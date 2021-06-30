Миссия стала одним из двух смертельных полётов за всю историю российской и советской космонавтики.

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Экипаж космического корабля «Союз-11» Владислав Волков, Виктор Пацаев и Георгий Добровольский за обсуждением программы полёта Фото Роскосмоса

Роскосмос опубликовал расшифровки переговоров экипажа «Союза-11», который погиб во время посадки в 1971 году из-за разгерметизации корабля. После трагедии навсегда изменились правила полёта в космос: взлёт и посадку с тех пор совершают только в лётных скафандрах.

Госкорпорация рассекретила стенограмму предстартовой подготовки, старта, и последние переговоры экипажа к 50-летию трагедии. Из документов можно узнать, что взлёт проходил в штатном режиме, а экипаж отлично себя чувствовал. После выхода на орбиту космонавты доложили, что видят небо и оно «более тёмное, чем на Земле».

— Янтарь-3 (позывной экипажа «Союза-11»): Без шума отошёл головной обтекатель. Всё нормально. Видим Солнце со спины на теневом индикаторе. — Янтарь-2: Солнце мне прямо на нос светит. — Заря (позывной центра управления): Как небо? — Янтарь-3: Небо безоблачное. Всё хорошо. — Янтарь-2: Небо более тёмное, чем на Земле. Более тёмное, более тёмное. из переговоров экипажа «Союза-11» во время старта

Экипаж «Союз-11» должен был пристыковаться к первой в мире орбитальной станции «Салют» после неудачной попытки во время предыдущей миссии. Космонавты справились с задачей и провели на борту станции 25 суток, выполнив всю программу полёта — они остались первым и единственным экипажем «Салюта».

29 июня 1971 года в 21:28 по московскому времени «Союз-11» отстыковался от станции и направился к Земле. Посадка проходила в автономном режиме — все системы отработали штатно и положенное время, а экипаж докладывал о своих действиях в Центр управления.

— Заря: Как идет ориентация? — Янтарь-2: Мы увидели Землю, увидели! — Заря: Хорошо, не торопись. — Янтарь-2: Начали ориентацию. Справа висит дождь. — Янтарь-2: Здорово летит, красиво! — Янтарь-3: «Заря», я — третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора. — Заря: «Янтарь», еще раз напоминаю ориентацию — ноль-сто восемьдесят градусов. — Янтарь-2: Ноль-сто восемьдесят градусов. — Заря: Правильно поняли. — Янтарь-2: Горит транспарант «Спуск». — Заря: Пусть горит. Все отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо! из переговоров экипажа «Союза-11» во время старта

Как отметили в Роскосмосе, последней фразой экипажа стало пожелание Владислава Волкова «завтра встретимся, готовьте коньяк». В момент, когда капсула с космонавтами должна была отделиться от приборного и орбитального отсеков корабля на высоте 150 километров, связь прервалась.

В ЦУПе ещё не знали, что произошло — тогда у спускаемых аппаратов не было телеметрической системы, поэтому космонавты должны были сами отчитываться о ситуации. До этого связь с кораблями на стадии посадки не пропадала.

Как произошла катастрофа

В расчётное время сработала система парашютов, включились двигатели мягкой посадки, аппарат приземлился в заданном месте. Приборы корабля зафиксировали продолжительность космического полёта: 23 дня 18 часов 21 минуту и 43 секунд — это стало новым мировым рекордом, который никто не праздновал.

Спускаемый аппарат «Союз-11» после посадки Фото Роскосмоса

Поисково-спасательная группа обнаружила корабль лежачим на боку и запечатанным, на нём не было внешних повреждений. Специалисты постучали по стенке, но никто не откликнулся, тогда они вскрыли капсулу и обнаружили внутри трёх космонавтов, но уже без признаков жизни.

