В отличие от Земли, на Марсе слабое и равномерное магнитное поле, поэтому сияние можно наблюдать даже на экваторе.

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Марсианские полярные сияния, снятые ультрафиолетовым спектрометром космического аппарата «Хоуп» Изображение Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида

Станция «Хоуп» передала самые подробные изображения полярных сияний на Марсе. На снимках видно, как они охватывают сразу всю планету, а не только полюса, как на Земле. На это обратили внимание в The New York Times.

На Марсе полярные сияния устроены иначе из-за слабого магнитного поля. На Земле оно имеет более чёткую форму с двумя полюсами, на которые «стекаются» заряженные солнечные частицы. Но на Марсе магнитное поле равномерно, поэтому солнечный ветер светится по всей площади — и на средних широтах, и на экваторе.

«Хоуп» не должен был снимать полярные сияния — его запустили, чтобы исследовать атмосферу Марса, а не магнитное поле. Но учёные предположили, что ультрафиолетовый спектрограф может дать качественные изображения, и оказались правы. Аппарату удалось заснять полярные сияния на ночной стороне Марса с высоты около 25 тысяч километров.

Марсианские полярные сияния, предполагаемый вид с поверхности планеты Изображение Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида