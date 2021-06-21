Наука
Никита Логинов

Биологи нашли одну из причин старения мозга — ей оказался недостаток одного из белков в клетках крови Статьи редакции

Он может стать ключом к созданию лекарства против умственной деградации человека в старости.

Открытие биологов из США и Китая подтверждает давнюю гипотезу учёных: старение мозга и падение когнитивных способностей в определённой степени связано с кислородным голоданием нейронов. Сигнальный белок ADORA2B, отвечающий за доставку кислорода в клетки, показал прямое влияние на уровень мыслительных способностей мышей, пишут авторы открытия в журнале PLOS Biology.

Белок ADORA2B находится в эритроцитах — красных кровяных тельцах, которые переносят кислород в клетки тканей. У молодых особей этот белок нормально вырабатывается, но с возрастом его уровень быстро падает. Это приводит к снижению поступления кислорода в ткани, что может быть одной из главных причин старения. По крайней мере, старых мышей уже получалось «омолодить» переливанием крови от молодых особей.

Чтобы проверить влияние ADORA2B на старение мозга, биологи «выключили» этот белок группе мышей на генетическом уровне. И эти мыши уже в юном возрасте с трудом решали когнитивные задачи и плохо слышали из-за деградации слуховых нервов. То же самое произошло с мышами, которым не «отключали» ADORA2B, но которые росли в условиях недостатка кислорода.

Если исследования на людях покажут ту же закономерность, то открытие может стать первым шагом к лечению старения мозга или хотя бы к замедлению этого процесса. Нужно будет только убедиться, что искусственное поддержание белка ADORA2B на «молодом» уровне безопасно для здоровья и не вызывает побочных эффектов.

#биология #медицина #новости

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50 50 комментариев
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Органический шар

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 Он может стать ключом к созданию лекарства против умственной деградации человека в старости.

ещё +20 лет unlocked

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Жених приехал

Органический
10

Он уже прошёл точку невозврата.

Ответить

Удивительный Петя

Жених
6

и мы вместе с ним

Ответить

Вася Пражкин

Органический
5

почему +20 всего? А потом что, в подъезд вахтером?

Ответить

Органический шар

Вася
0

за 20 лет ещё что-нть придумают

Ответить

Вася Пражкин

Органич…
0

Киборга?

Ответить

Органический шар

Вася
3

ну "убийцу" мы уже прошли, можно и киборга теперь

ABC News Exclusive 20 лет спустя, Байдона спрашивают:
- So you know Vladimir Putin. You think he's a cyborg?
- Mmm hmm, I do

Ответить

Вася Пражкин

Органич…
0

Потом на очередной встрече Путин ему скажет - "Мне нужна твоя одежда, Байден" )

Ответить

Аяз Умбатов

Вася
0

Вахтером на TJ

Ответить

Вася Пражкин

Аяз
0

Так занято же? Старого куда, преемником? Мы не ох.еем?

Ответить

Аяз Умбатов

Вася
0

Не узнаем, пока не попробуем

Ответить

мЕдь

2

Когда уже сверхчеловеком стать можно будет?

Ответить

Никита Логинов

мЕдь
13

Совсем скоро, надо только подождать.

Ответить

Удивительный Петя

Никита
4

Там все будет бесплатно? Там все будет в кайф? Там наверное вообще не надо будет умирать?

Ответить

мЕдь

Никита
2

Ну вот опять!

Ответить

Petr

Никита
0

Быть сверхчееееловеееком - это просто заааеебииись!

Ответить

Вася Пражкин

Никита
0

До вечера?

Ответить

huilago nevermind

Никита
0

приятно знать, что всё по плану идет

Ответить

Universe

мЕдь
0

Уже можно. Посмотрите на западный эстеблишмент — все возрастные. Мы зачастую не доживаем до их возрастов вовсе. Плебеям вроде нас с вами вход закрыт.

Ответить

Petr

Universe
0

Ну и Байден оказался бодрячком

Ответить

MightyStan

Petr
2

А Лукашенко- вообще крепким орешком

Ответить

Logic

Universe
0

Посмотри на российский эстеблишмент. На ВВП, Рогозина, Сечина.
А на самом деле - кому как повезло, Роберт Мугабэ прожил до 95ти, до 93ти продолжал терроризировать страну.

