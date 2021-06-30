{"id":754,"title":"\u041a\u0430\u043a \u043d\u0438\u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 \u043d\u0435 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c \u0437\u0430 \u043e\u0431\u0441\u043b\u0443\u0436\u0438\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435 \u043f\u043e \u043a\u0430\u0440\u0442\u0435 \u00ab\u0422\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0444\u0444\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=754&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/257524-tinkoff-black&hash=8f953b9a8d0e136ae91e329535477d3efa86669770a2bbafd115fa106cd87909","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Дамир Камалетдинов

Роскосмос рассекретил переговоры погибшего экипажа «Союза-11» — корабля, из-за которого в космос летают в скафандрах Статьи редакции

Миссия стала одним из двух смертельных полётов за всю историю российской и советской космонавтики.

8 8 комментариев
1694 просмотров
Экипаж космического корабля «Союз-11» Владислав Волков, Виктор Пацаев и Георгий Добровольский за обсуждением программы полёта Фото Роскосмоса

Роскосмос опубликовал расшифровки переговоров экипажа «Союза-11», который погиб во время посадки в 1971 году из-за разгерметизации корабля. После трагедии навсегда изменились правила полёта в космос: взлёт и посадку с тех пор совершают только в лётных скафандрах.

Госкорпорация рассекретила стенограмму предстартовой подготовки, старта, и последние переговоры экипажа к 50-летию трагедии. Из документов можно узнать, что взлёт проходил в штатном режиме, а экипаж отлично себя чувствовал. После выхода на орбиту космонавты доложили, что видят небо и оно «более тёмное, чем на Земле».

— Янтарь-3 (позывной экипажа «Союза-11»): Без шума отошёл головной обтекатель. Всё нормально. Видим Солнце со спины на теневом индикаторе.

— Янтарь-2: Солнце мне прямо на нос светит.

— Заря (позывной центра управления): Как небо?

— Янтарь-3: Небо безоблачное. Всё хорошо.

— Янтарь-2: Небо более тёмное, чем на Земле. Более тёмное, более тёмное.

из переговоров экипажа «Союза-11» во время старта

Экипаж «Союз-11» должен был пристыковаться к первой в мире орбитальной станции «Салют» после неудачной попытки во время предыдущей миссии. Космонавты справились с задачей и провели на борту станции 25 суток, выполнив всю программу полёта — они остались первым и единственным экипажем «Салюта».

29 июня 1971 года в 21:28 по московскому времени «Союз-11» отстыковался от станции и направился к Земле. Посадка проходила в автономном режиме — все системы отработали штатно и положенное время, а экипаж докладывал о своих действиях в Центр управления.

— Заря: Как идет ориентация?

— Янтарь-2: Мы увидели Землю, увидели!

— Заря: Хорошо, не торопись.

— Янтарь-2: Начали ориентацию. Справа висит дождь.

— Янтарь-2: Здорово летит, красиво!

— Янтарь-3: «Заря», я — третий. У меня виден горизонт по нижнему срезу иллюминатора.

— Заря: «Янтарь», еще раз напоминаю ориентацию — ноль-сто восемьдесят градусов.

— Янтарь-2: Ноль-сто восемьдесят градусов.

— Заря: Правильно поняли.

— Янтарь-2: Горит транспарант «Спуск».

— Заря: Пусть горит. Все отлично. Правильно горит. Связь заканчивается. Счастливо!

из переговоров экипажа «Союза-11» во время старта

Как отметили в Роскосмосе, последней фразой экипажа стало пожелание Владислава Волкова «завтра встретимся, готовьте коньяк». В момент, когда капсула с космонавтами должна была отделиться от приборного и орбитального отсеков корабля на высоте 150 километров, связь прервалась.

В ЦУПе ещё не знали, что произошло — тогда у спускаемых аппаратов не было телеметрической системы, поэтому космонавты должны были сами отчитываться о ситуации. До этого связь с кораблями на стадии посадки не пропадала.

Как произошла катастрофа

В расчётное время сработала система парашютов, включились двигатели мягкой посадки, аппарат приземлился в заданном месте. Приборы корабля зафиксировали продолжительность космического полёта: 23 дня 18 часов 21 минуту и 43 секунд — это стало новым мировым рекордом, который никто не праздновал.

