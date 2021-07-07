Исследование провели, чтобы обратить внимание на слив наркотиков в сточные воды.

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Рыжая форель Salmo trutta, которая принимала участие в исследовании Фото Reuters

Специалисты Чешского университета естественных наук в Праге доказали, что рыбы способны впадать в зависимость от сильнодействующих психоактивных веществ вроде метамфетамина. Об этом учёные сообщили в рецензируемом издании Journal of Experimental Biology.

Биологи в течение восьми недель держали 60 рыжих форелей в бассейне с растворённым метамфетамином (концентрация — 1 микрограмм на литр) и ещё 60 — в бассейне с чистой водой. Затем всех рыб поместили в третий бассейн с двумя кранами: через один подавали воду с метамфетамином, через другой — чистую воду. Форели из первого бассейна явно предпочитали воду с метамфетамином, собираясь возле одного из кранов, тогда как форели из второго бассейна плавали случайным образом.

Учёные также заметили, что форели из бассейна с метамфетамином были заметно вялыми в течение 96 часов после того, как их перевели в резервуар с чистой водой. Таким образом, у рыб развивается настоящая зависимость от психоактивного вещества с выраженным синдромом отмены и тягой к повторению опыта.

Огромное количество наркотиков попадает в реки, озёра и моря через канализацию вместе с мочой наркозависимых — очистные сооружения не предназначены для удаления таких веществ. По их содержанию в сточных водах можно даже точно оценить масштабы потребления психоактивных веществ в разных странах и городах мира.