в одиночной игре себя чувствуешь как один в чулане в шахматы сам с собой.

Ответить

Neketa Fo

Дмитрий
3

Самое клевое это кооператив! Но я совершенно не могу найти хотя бы одного приятеля с кем можно найти время пройти какую-то игру вместе. Это кажется непосильной задачей. Получается только с девушкой на одном экране проходить игры типа way out

Ответить

Дмитрий

Neketa
0

Самое клевое это кооператив! Но я совершенно не могу найти хотя бы одного приятеля с кем можно найти время пройти какую-то игру вместе.

Со временем я наконец осознал, что такой кооп это несбыточная мечта. Либо по-быстрому с рандомами(но это совсем не то, кто ходил в лфг в ВоВ, тот поймёт о чём я). Либо в слаженной пати и по расписанию. Но второй способ потребует сильно больше ресурса, чем может показаться, опять же, я рейдил в ВоВ и даже сам водил рейды, кайф, но это полноценное хобби, поиграть по кайфу когда захотелось это совсем не про это.

Ответить

Глубокий пёс_анон

Дмитрий
0

А во что гоняешь, если без пвп? Какие-то годные пве проекты или кооп? Дустан?

Ответить

Нежный

Глубокий
0

Дустан в пвп катал походу когда стазис только добавили

Ответить

Дмитрий

Глубокий
0

Гоняю в Path of Exile. Если не дрочить на сюжетку или лор, а просто ковыряться в запутанных механиках крафта и боёвки - можно играть бесконечно(у меня сейчас почти 4к часов если верить стиму). Там всё замороченно устроено и разрабы закидывают новые пачки изменений и контента раз в три месяца. И торговля, всё завязано на рынок и он там более чем живой.

Сложные механики, крафт, торговля, гринд(но только чтобы с кайфом погонять тюнингованного перса, гринд сам по себе мне быстро надоедает).

Ответить

Sanek Igoshev

Neketa
0

Лечение тревожных расстройств и депрессии это не про то что нельзя испытывать негативные эмоции, а про то что ты позволяешь себе их проявлять

Допустим если ты в реальной жизни не можешь послать босса, то в онлайне ты можешь совершенно спокойно словесно сношать мамку нагибатора228 и чувствовать себя относительно неплохо

Ответить

van der Pusch

5

Перепройти что ли Prey 
Буду говорить всем что это терапия

Ответить

Литературный калькулятор

van
1

А потом пойдёшь стрелять в школах

Ответить

van der Pusch

Литературный
11

бить все чашки

Ответить

Имя И Фамилия

van
3

So so fast, the sailing ships
The outer rim, the innocence
The lovely air, the wind it breathes
It comes

туду дуду дуду дуду
дуду дуду дуду

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

van
0

перепройти что ли Prey

Охуенная игра.

Ответить

Пустой Денис

4

Впал в ещё более глубокую депрессию в попытках найти годную игру, смягчающую течение депрессии

Ответить

knight_killer

Пустой
1

Диско Элизиум, бро

Ответить

Пустой Денис

knight_killer
0

Сеттинг не торт

Ответить

Some Dude

Пустой
0

нир автомата?

Ответить

Пустой Денис

Some
0

Тоже не то. *Продолжаю падать по лестнице уныния*
(Нет, фича с заглядыванием под юбку не спасет)

Ответить

Some Dude

Пустой
1

ну, лично мне во время упадка духа помогало включать какую-нить качевую музыку и крошить всех в prototype. просто месился на улицах. приходил к улью зараженных или на военные базы.

Ответить

Пустой Денис

Some
2

Сильно помогла в свое время Борда 3. Шутки пошло-черного юмора, виды Прометеи, ачивкодрочерство. Но хватило только на 200+ часов, к сожалению. Я даже директорс кат никак все не заценю, не могу тупо заставить себя вернуться. На какое-то время смог отвлечься на Hades, DE:MD, но через 70 часов все равно начинает воротить...

