Ракетоплан впервые взлетит на высоту до 80 километров с полной загрузкой и экипажем.

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Ричард Брэнсон на борту Unity

Ричард Брэнсон и ещё пять членов экипажа отправились в суборбитальный полёт на корабле VSS Unity. Он не пересечёт высоту в 100 километров и не выйдет в космос, но разгонится до скорости втрое больше скорости звука. Компания Брэнсона Virgin Galactic впервые проводит открытую трансляцию всего полёта на YouTube.

Вместе с Брэнсоном в полёт отправились главный инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт, и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Пилотировать самолёт будут пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи — они уже летали на космоплане.

Корабль VSS Unity стартовал в 22-й раз. Как и раньше, запуск провели с самолёта-носителя VMS Eve, который вывел корабль из самых плотных слоёв атмосферы до высоты 16 километров: после этого Unity включил ракетный двигатель и полетел сам.

Unity отделился от носителя и поднялся на высоту 70 километров

Во время полёта Unity разгонится до скорости до трёх махов — или втрое быстрее скорости звука, пока не достигнет высоты в 80 километров. После этого двигатели отключат, и экипаж сможет 5-6 минут насладиться невесомостью и красивым видом. Затем корабль направится к Земле и совершит посадку на обычной взлётно-посадочной полосе. В общей сложности весь полёт продлится 2,5-3 часа.

Приземление Unity

VSS Unity — не космический корабль, а ракетоплан: он не может выйти на орбиту Земли, но может достичь верхнего предела космической границы. До сих пор корабль поднимался на высоту до 89 километров и остаётся единственным рабочим прототипом Virgin Galactic с 2016 года. 30 марта 2021 года ангар покинул VSS Imagine — следующее поколение кораблей компании, но он пока не принят в эксплуатацию.

VSS Imagine Фото Virgin Galactic

Полёт Брэнсона стал первым полноценным рейсом для космолёта — раньше он летал только с пилотами, но не с полной загрузкой и полноценным экипажем. Таким образом, миллиардер обогнал Джеффа Безоса и его компанию Blue Origin, которая запланировала старт на корабле New Shepard всего на неделю позже — 20 июля.

В отличие от Брэнсона, Безос планирует преодолеть границу космоса, которой большинство стран считают высоту в 100 километров. Корабль его компании Blue Origin представляет собой герметичную капсулу, которую выводит на орбиту многоразовая ракета-носитель.