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Наука
Sasha Shambilova

Китайские тайконавты совершили выход в открытый космос впервые с 2008 года Статьи редакции

Они установили панорамную камеру за пределами модуля станции.

36 36 комментариев
1365 просмотров
Фото AFP

Лю Бомин и Тан Хунбо провели в открытом космосе около семи часов. Камеры они устанавливали при помощи 15-метровой роботизированной руки. Об этом сообщает официальная китайская газета «Хуаньцю шибао».

За перемещениями тайконавтов можно было наблюдать по государственному телевидению Китая. За время экспедиции экипажу предстоит ещё раз выйти в открытый космос.

CNSA Watcher @CNSAWatcher
On July 4th, astronauts Liu Boming and Tang Hongbo in #Tiangong space station finished their first 7-hour EVA spacewalk for robotic arm testing, panorama device lifting, emergency returning testing, etc. There will be another spacewalk by Shenzhou 12 crews. We'll do live stream. https://t.co/v1UUkUKIdF
4 июля астронавты Лю Бомин и Тан Хунбо с космической станции «Тяньхэ» завершили свой первый 7-часовой выход в открытый космос для тестирования роботизированной руки, установки панорамного устройства, тестирования аварийного возврата и т. д. Будет ещё один выход в открытый космос «Шэньчжоу-12». Сделаем прямую трансляцию.

Это второй в истории страны выход в открытый космос. Первый совершили в 2008 году во время миссии «Шеньчжоу-7». Тогда Лю Бомин был членом экипажа, но в космос не выходил.

17 июня Китай впервые за пять лет отправил трёх человек в космос для работы на Китайской модульной космической станции (КМКС) на ракета-носителе Чанчжэн-2F. Всего в экспедиции они проведут три месяца. Миссия приурочена к 100-летию основания Коммунистической партии Китая.

#новости #космос #китай

36 36 комментариев
23
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36 комментариев
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Roman Sapon

6

Мне уже китайский язык начинать учить?

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Длительный якорь

Roman
21

начинай рис варить

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Artyom Sidorov

Длительный
4

а кошкажена зачем?

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Р О Б А Т

Artyom
2

Вечер. Вызов бригады СМП.

Повод: одинокая женщина,25 лет, жжение в области половых органов.

Далее со слова пациентки: «По совету подруги купила презервативы. Один набила рисом, сверху натянула второй, получилось нечто в виде фаллоса. Ну и решила удовлетвориться...» Как результат кондомы порвались, часть риса осталась в половых органах и разбухла.

В гинекологию привезли со словами: «принимайте пирожок с рисом».

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John Rickman

Р
1

Ba-dum-tss.

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Бесконечный

Р
0

Михаил Веллер?)

Ответить

Медный ящик

Roman
0

Главное выучить Dǎng de lǐngxiù shì mínzú zhī guāng

Ответить

Roman Sapon

Медный
1

Сообщение удалено

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Roman Sapon

Roman
0

Отчего бы мне страшится, ещё одна часть света достигает будущего, могу только порадоваться. 

Ответить

Жених приехал

6

Китай - говно.

Ответить

гачик

6

До этого здесь читал что все страны своих космонавтов по-разному - астронавты, тейконавты, космонавты. А тут они в статье они и астронавты, и космонавты в заголовке, но не тейконавты????! Что за херня??? Мне только слово понравилось новое, а вы...

Ответить

06e3b9Ha c rpaHaTou

гачик
2

Китайнафты, чинанафты,...

Ответить

Вкусный паркур

06e3b9Ha
–1
Ответить

Миша Копейкин

гачик
0

 За перемещениями тайконавтов можно было наблюдать по государственному телевидению Китая.

Ответить

Hagotireno

Миша
1

тайконавты — тайки-космонавтки

Ответить

Hagotireno

Hagotir…
0

вместо роботизированной руки — первый малыш робохуй

Ответить

гачик

Миша
0

Да, невнимательно читал. Спасибо, что не забыли тайконавтов!

Ответить

Длительный якорь

6

Миссия приурочена к 100-летию основания Коммунистической партии Китая

всё шло хорошо пока не увидел это

Ответить

Alexander Irzack

2

Не пускайте их обратно, они ещё какую нить заразу притащат

Ответить

Многий Денис

2

Выдать по две кошкожены Лю Бомин и Тан Хунбо!
Ну или по две кошко, хотя бы…

Ответить

Ударный Артем

Многий
0

Надеюсь, что они их не съедят 

Ответить

Ант Тт

2

"они устанавливали при помощи 15-метровой роботизированной руки"
Говард Воловиц смотрит с одобрением. 

Ответить

Спортивный Макс

1

Тянконавты

Ответить

Пьяный каякер

Спортивный
1

Как твоя подруга с синими волосами поживает?

Ответить

Спортивный Макс

Пьяный
0

Мне в чате скрины ее новыми разрывами по тому же поводу кидали)

Ответить

Alexandr Strijov

Спортив…
0

Кидай сюда в комменты

Ответить

ouxen

1

тайконавты

Ответить

Roman Sapon

0

Русские, что с лицом?

Ответить

Смешной велосипед

0

вот и молодцы

Ответить

Заинтересованный утюг

0

Почему не установить камеру сразу?
Или это что б было что торжественно делать там?
Вряд ли же они взяли перфоратор, хуйнули дыру, кинули витюху, кто-то взял poe-коммутатор с собой, кто-то регистратор.

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Многий Денис

Заинтересованный
1

Ты думаешь, ракета взлетает со всей растопыренной хуйнёй?

Ответить

Заинтересованный утюг

Многий
0

А причем тут ракета? Они ж на станции, а не в гладком цилиндре.

Ответить

Многий Денис

Заинтер…
0

Ну, вся навеска по любому делается потом, по мере надобности

Ответить

Roman Sapon

0

Отлично,, рад за них

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Р О Б А Т

0

геи-тайконавты из открытыго космоса

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Владимир Филатов

0

Мало того, что Китай захватил Землю, так теперь ещё и космос.

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