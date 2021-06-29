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Наука
Никита Логинов

Австралийскую мышь Гульда, которую считали вымершей в 19 веке, обнаружили на острове под другим именем Статьи редакции

Оказалось, что мышь джунгари, живущая на острове в заливе Шарк Бэй, генетически идентична мыши Гульда.

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Мышь джунгари/Гульда Фото Службы охраны дикой природы Австралии

Группа учёных из Австралийского национального университета обнаружила якобы вымершую мышь Гульда среди живых видов, изучив геномы грызунов, которые живут или жили на территории Австралии за последние 200 лет. Анализ ДНК показал полное совпадение генома мыши Гульда со здравствующей по сей день мышью джунгари с одного из островов у западного побережья континента. Об этом учёные сообщили в журнале PNAS.

Австралия — страна-рекордсмен по количеству вымерших млекопитающих, она потеряла 34 наземных вида с тех пор, как в 1788 году континент начали заселять европейцы, причём 41% этих видов составляют грызуны. Мышь Гульда считалась одной из «жертв колонизации» — в последний раз её видели в 1895 году. Натуралисты предполагали, что она вымерла из-за расчисток земель и быстрого размножения завезённых грызунов, кошек и собак.

Учёные из Австралийского национального университета решили оценить разнообразие существующих и вымерших австралийских грызунов, изучив образцы их ДНК. Источником генома мыши Гульда послужили законсервированные тушки, добытые научными экспедициями в 1856 и 1857 годах.

Одна из законсервированных тушек мыши Гульда Фото Музея естественной истории в Лондоне

Секвенирование ДНК позволило сделать учёным несколько выводов — например, они установили, что до колонизации Австралии генофонд местных грызунов отличался большим разнообразием. Это значит, они вымерли скорее из-за воздействия человека, а не из-за естественного истощения популяции. Также стало понятно, что более крупные грызуны вымирали быстрее — скорее всего, из-за их большей привлекательности для завезённых хищников.

Самым неожиданным открытием оказалось полное генетическое совпадение якобы вымершей мыши Гульда с до сих пор живущей «мышью залива Шарк Бэй» или мышью джунгари. Расстояние между островами в этом заливе и последним местом обитания мыши Гульда составляет около 4000 километров. Как мышь могла преодолеть его — неизвестно.

Учёные предполагают, что мышь Гульда попала на острова залива Шарк Бэй тысячи лет назад, когда острова ещё соединялись сушей с материком, но эта версия ещё требует проверки. Теперь мышь джунгари/Гульда нуждается в серьёзном комплексе защитных и восстановительных мер, отмечают учёные.

#биология #новости #животные

24 24 комментария
25
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Трезвый американец

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советский режим, который считали вымершим в 20 веке, обнаружили на материке под другим именем

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Никита Логинов

Трезвый
6

Виртуозный переход на политику, конечно...

Ответить

Николай Божен

24
Ответить

Icipher

Николай
6

ну хоть бы тогда уж 
"мыш
[идинтичьна]"
чтобы в духе мема оригинального-то, ну ёмоё уже, ну что такое-то, ну вообще просто

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Николай
0

Идентична натуральной

Ответить

Luchano Spaguetti

9

Только, блять, не ешьте ее, прошу вас. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Luchano
6

И не ебите

Ответить

Дмитрий Киселев

Небольшой
1

Вообще конечно, просто поражаюсь людям которые ебут мышей!

Ответить

Небольшой

Дмитрий
0

Доебались до мышей

Ответить

Дмитрий Киселев

Luchano
4

уже терять нечего

Ответить

Администратор Аккаунта

7
Ответить

Основной Петя

7

Спасибо, теперь об этом узнали тасманские дьяволы

Ответить

Ваша Закладко

Основной
0

хочешь им килл туры для разнообразия пищевой цепочки делать? 

Ответить

aliftin

5

Мышь по программе защиты свидетелей ФБР переселило на остров, но учёные нашли её и там. 

Ответить

Павел Каташев

aliftin
5

Мистер Сальери передает Вам поклон

Ответить

Народный шмель

4

Расстояние между островами в этом заливе и последним местом обитания мыши Гульда составляет около 4000 километров. Как мышь могла преодолеть его — неизвестно

Переплыла на корабле, не?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Народный
6
Ответить

Дмитрий Дубовик

3

Даже мышь может позволить себе платный аккаунт

Ответить

Небольшой жёлтый робат

2

Джунгарики няшные

Ответить

Ваша Закладко

Небольшой
1

сибирские джунгарские хомяки ушли в австралию от китайцев ещё до хайпа

Ответить

Владимир Филатов

2

Пришлось укрываться от полиции 

Ответить

Украденная жизнь

2

Вот теперь ей точно капец.

Ответить

Андрей Николаев

0

Позже учёные выяснили и название "далёкого острова" — им оказалась Аргентина

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KSA

0

Мышь пошла по программе защиты свидетелей

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