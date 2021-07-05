Калькулятор использует информацию об имеющихся болезнях и особенностях поведения пожилого человека.

2476 просмотров

Стартовая страница онлайн-калькулятора Оригинальный скриншот

Калькулятор работает на основе данных о 491 тысячах пожилых людей, за которыми ухаживали на дому с 2007 по 2013 годы. Исследователи выявили самые весомые факторы, которые приводят к смерти и учли их в едином механизме. Об этом учёные рассказали в журнале Канадской медицинской ассоциации. Сам калькулятор доступен в интернете на английском языке.

Причиной создания калькулятора стала медицинская статистика — лишь 20% пожилых людей в Канаде получают нужный уход в последний год жизни, а большинство умирает по непредсказуемым причинам. С помощью калькулятора врачи и родственники могут лучше понять, в чём нуждается человек.

Пример работы калькулятора на вымышленном человеке возрастом 77 лет Оригинальный скриншот

Как выяснили учёные, повседневное поведение зачастую может лучше указать на скорую смерть, чем наличие серьёзных болезней. Например, если пожилой человек всё хуже следит за собой, не может приготовить еду и убраться, начинает меньше двигаться — это увеличивает для него вероятность умереть в ближайшие шесть месяцев.

Пример результата работы калькулятора на вымышленном человеке возрастом 77 лет Оригинальный скриншот