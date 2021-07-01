Астрономы нашли самого маленького белого карлика — «умершую» звезду размером с Луну и массой больше Солнца Статьи редакции
Белый карлик продолжает сжиматься и может вскоре превратиться в сверхновую.
Рекордно маленького белого карлика под названием ZTF J190132.9 + 145808.7 обнаружили специалисты Калифорнийского технологического института. Об этом учёные сообщили в журнале Nature.
Обнаруженный белый карлик расположен на расстоянии 130 световых лет от Земли, его радиус — 2140 километров, что близко к радиусу Луны (1737 километров), при этом его масса в 1,3 раза больше массы Солнца. Он очень быстро вращается — полный оборот вокруг своей оси занимает меньше семи минут. Сила магнитного поля у поверхности этого белого карлика составляет 600-900 мегагаусс, что в миллиард раз больше аналогичного показателя Земли.
Белых карликов можно назвать умершими звёздами или их останками. Когда в недрах звезды заканчивается водород для термоядерного превращения в гелий — она «распухает» в красного гиганта и начинает пережигать гелий в углерод и кислород. Когда гелий заканчивается — уже не всем звёздам хватает массы, чтобы начать жечь углерод и кислород в термоядерных реакциях.
Такие звёзды сбрасывают оболочку и становятся белыми карликами, состоящими из углерода и кислорода. Они уже не горят, а очень долго и медленно остывают. Именно по такому сценарию будет развиваться жизненный цикл Солнца примерно через 6,5 миллиардов лет.
На стадии сброса оболочки достаточно тяжёлая звезда может превратиться не в белого карлика, а в нейтронную звезду, которая сплошь состоит из ядерного вещества и в чём-то похожа на огромное ядро атома. Обнаруженному белому карлику ZTF J190132.9 + 145808.7 не хватило совсем немного массы, чтобы стать нейтронной звездой.
Но даже такая «недостаточная» масса делает белый карлик нестабильным: он продолжает сжиматься и вскоре может превысить критический уровень внутреннего давления. Тогда в белом карлике, возможно, вспыхнет термоядерная реакция с участием кислорода и он взорвётся как сверхновая звезда — это будет уникальным случаем в астрономии.
Астрономы нашли самого маленького белого карлика
@Олег Ивахнов
Отрицательный жар
он невысокий?
Отвратительный жар
Палево
Отрицательный жар
ты невысокий?
он продолжает сжиматься
Тут стоит уточнить, что «сферический в вакууме» белый карлик, не достигший предела Чандрасекара по массе, не коллапсирует потому, что гравитацию уравновешивает давление вырожденного электронного газа (https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_degeneracy_pressure)
Но сабж испытывает нейтринное охлаждение (https://en.wikipedia.org/wiki/Urca_process), температура недр снижается и гравитация понемногу берет своё
его радиус — 2140 километров, что близко к радиусу Луны (1737 километров), при этом его масса в 1,3 раза больше массы Солнца
это всё равно меньше, чем весит твоя мамка
А чем искали? Хабл вроде сдох
Ужасный Женя
Паломарская обсерватория
https://en.wikipedia.org/wiki/Zwicky_Transient_Facility (тут нашли)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hale_Telescope (тут уточнили параметры)
А шарит кто в астрономии, как они считают массу? Вот как посчитали массу этого карлика? Да хотя бы как посчитали массу солнца? Ну точнее понятно, что плотность умножить на объем, но, а плотность то как?
Хз, но есть же всякие формулы, наверное, связанные с орбитами, гравитацией и массами и зная массу чего то, что крутится вокруг или пролетает мимо солнца - можно посчитать массу солнца
а откуда они знают массу "чего-то"?)
Полезный браслет
Плотность наверное считается из знания того, какое там вещество. А вещество определяют по спектру.
Когда взорвется то эта сверх новая? Ждать и запасаться попкорном стоит?
на расстоянии 130 световых лет от Земли, так что нет
А может он уже взорвался, а мы и не знаем
вряд ли, всего +-130 лет прошло, там же события происходят тысячелетиями)
самого маленького белого карлика не надо искать, прямая линия с ним вчера была