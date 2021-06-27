Китай опубликовал видео работы марсохода на Марсе — с посадкой на севере планеты и селфи на фоне неба Статьи редакции
На роликах даже слышны звуки его работы.
Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало четыре новых ролика миссии «Тяньвэнь-1» на Марсе, заметила «Медуза». На видео от 15 мая видно, как космический аппарат садится на равнине Утопия в северном полушарии Марса, раскрывая парашют посадочного модуля. На втором ролике марсоход «Чжужун» съезжает с платформы на марсианский грунт.
Видео-селфи сделаны на беспроводную камеру, которую установил «Чжужун» — видно, как марсоход отъезжает от камеры и становится на фоне марсианского грунта и неба.
Китайский марсоход впервые коснулся поверхности Марса и начал исследование в мае. CNSA планирует, что «Чжужун» отработает на поверхности планеты 90 марсианских суток (одни сутки составляют чуть больше 24 часов и 39 минут). К 27 июня марсоход проработал 42 марсианских дня и преодолел 236 метров.
Красная планета стала ещё краснее. А если серьёзно, то это успех, помимо Китая, успешные марсианские миссии есть только у США.
Скоро Китайцы колонизуют марс