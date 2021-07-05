Марсианский зонд ОАЭ заснял полярные сияния, которые охватывают всю красную планету Статьи редакции
В отличие от Земли, на Марсе слабое и равномерное магнитное поле, поэтому сияние можно наблюдать даже на экваторе.
Станция «Хоуп» передала самые подробные изображения полярных сияний на Марсе. На снимках видно, как они охватывают сразу всю планету, а не только полюса, как на Земле. На это обратили внимание в The New York Times.
На Марсе полярные сияния устроены иначе из-за слабого магнитного поля. На Земле оно имеет более чёткую форму с двумя полюсами, на которые «стекаются» заряженные солнечные частицы. Но на Марсе магнитное поле равномерно, поэтому солнечный ветер светится по всей площади — и на средних широтах, и на экваторе.
«Хоуп» не должен был снимать полярные сияния — его запустили, чтобы исследовать атмосферу Марса, а не магнитное поле. Но учёные предположили, что ультрафиолетовый спектрограф может дать качественные изображения, и оказались правы. Аппарату удалось заснять полярные сияния на ночной стороне Марса с высоты около 25 тысяч километров.
Автоматическую межпланетную станцию «Хоуп» запустили 20 июля 2020 года с японского космодрома, а 9 февраля 2021 года станция успешно вышла на орбиту вокруг Марса. Он стал первым межпланетным аппаратом Объединённых Арабских Эмиратов, над которым работали на протяжении шести лет. Страна разработала собственный зонд вместо того, чтобы покупать его у других. Цель аппарата — создание полной карты атмосферы Марса, изучение погоды и пылевых бурь на красной планете.
«Хоуп» не должен был снимать полярные сияния — его запустили, чтобы исследовать атмосферу Марса, а не магнитное поле.
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