Ответить

Глубокий

Пустой
0

помогла в свое время Борда 3

Тогда the outer worlds тебе должен зайти. Сеттинг похожий, абсурда поменьше, но хватает всё равно. Местами очень забавная, главное час первый отыграй и затянет.

Ответить

Пустой

Глубокий
0

Помнится, в ее сторону было много хейта по части повестки и тд. Да и визуально она меня оттолкнула с первых же тизеров/трейлеров. Все не то, все не так

Ответить

Глубокий

Пустой
0

Повестки не увидел за 6 часов пока, даже ни намека, прям сейчас гоняю. А визуал же похожий на борду. Меня тоже подбешивал по скринам, купил чисто на безрыбье за 300р в егс, теперь оторваться не могу.

Ответить

Пустой

Глубокий
0

Ок, подумаю ещё
HornyTheRapist

Так и задумано или только мой чернушный мозг смог разглядеть?))

Ответить

Глубокий

Пустой
0

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Some Dude

Пустой
0

повестку и в 3-ей борде видели. если тебе не мешала, то и в миры играй. можешь на дтф в подсайте вопросы пост пильнуть, может накидают советов дельных

Ответить

Пустой

Some
0

Борда - это чернуха и стёб. (Пикрил в комменте сверху какбэ намекает) Да и из всей повестки могу там вспомнить разве что Флака, который звал себя "мы" пару раз, да парочку поехавших лесбух

Ответить

Some Dude

Пустой
0

я уже не помню, что там всех возмущало, но криков было много. сам в третью только часа 2 наиграл и закинул пока

Ответить

Дмитрий

Пустой
0

Нет, фича с заглядыванием под юбку не спасет

Грят, можно вообще убрать.

Ответить

Пустой Денис

Дмитрий
0

Ради полуголой девицы насиловать свои нервы прохождением? Извините, артов с 2В пол-интернета

Ответить

Дмитрий

Пустой
0

Ну я так, вдруг не в курсе. Сам вообще "проходил" её на твиче - довольно скучная, даже без платья.

Ответить

Сухой

Дмитрий
0

Надо самому прочувствовать. Я бы на твиче ничего не понял

Ответить

Дмитрий

Сухой
0

Но нужен хотя бы минимальный мотив, желание поиграть. Для него и смотрю. От таких игр одна зевота, честно.

Ответить

Пустой

Дмитрий
0

Я вообще к японским играм отношусь "meh" и насколько могу судить по обзорам, мир там унылый, скучный и пустой - ещё больше вгонит

Ответить

Дмитрий

Пустой
0

Миры там не пустые, но на любителя. Да и вообще по проработке там сложно придраться, просто сам игровой процесс скучный, внутри геймплея ничего интересного. А читать охуительные истории можно и в интернете, бесплатно.

Ответить

Сухой

Пустой
0

Арты это совсем другое

Ответить

Roman Sapon

3

Это было и так очевидно, а если ещё накатить чарку, то кого-то идти убивать вообще не хочется

Ответить

Some Dude

Roman
2

а если косяк раскурить...

Ответить

Roman Sapon

Some
2

воот! вот оно позитивное мышление

Ответить

Some Dude

Roman
1

это мы с тобой еще лсд не вкидывали)

Ответить

Some Dude

Some
1

так, распределяем вещества по количеству любви к окружающим.
игры - синька - трава - лсд.
никотин и кофеин куда впихнем?

Ответить

Roman Sapon

Roman
0

Есть негатив всё-же, градостроительные имбицилы переиграли в сим-сити

Ответить

wmhy

3

 не вызывают негативного отношения окружающих

Конечно, ахахах

Ответить

Небесный браслет

2

 Шутеры, ролевые и онлайн-игры улучшают социализацию и снижают чувство одиночества.

пффффф

Ответить

Smaug The Terrible

1

А дота позволяет найти сексуального партнера (мамку того уебка с мида)

Ответить

Vitali

Smaug
1

И позволяет сломать нахуй нервную систему за 1 тысячу часов 

Ответить

Диванный Аналитик

1

игры намного дешевле медицинской помощи

Но не могут заменить её, так что к чему это?

