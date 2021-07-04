Китайские тайконавты совершили выход в открытый космос впервые с 2008 года Статьи редакции
Они установили панорамную камеру за пределами модуля станции.
Лю Бомин и Тан Хунбо провели в открытом космосе около семи часов. Камеры они устанавливали при помощи 15-метровой роботизированной руки. Об этом сообщает официальная китайская газета «Хуаньцю шибао».
За перемещениями тайконавтов можно было наблюдать по государственному телевидению Китая. За время экспедиции экипажу предстоит ещё раз выйти в открытый космос.
Это второй в истории страны выход в открытый космос. Первый совершили в 2008 году во время миссии «Шеньчжоу-7». Тогда Лю Бомин был членом экипажа, но в космос не выходил.
17 июня Китай впервые за пять лет отправил трёх человек в космос для работы на Китайской модульной космической станции (КМКС) на ракета-носителе Чанчжэн-2F. Всего в экспедиции они проведут три месяца. Миссия приурочена к 100-летию основания Коммунистической партии Китая.
Мне уже китайский язык начинать учить?
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начинай рис варить
а кошкажена зачем?
Вечер. Вызов бригады СМП.
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В гинекологию привезли со словами: «принимайте пирожок с рисом».
Медный ящик
Главное выучить Dǎng de lǐngxiù shì mínzú zhī guāng
Отчего бы мне страшится, ещё одна часть света достигает будущего, могу только порадоваться.
До этого здесь читал что все страны своих космонавтов по-разному - астронавты, тейконавты, космонавты. А тут они в статье они и астронавты, и космонавты в заголовке, но не тейконавты????! Что за херня??? Мне только слово понравилось новое, а вы...
Китайнафты, чинанафты,...
За перемещениями тайконавтов можно было наблюдать по государственному телевидению Китая.
тайконавты — тайки-космонавтки
"они устанавливали при помощи 15-метровой роботизированной руки"
Говард Воловиц смотрит с одобрением.
Пьяный каякер
Как твоя подруга с синими волосами поживает?
Спортивный Макс
Мне в чате скрины ее новыми разрывами по тому же поводу кидали)
Многий Денис
Ты думаешь, ракета взлетает со всей растопыренной хуйнёй?