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Никита Логинов

Аномальная жара-2021: как «тепловые купола» привели к рекордным температурам и связано ли это с глобальным потеплением Статьи редакции

Северную Америку накрыла волна убийственной жары, но вскоре это может стать обычным явлением во всём мире, включая Россию.

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Жители Портленда в «убежище от жары» Фото Getty

Летом 2021 года в России зафиксировали рекордно сильную жару, а на западном побережье Северной Америки установились температуры до 49 °C и выше. В некоторых городах США и Канады вздувался асфальт и плавились кабели, более 800 человек погибло от невыносимого зноя.

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Небывалая для Америки и Канады жара стала результатом климатического явления, которое СМИ и метеорологи прозвали «тепловым куполом». TJ рассказывает, как устроен феномен, связан ли с глобальным потеплением, чего ждать в России и как защититься от жары.

Что такое и как образуется тепловой купол

Процесс начинается с сильного нагрева воздуха в каком-нибудь регионе — в данном случае, в западной части Тихого океана, у берегов Японии, Китая, Индонезии и Филиппин. Нагретый воздух поднимается на большую высоту и сильными ветрами перемещается на сотни и тысячи километров, как гигантская волна. Американские метеорологи ещё 23 июня заметили такую волну жары и предупредили, что она надвигается на континент.

NWS Seattle @NWSSeattle
It's not just western WA that will be impacted by heat this weekend & early next week, Excessive Heat Watches were issued across much of the Pacific Northwest. Take a look at the HeatRisk map for Sunday - widespread impacts are likely from this event https://www.wrh.noaa.gov/wrh/heatrisk/?wfo=sew #wawx https://t.co/m2E9Lp82XZ
Жара в эти выходные и в начале следующей недели коснётся не только штата Вашингтон, температурное предупреждение распространяется на большую часть северо-западного побережья Тихого океана. Взгляните на воскресную карту теплового риска — это событие может повлечь за собой масштабные последствия.

Когда нагретая воздушная масса сталкивается с другими сильными атмосферными потоками — давление в этой области растёт и выталкивает горячий воздух вниз. Как огромный купол, он давит на нижний слой воздуха, сжимает и нагревает его. При этом высокое давление не даёт нагретому воздуху уйти из-под купола, а прохладному воздуху извне — пройти под купол.

Положение ухудшается из-за ясного неба — высокое давление «выносит» облака за пределы купола, так что солнечным лучам ничего больше не мешает ещё сильнее прогревать воздух до самой земли. Область внутри теплового купола быстро накаляется и никак не может охладиться из-за блокирующего действия высокого давления. Процесс может продолжаться неделю или даже больше.

BBC Weather @bbcweather
A "heat dome" of high pressure has seen Canada's temperature rise to dangerous highs of nearly 50C
https://bbc.in/3hv9L7k https://t.co/exZZtqkzMp
«Тепловой купол» высокого давления привел к росту температуры в Канаде до опасного максимума — почти до 50 °C

Вызваны ли тепловые купола и волны жары глобальным потеплением

Учёные не знают наверняка: по расчётам, тепловые купола могут появляться и в нормальных условиях раз в несколько сотен или тысяч лет. Но скорее всего, глобальное потепление превратит их в более частое или даже обычное явление — вероятность формирования волн жары может вырасти в 20-60 раз, в зависимости от региона.

Климат Земли — крайне сложная система, в которой температуры принимают значения с некоторой вероятностью. Возможные температуры в любой точке Земли можно описать кривой нормального распределения. Но глобальное потепление, во-первых, сдвигает эту кривую к более высоким температурам, а во-вторых — «сплющивает» её, делая средние температуры более редкими, а экстремальные — более частыми.

Изменение распределения температур из-за глобального потепления Изображение Межправительственной группы по изменению климата при ООН

Начиная с 1950-х годов, из-за глобального потепления всё чаще случаются волны жары, засухи, ливни, тайфуны и ураганы — и что ещё важнее, они становятся сильнее. На сегодняшний день, около 75% случаев суточных экстремальных температур на Земле — прямое следствие потепления климата, а их частота по той же причине выросла в пять раз.

