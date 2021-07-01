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Наука
Никита Логинов

Астрономы нашли самого маленького белого карлика — «умершую» звезду размером с Луну и массой больше Солнца Статьи редакции

Белый карлик продолжает сжиматься и может вскоре превратиться в сверхновую.

34 34 комментария
1935 просмотров
Белый карлик ZTF J190132.9 + 145808.7 и Луна для сравнения Изображение Калифорнийского технологического института

Рекордно маленького белого карлика под названием ZTF J190132.9 + 145808.7 обнаружили специалисты Калифорнийского технологического института. Об этом учёные сообщили в журнале Nature.

Обнаруженный белый карлик расположен на расстоянии 130 световых лет от Земли, его радиус — 2140 километров, что близко к радиусу Луны (1737 километров), при этом его масса в 1,3 раза больше массы Солнца. Он очень быстро вращается — полный оборот вокруг своей оси занимает меньше семи минут. Сила магнитного поля у поверхности этого белого карлика составляет 600-900 мегагаусс, что в миллиард раз больше аналогичного показателя Земли.

Белых карликов можно назвать умершими звёздами или их останками. Когда в недрах звезды заканчивается водород для термоядерного превращения в гелий — она «распухает» в красного гиганта и начинает пережигать гелий в углерод и кислород. Когда гелий заканчивается — уже не всем звёздам хватает массы, чтобы начать жечь углерод и кислород в термоядерных реакциях.

Такие звёзды сбрасывают оболочку и становятся белыми карликами, состоящими из углерода и кислорода. Они уже не горят, а очень долго и медленно остывают. Именно по такому сценарию будет развиваться жизненный цикл Солнца примерно через 6,5 миллиардов лет.

На стадии сброса оболочки достаточно тяжёлая звезда может превратиться не в белого карлика, а в нейтронную звезду, которая сплошь состоит из ядерного вещества и в чём-то похожа на огромное ядро атома. Обнаруженному белому карлику ZTF J190132.9 + 145808.7 не хватило совсем немного массы, чтобы стать нейтронной звездой.

Но даже такая «недостаточная» масса делает белый карлик нестабильным: он продолжает сжиматься и вскоре может превысить критический уровень внутреннего давления. Тогда в белом карлике, возможно, вспыхнет термоядерная реакция с участием кислорода и он взорвётся как сверхновая звезда — это будет уникальным случаем в астрономии.

#новости #космос #физика

34 34 комментария
27
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34 комментария
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Партийный супер_стар

22

Астрономы нашли самого маленького белого карлика

@Олег Ивахнов

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Отрицательный жар

Партийный
1

он невысокий?

Ответить

Партийный супер_стар

Отрицательный
7

он точно белый

Ответить

Отвратительный жар

Партийный
2

Палево

Ответить

Отрицательный жар

Отвратительный
1

ты невысокий?

Ответить

Отвратительный

Отрицат…
6

Травля от людей которым нечем гордиться кроме как ростом 180+ не обращай внимания

Ответить

Пластиковое Окно

Отврати…
1

Иди обниму

Ответить

Николай

Отврати…
1

а он высокий?

Ответить

Николай

Отрицат…
5

он точно белый

Ответить

Alexander the Nth

11

Белый карлик продолжает сжиматься

Ответить

Ужасный Женя

5

он продолжает сжиматься

Тут стоит уточнить, что «сферический в вакууме» белый карлик, не достигший предела Чандрасекара по массе, не коллапсирует потому, что гравитацию уравновешивает давление вырожденного электронного газа (https://en.wikipedia.org/wiki/Electron_degeneracy_pressure)

Но сабж испытывает нейтринное охлаждение (https://en.wikipedia.org/wiki/Urca_process), температура недр снижается и гравитация понемногу берет своё

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Небольшой жёлтый робат

Ужасный
8

Что-то на умном

Ответить

Скрытый хот-дог

6

это будет уникальным случаем в астрономии

Если астрономия ещё будет существовать к тому моменту)

Ответить

Небольшой жёлтый робат

Скрытый
1

Tony igy - astronomia

Ответить

Нормальный цветок

4

Ох, сколько этих уникальных случаев в науке, которые могут когда-нибудь (вскоре?) произойти :)

Никита, спасибо за интересные статьи!

Ответить

Никита Логинов

Нормальный
6

Всегда пожалуйста! Только для вас и откапываем годноту :)

Ответить

Имя Фамилия

4

его радиус — 2140 километров, что близко к радиусу Луны (1737 километров), при этом его масса в 1,3 раза больше массы Солнца

это всё равно меньше, чем весит твоя мамка

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Дима Орлов

1

А чем искали? Хабл вроде сдох

Ответить

Ужасный Женя

Дима
3

Паломарская обсерватория
https://en.wikipedia.org/wiki/Zwicky_Transient_Facility (тут нашли)
https://en.wikipedia.org/wiki/Hale_Telescope (тут уточнили параметры)

Ответить

Дима Орлов

Ужасный
1

Отстал от жизни. Все ещё в обсерваториях делают открытия.

Ответить

Егор Васильев

1

А шарит кто в астрономии, как они считают массу? Вот как посчитали массу этого карлика? Да хотя бы как посчитали массу солнца? Ну точнее понятно, что плотность умножить на объем, но, а плотность то как?

Ответить

Даниэл Вукоевич

Егор
1

Хз, но есть же всякие формулы, наверное, связанные с орбитами, гравитацией и массами и зная массу чего то, что крутится вокруг или пролетает мимо солнца - можно посчитать массу солнца

Ответить

Егор Васильев

Даниэл
2

а откуда они знают массу "чего-то"?)

Ответить

Даниэл Вукоевич

Егор
1

травишь уже

Ответить

Полезный браслет

Егор
1

Плотность наверное считается из знания того, какое там вещество. А вещество определяют по спектру.

Ответить

Роман Морозов

1

Когда взорвется то эта сверх новая? Ждать и запасаться попкорном стоит?

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Роман
1

на расстоянии 130 световых лет от Земли, так что нет

Ответить

Даниэл Вукоевич

Дмитрий
1

А может он уже взорвался, а мы и не знаем 

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Даниэл
0

вряд ли, всего +-130 лет прошло, там же события происходят тысячелетиями)

Ответить

Никита Логинов

Роман
0

Да, совсем немного осталось.

Ответить

Небольшой жёлтый робат

1

самого маленького белого карлика не надо искать, прямая линия с ним вчера была

Ответить

Степан Анейчик

1

Астрономы нашли белого карлика у тебя штанах

Ответить

Владимир Филатов

0

Астрономы нашли самого маленького белого карлика

Путина?

Ответить

Полезный браслет

0

которая сплошь состоит из ядерного вещества и в чём-то похожа на огромное ядро атома.

Это как?

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