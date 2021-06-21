Орбитальный телескоп «Хаббл» вышел из строя — NASA уже неделю не может вернуть его к нормальной работе Статьи редакции
Из-за закрытия программы «Шаттл» телескоп невозможно будет починить на орбите.
13 июня компьютер полезной нагрузки «Хаббла» (NSSC-1) перестал работать — как показала диагностика 14 июня, из-за деградации микросхем памяти. Инженеры NASA попытались отключить их и перейти на резервную память, но безуспешно. Также не увенчались успехом последующие попытки проверить и перезапустить все модули памяти, сообщает NASA.
Компьютер полезной нагрузки управляет научным оборудованием телескопа, так что его поломка превращает «Хаббл» в бесполезный искусственный спутник Земли. Этот компьютер создали ещё в 80-х годах, он использует модуль памяти объёмом 64 килобайта — всего этих модулей четыре, но постоянно работает только один из них. Остальные выполняют роль резервных, только переключиться на них не удаётся.
Это не первая поломка в 31-летней истории «Хаббла», но она грозит стать самой серьёзной, если не фатальной. Раньше телескоп чинили прямо на орбите, но для этого требовались космические челноки NASA — «Шаттл» с помощью робоконечности захватывал «Хаббл» и синхронизировался с ним в полёте. Теперь программа «Шаттл» закрыта и починить телескоп на орбите вряд ли возможно. Заменить «Хаббл» сможет лишь космический телескоп «Джеймс Уэбб», который планируют запустить в конце 2021 года.
«Джеймс Уэбб», который планируют запустить в конце 2021 года.
Опять перенесли
Да не, я к тому что в апреле собирались уже запустить же
Не понятно когда уже начинать кулаки держать
Уже середина ноября. Сам телескоп вроде бы готов, ракету проверяют
Пошлите туда Ашотов из ближайшего сервиса, мамой клянус - всё сделают!
Вот интересная статья с множеством лучших фоток с него
https://habr.com/ru/post/378741/
Читал 5 лет назад
мне тоже, и похвастаться хотя бы 1/1000 его достижений я не могу *плак*
Передовой Мика
А че б тебе не слетать и не починить его? Тогда и достижение будет
Прост не надо было в Камаро превращаться, лучше бы превратился в сухой суперджет 100