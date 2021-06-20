Наука
Дамир Камалетдинов

Японские учёные научились определять рак мозга по образцам мочи Статьи редакции

Новая технология позволит выявлять опухоли на ранних стадиях и значительно удешевит их диагностику.

Учёные из университета Нагойи разработали устройство для диагностики рака, покрытое нано-проводами из оксида цинка. Они способны улавливать из мочи микро-РНК, выделяемые раковыми клетками. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Applied Materials & Interfaces.

Если первые испытания нового инструмента пройдут по плану исследователей, то врачи смогут находить рак мозга ещё до того, как опухоль разрастётся и станет более опасной или неоперируемой. Кроме того, диагностика рака по образцам мочи — это намного комфортнее для пациентов, отметили исследователи.

По словам профессора нейрохирургии Ацуши Нацуме (Atsushi Natsume) из университета Нагойи, в будущем рак будут диагностировать с помощью искусственного интеллекта и телемедицины. Учёный считает, что пациентам совсем не придётся приходить в больницы, чтобы узнать о наличии рака — достаточно будет собрать мочу в небольшую баночку.

#новости #исследования

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27 27 комментариев
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solawind

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Почему именно мозга?

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Адмирал Ламбер

solawind
13

Устойчивое выражение "моча в голову ударила"

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Миша Копейкин

solawind
6

Потому что существуют сотни разновидностей опухолей, и все они проявляются по разному.

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Andrew Muralov

solawind
0

Вероятно, эти рнк специфичны для нейробластомы. 

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alexferman

solawind
0

Потому что раки разных органов это по сути совсем разные болезни, каждая со своей спецификой

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Антон Лисин

solawind
0

Потому что моча 

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Всякий каякер

2

В Китае установят во всех писуарах)0

Ответить

Andrew Muralov

Всякий
1

На японских писуарах появится уже 40-ая по счету кнопка "определить рак" 

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Небольшой жёлтый робат

2

Я не знаю как у вас, а у нас в Японии
3 врача в мочу глядели - нихуя не поняли

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Вальдемар

1

Бля, рака мозга нет, потому что рак — это образование из клеток эпителия, а в мозге эпителия нет в принципе. Не позорьтесь

Ответить

alexferman

Вальдемар
0

Шта)

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Владимир Филатов

alexferman
0

видимо прицепился к терминологии 

Ответить

alexferman

Владимир
1

Беспроигрышный повод поумничать, конечно, хоть и столь же бессмысленный.

Ответить

Владимир Филатов

alexfer…
1

я когда вижу "рак", то понимаю, что речь об опухоли 

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Аслан Кубаев

alexferman
0

Рак это опухоль из эпителия, что не понятно?

Ответить

Shy Licious

1
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Миша Копейкин

0

Грёбаные извращенцы. Лишь бы с саками поиграть

Ответить

Лига порвах

Миша
0

@Токсичный бот 

Ответить

Токсичный бот

Миша
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 74%

Ответить

Александр Борродач

Токсичный
0

@Токсичный бот

Ответить

Токсичный бот

Токсичный
0

Этот коммент токсичен с вероятностью 19%

Ответить

Вольный нос

0

А по блюющим друг на друга японкам?

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Ваша Закладко

Вольный
0

не усложняй, это же сюжет вечернего шоу обычного

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сироп от щекотки

Вольный
0

По ним могут распознать только год твоего выпускного.
Предполагаю 2005—2007

Ответить

Ник Хартман

0

https://www.youtube.com/watch?v=DZJnNULutR4 !!!!

Ответить

MILLDEN

0

Так и вижу, писаешь на робота, а он тебе выдаёт есть рак или нет 

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Антон Лисин

0

Вот это великая страна 

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