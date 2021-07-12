Аномальная жара-2021: как «тепловые купола» привели к рекордным температурам и связано ли это с глобальным потеплением Статьи редакции
Северную Америку накрыла волна убийственной жары, но вскоре это может стать обычным явлением во всём мире, включая Россию.
Летом 2021 года в России зафиксировали рекордно сильную жару, а на западном побережье Северной Америки установились температуры до 49 °C и выше. В некоторых городах США и Канады вздувался асфальт и плавились кабели, более 800 человек погибло от невыносимого зноя.
Небывалая для Америки и Канады жара стала результатом климатического явления, которое СМИ и метеорологи прозвали «тепловым куполом». TJ рассказывает, как устроен феномен, связан ли с глобальным потеплением, чего ждать в России и как защититься от жары.
Что такое и как образуется тепловой купол
Процесс начинается с сильного нагрева воздуха в каком-нибудь регионе — в данном случае, в западной части Тихого океана, у берегов Японии, Китая, Индонезии и Филиппин. Нагретый воздух поднимается на большую высоту и сильными ветрами перемещается на сотни и тысячи километров, как гигантская волна. Американские метеорологи ещё 23 июня заметили такую волну жары и предупредили, что она надвигается на континент.
Когда нагретая воздушная масса сталкивается с другими сильными атмосферными потоками — давление в этой области растёт и выталкивает горячий воздух вниз. Как огромный купол, он давит на нижний слой воздуха, сжимает и нагревает его. При этом высокое давление не даёт нагретому воздуху уйти из-под купола, а прохладному воздуху извне — пройти под купол.
Положение ухудшается из-за ясного неба — высокое давление «выносит» облака за пределы купола, так что солнечным лучам ничего больше не мешает ещё сильнее прогревать воздух до самой земли. Область внутри теплового купола быстро накаляется и никак не может охладиться из-за блокирующего действия высокого давления. Процесс может продолжаться неделю или даже больше.
Вызваны ли тепловые купола и волны жары глобальным потеплением
Учёные не знают наверняка: по расчётам, тепловые купола могут появляться и в нормальных условиях раз в несколько сотен или тысяч лет. Но скорее всего, глобальное потепление превратит их в более частое или даже обычное явление — вероятность формирования волн жары может вырасти в 20-60 раз, в зависимости от региона.
Климат Земли — крайне сложная система, в которой температуры принимают значения с некоторой вероятностью. Возможные температуры в любой точке Земли можно описать кривой нормального распределения. Но глобальное потепление, во-первых, сдвигает эту кривую к более высоким температурам, а во-вторых — «сплющивает» её, делая средние температуры более редкими, а экстремальные — более частыми.
Начиная с 1950-х годов, из-за глобального потепления всё чаще случаются волны жары, засухи, ливни, тайфуны и ураганы — и что ещё важнее, они становятся сильнее. На сегодняшний день, около 75% случаев суточных экстремальных температур на Земле — прямое следствие потепления климата, а их частота по той же причине выросла в пять раз.
Без глобального потепления западную часть Северной Америки тоже вполне могло бы накрыть волной жары под тепловым куполом. Ведь неравномерный нагрев воды в разных частях Тихого океана — это нормальное явление, которое происходит само по себе. Но из-за потепления климата эта неравномерность усиливается, что приводит к более резким перепадам и более мощным тепловым куполам.
Грозит ли такой сценарий России и другим странам
Волны жары под тепловыми куполами время от времени возникают в разных местах планеты. Например, восточную часть США иногда накрывают горячие воздушные массы, которые формируются над Карибским морем и мексиканскими пустынями. Ближневосточные страны получают раскалённый воздух из Персидского залива, а на ЮАР «накатывают» волны жары из внутренних регионов Африки.
Тепловые купола случаются и в России, но здесь метеорологи называют их блокирующими антициклонами — по сути, это одно и то же, они отличаются разве что мелкими деталями. Известный пример теплового купола на территории России — аномальная жара 2010 года, которая унесла более 55 тысяч жизней. Тогда блокирующий антициклон продержался два месяца, что тоже необычно.