Все трое сидят в креслах в спокойных позах. На лицах синие пятна. Потёки крови из носа и ушей. Вытащили их из спускаемого аппарата. Добровольский был ещё тёплым. Врачи продолжают искусственное дыхание из книги Бориса Чертока — советского учёного и ближайшего соратника Королёва

Позже государственная комиссия выяснила, что космонавты погибли из-за разгерметизации аппарата — причиной стало преждевременное открытие одного из клапанов вентиляции. Это привело к «взрывной декомпрессии»: давление в спускаемом аппарате снизилось за две минуты с 760 до 50 миллиметров ртутного столба. Из-за этого кровь экипажа начала «вскипать», наполнилась пузырьками воздуха, барабанные перепонки лопнули.

Положение тел космонавтов указывало на то, что они успели осознать происходящее и пытались своими силами ликвидировать утечку воздуха. Но из-за острой декомпрессионной болезни, пропавшего слуха и тумана они закрыли не тот вентиляционный клапан, потеряв время. Устранить истинную причину разгерметизации экипаж не успел, к тому же для этого надо было покинуть кресло — это могло оказаться невозможным из-за перегрузок при посадке.

В госкомиссии предполагали, что клапан открылся из-за ударной волны, которая прошла по корпусу из-за срабатывания пиропатронов для разделения отсеков. Но конструкторам не удалось подтвердить эту версию и воспроизвести её на Земле — событие признали маловероятным, а истинная причина открытия клапана на «Союзе-11» так и осталась тайной.

Как трагедия навсегда изменила космос

Изначально в СССР летали в космос только в скафандрах: советские инженеры создали первый в мире скафандр СК-1 ещё для полёта Гагарина. Однако в 1964 году от них отказались — одной из причин стала гонка с США.

В то время в Америке готовились запускать «Аполлоны» к Луне с трёмя астронавтами и от советских конструкторов требовали того же. Они нашли решение — разместили в одноместном «Востоке» трёх космонавтов, но без скафандров, которые занимали много места. С тех пор советские космонавты взлетали и совершали посадку в обычной лёгкой одежде без какой-либо защиты.

Экипаж «Союза-11» без скафандров в кабине корабля-тренажёра Фото Роскосмоса

Так продолжалось до «Союза-11»: трагедия вынудила СССР отложить запуски пилотируемых кораблей на 27 месяцев и доработать правила полётов. Конструкторы улучшили вентиляционные клапаны, чтобы те лучше выдерживали ударные нагрузки, установили быструю ручную заглушку, поменяли компоновку управления, чтобы до всех важных кнопок и рычагов можно было дотянуться, не вставая с места.

Главным изменением, которое сохранилось до сих пор, стало использование скафандров на всех этапах полёта. В 1972 году в СССР создали специальные спасательные скафандры «Сокол», которые находятся в обиходе и по сей день. Они не предназначены для выхода в открытый космос, но оснащены системами жизнеообеспечения и могут защитить в случае разгерметизации.

Астронавт Кристина Кох, космонавт Алексей Овчинин и Ник Хейг перед облачением в скафандры «Сокол» Фото NASA

Переход на полёты в скафандрах дорого обошёлся СССР — страна проиграла США в количестве людей, которых может вывести в космос за один раз и до 80-х отправляла лишь по два космонавта за раз. Только после доработки в «Союзе» появилось третье место.

Экипаж «Союза-11» навсегда увековечили в истории космонавтики. Всего через месяц после катастрофы США отправили на Луну «Аполлон-15» с астронавтом Дэвидом Скоттом, который установил первую и единственную художественную инсталляцию на спутнике.

Скульптура «Павший астронавт» представляет собой лежащую лицом вниз алюминиевую фигурку и табличку с именами. На ней перечислены восемь американских астронавтов и шестеро космонавтов, которые погибли к тому моменту. По задумке художника Пола ван Хейдонка, таким образом инсталляция одновременно отдаёт дань уважения и увековечивает тех, кто внёс значительный вклад в развитие космоса, но кого уже нет в живых.

Имена погибших советских космонавтов и американских астронавтов на Луне рядом со статуей «Павший астронавт» Фото NASA