Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полёт на космолёте своей компании Virgin Galactic Статьи редакции
Ракетоплан впервые взлетит на высоту до 80 километров с полной загрузкой и экипажем.
Ричард Брэнсон и ещё пять членов экипажа отправились в суборбитальный полёт на корабле VSS Unity. Он не пересечёт высоту в 100 километров и не выйдет в космос, но разгонится до скорости втрое больше скорости звука. Компания Брэнсона Virgin Galactic впервые проводит открытую трансляцию всего полёта на YouTube.
Вместе с Брэнсоном в полёт отправились главный инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт, и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Пилотировать самолёт будут пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи — они уже летали на космоплане.
Корабль VSS Unity стартовал в 22-й раз. Как и раньше, запуск провели с самолёта-носителя VMS Eve, который вывел корабль из самых плотных слоёв атмосферы до высоты 16 километров: после этого Unity включил ракетный двигатель и полетел сам.
Во время полёта Unity разгонится до скорости до трёх махов — или втрое быстрее скорости звука, пока не достигнет высоты в 80 километров. После этого двигатели отключат, и экипаж сможет 5-6 минут насладиться невесомостью и красивым видом. Затем корабль направится к Земле и совершит посадку на обычной взлётно-посадочной полосе. В общей сложности весь полёт продлится 2,5-3 часа.
VSS Unity — не космический корабль, а ракетоплан: он не может выйти на орбиту Земли, но может достичь верхнего предела космической границы. До сих пор корабль поднимался на высоту до 89 километров и остаётся единственным рабочим прототипом Virgin Galactic с 2016 года. 30 марта 2021 года ангар покинул VSS Imagine — следующее поколение кораблей компании, но он пока не принят в эксплуатацию.
Полёт Брэнсона стал первым полноценным рейсом для космолёта — раньше он летал только с пилотами, но не с полной загрузкой и полноценным экипажем. Таким образом, миллиардер обогнал Джеффа Безоса и его компанию Blue Origin, которая запланировала старт на корабле New Shepard всего на неделю позже — 20 июля.
В отличие от Брэнсона, Безос планирует преодолеть границу космоса, которой большинство стран считают высоту в 100 километров. Корабль его компании Blue Origin представляет собой герметичную капсулу, которую выводит на орбиту многоразовая ракета-носитель.
Оба предпринимателя собираются построить на полётах бизнес. Virgin Galactic рассчитывает начать с туристических полётов, но у компании есть амбиции по организации кругосветных космических перелётов без дозаправок и выводу грузов и людей в космос. Blue Origin также планирует развивать туристические полёты в космос.
Сейчас будет ответочка от Рогозина. Ну или не будет и он просто споёт.
Утопит очередную таксу
С его комплекцией только к ядру земли путешествовать.
Да не, они всё-таки многострадальную "Науку" обещают запустить уже скоро, на днях буквально. Хотя целесообразности уже нет особой, но всё же.
Безос полетит в космос, а этот немного выше стратосферы, есть нюанс.
Это издёвка над Безосом, чтобы ему всё время приходилось оправдываться.
Если у Безоса есть тетрадка, куда он записывает своих врагов, то Брэнсон теперь занимает в ней первое место.
Да пофигу. И то, и другое круто с инженерной точки зрения.
Нет. Это были единичные и очень дорогие полёты, а не поставленные на поток для всех желающих с относительно низкой стоимостью.
Цена полёта в 200-250к долларов вполне реальна для любого жителя развитой страны.
Нет таких стран.
Ну разве что реально накопить лет за 5 минимум. Если брать любого человека, а не богатых.
Cделать систему достаточно надежную, безопасную и экономически приемлемую для простых смертных часто непросто. На сверхзвуке летали, но все стухло ='(
Границы космоса на определены однозначно. В США границей считается 50 миль (80 км). Более того, сейчас ведутся разговоры о том, что и в мире нужно сделать стандартом 80 км, т.к. это ближе к вычислениям Кармана, которые и легли в основу "границы космоса".
International law does not define the edge of space, or the limit of national airspace.
Recent works by Jonathan McDowell (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) and Thomas Gangale (University of Nebraska-Lincoln) advocate that the demarcation of space should be at 80 km (50 miles), citing as evidence von Kármán's original notes and calculations, confirmation that orbiting objects can survive multiple perigees at altitudes around 80 to 90 km, plus functional, cultural, physical, technological, mathematical, and historical factors.
На самом деле споры "космос - не космос" скорее философские, у космоса нет чёткой физической границы (типа вот тут ещё не космос, а на метр выше - уже космос). Переход из атмосферы в космическое пространство не дискретный, это градиент. Так что полетел Брэнсон или Безос в космос - это вопрос дефиниции, а не строгой физики. Просто один увидит Землю с высоты 86 км, а второй - с высоты 100 км. Но оба, безусловно, круты и в своём стремлении, и в том, что это стремление реализовано.
Известный Мика
Но виток ни один не сделает?
После этого двигатели отключат, и экипаж сможет 5-6 минут насладиться невесомостью и красивым видом. Затем корабль направится к Земле и совершит посадку
Этот точно нет
Известный Мика
Ну тогда это шляпа, а не полёт в космос
Можно по-разному судить. Но, что это рывок в прогрессе - определенно
Без витка это полет в космос для бедных. Но топ за свои деньги!
Есть орбитальные полёты, а есть суборбитальные, и то, и другое - космические полёты, если преодолевают принятую границу (в данном случае 80км)
Безос тоже по суборбите летит
Как ощущения?
Неудачный будильник
Будто воды попил
"Он не пересечёт высоту в 100 километров и не выйдет в космос"
"Вместе с Брэнсоном в космос отправились"
Эммм, окей xD
тут на флайтрадаре можно следить
https://www.flightradar24.com/VGX01/285e221f
Втрое больше скорости звука это 3574,8 км/ч
три маха - это три скорости звука в той среде, где происходит полет
3000 км/ч на высоте 80 км
Под всеми трансляциями на YouTube в чате десятки мамкиных инвесторов обсуждают то сколько завтра они на этом полете поднимут.
Ого, 4 минуты за 200тыс долларов.
У нас запуски с невесомостью 5 минут за 4тыс долларов проводят.
Он не пересечёт высоту в 100 километров и не выйдет в космос, но разгонится до скорости втрое больше скорости звука.
@Дамир Камалетдинов может всё же указать, что в США это уже космос?
Ну это хуйня, если честно. Такая концепция суборбитальных полётов уже лет 60 обсуждается. Это просто невыгодно. Что-то из разряда коммерческого сверхзвука.
Dem billionaire cock length measurements 'n shiet.
It's like TV-show at this point.