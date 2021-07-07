{"id":756,"title":"\u041a\u0430\u043a \u0432\u0441\u0451 \u0443\u0441\u0442\u0440\u043e\u0435\u043d\u043e: \u0418\u0422-\u043d\u0430\u0447\u0438\u043d\u043a\u0430 vc.ru, Dodo \u0438 \u00ab\u041d\u0435\u0442\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u0438\u00bb","url":"\/redirect?component=advertising&id=756&url=https:\/\/vc.ru\/special\/inside&hash=3385bc2a24787ff3af401fccd19d82eb69ad3d82d1e171491ebbb2131b1a67f6","isPaidAndBannersEnabled":false}
Наука
Sasha Shambilova

Nature: вакцина «Спутник V» эффективна и безопасна Статьи редакции

Учёные отмечают, что она не получила одобрения ВОЗ из-за споров о побочных эффектах.

34 34 комментария
1414 просмотров

Авторитетный международный научный журнал Nature опубликовал статью о безопасности и эффективности российской вакцины «Спутник V». К такому выводу учёные пришли на основе данных почти 70 стран мира, где применяется препарат.

  • Изначально сомнения в научной среде вызвала регистрация вакцины до публикации результатов испытаний I и II фазы и до начала проведения III фазы. Многие из них развеялись, когда результаты III фазы опубликовали: испытания доказали эффективность «Спутника V» на 97,6%.
  • Однако учёные всё ещё сомневались в этом — авторы российского препарата не предоставили полный доступ к данным на ранних стадиях испытаний. Кроме того, изменился протокол введения вакцины, а в данных обнаружили ошибки. Авторы исследования отметили, что это произошло во время набора текста. Потом все ошибки «официально исправили».
  • В статье говорится, что «Спутник V» похож на вакцины от AstraZeneca и Johnson & Johnson, однако в российском препарате используются несколько аденовирусов, что делает его более эффективным.
  • У всех участников двух предварительных российских исследований после вакцинации выработались антитела. Во время испытаний III фазы ни один из участников не заболел средней или тяжёлой формой Covid-19.
  • Массовое применение вакцины в России подтверждает эффективность в 97,6%. В Арабских Эмиратах значения выше: 97,8% защиты от лёгкой формы Covid-19 и 100% — от тяжёлой.
  • Применение только первого компонента «Спутника V» в Аргентине показало эффективность в 78,6%, снижение числа госпитализаций на 87,6% и смертности на 84,7%.
  • Побочные эффекты от применения «Спутника V» аналогичны таковым от вакцины от AstraZeneca и Johnson & Johnson: лёгкая боль в месте инъекции, головная боль, лихорадка, усталость и мышечные боли. Однако авторы отмечают, что пока после применения российской вакцины не замечали редкие заболевания, связанные со свёртываемостью крови, например, смерть из-за тромба. Это подтверждается данными из Аргентины, Бразилии, Сан-Марино и Сербии.
  • Тем не менее, учёные сомневаются, что в России такие побочные эффекты способны обнаружить «из-за культурного сопротивления обращения за медицинской помощью». Также они ставят под сомнения способность врачей в отдалённых регионах России связать инсульт, вызванный тромбом, с недавней вакцинацией.

Большинство русских людей вызовут врача только тогда, когда больше не смогут дышать.

Дмитрий Кулиш
исследователь биотехнологий в научно-техническом институте Сколково в Москве
  • В статье говорится, что споры о побочных эффектах могут быть главной причиной неодобрения российской вакцины ВОЗ (всемирной организацией здравоохранения) и ЕМА (европейской организацией лекарственных препаратов).
  • Авторы «Спутника V» считают неодобрение ВОЗ и ЕМА политически обоснованным, ссылаясь на цитату комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона: «Евросоюз абсолютно не нуждается в „Спутнике V”». Однако представитель ЕМА заявляет, что ко всем вакцинам применяются одинаковые требования.
  • Также неодобрение может быть обосновано недоверием россиян к препарату. По данным Nature, только 15% жителей получили один компонент вакцины, а 62% вообще не планировали делать прививку. Эти данные приводит и «Красный Крест».
Мифы о вакцине против Covid-19. Разбор, который…
Почему коронавирус существует, что «намешано» в вакцинах и из-за чего с прививкой намного…
tjournal.ru

#новости #вакцинация #covid19

34 34 комментария
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f","covid19"], "comments": 34, "likes": 18, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "science", "id": 407086, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 07 Jul 2021 12:34:48 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
34 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Р О Б А Т

13

Сама природа (nature) признала☝️

Ответить

Konstantin Koremin

Р
7

Внатуре

Ответить

Имя Фамилия

Konstantin
2

vnature

Ответить

Следующий единорожек88

Р
3

природе выгодно избавиться от человечества
кто по-твоему создал коронавирус????

Ответить

Р О Б А Т

Следующий
3

Робаты 

Ответить

Следующий

Р
1

Не стоит так обзывать китайцев

Ответить

alexferman

14

До сущего кошмара в комментариях 3... 2... 1....

