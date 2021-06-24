Из этих систем Земля должна быть заметна во время прохождения по диску Солнца — и такая «подсветка» может выдать наличие жизни.

Планета по время прохождения (транзита) по диску своей звезды Иллюстрация ESA

Астрономы Корнелльского университета определили звёздные системы в радиусе 326 световых лет от Солнечной системы, из которых можно увидеть Землю во время её транзита по диску Солнца. С учётом, что звёзды со временем меняют положение, учёные насчитали 2034 системы — об этом астрономы сообщили в журнале Nature.

Транзитный метод — один из самых простых способов обнаружения планет в других звёздных системах. Когда планета проходит по диску своей звезды — светимость звезды падает, а излучение как бы подсвечивает планету, позволяя провести спектральный анализ и получить данные о составе её атмосферы и поверхности. Так астрономы открыли и изучили несколько сотен экзопланет.

Но тем же способом можно увидеть и Землю из других звёздных систем. Моделирование показало, что за последние 5000 лет Земля была и остаётся заметной из 1715 звёздных систем, а в ближайшие 5000 лет станет заметной из ещё 319 систем. Если в этих системах есть развитые цивилизации — они могут увидеть, что Земля богата на кислород, воду и сложную органику, которая с высокой вероятностью указывает на наличие жизни.

Количество звёздных систем в радиусе 100 парсек, из которых может быть заметна Земля Изображение Nature

При этом в радиусе 98 световых лет есть 75 звёздных систем, из которых Земля не только заметна транзитным методом, но и обращает на себя внимание аномально высоким уровнем радиоизлучения. До этих систем уже добрались земные радиопередачи, структура которых совсем непохожа на радиосигналы природного происхождения. То есть обитатели 75 систем могут узнать о разумной жизни на Земле, если у них есть технологии, чтобы зафиксировать радиоизлучение. #космос #физика #новости