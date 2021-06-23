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Наука
Дамир Камалетдинов

NASA отправило в космос «десятки» детёнышей кальмаров, чтобы узнать, как на них влияет невесомость Статьи редакции

Так учёные рассчитывают укрепить здоровье человека во время длительных полётов.

6 6 комментариев
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Фото AP

NASA отправило на МКС десятки детёнышей гавайских кальмаров, которых вырастили в морской лаборатории Кевало. Животных доставили на станцию на грузовом корабле SpaceX, который отправили в космос в июне.

Джейми Фостер занимается изучением того, как космические полёты влияют на человека во время длительных космических полётов. С помощью кальмаров она хочет узнать, как космос может влиять и на людей.

У кальмаров существует симбиотическая связь с естественными бактериями, которая помогает им регулировать биолюминесценцию. Подобная связь с микробами есть и людей: например, бактерии участвуют в процессе пищеварения, а в космосе эта связь нарушается. Из-за этого астронавты и космонавты могут заболеть даже от бактерий, которые обычно помогают организму.

Похожие нарушения происходят и у кальмаров, поэтому изучая их, исследователи хотят выяснить причину проблем. «Так как это простая система, мы можем разобраться, что идёт не так», — отметили учёные.

Кальмары, которые могут вырастать на Земле до 7,6 сантиметров длиной, планируют вскоре вернуть обратно. Корабль должен доставить их назад уже в июле 2021 года.

#nasa #космос

6 6 комментариев
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Медицинский хичхакер

3

Это уже было в Хранителях 

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Нехороший динозавр

Медицинский
0

а в Симпсонах?

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Владимир Филатов

3

Вернут их уже сушёными?

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Коровка говорит мууу

1
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Никита Сухов

0

Крайсис. Начало.

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Дмитрий Шалатонов

0

Да уж,за пол века что прошли с первого полёта человека на орбиту:что они там делали фсе 50-т лет?

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