Без глобального потепления западную часть Северной Америки тоже вполне могло бы накрыть волной жары под тепловым куполом. Ведь неравномерный нагрев воды в разных частях Тихого океана — это нормальное явление, которое происходит само по себе. Но из-за потепления климата эта неравномерность усиливается, что приводит к более резким перепадам и более мощным тепловым куполам.

Экспресс-анализ с компьютерным моделированием показал, что без глобального потепления настолько сильной жары «почти наверняка» бы не случилось — вероятность именно такого сценария была бы в 150 раз меньше, чем сейчас.

Грозит ли такой сценарий России и другим странам

Волны жары под тепловыми куполами время от времени возникают в разных местах планеты. Например, восточную часть США иногда накрывают горячие воздушные массы, которые формируются над Карибским морем и мексиканскими пустынями. Ближневосточные страны получают раскалённый воздух из Персидского залива, а на ЮАР «накатывают» волны жары из внутренних регионов Африки.

Тепловые купола случаются и в России, но здесь метеорологи называют их блокирующими антициклонами — по сути, это одно и то же, они отличаются разве что мелкими деталями. Известный пример теплового купола на территории России — аномальная жара 2010 года, которая унесла более 55 тысяч жизней. Тогда блокирующий антициклон продержался два месяца, что тоже необычно.

Температуры летом 2010 года в России Инфографика Wikimedia

Американские учёные пришли к выводу, что в небывалой российской жаре 2010 года с вероятностью 80% виновато глобальное потепление.

Лето 2021 года тоже началось с теплового купола над европейской частью России. Ещё в конце весны установились аномальные температуры, если не сказать парадоксальные — например, в Арктике было жарче, чем на побережье Средиземного моря. В районе Нарьян-Мара, Архангельска и Салехарда метеостанции фиксировали 25-30 градусов тепла — это более чем на 20 градусов выше средних майских температур. До 30 °C было в Екатеринбурге и Челябинске — на 12 градусов выше нормы.

Scott Duncan @ScottDuncanWX
It reached +30°C (86.5°F) in the Arctic today. Hotter than pretty much all of Europe right now.

Truly exceptional for any time of the year but mind-boggling for May. More updates to follow. https://t.co/2CTTykUW3F
Сегодня в Арктике температура достигла +30 °C. Это жарче, чем в почти всей Европе сейчас. Поистине исключительный случай для любого времени года, но ошеломительный для мая.
Scott Duncan @ScottDuncanWX
This part of the Arctic is 20-24°C hotter than average for this time of year.

Notice how cool most of Europe is compared to normal. https://t.co/bcI6igmga2
В этой части Арктики на 20-24 °C жарче, чем в среднем в это время года. Обратите внимание, насколько в Европе прохладнее по сравнению с нормой.

Тепловые аномалии продолжились в июне на территории России и Европы: в Москве, Хельсинки, Беларуси, Эстонии метеостанции зафиксировали температурные рекорды для этого месяца — от 32 до 36 градусов тепла. На карте NASA отчётливо видны два тепловых купола с областью пониженной температуры между ними.

Карта температурных аномалий с 18 по 25 июня 2021 года Изображение NASA

Для Северной Америки июнь выдался самым жарким в истории метеонаблюдений: температура воздуха более 1700 раз обновила рекорды, причём в большинстве случаев — ночью. Климатологи ещё в 2018 году заметили, что ночи на североамериканском континенте теплеют быстрее, чем дни. Это опасная тенденция: ночная жара не даёт организму передохнуть от дневной температуры — такое может вынести не каждый человек.

The New York Times @nytimes
Here’s a look at where there were record high daytime temperatures in the last week of June across the U.S. — more than 1,200 records were broken. https://nyti.ms/3xxL8gW https://t.co/krB9EQ5wMo
Посмотрите, где в последнюю неделю июня в США были рекордно высокие дневные температуры — побито более 1200 рекордов
The New York Times @nytimes
But even more records were broken at night — 1,503 records were broken that same week. https://nyti.ms/3xxL8gW https://t.co/YQyLUntKji
Но ночью было побито ещё больше рекордов — 1503 рекорда за ту же неделю

Российские и европейские волны жары под тепловыми куполами тоже образуются из-за аномального нагрева океана в северной Атлантике и Арктическом бассейне. Но у России и Европы есть и другие «поставщики» раскалённых воздушных масс — пустыни в Туркмении и Африке. Сочетание океанских и пустынных воздушных потоков может усилить блокирующие антициклоны и сделать их крайне устойчивыми, как случилось в 2010 году.

