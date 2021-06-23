NASA отправило в космос «десятки» детёнышей кальмаров, чтобы узнать, как на них влияет невесомость Статьи редакции
Так учёные рассчитывают укрепить здоровье человека во время длительных полётов.
NASA отправило на МКС десятки детёнышей гавайских кальмаров, которых вырастили в морской лаборатории Кевало. Животных доставили на станцию на грузовом корабле SpaceX, который отправили в космос в июне.
Джейми Фостер занимается изучением того, как космические полёты влияют на человека во время длительных космических полётов. С помощью кальмаров она хочет узнать, как космос может влиять и на людей.
У кальмаров существует симбиотическая связь с естественными бактериями, которая помогает им регулировать биолюминесценцию. Подобная связь с микробами есть и людей: например, бактерии участвуют в процессе пищеварения, а в космосе эта связь нарушается. Из-за этого астронавты и космонавты могут заболеть даже от бактерий, которые обычно помогают организму.
Похожие нарушения происходят и у кальмаров, поэтому изучая их, исследователи хотят выяснить причину проблем. «Так как это простая система, мы можем разобраться, что идёт не так», — отметили учёные.
Кальмары, которые могут вырастать на Земле до 7,6 сантиметров длиной, планируют вскоре вернуть обратно. Корабль должен доставить их назад уже в июле 2021 года.
Да уж,за пол века что прошли с первого полёта человека на орбиту:что они там делали фсе 50-т лет?