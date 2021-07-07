Биологи «подсадили» рыб на метамфетамин и доказали, что у них развивается зависимость Статьи редакции
Исследование провели, чтобы обратить внимание на слив наркотиков в сточные воды.
Специалисты Чешского университета естественных наук в Праге доказали, что рыбы способны впадать в зависимость от сильнодействующих психоактивных веществ вроде метамфетамина. Об этом учёные сообщили в рецензируемом издании Journal of Experimental Biology.
Биологи в течение восьми недель держали 60 рыжих форелей в бассейне с растворённым метамфетамином (концентрация — 1 микрограмм на литр) и ещё 60 — в бассейне с чистой водой. Затем всех рыб поместили в третий бассейн с двумя кранами: через один подавали воду с метамфетамином, через другой — чистую воду. Форели из первого бассейна явно предпочитали воду с метамфетамином, собираясь возле одного из кранов, тогда как форели из второго бассейна плавали случайным образом.
Учёные также заметили, что форели из бассейна с метамфетамином были заметно вялыми в течение 96 часов после того, как их перевели в резервуар с чистой водой. Таким образом, у рыб развивается настоящая зависимость от психоактивного вещества с выраженным синдромом отмены и тягой к повторению опыта.
Огромное количество наркотиков попадает в реки, озёра и моря через канализацию вместе с мочой наркозависимых — очистные сооружения не предназначены для удаления таких веществ. По их содержанию в сточных водах можно даже точно оценить масштабы потребления психоактивных веществ в разных странах и городах мира.
Как считают чешские учёные, это серьёзная проблема для рыб и прочих водных животных — они могут «подсаживаться» на наркотики и собираться у канализационных сливов с неизвестными последствиями.
Барыги, прекратите смывать наркотики в туалет!
У РЫБ, БЛЯТЬ, ЗАВИСИМОСТЬ
и что они рыбий телек в рыбий ломбард отнесут?
Может и отнесут! Где исследования??
с тебя мет с меня рыбы
Вообще-то с мочей он выходит )
А, это для рыб-извращенцев. Тогда пофиг
Ты сам же ее потом пьешь. Вычистить на 100% молекулы мочи из рек невозможно, всегда есть доля мочи в твоей воде, которой ты моешься. И суп варишь. И заказываешь в бутылках
То есть чтобы вштырило нужно пить больше воды?
ты думал, о чем Брюс Ли говорил?
все великие люди были сумасшедшими по меркам нормы, что была в то время в массе людей
если в средние века человек не хотел убить или ограбить другого, он был сумасшедшим, идиотом, простаком
если в 1800 году ты не стегал своих крепостных или рабов, то ты плохой управленец
если в 1950 году ты сел за один стол с негром, ты сумасшедший
если в 2021 году в Грузии ты вывешиваешь на балкон ЛГБТ флаг, ты сумасшедший, поддерживаешь уничтожение всей Г{цензура}р{цензура}узи{цензура}и{цензура} п{цензура}о {цензура}м{цензура}не{цензура}нию {цензура}гр{цензура}уз{цензура}ных г{цензура}руз{цензура}ов{цензура}атых гр{цензура}уз{цензура}ако{цензура}в (меня опять забанят, я в р{цензура}о{цензура}т е{цензура}ба{цензура}л а{цензура}д{цензура}мин{цензура}а, мне п{цензура}{цензура}о{цензура}х{цензура}у{цензура}й)
если в 2021 году в России ты не наебываешь людей, делаешь конкурентный бизнес, привлекая новые технологии, вооружаясь чем-то новым с запада или востока, ты сумасшедший, мешаешь четким пацанfм вести правильные дела как надо ёпта
если в 2021 году в России ты выступаешь против цензуры, то ты попадешь в цензуру на цензуру лет и все твоих родственников цензурят из органов цензуры, покуда всю жизнь твою не сломают, не зацензурят и не уничтожат
Огромное количество наркотиков попадает в реки, озёра и моря через канализацию — очистные сооружения не предназначены для удаления таких веществ
Идея для стартапа - купить очистное сооружение и поставить там фильтр, абсорбирующие наркотические вещества
Ещё можно мочу выпаривать мочу из туалетов ночных клубов.
Кажется мы сработаемся
Короче, есть идея для стартапа. Я подключаю клубы, будем платить им по 50 рублей за литр мочи, у тебя выпаривать, а потом продавать на гидре. Будет наркотик-лотерея. В зависимости от плей листа на танцполе.
Представил рыб-маргиналов, тусующихся у сливов в надежде новой дозы
Да, захочется еще трески. Потом перейдешь на минтай. А в конце будешь умолять дать тебе леща.
новости недалекого будущего:
"краб-отшельник продал дом ради очередной дозы мета"
"стерлядь под кайфом устроила оргию у канализационного слива к которой присоединились жители микрорайона"
"в подмосковье на одном из водохранилищ открыт центр реабилитации наркокарасей, использующий метадоновую заместительную терапию"
Была собака у знакомого, раз пивандрий разлитый хлебнула, так потом пиво пить в ее присутствии невыносимо было. Все ходила рядом смотрела просящим взглядом. Типа хули мне то не даете чуваки??