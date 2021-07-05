Канадские учёные создали калькулятор для ухода за пожилыми — он прогнозирует самое вероятное время смерти Статьи редакции
Калькулятор использует информацию об имеющихся болезнях и особенностях поведения пожилого человека.
Калькулятор работает на основе данных о 491 тысячах пожилых людей, за которыми ухаживали на дому с 2007 по 2013 годы. Исследователи выявили самые весомые факторы, которые приводят к смерти и учли их в едином механизме. Об этом учёные рассказали в журнале Канадской медицинской ассоциации. Сам калькулятор доступен в интернете на английском языке.
Причиной создания калькулятора стала медицинская статистика — лишь 20% пожилых людей в Канаде получают нужный уход в последний год жизни, а большинство умирает по непредсказуемым причинам. С помощью калькулятора врачи и родственники могут лучше понять, в чём нуждается человек.
Как выяснили учёные, повседневное поведение зачастую может лучше указать на скорую смерть, чем наличие серьёзных болезней. Например, если пожилой человек всё хуже следит за собой, не может приготовить еду и убраться, начинает меньше двигаться — это увеличивает для него вероятность умереть в ближайшие шесть месяцев.
Калькулятор не даёт стопроцентной гарантии прогноза и опирается лишь на текущее состояние пожилого человека — подобрав нужное лечение, врач может продлить срок его жизни. Главная цель калькулятора — повысить качество ухода за пожилыми людьми. Зная, сколько примерно осталось жить человеку, окружающие могут построить более точные планы на будущее — например, взять отпуск, чтобы провести больше времени вместе.
Пфф, наши ученые сделали это ещё в далеком 2007-м году
Живой будильник
у меня одноклассник умер раньше запрогнозированного в приложении вк срока(((
Полезная штука. Я вот для себя тоже примерно посчитал сколько мне жить осталось. Не как здесь, а очень округлённо, чтобы иметь примерное представление. И сделал так, чтобы каждые 5 дней мне всплывало напоминание о том сколько осталось. Очень мотивирует, если не просто на автомате скипать, а хотя бы на 10 секунд задумываться когда оповещение приходит.
Ещё, думаю, если считать не сколько ты прожил, а сколько тебе осталось, может нормально так подтолкнуть к отказу от вредных привычек, например. Когда прямо видишь, что если не бросишь курить, то в среднем проживёшь ещё 12 тыс дней, а если бросишь - то 10 тыс дней. Проверить, увы не могу, так как бросил вредные привычки задолго до того, как начал считать оставшиеся дни.
если не бросишь курить, то в среднем проживёшь ещё 12 тыс дней, а если бросишь - то 10 тыс дней.
Смерть вообще может наступить очень внезапно. Вопрос вероятностей.
Каждый прожитый день увеличивает твою ожидаемую продолжительность жизни. Так что если ты не калибруешь расчет хотя бы раз в пару месяцев, то прогноз очень неточный.
Срок годности у вас, кожаных, чуть больше, чем у растишки из пятёрочки
Агентства по уходу за пожилыми с целью отъёма жилья наверное руки уже потирают
Ну в Москве так и будет. Все данные о болезнях будут стекаться в единую информационную систему, где нейросеть будет определять предполагаемую продолжительность жизни, на основе чего старикам будут названивать с предложением пожизненной ренты в обмен на жилье.
Живой будильник
надо рассчитать, что там по Путину
недвижимости хватит на целое село
Кто нибудь уже пробовал через него просчитать дату смерти вождя?