Ответить

Ник Хартман

мЕдь
0

Денег не хватит у вас, купите вначале rtx 3080 ti, а потом поговорим

Ответить

Пантелеймон Зарипов

2

Ну давай давай
Пошути про то как биологи уронили сосиску

Ответить

мЕдь

Пантелеймон
6

Биологи уронили сосиску.

Ответить

Антигравитационный торт

мЕдь
4

Это тупиковая ветвь 

Ответить

Миша Копейкин

Антигра…
0

Этот тред ведёт в тупик

Ответить

Жесткий глобус

Миша
0

Разворачиваемся

Ответить

Алексей Штейн

2

Когда же получится жить вечно(

Ответить

Противоположный танк88

Алексей
3

Мы все точно умрем. Может через поколение удастся продлевать жизнь значительно, т.к. всякие биотехнологии будут прогрессировать. Жаль нас, конечно, почти успели заскочить на эту ступеньку, предпоследние лохи эволюции.

Ответить

Миша Копейкин

Противоположный
1

Откуда инфа? Ну и вместо того, чтобы быть бесполезным баластом, можно самому приблизить этот день. Донатить в фонды занимающиеся этим вопросом. Или самостоятельно изучать науки и делать вклад умом. Или писать статьи на данном сайте/любом другом, привлекая людей и убеждая заняться вышеописанным.
Каждый может внести свою лепту. Можно вообще сделать это приоритетной целью и бросить все силы. Цель жизни не хуже, чем, например, цель заработать кучу денег и купить яхту, или создать семью, или любая другая.
Ну и повысить свои шансы дожить отказавшись от вредных привычек.

Ответить

Logic

Миша
0

Россияне уже донатят в ПФР, лучше фонда по омоложению не найти)))

Ответить

Запасной танк88

Алексей
2

А надо ли?

Ответить

Алексей Штейн

Запасной
4

Но ведь столько постов пропущу на tj, если умру

Ответить

Doktor

Алексей
0

TJ закроют через полгода-год

Ответить

Алексей Каховский

Алексей
0
Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

И Бидона вылечат, и Питуна вылечат,  и тебя вылечат

Ответить

Запасной танк88

1

По крайней мере, старых мышей уже получалось «омолодить» переливанием крови от молодых особей.

Звучит, как еще одно очковтирательство на тему парабиотизма.

Ответить

Никита Логинов

Запасной
1

Нет.

Ответить

Запасной танк88

Никита
1

Почему?

Ответить

Никита Логинов

Запасной
5

Потому что надёжно зафиксировано это явление, как я понял. Переливанием крови даже инсульт лечили у мышей. Впрочем, почти такой же эффект "омоложения" показало простое разбавление крови плазмой, без переливания. Так что там ещё мало что ясно.

Ответить

Запасной танк88

1

ей оказался один из белков

Может недостаток одного из белков?

Ответить

God Damn

1

Ждём порцию новых гомеопатических ноотропов в обвёртке из этой новости гы

Ответить

Александр Борродач

0

Сигнальный белок 🅰️🅱️🅾️🅱️🅰️

Ответить

Ученый фонарь

0

То есть ученые постепенно двигаются к уже существующему методу переливания крови молодых доноров

Ответить

Киевский пришелец

0

Слава яйцам: можно бухать, курить и тусить до утра каждые выходные.

Ответить

Иван Анохин

0

Так, т.е. в Силиконовой долине глава Hooly все делал правильно, получается?

Ответить

Роман Стиханов

0

Наконец-то хорошие и интересные новости. Интересно, сколько времени займут дополнительно исследования. 

Ответить

Советский американец

0

Научатся этот белок поддерживать у стариков и кому потом будут звонить банковские мошенники?

Ответить

Дмитрий Чернов

0

Он может стать ключом к созданию лекарства против умственной деградации человека в старости.

Большинству это лекарство необходимо с рождения

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