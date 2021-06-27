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Наука
Екатерина Кузнецова

Китай опубликовал видео работы марсохода на Марсе — с посадкой на севере планеты и селфи на фоне неба Статьи редакции

На роликах даже слышны звуки его работы.

5 5 комментариев
80 просмотров
Видео CNSA

Китайское национальное космическое управление (CNSA) опубликовало четыре новых ролика миссии «Тяньвэнь-1» на Марсе, заметила «Медуза». На видео от 15 мая видно, как космический аппарат садится на равнине Утопия в северном полушарии Марса, раскрывая парашют посадочного модуля. На втором ролике марсоход «Чжужун» съезжает с платформы на марсианский грунт.

CNSA Watcher @CNSAWatcher
[CNSA video 1/4] 3D stereo view of deployment of #Zhurong’s supersonic parachute. https://t.co/m5dTgHIu79
CNSA Watcher @CNSAWatcher
[CNSA video 2/4] Sound of #Zhurong Mars rover rolling off from lander to Mars surface. https://t.co/Uh41Yiy1w6

Видео-селфи сделаны на беспроводную камеру, которую установил «Чжужун» — видно, как марсоход отъезжает от камеры и становится на фоне марсианского грунта и неба.

CNSA Watcher @CNSAWatcher
[CNSA video 3/4] Video of #Zhurong Mars rover moving backwards. https://t.co/uTcCHud03b

Китайский марсоход впервые коснулся поверхности Марса и начал исследование в мае. CNSA планирует, что «Чжужун» отработает на поверхности планеты 90 марсианских суток (одни сутки составляют чуть больше 24 часов и 39 минут). К 27 июня марсоход проработал 42 марсианских дня и преодолел 236 метров.

#наука #космос #китай #марс

5 5 комментариев
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5 комментариев
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Андрей Николаевич

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alexferman

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Красная планета стала ещё краснее. А если серьёзно, то это успех, помимо Китая, успешные марсианские миссии есть только у США.

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Коровка говорит мууу

0

Скоро Китайцы колонизуют марс

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alexferman

Коровка
0

Маск их опередит

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Эпапа

Коровка
0

анонсировали отправку людей на Марс в 2033

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