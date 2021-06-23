Биологи подтвердили поседение волос из-за стресса и восстановление цвета при избавлении от него Статьи редакции
Но обратить поседение возможно не во всех случаях — многое также зависит от возраста человека.
Специалисты Колумбийского университета провели исследование на добровольцах, изучив их образ жизни и динамику состояния волос на микроуровне. Оказалось, что волосы постоянно теряют цвет из-за стресса и иногда восстанавливают его, но это редко видно невооружённым глазом. Результаты исследования учёные изложили в рецензируемом журнале eLife.
Живая часть волоса — волосяная луковица, которая находится в коже — постоянно производит длинную цепочку мёртвых белков. Эта белковая цепочка выходит из кожи, образуя видимую часть волоса. Когда человек испытывает стресс — волосяная луковица меняет состав около 300 белков в производимом волосе, из-за чего он теряет пигментацию и становится седым.
Учёные обнаружили эти постоянные колебания окраски волос с помощью сканера высокого разрешения и отслеживания состояния тысяч белков, из которых состоят волосы. Полученные данные говорят, что колебания пигментации запускаются митохондриями в волосяных луковицах.
Митохондрии — «микроэлектростанции» клеток, которые вырабатывают энергию. Но также митохондрии, по словам учёных, «играют роль маленьких антенн», которые ловят различные сигналы, циркулирующие внутри организма, в том числе и маркеры стресса. Под влиянием этих сигналов митохондрии лишают волосы пигмента, а также восстанавливают его уровень — но не во всех случаях.
Используя математическое моделирование, учёные пришли к выводу, что многое зависит от возраста и продолжительности стресса. То есть, «десятилетний ребёнок вряд ли поседеет от стресса», а «избавление от стресса не поможет 70-летнему старику восстановить цвет волос».
Теоретический пришелец
и наполовину лысый
Мне 32 и год назад виски поседели у меня, после короны. Сейчас даже когда отрастают — цвет вернулся.
Мне 23, но это было так удивительно, когда у меня десяток волос на бровях поседели. У меня в целом с меланином проблемы, т.к у меня витилиго, но какого было моё удивление, когда пигмент на бровях снова вернулся. К слову, работа у меня стрессовая и ежедневные недосыпы и сбитый режим сна и питания, но когда стресса становится меньше - пигмент возвращается. Удивительная эта штука, организм.
А структура волоса может с возрастом меняться? Из кудрявого в прямой, например. Недавно спорил на эту тему. Я вроде как читал, что не может
Я начал седеть уже где-то в 25. Не сказал бы, что у меня какой-то уровень стресса высокий был. Скорее генетически предрасположен. Кстати, седые волосы не только цветом отличаются, но и фактурой. Они значительно толще и жестче нормальных. Это доставляет дополнительное неудобство, особенно в бороде.
У меня при переезде в жаркий климат на несколько месяцев волосы начинают седеть почему-то. При возвращении в холодный цвет не возвращается. Хотя всё должно быть с точностью наоборот. Видимо седею от недостатка стресса
Роберт Сапольски давненько уже расписал в своей книге "Why zebras don't have ulcers" какое деструктивное влияние постоянный стресс оказывает на организм. Всем, кто постоянно пребывает в стрессе и думает, что это просто нервишки, люто советую к прочтению. В русском переводе называется либо "Почему у зебр не бывает инфарктов" либо "Психология стресса"