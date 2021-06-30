При раскопках в Латвии обнаружили самый древний штамм чумы — ему больше пяти тысяч лет Статьи редакции
Он менее опасен и не передавался через блох.
Бактерию Yersinia pestis, возбудителя чумы, нашли в костях охотника-собирателя, который умер более пяти тысяч лет назад. Его скелет обнаружили на неолитической стоянке Риннюкалнс у реки Салаца на севере Латвии. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.
При анализе его ДНК немецкие учёные обнаружили, что мужчина скончался в возрасте от 20 до 30 лет с вымершей формой чумы в крови. На сегодняшний момент это старейшая известная жертва болезни. Учёные также сообщили, что древние формы Yersinia pestis не могли способствовать крупным вспышкам.
Дальнейший анализ генетического материала показал, что этот штамм чумы отличается от форм, которые учёные находили в останках эпохи неолита. Также у обнаруженного вида Yersinia pestis не хватает гена, позволяющего чуме передаваться через блох — именно так болезнь распространялась во время крупных вспышек в Средние века.
Исследователи предполагают, что мужчина заразился древним штаммом от укуса грызуна и умер от септического шока, а не от бубонной чумы. Кроме этого, они отмечают, что охотник-собиратель некоторое время жил с болезнью, что говорит о лёгком течении. Также вероятно, что этот вид бактерии мог вызывать лёгочную форму заболевания.
Бен Краузе-Кьора отмечает, что чума вряд ли стала причиной резкого сокращения численности населения в каменном веке. Скорее всего, это случилось из-за изменения климата.
Автор другого исследования Симон Расмуссен, который также изучал чуму в каменном веке, отказался исключать заболевание из ряда возможных причин резкого сокращения популяции. По его словам, доказательств, что древние Yersinia pestis вызывают только лёгкие формы заболевания, недостаточно.
ему больше пяти тысяч лет
да-да-да. Вот только Земле 2021 год
Чумовая новость
Особенно в том, что даже 5000 лет назад стоматологи были лучше, чем сейчас. Сука не один зуб не выпал! За 5к лет!!!
Если тебя закопать в возрасте от 20 до 30 лет, то у тебя тоже ни один зуб не выпадет.
Новую прививку делать?
Мы никого не принуждаем, но да
А Спутник что, не сработает?
Работает и от чумы, не зря НИИ Чумакова выпускает.
Можна нинада! Бегите, глупцы! Не трогайте эту хуйню
Нормально всё будет, мы сто раз так делали.
"Он менее опасен и не передавался через блох"
тогда похуй