Фото: редкий случай заражения ресниц вшами у восьмилетней девочки из Китая Статьи редакции
Оказывается, паразиты могут жить не только на теле, но и возле глаз.
У восьмилетней девочки в Китае обнаружили редкий случай заражения ресниц лобковыми вшами. Врачи без проблем вылечили ребёнка и сделали высокоточные снимки паразитов. Фотографии и подробности о редком случае опубликовали в The New England Journal of Medicine.
Как сообщили врачи Сюе Фэн и Хон Чи из Третьей больницы Пекинского университета, восьмилетняя девочка обратилась к врачу после трёхнедельного зуда век. После пристального осмотра у пациентки обнаружили присутствие взрослых вшей и гнид на ресницах. Затем врачи изучили вшей — оказалось, что это Phthirus pubis, более известная как лобковая вошь.
Обычно этот вид вшей живёт на лобковых волосах вокруг гениталий и питается кровью человека. Они отличаются от вшей, живущех на коже головы и волосах на теле, но в очень редких случаях могут мигрировать и выжить на более жёстких волосках, похожих на лобковые — например, на ресницах.
Врачи так и не выяснили причину, по которой вши оказались возле глаз девочки. Их не обнаружили ни на других частях её тела, ни у родителей. Однако лобковыми вшами можно заразиться даже без прямого контакта с другим человеком — через общие предметы и поверхности вроде полотенец, постельного белья и одежды.
Пациентке удалили всех вшей и их зародышей с ресниц, а всю одежду и постельное бельё её семьи поместили в горячую воду и хранили отдельно друг от друга. На какое-то время врачи ограничили общие предметы внутри семьи и спустя две недели девочка вернулась на приём уже без признаков вшей на ресницах.
Заражение вшами уже давно стало обыденностью, причём не только в бедных, но и в развитых странах: вопреки распространённому мнению, они поражают все слои населения. Однако даже в самых обеспеченных государствах люди из незащищённых слоёв реже обращаются за помощью и распространяют вшей на других. Только в США каждый год среди детей 3-11 лет фиксируют от 6 до 12 миллионов случаев заражения вшами.
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