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Наука
Никита Логинов

Канадские учёные создали калькулятор для ухода за пожилыми — он прогнозирует самое вероятное время смерти Статьи редакции

Калькулятор использует информацию об имеющихся болезнях и особенностях поведения пожилого человека.

29 29 комментариев
2476 просмотров
Стартовая страница онлайн-калькулятора  Оригинальный скриншот

Калькулятор работает на основе данных о 491 тысячах пожилых людей, за которыми ухаживали на дому с 2007 по 2013 годы. Исследователи выявили самые весомые факторы, которые приводят к смерти и учли их в едином механизме. Об этом учёные рассказали в журнале Канадской медицинской ассоциации. Сам калькулятор доступен в интернете на английском языке.

Причиной создания калькулятора стала медицинская статистика — лишь 20% пожилых людей в Канаде получают нужный уход в последний год жизни, а большинство умирает по непредсказуемым причинам. С помощью калькулятора врачи и родственники могут лучше понять, в чём нуждается человек.

Пример работы калькулятора на вымышленном человеке возрастом 77 лет Оригинальный скриншот

Как выяснили учёные, повседневное поведение зачастую может лучше указать на скорую смерть, чем наличие серьёзных болезней. Например, если пожилой человек всё хуже следит за собой, не может приготовить еду и убраться, начинает меньше двигаться — это увеличивает для него вероятность умереть в ближайшие шесть месяцев.

Пример результата работы калькулятора на вымышленном человеке возрастом 77 лет Оригинальный скриншот

Калькулятор не даёт стопроцентной гарантии прогноза и опирается лишь на текущее состояние пожилого человека — подобрав нужное лечение, врач может продлить срок его жизни. Главная цель калькулятора — повысить качество ухода за пожилыми людьми. Зная, сколько примерно осталось жить человеку, окружающие могут построить более точные планы на будущее — например, взять отпуск, чтобы провести больше времени вместе.

#медицина #новости #здоровье

29 29 комментариев
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Виталий Бабичев

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Пфф, наши ученые сделали это ещё в далеком 2007-м году

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Живой будильник

Виталий
9

у меня одноклассник умер раньше запрогнозированного в приложении вк срока(((

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Никита Логинов

Живой
6

Ты написал им гневный отзыв?

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Живой будильник

10

"Например, если пожилой человек всё хуже следит за собой, не может приготовить еду и убраться, начинает меньше двигаться — это увеличивает для него вероятность умереть в ближайшие шесть месяцев."

Хованский, что же ты наделал.....

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Миша Копейкин

3

Полезная штука. Я вот для себя тоже примерно посчитал сколько мне жить осталось. Не как здесь, а очень округлённо, чтобы иметь примерное представление. И сделал так, чтобы каждые 5 дней мне всплывало напоминание о том сколько осталось. Очень мотивирует, если не просто на автомате скипать, а хотя бы на 10 секунд задумываться когда оповещение приходит.
Ещё, думаю, если считать не сколько ты прожил, а сколько тебе осталось, может нормально так подтолкнуть к отказу от вредных привычек, например. Когда прямо видишь, что если не бросишь курить, то в среднем проживёшь ещё 12 тыс дней, а если бросишь - то 10 тыс дней. Проверить, увы не могу, так как бросил вредные привычки задолго до того, как начал считать оставшиеся дни.

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Leanne Morel

Миша
23

если не бросишь курить, то в среднем проживёшь ещё 12 тыс дней, а если бросишь - то 10 тыс дней.

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stikerman

Миша
0

В итоге ты живешь в вечной гонке опередить смерть, но внезапно смерть может наступить резко и все твои планы уже будут не важны. Странный подход к жизни.

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Doktor Streyndzhlav

stikerman
1

Смерть вообще может наступить очень внезапно. Вопрос вероятностей.

Ответить

Любимый чувак

Миша
1

Депрессивненько

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Майка Ника

Миша
0

Вы страшный человек, однако. 
Но идея интересная 🤔

Ответить

Василий Огурцов

Миша
0

Каждый прожитый день увеличивает твою ожидаемую продолжительность жизни. Так что если ты не калибруешь расчет хотя бы раз в пару месяцев, то прогноз очень неточный.

Ответить

Andrew Muralov

6
Ответить

Р О Б А Т

3

Срок годности у вас, кожаных, чуть больше, чем у растишки из пятёрочки

Ответить

Живой будильник

Р
2

зато у нас есть СЕКС

Ответить

Р О Б А Т

Живой
1

Ещё у осликов хуй большой

Ответить

Живой будильник

Р
1

я это знаю, а ты откуда?))

Ответить

Р О Б А Т

Живой
2

Я из подмосковья

Ответить

Р О Б А Т

Живой
1

Ну ослы маленькие лошади, а у коней елда здорвенная 

Ответить

Антон Лисин

2

Агентства по уходу за пожилыми с целью отъёма жилья наверное руки уже потирают 

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Грустная Псина

Антон
2

Ну в Москве так и будет. Все данные о болезнях будут стекаться в единую информационную систему, где нейросеть будет определять предполагаемую  продолжительность жизни, на основе чего старикам будут названивать с предложением пожизненной ренты в обмен на жилье.

Ответить

Дмитрий Григорьев

Грустная
0

И комиксы про кибердянск уже не будут такими смешными.

Ответить

Живой будильник

Антон
0

надо рассчитать, что там по Путину
недвижимости хватит на целое село

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AttentiveMilk

0

Долгих лет жизни!

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aliftin

0

Кто нибудь уже пробовал через него просчитать дату смерти вождя? 

Ответить

Vladimir Medvedev

aliftin
0

2041

Ответить

Денис Сенькин

Vladimir
0

2077

Ответить

Любимый чувак

0

Очень полезная штука (наверно), только вот над подачей надо будет поработать ) Сомневаюсь, что людям будет психологически комфортно устанавливать калькулятор, который рассчитывает, когда умрет кто-то из близких родственников.

Ответить

Иван Иванович

0

в смысле калькулятор для пенсионного фонда

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Никита Логинов

0

Там есть и калькулятор ожидаемого времени жизни для людей всех возрастов:

https://www.projectbiglife.ca/life-expectancy-home

Life Expectancy Home
Life Expectancy Home
www.projectbiglife.ca
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