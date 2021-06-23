Так учёные рассчитывают укрепить здоровье человека во время длительных полётов.

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NASA отправило на МКС десятки детёнышей гавайских кальмаров, которых вырастили в морской лаборатории Кевало. Животных доставили на станцию на грузовом корабле SpaceX, который отправили в космос в июне.

Джейми Фостер занимается изучением того, как космические полёты влияют на человека во время длительных космических полётов. С помощью кальмаров она хочет узнать, как космос может влиять и на людей.

У кальмаров существует симбиотическая связь с естественными бактериями, которая помогает им регулировать биолюминесценцию. Подобная связь с микробами есть и людей: например, бактерии участвуют в процессе пищеварения, а в космосе эта связь нарушается. Из-за этого астронавты и космонавты могут заболеть даже от бактерий, которые обычно помогают организму.

Похожие нарушения происходят и у кальмаров, поэтому изучая их, исследователи хотят выяснить причину проблем. «Так как это простая система, мы можем разобраться, что идёт не так», — отметили учёные.