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Наука
Дамир Камалетдинов

Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в суборбитальный полёт на космолёте своей компании Virgin Galactic Статьи редакции

Ракетоплан впервые взлетит на высоту до 80 километров с полной загрузкой и экипажем.

61 61 комментарий
7835 просмотров
Ричард Брэнсон на борту Unity

Ричард Брэнсон и ещё пять членов экипажа отправились в суборбитальный полёт на корабле VSS Unity. Он не пересечёт высоту в 100 километров и не выйдет в космос, но разгонится до скорости втрое больше скорости звука. Компания Брэнсона Virgin Galactic впервые проводит открытую трансляцию всего полёта на YouTube.

Вместе с Брэнсоном в полёт отправились главный инструктор Virgin Galactic Бет Мозес, старший операционный инженер Колин Беннетт, и вице-президент по связям с правительством Сириша Бандла. Пилотировать самолёт будут пилоты Дэйв Маккей и Майкл Масуччи — они уже летали на космоплане.

Корабль VSS Unity стартовал в 22-й раз. Как и раньше, запуск провели с самолёта-носителя VMS Eve, который вывел корабль из самых плотных слоёв атмосферы до высоты 16 километров: после этого Unity включил ракетный двигатель и полетел сам.

Unity отделился от носителя и поднялся на высоту 70 километров

Во время полёта Unity разгонится до скорости до трёх махов — или втрое быстрее скорости звука, пока не достигнет высоты в 80 километров. После этого двигатели отключат, и экипаж сможет 5-6 минут насладиться невесомостью и красивым видом. Затем корабль направится к Земле и совершит посадку на обычной взлётно-посадочной полосе. В общей сложности весь полёт продлится 2,5-3 часа.

Приземление Unity

VSS Unity — не космический корабль, а ракетоплан: он не может выйти на орбиту Земли, но может достичь верхнего предела космической границы. До сих пор корабль поднимался на высоту до 89 километров и остаётся единственным рабочим прототипом Virgin Galactic с 2016 года. 30 марта 2021 года ангар покинул VSS Imagine — следующее поколение кораблей компании, но он пока не принят в эксплуатацию.

VSS Imagine Фото Virgin Galactic

Полёт Брэнсона стал первым полноценным рейсом для космолёта — раньше он летал только с пилотами, но не с полной загрузкой и полноценным экипажем. Таким образом, миллиардер обогнал Джеффа Безоса и его компанию Blue Origin, которая запланировала старт на корабле New Shepard всего на неделю позже — 20 июля.

Джефф Безос полетит в космос на первом…
Вместе с бизнесменом на борту будет его младший брат.
tjournal.ru

В отличие от Брэнсона, Безос планирует преодолеть границу космоса, которой большинство стран считают высоту в 100 километров. Корабль его компании Blue Origin представляет собой герметичную капсулу, которую выводит на орбиту многоразовая ракета-носитель.

Оба предпринимателя собираются построить на полётах бизнес. Virgin Galactic рассчитывает начать с туристических полётов, но у компании есть амбиции по организации кругосветных космических перелётов без дозаправок и выводу грузов и людей в космос. Blue Origin также планирует развивать туристические полёты в космос.

#новости #космос #бизнес

61 61 комментарий
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60
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Виктор Опейкин

51

Сейчас будет ответочка от Рогозина. Ну или не будет и он просто споёт.

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Necronomicon

Виктор
27

Утопит очередную таксу

Ответить

Андрей Фурцев

Necronomicon
1

И споёт песню 

Ответить

Вибромассажер с нежными ушками

Виктор
8

С его комплекцией только к ядру земли путешествовать.

Ответить

Людмилочка

Виктор
–4

Да не, они всё-таки многострадальную "Науку" обещают запустить уже скоро, на днях буквально. Хотя целесообразности уже нет особой, но всё же.