Ответить

Neketa Fo

Диванный
1

Думаю, тут имеется ввиду в качестве терапии. Но терапию, даже играную, должен всё-таки назначить специалист

Ответить

Маленький рак

1

Как то в pubg брал завика и расшатал нервную систему

Ответить

мЕдь

1

Всегда знал, что марево для аутистов типа меня.

Ответить

LR

1

 Эх, где времена старого доброго хироес 3 с половиной))

Ответить

Ann Partovi

1

Ну что, пора мне выкатать огромный текст в противовес этим "учёным" моченым

Ответить

Some Dude

1

не вызывают негативного отношения окружающих

все знают, что девушки в первую очередь бегают за задротами. и все любят дотеров, даже сами дотеры

Ответить

Индийский бокал

1

"...не вызывают негативного отношения окружающих"
А как же обвинение игр в школьных шутингах?

Ответить

Zero-one-one

1

Только не говорите это игрокам доты и лола

Ответить

Алексей Акулов

1

Не зря я в танки в началке играл получается?

Ответить

Ахмед Шахидов

1

От себя добавлю евротрексимулятор2, для старых пердунов от 23 под свой плейлист самое то.

Ответить

Окончательный утюг

0

При хоть сколько-то ни было значимой тревоги или депрессии в игры играть невозможно. Или безумно скучно или просто не можешь сконцентрироваться

Ответить

Глеб Клинов

0

«Нас берите, обреченных, — треугольник вас, ученых, превратит в умалишенных, ну а нас – наоборот».

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Baza: в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19 — за деньги вносят в госреестр без прививки
Через Telegram-чаты можно оформить фейковый «паспорт вакцинации» и отметку на Госуслугах, стоимость — от 10 до 20 тысяч рублей.
347
Беларусь
«Она оказалась не в том месте и не с тем человеком»: отец Софьи Сапеги попросил Лукашенко о милосердии
«Прошу вас, не ломайте судьбу моей дочери. Она просто маленькая девочка, которая только начинает жить».
193
Новости
Фото: Первая встреча Путина и Байдена в статусе президентов
Байден прилетел в Женеву почти за сутки до Путина, но на виллу прибыл позже него.
153
Популярное за три дня
Новости
Baza: в России сложился «чёрный рынок» сертификатов вакцинации от Covid-19 — за деньги вносят в госреестр без прививки
Через Telegram-чаты можно оформить фейковый «паспорт вакцинации» и отметку на Госуслугах, стоимость — от 10 до 20 тысяч рублей.
347
Животные
Жители Горного Алтая случайно встретили котят краснокнижного манула — одной из самых скрытных кошек России
Животных не побеспокоили — люди сняли видео и ушли.
63
Спорт
Российские болельщики радуются голу Украины. Видео из фан-зоны в Петербурге
Украина забила два гола, сравняв счёт с Нидерландами, но в итоге проиграла.
242
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Kirill Postnikov

Госдума обязала крупные…

Корнелий Шнапс

Госдума обязала крупные…

Павел Мухунов

Entry in the subsite Telegram

Smaug The Terrible

Госдума обязала крупные…

Егор - Егор

Госдума обязала крупные…

Morpheus

Госдума обязала крупные…

Cерьёзный Валера

Госдума обязала крупные…

Lyakusha Cepelyakish

Учёные назвали компьютерные…

Хрюкал, как сучара

Госдума обязала крупные…

Smaug The Terrible

Госдума обязала крупные…

Дмитрий Григорьев

Учёные назвали компьютерные…

Федя Прозоров

Госдума обязала крупные…

Адмирал Ламбер

Госдума обязала крупные…

Dmitry Teplyakov

Госдума обязала крупные…

Федя Прозоров

Госдума обязала крупные…

Nikita

В Подмосковье невакцинированных…

Andrey Laur

Госдума обязала крупные…

Smaug The Terrible

Госдума обязала крупные…

FTOH

Entry in the subsite Twitter

Вера Елизарова

Госдума обязала крупные…
null