Ответить

Следующий единорожек88

alexferman
3

задержи дыхание и жди моего сигнала

Ответить

Р О Б А Т

Следующий
2

Иа? 

Ответить

Аккуратный Валера

9

Ещё одно западное научное издание проплачено Кремлём. Сколько ещё европейцы будут это терпеть?

Ответить

asbo

5

Массовое применение вакцины в России подтверждает эффективность в 91,6%. В Арабских Эмиратах значения выше: 97,8%

Ого, теперь можно посчитать сколько процентов купило сертификат

Ответить

Alexander Personazhe

4

 Также они ставят под сомнения способность врачей в отдалённых регионах России связать инсульт, вызванный тромбом, с недавней вакцинацией. 

А зря. В отдалённых регионах России связать c вакцинацией могут что угодно, хоть кариес.

Ответить

Andrew Muralov

Alexander
1

Шок сенсация! Вакцина пфайзер вызывает кариес, а астразенека заикание.

Ответить

Zero-one-one

Alexander
0

А как с этим в Украине? 

Ответить

Alexander Personazhe

Zero-one-one
0

Почти так же, к сожалению.

Ответить

Zero-one-one

Alexand…
0

Почему так??? ОБЭМА!!!! 

Ответить

Павел Мусатов

Alexander
–1

Зря этот сарказм, у моего троюродного дяди двоюродной племянницы по прабабушкиной линии есть знакомая и у третьей жены деверя ее золовки жопа от прививки отвалилась

Ответить

Телевизионный турник

2

РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ 🇷🇺 👍💪🇺🇸🖕

Ответить

мЕдь

1

А антиваксеры и хейтеры спутника и дальше будут сидеть с кислой миной и кричать про смертоубийство. 

Ответить

Пётр Козлов

2

К сожалению, это не сподвидгнет немалое количество россиян вакцинироваться вместо того, чтобы покупать липовые справки и дискредировать одну из немногих действительно работающих отечественных разработок

Ответить

AZP

1

Не хватает знака "на правах рекламы".

Ответить

Андрей Охапкин

0

Ложь и путинская пропаганда

Ответить

Андрей Охапкин

Андрей
0

Сколько им заплатил Кремль?

Ответить

Аккуратный Валера

Андрей
4

300 рублей за пост
15 рублей за комментарий

Ответить

Андрей Охапкин

Аккурат…
0

А ведь казалось бы уважаемый журнал

Ответить

Николай Николаевич

0

ссылаясь на цитату комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона: «Евросоюз абсолютно не нуждается в "Спутнике V"».

а что с этим не так?

Ответить

van der Pusch

Николай
1

ну при должной сверхмозговости можно из этой фразы высосать
"злой евросоюз не будет аппрувить спутник"

Ответить

Николай Николаевич

van
1

Россия просто любит все превращать в политику. Одобришь, так сразу превратят банальную продажу вакцины - в РОССИЯ НЕСЕТ ВАМ РУССКИЙ МИР, НАГНИТЕСЬ И ВОЗРАДУЙТЕСЬ.

Ответить

Владимир Филатов

Николай
0

В ЕС уже одобрено достаточное количество вакцин и новые им не нужны.

Ответить

Николай Николаевич

Владимир
0

так вот именно.

Ответить

Владимир Филатов

Николай
0

?

Ответить

Andrew Muralov

0

Наши вакцины самые красивые! 

Ответить

Smaug The Terrible

Andrew
0

Пам парам
Пам пам парам

Ответить

Влажный Илья

0

Сразу оговорюсь, я за вакцинацию, спутник адекватная вакцина, все идите вакцинироваться (и если что, это без капли иронии сказано)

НО
если речь про это:
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01813-2
То это просто новостная заметка, а не научная публикация. Она безусловно отражает позицию редакции журнала (раз опубликовали), что здорово, но это вообще ничего не значит, и формулировки "авторитетное научное издание опубликовало..." являются определённой манипуляцией.

Ну или я глупая, там где-то ещё и нормальная статья лежит, а я её просто не нашла, тогда не обращайте внимания на вышенаписанное :)

Mounting evidence suggests Sputnik COVID vaccine…
Russia's vaccine is in use in nearly 70 nations, but its adoption has been slowed by controversies…
www.nature.com
Ответить
Написать комментарий...
Читать все 34 комментария
Обсуждаемое
Беларусь
Экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы
Прокурор запрашивал 15 лет лишения свободы.
318
Новости
ФСБ задержала консула Эстонии в Петербурге. МИД страны назвал это «постановкой российских властей»
Дипломату вменили получение секретной информации от россиянина.
207
Новости
В Тбилиси отменили гей-парад из-за акций противников ЛГБТ — они жгли радужные флаги и нападали на журналистов
Пострадали не менее 10 человек, полиция возбудила два уголовных дела.
430
Популярное за три дня
Беларусь
Литва первой из стран Евросоюза предоставила офису Светланы Тихановской дипломатический статус
Также ведется работа над открытием «представительств народа Беларуси» в других странах.
216
Животные
9
Новости
Умер Владимир Меньшов
Режиссёру и актёру был 81 год.
322
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null