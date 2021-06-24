Психологи подтвердили, что власть делает людей менее эмпатичными и более жёсткими в суждениях Статьи редакции
Получив даже мнимые полномочия, люди начинают чаще наказывать других за ошибки и считать их виноватыми.
Специалисты Калифорнийского университета в трёх разных исследованиях установили, что получение власти, влияния или высокой должности меняет мышление человека — он становится менее терпимым к чужим ошибкам и перестаёт замечать объективные ограничения возможностей у других людей. Об этом учёные рассказали в рецензируемом журнале Social Psychological and Personality Science.
В первом исследовании участвовали 363 человека разного социального положения. Учёные попросили испытуемых оценить свой уровень влиятельности, а затем как бы между прочим спросили, как бы они решили проблему: якобы сотрудники университета сорвали срок сдачи проекта из-за того, что их постоянно отвлекали на другие задачи. Испытуемые, которые считали себя более влиятельными, чаще говорили, что сотрудников нужно лишить премии и не обращать внимания на их оправдания.
Второе исследование проходило через платформу Amazon Mechanical Turk с участием 393 человек разного положения. Учёные случайным образом распределили испытуемых по ролям «начальников» и «подчинённых», при этом первым говорили, что они получили «пост начальника» за свои способности, а вторым — что они недостаточно эффективны и поэтому стали «подчинёнными».
Далее испытуемых просили оценить работу неизвестного человека, в которой были явные ошибки. И «начальники», даже не имея реальных постов и полномочий, оказались более жёсткими в суждениях — они чаще, чем «подчинённые», выбирали суровые санкции для допустившего ошибки работника.
Третье исследование, по сути, повторяло второе, но с некоторыми отличиями. Его провели в лаборатории, где испытуемым явно дали понять, что неизвестный работник находился на положении подчинённого и допустил ошибки в работе из-за множества ограничений в возможности действовать. Но «начальники» проигнорировали эти сведения и снова выбирали жёсткие меры в отношении работника.
Авторы исследования пришли к выводу, что даже мнимое движение вверх по социальной пирамиде меняет образ мышления человека. Поэтому политики, например, склонны требовать жёстких наказаний за нарушения локдаунов во время эпидемии, не принимая во внимание, что у людей просто может не быть объективной возможности сидеть дома без работы и денег.
Мы это давно знали по комментам Ивахнова
Наружный рубин
Мне лень расписывать ограничусь тем что это полная хуйня.(не статья, а приплетание меня)
Я вообще не сторонник наказаний. И мне очевидно, что очень многие косяки появляются не только по вине исполнителя, но и из за "не идеальной системы/процессов" и условий в которые он поставлен.
Но ты очень любишь рассказывать людям, как они сами виноваты в своих проблемах.
В СВОИХ
Ну вот опять!
Нюанс в том что за свои проблемы ты можешь спрашивать только с самого себя.
Больше не с кого.
При беге с препятствиями если ты вьебался в препятствие то виноват ты или оно?
Ты так то может и не виноват просто не готов к нему был. А твоя подготовка сугубо твоя проблема
Наружный рубин
Даа я даже в той недавней истории с автобусом никого не наказал в итоге после разбирательства.
Какая-то копипаста со стэнфордского тюремного эксперимента
который был лженаучным
Вторичный пистолет
Почему?
потому что Зимбардо немножечко пошалил во время эксперимента
Лол, а ещё, наверняка, что вода мокрая, солнце яркое и что в сутках 24 часа
на Марсе?
Там солы, а не сутки
блин, вот про воду мокрую не знал(
Просвещайся же
предпочитаю это:
Ну он же шестерка
Был у меня опыт, когда меня попросили стать мини-начальником, и первой реакцией было, когда люди тупо не делали то, что должны – это наорать.
Вечером того же дня меня как-то стукнуло по голове, что это было некрасиво, неуважительно и вообще, мне бы не хотелось, чтобы со мной так поступали, потому что толку в таком отношении нет никакого. Сколько раз на вас орали, а вы тут же всё бросали и делали то, что нужно? Вот именно.
Извинился на следующий день, наладили контакт и завершили проект в миру и согласии.
Вечный пришелец
Был у меня опыт, когда меня попросили стать мини-начальником, и первой реакцией было, когда люди тупо не делали то, что должны – это спокойно попросить, а потом ещё раз попросить, и ещё.
Вечером того же дня, когда этот пункт в проекте был просран, меня как-то стукнуло по голове, что стоило бы прикрикнуть.
Пиздец они тупорылые, в лагеря их надо за такие исследования.
интересно, что будет, если дать тебе власть))
Назначу тебя министром образования.
Вот это да, неожиданный вывод — ставясь ответственными за результат других людей ты становишься более требовательными. И если ты за пару соседних коллег раньше мог переживать, то испытывать эмпатию к десяткам коллег с иногда противоположенными чувствами физически тяжело.
Ну и новостью назвать это тяжело. Есть книжка эмоциональный интеллект 2.0, там был график этого самого EQ, по сути эмпатии — так вот он растёт к среднему звену, а затем резко падает на топах.
На моем опыте, если начальник долбоеб - это значит что его начальники тоже были долбоебами в течение его карьеры.
Если у чувака все руководители были адекваты, то и сам он, становясь руководителем остается адекватом.