Он может стать ключом к созданию лекарства против умственной деградации человека в старости.

Открытие биологов из США и Китая подтверждает давнюю гипотезу учёных: старение мозга и падение когнитивных способностей в определённой степени связано с кислородным голоданием нейронов. Сигнальный белок ADORA2B, отвечающий за доставку кислорода в клетки, показал прямое влияние на уровень мыслительных способностей мышей, пишут авторы открытия в журнале PLOS Biology.

Белок ADORA2B находится в эритроцитах — красных кровяных тельцах, которые переносят кислород в клетки тканей. У молодых особей этот белок нормально вырабатывается, но с возрастом его уровень быстро падает. Это приводит к снижению поступления кислорода в ткани, что может быть одной из главных причин старения. По крайней мере, старых мышей уже получалось «омолодить» переливанием крови от молодых особей.

Чтобы проверить влияние ADORA2B на старение мозга, биологи «выключили» этот белок группе мышей на генетическом уровне. И эти мыши уже в юном возрасте с трудом решали когнитивные задачи и плохо слышали из-за деградации слуховых нервов. То же самое произошло с мышами, которым не «отключали» ADORA2B, но которые росли в условиях недостатка кислорода.

Если исследования на людях покажут ту же закономерность, то открытие может стать первым шагом к лечению старения мозга или хотя бы к замедлению этого процесса. Нужно будет только убедиться, что искусственное поддержание белка ADORA2B на «молодом» уровне безопасно для здоровья и не вызывает побочных эффектов.