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Наука
Дамир Камалетдинов

Астрономы заявили о вращении самых крупных объектов во вселенной — «волокон» с галактиками внутри Статьи редакции

Длина каждого такого «волоса» составляет сотни миллионов световых лет, в одном из них находится и Млечный путь.

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Команда учёных смоделировала движение «волокон» с галактиками внутри. По данным исследователей, самые крупные объекты во вселенной тоже вращаются. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Nature.

До сих пор исследователи не были уверены, что объекты в масштабе мегапарсеков (сотни миллионов световых лет) вращаются и не знали, как именно может происходить этот процесс. Основная проблема в том, что с Земли видно лишь ограниченное количество космического пространства.

Обычно для изучения объектов вселенского масштаба учёные применяют компьютерные симуляции. Один из самых известных примеров — «моделирование Миллениум»: тогда учёные использовали данные о 10 миллиардах частиц, чтобы смоделировать эволюцию Вселенной в кубе объёма в 2 миллиарда световых лет. С помощью этой симуляции удалось отследить путь тёмной материи.

В этот раз исследователи сфокусировались на «нитях» с галактиками, которые считают «мостами», объединяющим галактики. Для этого они использовали Sloan Digital Sky — данные о сотнях тысяч галактик.

Команда исследователей разделила «цилиндры» с нитями галактик на две области, чтобы понять, удаляются ли галактики от точки A к точке B. В результате моделирования учёные заметили вращение мегаструктур.

Как отметили учёные, в подобном масштабе сами галактики — «лишь пылинки», которые движутся по спирали, подобно штопору.

Подобное вращение никогда не наблюдали раньше в таких огромных масштабах. Это означает, что существует пока неизвестный физический механизм, который ответственен за притягивание этих объектов.

Ноам Либескинд
главный автор исследования

Моделирование зафиксировало 17,181 «нить» с галактиками во Вселенной. При этом в работе не утверждается, что абсолютно все «волокна» вращаются: для этого у исследователей пока недостаточно данных о количестве галактик.

#новости #космос

9 9 комментариев
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Кирилл Вселенский

17

Мощный игровой движок у нас конечно

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Дима Орлов

Кирилл
0

Сохранения только не очень работают

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Небольшой жёлтый робат

7

Да на хую всё крутится

Ответить

сироп от щекотки

5

Твой волос из носа длиннее!

Ответить

Жизненный Мурод

1

я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган

Ответить

Степан Анейчик

0

Это Гомер Симпсон просто жопу чешет

Ответить

Dmitrii Gurko

0
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Иван Эртель

0

И всё-таки она вертится!

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Джордж Харви

0

Этот пост — идеальный пример контраста человечества: с одной стороны достижение умнейших людей на земле, которое позволяет человечеству заглянуть за горизонт, с дурной — ну… комментаторы ТЖ…

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