Спускаемый аппарат «Союз-11» после посадки Фото Роскосмоса

Поисково-спасательная группа обнаружила корабль лежачим на боку и запечатанным, на нём не было внешних повреждений. Специалисты постучали по стенке, но никто не откликнулся, тогда они вскрыли капсулу и обнаружили внутри трёх космонавтов, но уже без признаков жизни.

Все трое сидят в креслах в спокойных позах. На лицах синие пятна. Потёки крови из носа и ушей. Вытащили их из спускаемого аппарата. Добровольский был ещё тёплым. Врачи продолжают искусственное дыхание

из книги Бориса Чертока — советского учёного и ближайшего соратника Королёва

Позже государственная комиссия выяснила, что космонавты погибли из-за разгерметизации аппарата — причиной стало преждевременное открытие одного из клапанов вентиляции. Это привело к «взрывной декомпрессии»: давление в спускаемом аппарате снизилось за две минуты с 760 до 50 миллиметров ртутного столба. Из-за этого кровь экипажа начала «вскипать», наполнилась пузырьками воздуха, барабанные перепонки лопнули.

Положение тел космонавтов указывало на то, что они успели осознать происходящее и пытались своими силами ликвидировать утечку воздуха. Но из-за острой декомпрессионной болезни, пропавшего слуха и тумана они закрыли не тот вентиляционный клапан, потеряв время. Устранить истинную причину разгерметизации экипаж не успел, к тому же для этого надо было покинуть кресло — это могло оказаться невозможным из-за перегрузок при посадке.

В госкомиссии предполагали, что клапан открылся из-за ударной волны, которая прошла по корпусу из-за срабатывания пиропатронов для разделения отсеков. Но конструкторам не удалось подтвердить эту версию и воспроизвести её на Земле — событие признали маловероятным, а истинная причина открытия клапана на «Союзе-11» так и осталась тайной.

Как трагедия навсегда изменила космос

Изначально в СССР летали в космос только в скафандрах: советские инженеры создали первый в мире скафандр СК-1 ещё для полёта Гагарина. Однако в 1964 году от них отказались — одной из причин стала гонка с США.

В то время в Америке готовились запускать «Аполлоны» к Луне с трёмя астронавтами и от советских конструкторов требовали того же. Они нашли решение — разместили в одноместном «Востоке» трёх космонавтов, но без скафандров, которые занимали много места. С тех пор советские космонавты взлетали и совершали посадку в обычной лёгкой одежде без какой-либо защиты.

Экипаж «Союза-11» без скафандров в кабине корабля-тренажёра Фото Роскосмоса

Так продолжалось до «Союза-11»: трагедия вынудила СССР отложить запуски пилотируемых кораблей на 27 месяцев и доработать правила полётов. Конструкторы улучшили вентиляционные клапаны, чтобы те лучше выдерживали ударные нагрузки, установили быструю ручную заглушку, поменяли компоновку управления, чтобы до всех важных кнопок и рычагов можно было дотянуться, не вставая с места.

Главным изменением, которое сохранилось до сих пор, стало использование скафандров на всех этапах полёта. В 1972 году в СССР создали специальные спасательные скафандры «Сокол», которые находятся в обиходе и по сей день. Они не предназначены для выхода в открытый космос, но оснащены системами жизнеообеспечения и могут защитить в случае разгерметизации.

Астронавт Кристина Кох, космонавт Алексей Овчинин и Ник Хейг перед облачением в скафандры «Сокол» Фото NASA

Переход на полёты в скафандрах дорого обошёлся СССР — страна проиграла США в количестве людей, которых может вывести в космос за один раз и до 80-х отправляла лишь по два космонавта за раз. Только после доработки в «Союзе» появилось третье место.

Экипаж «Союза-11» навсегда увековечили в истории космонавтики. Всего через месяц после катастрофы США отправили на Луну «Аполлон-15» с астронавтом Дэвидом Скоттом, который установил первую и единственную художественную инсталляцию на спутнике.

Скульптура «Павший астронавт» представляет собой лежащую лицом вниз алюминиевую фигурку и табличку с именами. На ней перечислены восемь американских астронавтов и шестеро космонавтов, которые погибли к тому моменту. По задумке художника Пола ван Хейдонка, таким образом инсталляция одновременно отдаёт дань уважения и увековечивает тех, кто внёс значительный вклад в развитие космоса, но кого уже нет в живых.

