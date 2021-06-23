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Наука
Никита Логинов

Биологи подтвердили поседение волос из-за стресса и восстановление цвета при избавлении от него Статьи редакции

Но обратить поседение возможно не во всех случаях — многое также зависит от возраста человека.

25 25 комментариев
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Карта окрашенности 200 волос мужчин и женщин — чем краснее, тем больше цветового пигмента в волосе Изображение Колумбийского университета

Специалисты Колумбийского университета провели исследование на добровольцах, изучив их образ жизни и динамику состояния волос на микроуровне. Оказалось, что волосы постоянно теряют цвет из-за стресса и иногда восстанавливают его, но это редко видно невооружённым глазом. Результаты исследования учёные изложили в рецензируемом журнале eLife.

Живая часть волоса — волосяная луковица, которая находится в коже — постоянно производит длинную цепочку мёртвых белков. Эта белковая цепочка выходит из кожи, образуя видимую часть волоса. Когда человек испытывает стресс — волосяная луковица меняет состав около 300 белков в производимом волосе, из-за чего он теряет пигментацию и становится седым.

Учёные обнаружили эти постоянные колебания окраски волос с помощью сканера высокого разрешения и отслеживания состояния тысяч белков, из которых состоят волосы. Полученные данные говорят, что колебания пигментации запускаются митохондриями в волосяных луковицах.

Митохондрии — «микроэлектростанции» клеток, которые вырабатывают энергию. Но также митохондрии, по словам учёных, «играют роль маленьких антенн», которые ловят различные сигналы, циркулирующие внутри организма, в том числе и маркеры стресса. Под влиянием этих сигналов митохондрии лишают волосы пигмента, а также восстанавливают его уровень — но не во всех случаях.

Используя математическое моделирование, учёные пришли к выводу, что многое зависит от возраста и продолжительности стресса. То есть, «десятилетний ребёнок вряд ли поседеет от стресса», а «избавление от стресса не поможет 70-летнему старику восстановить цвет волос».

#биология #медицина #здоровье #новости

25 25 комментариев
13
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Прекрасный теркин30см

9

Можно поседеть не из-за возраста, а из-за стресса, но только если вы в подходящем возрасте, и цвет волос может восстановиться, если позволяет возраст, но вы этого не увидите без сканера высокого разрешения. Это исследование напомнило мне мой диплом.

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Некоторые Филипп

4

поэтому я наполовину седой

Ответить

Теоретический пришелец

Некоторые
5

и наполовину лысый

Ответить

Andrey Dolg

Теоретический
2

Полулысый в полустрессе))

Ответить

Некоторые Филипп

Некоторые
2

прошу присылать донаты для избавления от стресса

Ответить

Ничтожный велосипед

Некоторые
3

Так все могут а ты попробуй без денег

Ответить

Некоторые Филипп

Ничтожн…
3

пробовал. Поэтому и поседел

Ответить

Роскошный микрофон

3

Используя математическое моделирование, учёные пришли к выводу, что многое зависит от возраста

Прорыв

Ответить

плюшевый батон

3

Мне 32 и год назад виски поседели у меня, после короны. Сейчас даже когда отрастают — цвет вернулся.

Ответить

Максим Иванов

2

Мне 23, но это было так удивительно, когда у меня десяток волос на бровях поседели. У меня в целом с меланином проблемы, т.к у меня витилиго, но какого было моё удивление, когда пигмент на бровях снова вернулся. К слову, работа у меня стрессовая и ежедневные недосыпы и сбитый режим сна и питания, но когда стресса становится меньше - пигмент возвращается. Удивительная эта штука, организм.

Ответить

k. wintermute

1

А структура волоса может с возрастом меняться? Из кудрявого в прямой, например. Недавно спорил на эту тему. Я вроде как читал, что не может 

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stikerman

k.
1

С возрастом ток больше виться начинают, у меня прямые достаточно всегда были, а щас замечаю что начинают виться почему-то.

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Jeka

1

Я начал седеть уже где-то в 25. Не сказал бы, что у меня какой-то уровень стресса высокий был. Скорее генетически предрасположен. Кстати, седые волосы не только цветом отличаются, но и фактурой. Они значительно толще и жестче нормальных. Это доставляет дополнительное неудобство, особенно в бороде.

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Никита Логинов

Jeka
0

У моего знакомого в 21 год половина головы была седая.

Ответить

Никита Логинов

Никита
1

Житие у нас тяжкое тогда было...

Ответить

Dmitry Pasyutin

Никита
1

левая или правая?

Ответить

Dmitry Pasyutin

1

У меня при переезде в жаркий климат на несколько месяцев волосы начинают седеть почему-то. При возвращении в холодный цвет не возвращается. Хотя всё должно быть с точностью наоборот. Видимо седею от недостатка стресса

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Никита Логинов

Dmitry
0

Может, это выгорание от солнца?

Ответить

Dmitry Pasyutin

Никита
1

похоже что да... 

Ответить

Украденная жизнь

1

Понятно, нужно пользоваться шампунем без митохондрий.

Ответить

Популярный диод

1

Бедный Козуля

Ответить

кум кумич

1

Збс

Ответить

pls help

1

Очень интересно, спасибо. Давно интересовал этот вопрос

Ответить

Очевидный Влад

1

Роберт Сапольски давненько уже расписал в своей книге "Why zebras don't have ulcers" какое деструктивное влияние постоянный стресс оказывает на организм. Всем, кто постоянно пребывает в стрессе и думает, что это просто нервишки, люто советую к прочтению. В русском переводе называется либо "Почему у зебр не бывает инфарктов" либо "Психология стресса"

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Никита Логинов

Очевидный
0

Согласен, стресс — весьма опасная штука. Но полностью избавляться от стресса тоже вредно, это вызывает целый каскад негативных эффектов вроде ослабления иммунитета. Всё хорошо в меру.

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