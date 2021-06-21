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Наука
Никита Логинов

Орбитальный телескоп «Хаббл» вышел из строя — NASA уже неделю не может вернуть его к нормальной работе Статьи редакции

Из-за закрытия программы «Шаттл» телескоп невозможно будет починить на орбите.

27 27 комментариев
872 просмотров
Орбитальный телескоп «Хаббл» Фото NASA

13 июня компьютер полезной нагрузки «Хаббла» (NSSC-1) перестал работать — как показала диагностика 14 июня, из-за деградации микросхем памяти. Инженеры NASA попытались отключить их и перейти на резервную память, но безуспешно. Также не увенчались успехом последующие попытки проверить и перезапустить все модули памяти, сообщает NASA.

Компьютер полезной нагрузки управляет научным оборудованием телескопа, так что его поломка превращает «Хаббл» в бесполезный искусственный спутник Земли. Этот компьютер создали ещё в 80-х годах, он использует модуль памяти объёмом 64 килобайта — всего этих модулей четыре, но постоянно работает только один из них. Остальные выполняют роль резервных, только переключиться на них не удаётся.

Астронавты меняют гироскопы на «Хаббле» во время третьей экспедиции. Справа сверху — робоконечность «Шаттла» Фото NASA

Это не первая поломка в 31-летней истории «Хаббла», но она грозит стать самой серьёзной, если не фатальной. Раньше телескоп чинили прямо на орбите, но для этого требовались космические челноки NASA — «Шаттл» с помощью робоконечности захватывал «Хаббл» и синхронизировался с ним в полёте. Теперь программа «Шаттл» закрыта и починить телескоп на орбите вряд ли возможно. Заменить «Хаббл» сможет лишь космический телескоп «Джеймс Уэбб», который планируют запустить в конце 2021 года.

Телескоп «Джеймс Уэбб»: как замена «Хабблу…
Проект выжил из-за уникальной научной значимости — он позволит заглянуть во Вселенную дальше, чем…
tjournal.ru

#nasa #космос #новости

27 27 комментариев
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Илья Гераськин

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«Джеймс Уэбб», который планируют запустить в конце 2021 года.

Опять перенесли

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Никита Логинов

Илья
1

На следующий год?

Ответить

Илья Гераськин

Никита
1

Да не, я к тому что в апреле собирались уже запустить же

Ответить

Никита Логинов

Илья
1

Когда я писал статью про него — запуск уже планировали на 31 октября :)

Ответить

Илья Гераськин

Никита
2

Не понятно когда уже начинать кулаки держать

Ответить

Небольшой

Илья
1

Держи, но не сейчас (if you know what i mean)

Ответить

FeraFeru

Никита
1

Уже середина ноября. Сам телескоп вроде бы готов, ракету проверяют

Запуск «Джеймса Уэбба» перенесли на середину…
Первоначально он был намечен на 31 октября 2021 года
nplus1.ru
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Запасной танк88

2

 из-за деградации микросхем памяти

Обидно.

Ответить

Украденная жизнь

2

Так пусть отнесут в сервисный центр производителя.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

0

Пошлите туда Ашотов из ближайшего сервиса, мамой клянус - всё сделают!

Ответить

Илья Гераськин

Небольшой
3

Затонируют основное зеркало, будет уапще уаяя

Ответить

Запасной танк88

Небольшой
2

Тесла седан, БАК-ЛА-ЖАН!

Ответить

solawind

1

Вот интересная статья с множеством лучших фоток с него 
https://habr.com/ru/post/378741/
Читал 5 лет назад

25 лет с «Хабблом»
Самый знаменитый космический телескоп уже четверть века на орбите 24 апреля 1990 года на орбиту…
habr.com
Ответить

Никита Логинов

solawind
1

Сейчас ему уже 31 год...

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Никита
2

мне тоже, и похвастаться хотя бы 1/1000 его достижений я не могу *плак*

Ответить

Никита Логинов

Небольш…
3

Ну, тебя хотя бы не утопят в океане в начале следующего десятилетия.

Ответить

Никита Логинов

Никита
1

Я надеюсь.

Ответить

Небольшой

Никита
1

Ну я ж не Мегатрон

Ответить

Передовой Мика

Небольш…
2

А че б тебе не слетать и не починить его? Тогда и достижение будет

Ответить

Небольшой

Передов…
2

я земной робат-криворучка

Ответить

Передовой

Небольш…
2

Прост не надо было в Камаро превращаться, лучше бы превратился в сухой суперджет 100

Ответить

Небольшой

Передов…
2

... И сгорел при посадке или впилился в гору

Ответить

Передовой

Небольш…
2

Ты во всем только плохое видишь, робат. Можно просто стоять в ангаре с красивыми полосами на хвосте и фюзеляже

Ответить

Никита

Передов…
2

Сейчас он полетит и доломает...

Ответить

Небольшой

Никита
2

во-во, печальной известности не хотелось бы

Ответить

Киевский парфюмер

1

о нет(

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PG

1

помнится, когда в прошлый раз чинили, ничего хорошего из этого не получилось

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