Имена погибших советских космонавтов и американских астронавтов на Луне рядом со статуей «Павший астронавт» Фото NASA

Вместе с расшифровками и памятными фотографиями Роскосмос опубликовал видеохронику о «Союзе-11». Короткий фильм о корабле из архивной плёнки доступен на YouTube только по прямой ссылке. Госкорпорация также подготовила отдельный спецпроект со всеми данными о «Союзе-11».

#космос #история #новости

8 8 комментариев
38
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u043e\u0441\u043c\u043e\u0441","\u0438\u0441\u0442\u043e\u0440\u0438\u044f"], "comments": 8, "likes": 38, "favorites": 14, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 403588, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 30 Jun 2021 05:18:51 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Прохоров

4

Дамир, почему это было до сих пор засекречено, в чём смысл? НАТО могла повторить такой же эксперимент?

Ответить

norm

Иван
6

Смысл в скрепах. С таким же смыслом сейчас прессуют людей, которые собирают информацию о репрессированных в советские годы родственниках. Негоже ворошить великодержавное прошлое и рассказывать о нём.

Ответить

Иван Прохоров

5

давление в спускаемом аппарате снизилось за две минуты с 760 до 50 миллиметров ртутного столба. Из-за этого кровь экипажа начала «вскипать», наполнилась пузырьками воздуха, барабанные перепонки лопнули

Просто нет слов, самая ужасная смерть 😨

Ответить

Крохотный Петя

2

Тоже не понимаю, почему все засекречивают. Почему-то считается, что конкуренция помогает двигать прогресс, но если все будут работать вместе, неужели прогресс не будет быстрее?

Ответить

Сладкий череп

Крохотный
7

тут логика такая , что "наши косяки им должны быть неизвестны" . мы молодцы, это просто стечение обстоятельств. пусть плетут сплетни и теории, мы то вооружены правдой и секретом, даже если этот секрет - чистый лист бумаги

Ответить

Капитальный Илья

0

Ужасно

Ответить

Небольшой Валера

Капитальный
2

Ужасно, что до сих пор это скрывали.

Ответить

Капитальный Илья

Небольшой
0

Возможно

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 8 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Медики из Иркутска попросили у губернатора ввести локдаун, «чтобы третья волна стала последней»
По их словам, даже ускорение массовой вакцинации не помогает справиться с ростом числа заболевших.
333
Новости
Глава Минздрава: причина провала вакцинации — ментальность россиян и свобода слова
«У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения».
521
Технологии
Microsoft выпустила Windows 11 для предварительного теста. Как её установить и что обнаружили в новой ОС
Дизайн изменился, как и обещали, а вот поддержки Android-приложений пока ещё нет.
221
Популярное за три дня
Интернет
От горя до триумфа: футбольный фанат из Швейцарии за минуту испытал противоположные эмоции и стал героем мемов
Его сборная была в шаге от вылета с Евро-2020, но забила в последний момент. Два эмоциональных кадра из трансляции разошлись на шутки.
71
Новости
Кремль не увидел «ковидных» нарушений на «Алых парусах» в Петербурге. В центре города собирались тысячи людей
Задержания активисток во время одиночных пикетов на празднике комментировать отказались.
160
Новости
Работники закрывающегося завода в надежде спасти его записали видео Путину. Их обвинили в несогласованном митинге
Предприятие по розливу воды «Новотерская» может закрыться из-за дорожного конфликта.
187
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Комментарии

Хрюкал, как сучара

Роскосмос рассекретил…

Имя И Фамилия

Глава Минздрава: причина…

lopatoid

Глава Минздрава: причина…

Тот самый

Роскосмос рассекретил…

Владислав Васильев

Entry in the subsite Спорт

Борис Джонсон

Запись в подсайте Ссылки

Борис Джонсон

Запись в подсайте Животные

Семен Семеныч

Ох бля

Хрюкал, как сучара

Роскосмос рассекретил…

Ozabot

Власти Камбоджи изъяли у…

Lera Śeikalis

На 50-летие Илона Маска в…

Кондрат Иванов

Моргенштерн объявил сбор денег…

Ozabot

Власти Камбоджи изъяли у…
null