Насколько серьёзна эта угроза и как защититься от волн жары

Аномально жаркие периоды резко увеличивают смертность — особенно опасны тепловые волны для пожилых и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Новейшее исследование показало: каждый год около пяти миллионов человек умирает по всему миру из-за экстремально высоких и низких температур, которые вызваны глобальным потеплением. Это 9,43% всех смертей в мире.

Влияние глобального потепления на мировую смертность Инфографика Университета Монаша

Волны жары приводят не только к человеческим жертвам, но ещё и наносят экономический ущерб. Причина не только в расходах из-за повышения смертности, но и в засухах, частых пожарах, упадке работоспособности людей. Только засуха из-за жары 2010 года обошлась России почти в 42 миллиарда рублей, а общий ущерб составил более 450 миллиардов рублей.

Полностью защититься от тепловых куполов уже не выйдет — средняя температура уже повысилась на 1,23 °C. Теперь человечеству остаётся лишь попытаться удержать этот показатель в пределах 2 °C, чтобы экстремальные температуры не стали обычным делом. С жарой можно бороться и на уровне отдельных городов, один из самых эффективных способов — озеленение. Деревья и кустарники на улицах дают тень и снижают температуру городского воздуха на 3-10 градусов

Жаркие дни стоит проводить в кондиционируемых помещениях или на природе. Днём лучше закрыть окна и плотно занавесить их, чтобы в комнаты не проникал раскалённый воздух и солнечные лучи. Горячий чай, тёплый душ, смоченная одежда увеличивают теплоотдачу организма. Вопреки распространённому убеждению, сильная жара опасна не только для пожилых и больных людей, а для всех. Не стоит пренебрегать защитой от высоких температур — это может привести к тепловому удару и даже смерти.

#климат #погода #здоровье #разборы

9 9 комментариев
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Madegghead

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Как же вы уже задрали со своей чушью.
Как человечество пережило все предыдущие межледниковые периоды(климатические оптимумы)? Как?
Почему это всегда называли климатический оптимум? Почему расцвет Рима пришелся на такой же период климатического оптимума?
Римляне Англию захватили блин в шлепках и тогах... А цивилизация 21 века ну никак подобное не переживет. Да, верю.

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CiZerin

Madegghead
4

Никак, был Выход Смерти и всех убило нахой.

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мЕдь

Madegghead
3

Ты погоди. Сейчас "свидетели хоккейной клюшки" придут и всё тебе пояснят. И что мы все умрём, и что виноваты в этом мы сами. 

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Дамир Камалетдинов

Madegghead
1

Где написано, что человечество может этого не пережить? Какой конкретно тезис ты пытаешься опровергнуть своим комментарием? Зацитируй плиз

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Никита Логинов

Madegghead
0

 Почему это всегда называли климатический оптимум?

Глобальное потепление никогда не называли климатическим оптимумом, это разные явления.

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Madegghead

Никита
2

почему дол...бы называют начинающийся климатический оптимум глобальным потеплением - это очень загадочно... Думаю что ответ - бабки.
Такая букашка как человек на климатические циклы(астрономию) повлиять не может хоть усрись...

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CiZerin

1

Я тут ехал в автобусе, в котором сломался кондей. Табло показывало, что в салоне +39 градусов. И это в Москве. Что творится в России я вообще боюсь представить.

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Madegghead

CiZerin
2

Москва - это вообще просто уникальный феномен.
Нет другого города в мире с таким безобразным количеством бетона и без зелени...
В ней даже холодненькие +30 ощущаются адом...
Виновата не температура, а долб...бы.

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Al

CiZerin
1

Что творится в России

На маршрутах ездят пазики. Там нет кондиционеров, но печка включена в жару. А знаешь почему? Потому, что это говно глохнет от жары, если ее закрыть. 

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