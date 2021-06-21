Из-за закрытия программы «Шаттл» телескоп невозможно будет починить на орбите.

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Орбитальный телескоп «Хаббл» Фото NASA

13 июня компьютер полезной нагрузки «Хаббла» (NSSC-1) перестал работать — как показала диагностика 14 июня, из-за деградации микросхем памяти. Инженеры NASA попытались отключить их и перейти на резервную память, но безуспешно. Также не увенчались успехом последующие попытки проверить и перезапустить все модули памяти, сообщает NASA.

Компьютер полезной нагрузки управляет научным оборудованием телескопа, так что его поломка превращает «Хаббл» в бесполезный искусственный спутник Земли. Этот компьютер создали ещё в 80-х годах, он использует модуль памяти объёмом 64 килобайта — всего этих модулей четыре, но постоянно работает только один из них. Остальные выполняют роль резервных, только переключиться на них не удаётся.

Астронавты меняют гироскопы на «Хаббле» во время третьей экспедиции. Справа сверху — робоконечность «Шаттла» Фото NASA