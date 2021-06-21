Биологи нашли одну из причин старения мозга — ей оказался недостаток одного из белков в клетках крови Статьи редакции
Он может стать ключом к созданию лекарства против умственной деградации человека в старости.
Открытие биологов из США и Китая подтверждает давнюю гипотезу учёных: старение мозга и падение когнитивных способностей в определённой степени связано с кислородным голоданием нейронов. Сигнальный белок ADORA2B, отвечающий за доставку кислорода в клетки, показал прямое влияние на уровень мыслительных способностей мышей, пишут авторы открытия в журнале PLOS Biology.
Белок ADORA2B находится в эритроцитах — красных кровяных тельцах, которые переносят кислород в клетки тканей. У молодых особей этот белок нормально вырабатывается, но с возрастом его уровень быстро падает. Это приводит к снижению поступления кислорода в ткани, что может быть одной из главных причин старения. По крайней мере, старых мышей уже получалось «омолодить» переливанием крови от молодых особей.
Чтобы проверить влияние ADORA2B на старение мозга, биологи «выключили» этот белок группе мышей на генетическом уровне. И эти мыши уже в юном возрасте с трудом решали когнитивные задачи и плохо слышали из-за деградации слуховых нервов. То же самое произошло с мышами, которым не «отключали» ADORA2B, но которые росли в условиях недостатка кислорода.
Если исследования на людях покажут ту же закономерность, то открытие может стать первым шагом к лечению старения мозга или хотя бы к замедлению этого процесса. Нужно будет только убедиться, что искусственное поддержание белка ADORA2B на «молодом» уровне безопасно для здоровья и не вызывает побочных эффектов.
Он уже прошёл точку невозврата.
почему +20 всего? А потом что, в подъезд вахтером?
за 20 лет ещё что-нть придумают
Киборга?
ну "убийцу" мы уже прошли, можно и киборга теперь
ABC News Exclusive 20 лет спустя, Байдона спрашивают:
- So you know Vladimir Putin. You think he's a cyborg?
- Mmm hmm, I do
Потом на очередной встрече Путин ему скажет - "Мне нужна твоя одежда, Байден" )
Вахтером на TJ
Так занято же? Старого куда, преемником? Мы не ох.еем?
Когда уже сверхчеловеком стать можно будет?
Удивительный Петя
Там все будет бесплатно? Там все будет в кайф? Там наверное вообще не надо будет умирать?
Ну давай давай
Пошути про то как биологи уронили сосиску
Биологи уронили сосиску.
Это тупиковая ветвь
Этот тред ведёт в тупик
Когда же получится жить вечно(
Противоположный танк88
Мы все точно умрем. Может через поколение удастся продлевать жизнь значительно, т.к. всякие биотехнологии будут прогрессировать. Жаль нас, конечно, почти успели заскочить на эту ступеньку, предпоследние лохи эволюции.
Откуда инфа? Ну и вместо того, чтобы быть бесполезным баластом, можно самому приблизить этот день. Донатить в фонды занимающиеся этим вопросом. Или самостоятельно изучать науки и делать вклад умом. Или писать статьи на данном сайте/любом другом, привлекая людей и убеждая заняться вышеописанным.
Каждый может внести свою лепту. Можно вообще сделать это приоритетной целью и бросить все силы. Цель жизни не хуже, чем, например, цель заработать кучу денег и купить яхту, или создать семью, или любая другая.
Ну и повысить свои шансы дожить отказавшись от вредных привычек.
Запасной танк88
А надо ли?
Но ведь столько постов пропущу на tj, если умру
Наконец-то хорошие и интересные новости. Интересно, сколько времени займут дополнительно исследования.
Он может стать ключом к созданию лекарства против умственной деградации человека в старости.
Большинству это лекарство необходимо с рождения