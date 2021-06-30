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Наука
Sasha Shambilova

При раскопках в Латвии обнаружили самый древний штамм чумы — ему больше пяти тысяч лет Статьи редакции

Он менее опасен и не передавался через блох.

18 18 комментариев
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Фото Доминика Гёльднера, BGAEU, Берлин

Бактерию Yersinia pestis, возбудителя чумы, нашли в костях охотника-собирателя, который умер более пяти тысяч лет назад. Его скелет обнаружили на неолитической стоянке Риннюкалнс у реки Салаца на севере Латвии. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports.

При анализе его ДНК немецкие учёные обнаружили, что мужчина скончался в возрасте от 20 до 30 лет с вымершей формой чумы в крови. На сегодняшний момент это старейшая известная жертва болезни. Учёные также сообщили, что древние формы Yersinia pestis не могли способствовать крупным вспышкам.

Дальнейший анализ генетического материала показал, что этот штамм чумы отличается от форм, которые учёные находили в останках эпохи неолита. Также у обнаруженного вида Yersinia pestis не хватает гена, позволяющего чуме передаваться через блох — именно так болезнь распространялась во время крупных вспышек в Средние века.

Блоха, кажется, является одним из основных переносчиков, которые способствует действительно быстрому распространению.

Бен Краузе-Кьора
один из авторов исследования

Исследователи предполагают, что мужчина заразился древним штаммом от укуса грызуна и умер от септического шока, а не от бубонной чумы. Кроме этого, они отмечают, что охотник-собиратель некоторое время жил с болезнью, что говорит о лёгком течении. Также вероятно, что этот вид бактерии мог вызывать лёгочную форму заболевания.

Бен Краузе-Кьора отмечает, что чума вряд ли стала причиной резкого сокращения численности населения в каменном веке. Скорее всего, это случилось из-за изменения климата.

Автор другого исследования Симон Расмуссен, который также изучал чуму в каменном веке, отказался исключать заболевание из ряда возможных причин резкого сокращения популяции. По его словам, доказательств, что древние Yersinia pestis вызывают только лёгкие формы заболевания, недостаточно.

#новости #болезни #исследования

18 18 комментариев
5
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18 комментариев
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Миша Копейкин

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 ему больше пяти тысяч лет

да-да-да. Вот только Земле 2021 год

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кум кумич

Миша
0

Обосрались как дешевки

Ответить

Вася Пражкин

Миша
0

Говорят, раньше время не так быстро шло, это прост сейчас ускорились.

Ответить

Рифат Болдырев

12

Чумовая новость

Ответить

Ёршик Золотой

Рифат
3

Особенно в том, что даже 5000 лет назад стоматологи были лучше, чем сейчас. Сука не один зуб не выпал! За 5к лет!!!

Ответить

Пара Беллум

Ёршик
1

Если тебя закопать в возрасте от 20 до 30 лет, то у тебя тоже ни один зуб не выпадет.

Ответить

Руслан Эксиго

1

Новую прививку делать?

Ответить

Владислав Васильев

Руслан
3

Мы никого не принуждаем, но да

Ответить

Вася Пражкин

Владислав
1

А Спутник что, не сработает?

Ответить

Andrew Muralov

Вася
0

Работает и от чумы, не зря НИИ Чумакова выпускает. 

Ответить

Вася Пражкин

Andrew
0

А от запора и запоя тоже помогает?

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

Можна нинада! Бегите, глупцы! Не трогайте эту хуйню

Ответить

Andrew Muralov

Небольшой
1

Нормально всё будет, мы сто раз так делали. 

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Andrew
0

Ебанёт? Не должно 

Ответить

Владимир Ш.

Andrew
0
Ответить

некипишуй

1

"Он менее опасен и не передавался через блох"

тогда похуй

Ответить

Andrew Muralov

некипишуй
1

Хуле ты только о себе думаешь? 

Ответить

Роман Новиков

1

А вот и подготовка к следующему году началась

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