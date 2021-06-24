{"id":749,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0441\u043f\u0440\u0430\u0432\u043b\u044f\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441 \u00ab\u043f\u0435\u0440\u0435\u0433\u0440\u0435\u0432\u043e\u043c\u00bb \u043d\u0430 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0435","url":"\/redirect?component=advertising&id=749&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/248525-hp-omen-hot&hash=2d6ecab5db35637d151532fd494140d02fce02af2a606a4ff8b98124203532f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Никита Логинов

Психологи подтвердили, что власть делает людей менее эмпатичными и более жёсткими в суждениях Статьи редакции

Получив даже мнимые полномочия, люди начинают чаще наказывать других за ошибки и считать их виноватыми.

40 40 комментариев
1071 просмотров

Специалисты Калифорнийского университета в трёх разных исследованиях установили, что получение власти, влияния или высокой должности меняет мышление человека — он становится менее терпимым к чужим ошибкам и перестаёт замечать объективные ограничения возможностей у других людей. Об этом учёные рассказали в рецензируемом журнале Social Psychological and Personality Science.

В первом исследовании участвовали 363 человека разного социального положения. Учёные попросили испытуемых оценить свой уровень влиятельности, а затем как бы между прочим спросили, как бы они решили проблему: якобы сотрудники университета сорвали срок сдачи проекта из-за того, что их постоянно отвлекали на другие задачи. Испытуемые, которые считали себя более влиятельными, чаще говорили, что сотрудников нужно лишить премии и не обращать внимания на их оправдания.

Второе исследование проходило через платформу Amazon Mechanical Turk с участием 393 человек разного положения. Учёные случайным образом распределили испытуемых по ролям «начальников» и «подчинённых», при этом первым говорили, что они получили «пост начальника» за свои способности, а вторым — что они недостаточно эффективны и поэтому стали «подчинёнными».

Далее испытуемых просили оценить работу неизвестного человека, в которой были явные ошибки. И «начальники», даже не имея реальных постов и полномочий, оказались более жёсткими в суждениях — они чаще, чем «подчинённые», выбирали суровые санкции для допустившего ошибки работника.

Третье исследование, по сути, повторяло второе, но с некоторыми отличиями. Его провели в лаборатории, где испытуемым явно дали понять, что неизвестный работник находился на положении подчинённого и допустил ошибки в работе из-за множества ограничений в возможности действовать. Но «начальники» проигнорировали эти сведения и снова выбирали жёсткие меры в отношении работника.

Авторы исследования пришли к выводу, что даже мнимое движение вверх по социальной пирамиде меняет образ мышления человека. Поэтому политики, например, склонны требовать жёстких наказаний за нарушения локдаунов во время эпидемии, не принимая во внимание, что у людей просто может не быть объективной возможности сидеть дома без работы и денег.

#психология #новости

40 40 комментариев
25
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Никита Логинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u0441\u0438\u0445\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 40, "likes": 25, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 400829, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Jun 2021 10:53:58 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
40 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

alexferman

17

Мы это давно знали по комментам Ивахнова

Ответить

Наружный рубин

alexferman
6

Мне лень расписывать ограничусь тем что это полная хуйня.(не статья, а приплетание меня)
Я вообще не сторонник наказаний. И мне очевидно, что очень многие косяки появляются не только по вине исполнителя, но и из за "не идеальной системы/процессов" и условий в которые он поставлен.

Ответить

alexferman

Наружный
1

Но ты очень любишь рассказывать людям, как они сами виноваты в своих проблемах.

Ответить

Наружный рубин

alexfer…
3

В СВОИХ

Ответить

alexferman

Наружный
4

Ну вот опять!

Ответить

Наружный рубин

alexfer…
1

Нюанс в том что за свои проблемы ты можешь спрашивать только с самого себя.
Больше не с кого.
При беге с препятствиями если ты вьебался в препятствие то виноват ты или оно?
Ты так то может и не виноват просто не готов к нему был. А твоя подготовка сугубо твоя проблема

Ответить

Наружный рубин

Наружный
0

Даа я даже в той недавней истории с автобусом никого не наказал в итоге после разбирательства.

Ответить

Алексей Иванов

9

Какая-то копипаста со стэнфордского тюремного эксперимента

Ответить

Иван Иванович

Алексей
3

который был лженаучным

Ответить

Вторичный пистолет

Иван
1

Почему?

Ответить

Иван Иванович

Вторичн…
4

потому что Зимбардо немножечко пошалил во время эксперимента

The Stanford Prison Experiment was massively…
The most famous psychological studies are often wrong, fraudulent, or outdated. Textbooks need to…
www.vox.com
Ответить

Вторичный

Иван
0

Весело, конечно.

Ответить

Офицерский чувак

Иван
0

бесконечное наебалово везде, как жить

Ответить

Pa Chu

7

Лол, а ещё, наверняка, что вода мокрая, солнце яркое и что в сутках 24 часа

Ответить

Антигравитационный торт

Pa
5

на Марсе?

Ответить

Pa Chu

Антигравитацион…
7

Ц, какой ты проныра хитрый

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Антигравитацион…
3

Там солы, а не сутки 

Ответить

Антигравитационн

Небольш…
5

мыксы

Ответить

Pa Chu

Небольш…
0

Лишь бы не барабанные. За барабанные я бы тоже прописал наказание. Жаль власти не предоставили

Ответить

Коровка говорит мууу

Pa
3

блин, вот про воду мокрую не знал(

Ответить

Антигравитационный торт

Коровка
3

Просвещайся же 

Ответить

Коровка говорит

Антигра…
3

зарядил банку трехлитровую от видео

Ответить

Коровка говорит

Антигра…
1

предпочитаю это:

Ответить

Антигравитационн

Коровка
0

ЕРЕТИК!!!!!!!!!!111111111111111

Ответить

Далекий месяц

5

Кто первым тегнет Вахтёра?

