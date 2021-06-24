Получив даже мнимые полномочия, люди начинают чаще наказывать других за ошибки и считать их виноватыми.

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Специалисты Калифорнийского университета в трёх разных исследованиях установили, что получение власти, влияния или высокой должности меняет мышление человека — он становится менее терпимым к чужим ошибкам и перестаёт замечать объективные ограничения возможностей у других людей. Об этом учёные рассказали в рецензируемом журнале Social Psychological and Personality Science.

В первом исследовании участвовали 363 человека разного социального положения. Учёные попросили испытуемых оценить свой уровень влиятельности, а затем как бы между прочим спросили, как бы они решили проблему: якобы сотрудники университета сорвали срок сдачи проекта из-за того, что их постоянно отвлекали на другие задачи. Испытуемые, которые считали себя более влиятельными, чаще говорили, что сотрудников нужно лишить премии и не обращать внимания на их оправдания.

Второе исследование проходило через платформу Amazon Mechanical Turk с участием 393 человек разного положения. Учёные случайным образом распределили испытуемых по ролям «начальников» и «подчинённых», при этом первым говорили, что они получили «пост начальника» за свои способности, а вторым — что они недостаточно эффективны и поэтому стали «подчинёнными».

Далее испытуемых просили оценить работу неизвестного человека, в которой были явные ошибки. И «начальники», даже не имея реальных постов и полномочий, оказались более жёсткими в суждениях — они чаще, чем «подчинённые», выбирали суровые санкции для допустившего ошибки работника.

Третье исследование, по сути, повторяло второе, но с некоторыми отличиями. Его провели в лаборатории, где испытуемым явно дали понять, что неизвестный работник находился на положении подчинённого и допустил ошибки в работе из-за множества ограничений в возможности действовать. Но «начальники» проигнорировали эти сведения и снова выбирали жёсткие меры в отношении работника.