Длина каждого такого «волоса» составляет сотни миллионов световых лет, в одном из них находится и Млечный путь.

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Команда учёных смоделировала движение «волокон» с галактиками внутри. По данным исследователей, самые крупные объекты во вселенной тоже вращаются. Об этом говорится в исследовании, которое опубликовали в журнале Nature.

До сих пор исследователи не были уверены, что объекты в масштабе мегапарсеков (сотни миллионов световых лет) вращаются и не знали, как именно может происходить этот процесс. Основная проблема в том, что с Земли видно лишь ограниченное количество космического пространства.

Обычно для изучения объектов вселенского масштаба учёные применяют компьютерные симуляции. Один из самых известных примеров — «моделирование Миллениум»: тогда учёные использовали данные о 10 миллиардах частиц, чтобы смоделировать эволюцию Вселенной в кубе объёма в 2 миллиарда световых лет. С помощью этой симуляции удалось отследить путь тёмной материи.

В этот раз исследователи сфокусировались на «нитях» с галактиками, которые считают «мостами», объединяющим галактики. Для этого они использовали Sloan Digital Sky — данные о сотнях тысяч галактик.

Команда исследователей разделила «цилиндры» с нитями галактик на две области, чтобы понять, удаляются ли галактики от точки A к точке B. В результате моделирования учёные заметили вращение мегаструктур.

Как отметили учёные, в подобном масштабе сами галактики — «лишь пылинки», которые движутся по спирали, подобно штопору.

Подобное вращение никогда не наблюдали раньше в таких огромных масштабах. Это означает, что существует пока неизвестный физический механизм, который ответственен за притягивание этих объектов. Ноам Либескинд главный автор исследования