Лето 2021 года тоже началось с теплового купола над европейской частью России. Ещё в конце весны установились аномальные температуры, если не сказать парадоксальные — например, в Арктике было жарче, чем на побережье Средиземного моря. В районе Нарьян-Мара, Архангельска и Салехарда метеостанции фиксировали 25-30 градусов тепла — это более чем на 20 градусов выше средних майских температур. До 30 °C было в Екатеринбурге и Челябинске — на 12 градусов выше нормы.
Тепловые аномалии продолжились в июне на территории России и Европы: в Москве, Хельсинки, Беларуси, Эстонии метеостанции зафиксировали температурные рекорды для этого месяца — от 32 до 36 градусов тепла. На карте NASA отчётливо видны два тепловых купола с областью пониженной температуры между ними.
Для Северной Америки июнь выдался самым жарким в истории метеонаблюдений: температура воздуха более 1700 раз обновила рекорды, причём в большинстве случаев — ночью. Климатологи ещё в 2018 году заметили, что ночи на североамериканском континенте теплеют быстрее, чем дни. Это опасная тенденция: ночная жара не даёт организму передохнуть от дневной температуры — такое может вынести не каждый человек.
Российские и европейские волны жары под тепловыми куполами тоже образуются из-за аномального нагрева океана в северной Атлантике и Арктическом бассейне. Но у России и Европы есть и другие «поставщики» раскалённых воздушных масс — пустыни в Туркмении и Африке. Сочетание океанских и пустынных воздушных потоков может усилить блокирующие антициклоны и сделать их крайне устойчивыми, как случилось в 2010 году.
Насколько серьёзна эта угроза и как защититься от волн жары
Аномально жаркие периоды резко увеличивают смертность — особенно опасны тепловые волны для пожилых и людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Новейшее исследование показало: каждый год около пяти миллионов человек умирает по всему миру из-за экстремально высоких и низких температур, которые вызваны глобальным потеплением. Это 9,43% всех смертей в мире.
Волны жары приводят не только к человеческим жертвам, но ещё и наносят экономический ущерб. Причина не только в расходах из-за повышения смертности, но и в засухах, частых пожарах, упадке работоспособности людей. Только засуха из-за жары 2010 года обошлась России почти в 42 миллиарда рублей, а общий ущерб составил более 450 миллиардов рублей.
Полностью защититься от тепловых куполов уже не выйдет — средняя температура уже повысилась на 1,23 °C. Теперь человечеству остаётся лишь попытаться удержать этот показатель в пределах 2 °C, чтобы экстремальные температуры не стали обычным делом. С жарой можно бороться и на уровне отдельных городов, один из самых эффективных способов — озеленение. Деревья и кустарники на улицах дают тень и снижают температуру городского воздуха на 3-10 градусов
Жаркие дни стоит проводить в кондиционируемых помещениях или на природе. Днём лучше закрыть окна и плотно занавесить их, чтобы в комнаты не проникал раскалённый воздух и солнечные лучи. Горячий чай, тёплый душ, смоченная одежда увеличивают теплоотдачу организма. Вопреки распространённому убеждению, сильная жара опасна не только для пожилых и больных людей, а для всех. Не стоит пренебрегать защитой от высоких температур — это может привести к тепловому удару и даже смерти.
Как же вы уже задрали со своей чушью.
Как человечество пережило все предыдущие межледниковые периоды(климатические оптимумы)? Как?
Почему это всегда называли климатический оптимум? Почему расцвет Рима пришелся на такой же период климатического оптимума?
Римляне Англию захватили блин в шлепках и тогах... А цивилизация 21 века ну никак подобное не переживет. Да, верю.
Ты погоди. Сейчас "свидетели хоккейной клюшки" придут и всё тебе пояснят. И что мы все умрём, и что виноваты в этом мы сами.
Где написано, что человечество может этого не пережить? Какой конкретно тезис ты пытаешься опровергнуть своим комментарием? Зацитируй плиз
почему дол...бы называют начинающийся климатический оптимум глобальным потеплением - это очень загадочно... Думаю что ответ - бабки.
Такая букашка как человек на климатические циклы(астрономию) повлиять не может хоть усрись...
Я тут ехал в автобусе, в котором сломался кондей. Табло показывало, что в салоне +39 градусов. И это в Москве. Что творится в России я вообще боюсь представить.
Москва - это вообще просто уникальный феномен.
Нет другого города в мире с таким безобразным количеством бетона и без зелени...
В ней даже холодненькие +30 ощущаются адом...
Виновата не температура, а долб...бы.