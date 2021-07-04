Они установили панорамную камеру за пределами модуля станции.

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Лю Бомин и Тан Хунбо провели в открытом космосе около семи часов. Камеры они устанавливали при помощи 15-метровой роботизированной руки. Об этом сообщает официальная китайская газета «Хуаньцю шибао».

За перемещениями тайконавтов можно было наблюдать по государственному телевидению Китая. За время экспедиции экипажу предстоит ещё раз выйти в открытый космос.

CNSA Watcher @CNSAWatcher On July 4th, astronauts Liu Boming and Tang Hongbo in #Tiangong space station finished their first 7-hour EVA spacewalk for robotic arm testing, panorama device lifting, emergency returning testing, etc. There will be another spacewalk by Shenzhou 12 crews. We'll do live stream. https://t.co/v1UUkUKIdF 4 июля астронавты Лю Бомин и Тан Хунбо с космической станции «Тяньхэ» завершили свой первый 7-часовой выход в открытый космос для тестирования роботизированной руки, установки панорамного устройства, тестирования аварийного возврата и т. д. Будет ещё один выход в открытый космос «Шэньчжоу-12». Сделаем прямую трансляцию.

Это второй в истории страны выход в открытый космос. Первый совершили в 2008 году во время миссии «Шеньчжоу-7». Тогда Лю Бомин был членом экипажа, но в космос не выходил.