Ответить

Антигравитационный торт

Далекий
5

Ну он же шестерка

Ответить

Далекий месяц

Антигравитацион…
1

@Ваxxxтеp, оскорбления!!!

Ответить

Предельный космос

5

Был у меня опыт, когда меня попросили стать мини-начальником, и первой реакцией было, когда люди тупо не делали то, что должны – это наорать. 
Вечером того же дня меня как-то стукнуло по голове, что это было некрасиво, неуважительно и вообще, мне бы не хотелось, чтобы со мной так поступали, потому что толку в таком отношении нет никакого. Сколько раз на вас орали, а вы тут же всё бросали и делали то, что нужно? Вот именно. 
Извинился на следующий день, наладили контакт и завершили проект в миру и согласии. 

Ответить

Вечный пришелец

Предельный
5

Был у меня опыт, когда меня попросили стать мини-начальником, и первой реакцией было, когда люди тупо не делали то, что должны – это спокойно попросить, а потом ещё раз попросить, и ещё.
Вечером того же дня, когда этот пункт в проекте был просран, меня как-то стукнуло по голове, что стоило бы прикрикнуть.

Ответить

Andrew Muralov

2

Пиздец они тупорылые, в лагеря их надо за такие исследования. 

Ответить

Далекий месяц

Andrew
6

интересно, что будет, если дать тебе власть))

Ответить

Вторичный пистолет

Далекий
3

Произойдёт троллинг

Ответить

Andrew Muralov

Далекий
0

Назначу тебя министром образования. 

Ответить

Далекий месяц

Andrew
0

давай, я введу гомосексуальное просвещение

Ответить

Мужской Илья

2

ух ты, оказывается, грамотно управлять людьми надо учиться)))

Ответить

Наружный рубин

Мужской
0

Удивительно да )))

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Секрет полишинеля 

Ответить

плюшевый батон

1

Вот это да, неожиданный вывод — ставясь ответственными за результат других людей ты становишься более требовательными. И если ты за пару соседних коллег раньше мог переживать, то испытывать эмпатию к десяткам коллег с иногда противоположенными чувствами физически тяжело.

Ну и новостью назвать это тяжело. Есть книжка эмоциональный интеллект 2.0, там был график этого самого EQ, по сути эмпатии — так вот он растёт к среднему звену, а затем резко падает на топах.

Ответить

Исторический томагавк_два

0

Все хорошо и правильно, только зачем-то приплели оправдание политиков в конце. В этом и сложность быть большим начальником, что такие элементарные особенности человеческой психологии должны по минимуму влиять на твое поведение.

Ответить

Alexander Quartz

0

На моем опыте, если начальник долбоеб - это значит что его начальники тоже были долбоебами в течение его карьеры. 
Если у чувака все руководители были адекваты, то и сам он, становясь руководителем остается адекватом.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 40 комментариев
Обсуждаемое
Новости
ВОЗ нашла нарушения на производстве «Спутника V» в Уфе. В Кремле говорят, что всё уже исправили
Основная часть недочётов связана со стерильностью и охраной окружающей среды.
268
Новости
Минобороны РФ: британский эсминец нарушил границу в Чёрном море. Российский самолёт сбросил предупредительные бомбы
Также стрельбу открыл сторожевой российский корабль.
251
Новости
Бомб не было, эсминец мирно проходил через украинские воды — Минобороны Великобритании об инциденте в Чёрном море
«Мы не признаём, что на путь „Дефендера” скинули бомбы».
189
Популярное за три дня
Новости
Cоздателя антивируса McAfee Джона Макафи нашли мёртвым в тюремной камере
Бизнесмена должны были экстрадировать в США — он сам считал себя жертвой политического преследования со стороны Штатов.
155
Спорт
Сборная России по футболу разгромно проиграла Дании 1:4 и вылетела с Евро
РФ заняла последнее место в группе.
434
TJ
Расчехляем архивы — история TJ в фото
И нет, это не только долгие посиделки в офисе.
180
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Ангел Предохранитель

«Я просто хочу вернуть свою…

Fuскiпg Ростиslave

«Я просто хочу вернуть свою…

J S

В США вынесли первый приговор…

Eisenstein

В Instagram появилась…

Alexander Quartz

Психологи подтвердили, что…

Антигравитационный…

«Я просто хочу вернуть свою…

Ольга Щербинина

«Я просто хочу вернуть свою…

Fuскiпg Ростиslave

«Я просто хочу вернуть свою…

Антигравитационный…

«Я просто хочу вернуть свою…

Fuскiпg Ростиslave

«Я просто хочу вернуть свою…

KSA

«Я просто хочу вернуть свою…

Иван Сидоров

В Москве и Петербурге…

Андрей Королёв

Запись в подсайте Telegram

Alexander Personazhe

Запись в подсайте Telegram

Владимир Филатов

В США вынесли первый приговор…

Zoibana

«Я просто хочу вернуть свою…

Andrew Muralov

«Я просто хочу вернуть свою…

Виктор Ганелес

Обязательная вакцинация от…

Zoibana

«Я просто хочу вернуть свою…

Нейроцарапун

«Я просто хочу вернуть свою…
null