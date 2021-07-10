Оказывается, паразиты могут жить не только на теле, но и возле глаз.

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Фото Сюе Фэн и Хон Чи для The New England Journal of Medicine

У восьмилетней девочки в Китае обнаружили редкий случай заражения ресниц лобковыми вшами. Врачи без проблем вылечили ребёнка и сделали высокоточные снимки паразитов. Фотографии и подробности о редком случае опубликовали в The New England Journal of Medicine.

Как сообщили врачи Сюе Фэн и Хон Чи из Третьей больницы Пекинского университета, восьмилетняя девочка обратилась к врачу после трёхнедельного зуда век. После пристального осмотра у пациентки обнаружили присутствие взрослых вшей и гнид на ресницах. Затем врачи изучили вшей — оказалось, что это Phthirus pubis, более известная как лобковая вошь.

Обычно этот вид вшей живёт на лобковых волосах вокруг гениталий и питается кровью человека. Они отличаются от вшей, живущех на коже головы и волосах на теле, но в очень редких случаях могут мигрировать и выжить на более жёстких волосках, похожих на лобковые — например, на ресницах.

Врачи так и не выяснили причину, по которой вши оказались возле глаз девочки. Их не обнаружили ни на других частях её тела, ни у родителей. Однако лобковыми вшами можно заразиться даже без прямого контакта с другим человеком — через общие предметы и поверхности вроде полотенец, постельного белья и одежды.

Пациентке удалили всех вшей и их зародышей с ресниц, а всю одежду и постельное бельё её семьи поместили в горячую воду и хранили отдельно друг от друга. На какое-то время врачи ограничили общие предметы внутри семьи и спустя две недели девочка вернулась на приём уже без признаков вшей на ресницах.