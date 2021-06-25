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Наука
Никита Логинов

Израильские археологи открыли новый вид древних людей — это возможный предок неандертальцев Статьи редакции

Nesher Ramla Homo появился более 400 тысяч лет назад и соседствовал с Homo Sapiens.

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Останки Nesher Ramla Homo, найденные на раскопках карстовой воронки в Израиле Фото Тель-Авивского университета

Открытие совершили специалисты Тель-Авивского университета на раскопках карстовой воронки неподалёку от города Рамла. На глубине около восьми метров они обнаружили человеческие останки нового вида древних людей, который получил название Nesher Ramla Homo, а также кости животных и тысячи каменных орудий, сообщает журнал Science.

Анализ показал, что возраст человеческих останков составляет 120-140 тысяч лет, они принадлежат ранее неизвестному виду гоминидов, который жил в среднем плейстоцене. Nesher Ramla Homo охотились на крупную и мелкую дичь, использовали дрова для костра, готовили мясо на огне и делали каменные орудия. Они могли быть генетическим и культурным связующим звеном между неандертальцами и человеком разумным.

Раскопки у города Рамла Фото Тель-Авивского университета

Учёные считают, что первые представители Nesher Ramla Homo появились около 400-500 тысяч лет назад и были прямыми предками неандертальцев. В период 120-140 тысяч лет назад они соседствовали и контактировали с неандертальцами и Homo Sapiens, на что указывает схожесть приёмов обработки каменных орудий.

Одно из каменных орудий Nesher Ramla Homo, найденных при раскопках Фото Тель-Авивского университета

Впрочем, всё это лишь предварительные гипотезы, на проверку которых потребуется время. На данный момент уверенно можно говорить только о том, что обнаруженные останки не принадлежат известным видам древних людей, живших в Леванте около 130 тысяч лет назад.

#история #открытие #новости #исследования

8 8 комментариев
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сироп от щекотки

3

Станислав Дробышевский когда прочёл эту новость:

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плюшевый батон

3

Везёт им у них зубы целые, которые у меня в 25 удалили уже

Ответить

Коровка говорит мууу

2

Нашли олдов

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Коровка
1

И сразу стравили

Ответить

Alex Blake

2

Лучше бы про великанов рассказали!!! Хватит скрывать правду!!!11

Ответить

Maksym Beshlei

1

Почему в России нет деревьев старше 200 лет?

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Никита Логинов

Maksym
0

Почему так в России берёзы шумят?

Ответить

gusigaga

0

А можно неймера уволить?

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