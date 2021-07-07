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Наука
Никита Логинов

Биологи «подсадили» рыб на метамфетамин и доказали, что у них развивается зависимость Статьи редакции

Исследование провели, чтобы обратить внимание на слив наркотиков в сточные воды.

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Рыжая форель Salmo trutta, которая принимала участие в исследовании Фото Reuters

Специалисты Чешского университета естественных наук в Праге доказали, что рыбы способны впадать в зависимость от сильнодействующих психоактивных веществ вроде метамфетамина. Об этом учёные сообщили в рецензируемом издании Journal of Experimental Biology.

Биологи в течение восьми недель держали 60 рыжих форелей в бассейне с растворённым метамфетамином (концентрация — 1 микрограмм на литр) и ещё 60 — в бассейне с чистой водой. Затем всех рыб поместили в третий бассейн с двумя кранами: через один подавали воду с метамфетамином, через другой — чистую воду. Форели из первого бассейна явно предпочитали воду с метамфетамином, собираясь возле одного из кранов, тогда как форели из второго бассейна плавали случайным образом.

Учёные также заметили, что форели из бассейна с метамфетамином были заметно вялыми в течение 96 часов после того, как их перевели в резервуар с чистой водой. Таким образом, у рыб развивается настоящая зависимость от психоактивного вещества с выраженным синдромом отмены и тягой к повторению опыта.

Огромное количество наркотиков попадает в реки, озёра и моря через канализацию вместе с мочой наркозависимых — очистные сооружения не предназначены для удаления таких веществ. По их содержанию в сточных водах можно даже точно оценить масштабы потребления психоактивных веществ в разных странах и городах мира.

Как считают чешские учёные, это серьёзная проблема для рыб и прочих водных животных — они могут «подсаживаться» на наркотики и собираться у канализационных сливов с неизвестными последствиями.

#биология #новости

38 38 комментариев
24
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Andrew Muralov

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Andrey Frolov

Andrew
22

  бассейн с метамфетамином

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AttentiveMilk

12

Барыги, прекратите смывать наркотики в туалет!

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
22

У РЫБ, БЛЯТЬ, ЗАВИСИМОСТЬ

Ответить

Мистер Блондин

AttentiveMilk
10

и что они рыбий телек в рыбий ломбард отнесут? 

Ответить

AttentiveMilk

Мистер
4

Может и отнесут! Где исследования??

Ответить

Мистер Блондин

Attenti…
2

с тебя мет с меня рыбы 

Ответить

AttentiveMilk

Мистер
2

Мета нет, есть Бонд синий

Ответить

I S

Мистер
0

а телик?

Ответить

Andrew Muralov

Мистер
4

Карпы будут отасывать за дозняк. 

Ответить

An

AttentiveMilk
1

Где можно купить пару стейков зависимых форелей? 

Ответить

Дима Орлов

AttentiveMilk
2

Вообще-то с мочей он выходит )

Ответить

AttentiveMilk

Дима
2

А, это для рыб-извращенцев. Тогда пофиг

Ответить

Ann Partovi

Attenti…
2

Ты сам же ее потом пьешь. Вычистить на 100% молекулы мочи из рек невозможно, всегда есть доля мочи в твоей воде, которой ты моешься. И суп варишь. И заказываешь в бутылках

Ответить

AttentiveMilk

Ann
2

То есть чтобы вштырило нужно пить больше воды?

Ответить

Ann Partovi

Attenti…
1

ты думал, о чем Брюс Ли говорил?

Ответить

Ann Partovi

Ann
1

все великие люди были сумасшедшими по меркам нормы, что была в то время в массе людей

если в средние века человек не хотел убить или ограбить другого, он был сумасшедшим, идиотом, простаком

если в 1800 году ты не стегал своих крепостных или рабов, то ты плохой управленец

если в 1950 году ты сел за один стол с негром, ты сумасшедший

если в 2021 году в Грузии ты вывешиваешь на балкон ЛГБТ флаг, ты сумасшедший, поддерживаешь уничтожение всей Г{цензура}р{цензура}узи{цензура}и{цензура} п{цензура}о {цензура}м{цензура}не{цензура}нию {цензура}гр{цензура}уз{цензура}ных г{цензура}руз{цензура}ов{цензура}атых гр{цензура}уз{цензура}ако{цензура}в (меня опять забанят, я в р{цензура}о{цензура}т е{цензура}ба{цензура}л а{цензура}д{цензура}мин{цензура}а, мне п{цензура}{цензура}о{цензура}х{цензура}у{цензура}й)

если в 2021 году в России ты не наебываешь людей, делаешь конкурентный бизнес, привлекая новые технологии, вооружаясь чем-то новым с запада или востока, ты сумасшедший, мешаешь четким пацанfм вести правильные дела как надо ёпта

если в 2021 году в России ты выступаешь против цензуры, то ты попадешь в цензуру на цензуру лет и все твоих родственников цензурят из органов цензуры, покуда всю жизнь твою не сломают, не зацензурят и не уничтожат

Ответить

Миша Копейкин

8

 Огромное количество наркотиков попадает в реки, озёра и моря через канализацию — очистные сооружения не предназначены для удаления таких веществ

Идея для стартапа - купить очистное сооружение и поставить там фильтр, абсорбирующие наркотические вещества

Ответить

Andrew Muralov

Миша
11

Ещё можно мочу выпаривать мочу из туалетов ночных клубов. 

Ответить

Миша Копейкин

Andrew
17

Кажется мы сработаемся

Ответить

Andrew Muralov

Миша
5

Короче, есть идея для стартапа. Я подключаю клубы, будем платить им по 50 рублей за литр мочи, у тебя выпаривать, а потом продавать на гидре. Будет наркотик-лотерея. В зависимости от плей листа на танцполе. 

Ответить

Artyom

Andrew
7
Ответить

мЕдь

10

Хорошие учёные. И исследования интересные.

Ответить

Влад Абрамов

7

Представил рыб-маргиналов, тусующихся у сливов в надежде новой дозы

Ответить

Вера Елизарова

Влад
3

Как вам это удалось?

Ответить

Очередной алмаз

3

Если съесть треску под метом, то будет ли эффект?

Ответить

Smaug The Terrible

Очередной
13

Да, захочется еще трески. Потом перейдешь на минтай. А в конце будешь умолять дать тебе леща.

Ответить

Коллективный Влад

3

А вот как рыбу прикармливать

Ответить

Andrew Muralov

3

Да просто мет воняет рыбой, вот им и нравится. 

Ответить

Корнелий Шнапс

3

новости недалекого будущего:
"краб-отшельник продал дом ради очередной дозы мета"
"стерлядь под кайфом устроила оргию у канализационного слива к которой присоединились жители микрорайона"
"в подмосковье на одном из водохранилищ открыт центр реабилитации наркокарасей, использующий метадоновую заместительную терапию"

Ответить

KSA

2

Зарыбимость

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Cерьёзный Валера

2

Форель танчит 10 часов.

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Вера Елизарова

2

Ну правильно, рыбы же заяву на учёных написать не смогут. 

Ответить

Роман Александров

2
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eroge3d

2

Это уже было в "Царь горы"
 

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ggg123

2

Была собака у знакомого, раз пивандрий разлитый хлебнула, так потом пиво пить в ее присутствии невыносимо было. Все ходила рядом смотрела просящим взглядом. Типа хули мне то не даете чуваки?? 

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Р О Б А Т

1
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конгруэ́нтный

0

блин почему я не вижу статью алло?

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