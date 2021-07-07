Nature: вакцина «Спутник V» эффективна и безопасна Статьи редакции
Учёные отмечают, что она не получила одобрения ВОЗ из-за споров о побочных эффектах.
Авторитетный международный научный журнал Nature опубликовал статью о безопасности и эффективности российской вакцины «Спутник V». К такому выводу учёные пришли на основе данных почти 70 стран мира, где применяется препарат.
- Изначально сомнения в научной среде вызвала регистрация вакцины до публикации результатов испытаний I и II фазы и до начала проведения III фазы. Многие из них развеялись, когда результаты III фазы опубликовали: испытания доказали эффективность «Спутника V» на 97,6%.
- Однако учёные всё ещё сомневались в этом — авторы российского препарата не предоставили полный доступ к данным на ранних стадиях испытаний. Кроме того, изменился протокол введения вакцины, а в данных обнаружили ошибки. Авторы исследования отметили, что это произошло во время набора текста. Потом все ошибки «официально исправили».
- В статье говорится, что «Спутник V» похож на вакцины от AstraZeneca и Johnson & Johnson, однако в российском препарате используются несколько аденовирусов, что делает его более эффективным.
- У всех участников двух предварительных российских исследований после вакцинации выработались антитела. Во время испытаний III фазы ни один из участников не заболел средней или тяжёлой формой Covid-19.
- Массовое применение вакцины в России подтверждает эффективность в 97,6%. В Арабских Эмиратах значения выше: 97,8% защиты от лёгкой формы Covid-19 и 100% — от тяжёлой.
- Применение только первого компонента «Спутника V» в Аргентине показало эффективность в 78,6%, снижение числа госпитализаций на 87,6% и смертности на 84,7%.
- Побочные эффекты от применения «Спутника V» аналогичны таковым от вакцины от AstraZeneca и Johnson & Johnson: лёгкая боль в месте инъекции, головная боль, лихорадка, усталость и мышечные боли. Однако авторы отмечают, что пока после применения российской вакцины не замечали редкие заболевания, связанные со свёртываемостью крови, например, смерть из-за тромба. Это подтверждается данными из Аргентины, Бразилии, Сан-Марино и Сербии.
- Тем не менее, учёные сомневаются, что в России такие побочные эффекты способны обнаружить «из-за культурного сопротивления обращения за медицинской помощью». Также они ставят под сомнения способность врачей в отдалённых регионах России связать инсульт, вызванный тромбом, с недавней вакцинацией.
- В статье говорится, что споры о побочных эффектах могут быть главной причиной неодобрения российской вакцины ВОЗ (всемирной организацией здравоохранения) и ЕМА (европейской организацией лекарственных препаратов).
- Авторы «Спутника V» считают неодобрение ВОЗ и ЕМА политически обоснованным, ссылаясь на цитату комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона: «Евросоюз абсолютно не нуждается в „Спутнике V”». Однако представитель ЕМА заявляет, что ко всем вакцинам применяются одинаковые требования.
- Также неодобрение может быть обосновано недоверием россиян к препарату. По данным Nature, только 15% жителей получили один компонент вакцины, а 62% вообще не планировали делать прививку. Эти данные приводит и «Красный Крест».
Сама природа (nature) признала☝️
Внатуре
До сущего кошмара в комментариях 3... 2... 1....
Следующий единорожек88
задержи дыхание и жди моего сигнала
Массовое применение вакцины в России подтверждает эффективность в 91,6%. В Арабских Эмиратах значения выше: 97,8%
Ого, теперь можно посчитать сколько процентов купило сертификат
Также они ставят под сомнения способность врачей в отдалённых регионах России связать инсульт, вызванный тромбом, с недавней вакцинацией.
А зря. В отдалённых регионах России связать c вакцинацией могут что угодно, хоть кариес.
Шок сенсация! Вакцина пфайзер вызывает кариес, а астразенека заикание.
А как с этим в Украине?
Почти так же, к сожалению.
Зря этот сарказм, у моего троюродного дяди двоюродной племянницы по прабабушкиной линии есть знакомая и у третьей жены деверя ее золовки жопа от прививки отвалилась
А антиваксеры и хейтеры спутника и дальше будут сидеть с кислой миной и кричать про смертоубийство.
К сожалению, это не сподвидгнет немалое количество россиян вакцинироваться вместо того, чтобы покупать липовые справки и дискредировать одну из немногих действительно работающих отечественных разработок
Ложь и путинская пропаганда
Сколько им заплатил Кремль?
Аккуратный Валера
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ссылаясь на цитату комиссара ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретона: «Евросоюз абсолютно не нуждается в "Спутнике V"».
а что с этим не так?
ну при должной сверхмозговости можно из этой фразы высосать
"злой евросоюз не будет аппрувить спутник"
Россия просто любит все превращать в политику. Одобришь, так сразу превратят банальную продажу вакцины - в РОССИЯ НЕСЕТ ВАМ РУССКИЙ МИР, НАГНИТЕСЬ И ВОЗРАДУЙТЕСЬ.
В ЕС уже одобрено достаточное количество вакцин и новые им не нужны.
Наши вакцины самые красивые!
Сразу оговорюсь, я за вакцинацию, спутник адекватная вакцина, все идите вакцинироваться (и если что, это без капли иронии сказано)
НО
если речь про это:
https://www.nature.com/articles/d41586-021-01813-2
То это просто новостная заметка, а не научная публикация. Она безусловно отражает позицию редакции журнала (раз опубликовали), что здорово, но это вообще ничего не значит, и формулировки "авторитетное научное издание опубликовало..." являются определённой манипуляцией.
Ну или я глупая, там где-то ещё и нормальная статья лежит, а я её просто не нашла, тогда не обращайте внимания на вышенаписанное :)