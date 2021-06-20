Японские учёные научились определять рак мозга по образцам мочи Статьи редакции
Новая технология позволит выявлять опухоли на ранних стадиях и значительно удешевит их диагностику.
Учёные из университета Нагойи разработали устройство для диагностики рака, покрытое нано-проводами из оксида цинка. Они способны улавливать из мочи микро-РНК, выделяемые раковыми клетками. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Applied Materials & Interfaces.
Если первые испытания нового инструмента пройдут по плану исследователей, то врачи смогут находить рак мозга ещё до того, как опухоль разрастётся и станет более опасной или неоперируемой. Кроме того, диагностика рака по образцам мочи — это намного комфортнее для пациентов, отметили исследователи.
По словам профессора нейрохирургии Ацуши Нацуме (Atsushi Natsume) из университета Нагойи, в будущем рак будут диагностировать с помощью искусственного интеллекта и телемедицины. Учёный считает, что пациентам совсем не придётся приходить в больницы, чтобы узнать о наличии рака — достаточно будет собрать мочу в небольшую баночку.
Почему именно мозга?
Потому что существуют сотни разновидностей опухолей, и все они проявляются по разному.
Потому что раки разных органов это по сути совсем разные болезни, каждая со своей спецификой
На японских писуарах появится уже 40-ая по счету кнопка "определить рак"
Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
3 врача в мочу глядели - нихуя не поняли
Бля, рака мозга нет, потому что рак — это образование из клеток эпителия, а в мозге эпителия нет в принципе. Не позорьтесь
Шта)
видимо прицепился к терминологии
Беспроигрышный повод поумничать, конечно, хоть и столь же бессмысленный.
Грёбаные извращенцы. Лишь бы с саками поиграть
Этот коммент токсичен с вероятностью 74%
По ним могут распознать только год твоего выпускного.
Предполагаю 2005—2007