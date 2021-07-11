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Наука
Дамир Камалетдинов

Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полёт на космолёте своей компании Virgin Galactic и обогнал Безоса Статьи редакции

Ракетоплан впервые взлетит на высоту до 80 километров с полной загрузкой и экипажем.

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Ричард Брэнсон и ещё пять членов экипажа отправились в суборбитальный полёт на корабле VSS Unity. Он не пересечёт высоту в 100 километров и не выйдет в космос, но разгонится до скорости втрое больше скорости звука. Компания Брэнсона Virgin Galactic впервые проводит открытую трансляцию всего полёта на YouTube.

Вместе с Брэнсоном в космос отправились главный инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт, и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Пилотировать самолёт будут пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи — они уже летали на космоплане.

Корабль VSS Unity стартовал в 22-й раз. Как и раньше, запуск провели с самолёта-носителя VMS Eve, который вывел корабль из самых плотных слоёв атмосферы до высоты 16 километров: после этого Unity включил ракетный двигатель и полетел сам.

Во время полёта Unity разгонится до скорости до трёх махов — или втрое быстрее скорости звука, пока не достигнет высоты в 80 километров. После этого двигатели отключат, и экипаж сможет 5-6 минут насладиться невесомостью и красивым видом. Затем корабль направится к Земле и совершит посадку на обычной взлётно-посадочной полосе. В общей сложности весь полёт продлится 2,5-3 часа.

VSS Unity — не космический корабль, а ракетоплан: он не может выйти на орбиту Земли, но может достичь верхнего предела космической границы. До сих пор корабль поднимался на высоту до 89 километров и остаётся единственным рабочим прототипом Virgin Galactic с 2016 года. 30 марта 2021 года ангар покинул VSS Imagine — следующее поколение кораблей компании, но он пока не принят в эксплуатацию.

VSS Imagine Фото Virgin Galactic

Полёт Брэнсона стал первым полноценным тестом для космолёта — раньше он летал только с пилотами, но не с полной загрузкой и полноценным экипажем. Таким образом, миллиардер обогнал Джеффа Безоса и его компанию Blue Origin, которая запланировала старт на корабле New Shepard всего на неделю позже — 20 июля.

Джефф Безос полетит в космос на первом…
Вместе с бизнесменом на борту будет его младший брат.
tjournal.ru

В отличие от Брэнсона, Безос планирует преодолеть границу космоса, которой большинство стран считают высоту в 100 километров. Корабль его компании Blue Origin представляет собой герметичную капсулу, которую выводит на орбиту многоразовая ракета-носитель.

Оба предпринимателя собираются построить на полётах бизнес. Virgin Galactic рассчитывает начать с туристических полётов, но у компании есть амбиции по организации кругосветных космических перелётов без дозаправок и выводу грузов и людей в космос. Blue Origin также планирует развивать туристические полёты в космос.

#новости #космос #бизнес

8 8 комментариев
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Lesto

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Безос полетит в космос, а этот немного выше стратосферы, есть нюанс.

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Антон Сциталов

Lesto
1

Это издёвка над Безосом, чтобы ему всё время приходилось оправдываться. 

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Pavel Voronin

Lesto
0

Да пофигу. И то, и другое круто с инженерной точки зрения.

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Виктор Опейкин

2

Сейчас будет ответочка от Рогозина. Ну или не будет и он просто споёт.

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Necronomicon

Виктор
1

Утопит очередную таксу

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Андрей Фурцев

Necronomicon
0

И споёт песню 

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fFamous

0

"Он не пересечёт высоту в 100 километров и не выйдет в космос"

"Вместе с Брэнсоном в космос отправились"

Эммм, окей xD 

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Llaren Hlaalo

–1

Dem billionaire cock length measurements 'n shiet.
It's like TV-show at this point.

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