Австралийскую мышь Гульда, которую считали вымершей в 19 веке, обнаружили на острове под другим именем Статьи редакции
Оказалось, что мышь джунгари, живущая на острове в заливе Шарк Бэй, генетически идентична мыши Гульда.
Группа учёных из Австралийского национального университета обнаружила якобы вымершую мышь Гульда среди живых видов, изучив геномы грызунов, которые живут или жили на территории Австралии за последние 200 лет. Анализ ДНК показал полное совпадение генома мыши Гульда со здравствующей по сей день мышью джунгари с одного из островов у западного побережья континента. Об этом учёные сообщили в журнале PNAS.
Австралия — страна-рекордсмен по количеству вымерших млекопитающих, она потеряла 34 наземных вида с тех пор, как в 1788 году континент начали заселять европейцы, причём 41% этих видов составляют грызуны. Мышь Гульда считалась одной из «жертв колонизации» — в последний раз её видели в 1895 году. Натуралисты предполагали, что она вымерла из-за расчисток земель и быстрого размножения завезённых грызунов, кошек и собак.
Учёные из Австралийского национального университета решили оценить разнообразие существующих и вымерших австралийских грызунов, изучив образцы их ДНК. Источником генома мыши Гульда послужили законсервированные тушки, добытые научными экспедициями в 1856 и 1857 годах.
Секвенирование ДНК позволило сделать учёным несколько выводов — например, они установили, что до колонизации Австралии генофонд местных грызунов отличался большим разнообразием. Это значит, они вымерли скорее из-за воздействия человека, а не из-за естественного истощения популяции. Также стало понятно, что более крупные грызуны вымирали быстрее — скорее всего, из-за их большей привлекательности для завезённых хищников.
Самым неожиданным открытием оказалось полное генетическое совпадение якобы вымершей мыши Гульда с до сих пор живущей «мышью залива Шарк Бэй» или мышью джунгари. Расстояние между островами в этом заливе и последним местом обитания мыши Гульда составляет около 4000 километров. Как мышь могла преодолеть его — неизвестно.
Учёные предполагают, что мышь Гульда попала на острова залива Шарк Бэй тысячи лет назад, когда острова ещё соединялись сушей с материком, но эта версия ещё требует проверки. Теперь мышь джунгари/Гульда нуждается в серьёзном комплексе защитных и восстановительных мер, отмечают учёные.
Только, блять, не ешьте ее, прошу вас.
И не ебите
Вообще конечно, просто поражаюсь людям которые ебут мышей!
Мышь по программе защиты свидетелей ФБР переселило на остров, но учёные нашли её и там.
Джунгарики няшные
сибирские джунгарские хомяки ушли в австралию от китайцев ещё до хайпа
Позже учёные выяснили и название "далёкого острова" — им оказалась Аргентина