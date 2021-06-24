Учёные нашли 2034 звёздные системы, из которых видно жизнь на Земле — до 75 из них уже дошли земные радиопередачи Статьи редакции
Из этих систем Земля должна быть заметна во время прохождения по диску Солнца — и такая «подсветка» может выдать наличие жизни.
Астрономы Корнелльского университета определили звёздные системы в радиусе 326 световых лет от Солнечной системы, из которых можно увидеть Землю во время её транзита по диску Солнца. С учётом, что звёзды со временем меняют положение, учёные насчитали 2034 системы — об этом астрономы сообщили в журнале Nature.
Транзитный метод — один из самых простых способов обнаружения планет в других звёздных системах. Когда планета проходит по диску своей звезды — светимость звезды падает, а излучение как бы подсвечивает планету, позволяя провести спектральный анализ и получить данные о составе её атмосферы и поверхности. Так астрономы открыли и изучили несколько сотен экзопланет.
Но тем же способом можно увидеть и Землю из других звёздных систем. Моделирование показало, что за последние 5000 лет Земля была и остаётся заметной из 1715 звёздных систем, а в ближайшие 5000 лет станет заметной из ещё 319 систем. Если в этих системах есть развитые цивилизации — они могут увидеть, что Земля богата на кислород, воду и сложную органику, которая с высокой вероятностью указывает на наличие жизни.
При этом в радиусе 98 световых лет есть 75 звёздных систем, из которых Земля не только заметна транзитным методом, но и обращает на себя внимание аномально высоким уровнем радиоизлучения. До этих систем уже добрались земные радиопередачи, структура которых совсем непохожа на радиосигналы природного происхождения. То есть обитатели 75 систем могут узнать о разумной жизни на Земле, если у них есть технологии, чтобы зафиксировать радиоизлучение.
Летите, инопланетяне, сюда, где подсвечено. Тут аппетитные розовые земляне с тонкой кожицей, разорвав которую вытечет горячий мясной сок.
А когда подлетят поближе - хрясь по инопланетной макушке, и раздербаним летучую тарелку на сувениры.
Летите, инопланетяне, сюда, где подсвечено. Тут аппетитные розовые земляне с тонкой кожицей, разорвав которую вытечет горячий мясной сок.
А когда подлетят поближе - хрясь по инопланетной макушке, и раздербаним летучую тарелку на сувениры. Потому что мы арийцы, и наш дом - Вселенная. Недаром написано - «Он сначала хочет, а потом решает». Поэтому тот, кто летает - в любой момент может решить, куда лететь, потому что его направляет природа. А все, кто крутится вокруг и около - просто слуги, и им место в песочнице.
В альтернативной реальности Арийцы захватили весь мир и достигли такого прогресса, что могут сбивать летающие тарелки!!!
Не факт, что они могут воспринимать световую информацию и не факт что их может интересовать мясной сок
Но сувениры я бы себе хотел, так что я за
Да одни мы. Никого больше нет!!!
Кто мы? Ты один тут
Я-это мы. Мы-это я
когда же я покину эту планету
Нахуй им такая жизнь
Да все просто. Жизни - дохера (иначе придется принять веру в собственную исключительность), а вот разумной - не очень. Земной понадобилось аж 4 млрд лет (и несколько рандомных вымираний, позволивших млекопитающим вылезти из нор) прежде чем кто-то из нас смог принимать и посылать эти ваши радиосигналы.
И разумная жизнь еще и размазана по времени - как сейчас мы узнаем о том, что миллиард лет назад в сотне световых лет от нас существовала разумная цивилизация? Да никак, пока не прилетим туда и не найдем какие-нибудь искусственные спутники на орбите их планет, если, конечно, они еще не все сошли с орбиты. На поверхности же за такой срок не останется даже руин.
При этом даже сейчас никто, в общем, не изучает весь радиоспектр неба на предмет сигналов которые могут быть отправлены разумной жизнью. Изучают маленькие крупицы, и даже за этот ничтожный по сути срок изучения попадалась ВЕСЬМА СТРАННАЯ хрень, которую мы случайным образом упустили. Взять сигнал WOW. Он по всем параметрам подходил под сигнал, вероятно созданный разумной цивилизацией, единственное что подвело - он никогда не повторился.
Сигнал «Wow!» (в переводе с англ. — «Ого!»), в русских публикациях — «сигнал „Ого-го!“», — сильный узкополосный радиосигнал, зарегистрированный доктором Джерри Эйманом 15 августа 1977 года во время работы на радиотелескопе «Большое ухо» в Университете штата Огайо. Характеристики сигнала (полоса передачи, соотношение сигнал/шум) соответствовали (в некоторых интерпретациях) теоретически ожидаемым от сигнала внеземного происхождения.
Поражённый тем, насколько точно характеристики полученного сигнала совпадали с ожидаемыми характеристиками межзвёздного сигнала, Эйман обвёл соответствующую ему группу символов на распечатке и подписал сбоку «Wow!».
Ожидалось, что сигнал будет зарегистрирован дважды — по разу каждым из облучателей — но этого не произошло. Последующий месяц Эйман пытался вновь зарегистрировать сигнал с помощью «Большого уха», но безуспешно.
Почему то считается, что разумный сигнал обязан повториться, но в то же время сами земляне всегда отсылали "послания" к звездам короткими пучками, как было с посланием Аресибо:
Посла́ние Ареси́бо — это радиосигнал, который был послан 16 ноября 1974 года из обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико) в направлении шарового звёздного скопления М13, находящегося на расстоянии 25 000 световых лет в созвездии Геркулеса. Сообщение длилось 169 секунд, длина волны — 12,6 см. Это было сделано в честь открытия мощного радиотелескопа.
Все, не включат там радиоприемники в эти 169 секунд - ждите следующего сеанса так сказатб...
Ну если брать во внимание всю Вселенную, то такая вероятность есть, возможно кто-то с похожими технологиями, соответственно пока найти друг друга мы не смогли.
Ждем флот вторжения через 326 лет
Или просто расхерачат нам Солнце
мы не интересуемся что там в творитса в каком то муравейнике в лесу допустим в Бразилии , так и им может быть глубоко на нас насрать, да и с чего бы вдруг им пользоватса такой же радиосвязью как у нас, может им еще банк открыть?)
Вторичный пистолет
да и с чего бы вдруг им пользоватса такой же радиосвязью как у нас
Например, чтобы наконец-то понять, кто такой симпл димпл и какого цвета всё таки платье: синего или коричневого.