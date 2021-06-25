Израильские археологи открыли новый вид древних людей — это возможный предок неандертальцев Статьи редакции
Nesher Ramla Homo появился более 400 тысяч лет назад и соседствовал с Homo Sapiens.
Открытие совершили специалисты Тель-Авивского университета на раскопках карстовой воронки неподалёку от города Рамла. На глубине около восьми метров они обнаружили человеческие останки нового вида древних людей, который получил название Nesher Ramla Homo, а также кости животных и тысячи каменных орудий, сообщает журнал Science.
Анализ показал, что возраст человеческих останков составляет 120-140 тысяч лет, они принадлежат ранее неизвестному виду гоминидов, который жил в среднем плейстоцене. Nesher Ramla Homo охотились на крупную и мелкую дичь, использовали дрова для костра, готовили мясо на огне и делали каменные орудия. Они могли быть генетическим и культурным связующим звеном между неандертальцами и человеком разумным.
Учёные считают, что первые представители Nesher Ramla Homo появились около 400-500 тысяч лет назад и были прямыми предками неандертальцев. В период 120-140 тысяч лет назад они соседствовали и контактировали с неандертальцами и Homo Sapiens, на что указывает схожесть приёмов обработки каменных орудий.
Впрочем, всё это лишь предварительные гипотезы, на проверку которых потребуется время. На данный момент уверенно можно говорить только о том, что обнаруженные останки не принадлежат известным видам древних людей, живших в Леванте около 130 тысяч лет назад.
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