Ответить

Yan Fedoseev

Людмилочка
8

Науку у нас давно запустили

Ответить

Аяз Умбатов

Виктор
2

Стихи напишет

Ответить

Lesto

17

Безос полетит в космос, а этот немного выше стратосферы, есть нюанс.

Ответить

Антон Сциталов

Lesto
40

Это издёвка над Безосом, чтобы ему всё время приходилось оправдываться. 

Ответить

Kir Kirsky

Антон
4

Если у Безоса есть тетрадка, куда он записывает своих врагов, то Брэнсон теперь занимает в ней первое место.

Ответить

Pavel Voronin

Lesto
11

Да пофигу. И то, и другое круто с инженерной точки зрения.

Ответить

nokk

Pavel
1

Чем круто? Это же сейчас просто вопрос денег, такие полеты уже полвека назад совершали, нет?

Ответить

Ozabot

nokk
12

Круто, что становится доступнее. Полвека назад о туристах в космосе писали только фантасты.

Ответить

Scronullik

nokk
4

Нет. Это были единичные и очень дорогие полёты, а не поставленные на поток для всех желающих с относительно низкой стоимостью.

Ответить

nokk

Scronul…
3

Это были единичные и очень дорогие полёты

Так разве сейчас не тоже самое? Два миллиардера летят, на кораблях принадлежащих им фирм, полеты всё ещё такие же дорогие и недоступные простым смертным... 
┐('～` )┌

Ответить

Дмитрий Киселев

nokk
7

Любой айтишник из Москвы, сможет себе такое позволить.

Ответить

Scronullik

nokk
2

Цена полёта в 200-250к долларов вполне реальна для любого жителя развитой страны.

Ответить

Андрей Цыбискин

Scronul…
3

Нет таких стран.
Ну разве что реально накопить лет за 5 минимум. Если брать любого человека, а не богатых.

Ответить

Pavel Voronin

nokk
2

Cделать систему достаточно надежную, безопасную и экономически приемлемую для простых смертных часто непросто. На сверхзвуке летали, но все стухло ='(

Ответить

Павел Петрович

Lesto
2

Границы космоса на определены однозначно. В США границей считается 50 миль (80 км). Более того, сейчас ведутся разговоры о том, что и в мире нужно сделать стандартом 80 км, т.к. это ближе к вычислениям Кармана, которые и легли в основу "границы космоса".

International law does not define the edge of space, or the limit of national airspace.

 Recent works by Jonathan McDowell (Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) and Thomas Gangale (University of Nebraska-Lincoln) advocate that the demarcation of space should be at 80 km (50 miles), citing as evidence von Kármán's original notes and calculations, confirmation that orbiting objects can survive multiple perigees at altitudes around 80 to 90 km, plus functional, cultural, physical, technological, mathematical, and historical factors.

https://en.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1rm%C3%A1n_line

Kármán line
The Kármán line is an attempt to define a boundary between Earth's atmosphere and outer space…
en.wikipedia.org
Ответить

Alexander Personazhe

24

На самом деле споры "космос - не космос" скорее философские, у космоса нет чёткой физической границы (типа вот тут ещё не космос, а на метр выше - уже космос). Переход из атмосферы в космическое пространство не дискретный, это градиент. Так что полетел Брэнсон или Безос в космос - это вопрос дефиниции, а не строгой физики. Просто один увидит Землю с высоты 86 км, а второй - с высоты 100 км. Но оба, безусловно, круты и в своём стремлении, и в том, что это стремление реализовано.

Ответить

Известный Мика

Alexander
0

Но виток ни один не сделает?

Ответить

Андрей Лузин

Известный
0

После этого двигатели отключат, и экипаж сможет 5-6 минут насладиться невесомостью и красивым видом. Затем корабль направится к Земле и совершит посадку

Этот точно нет

Ответить

Известный Мика

Андрей
0

Ну тогда это шляпа, а не полёт в космос

Ответить

Андрей Лузин

Известн…
1

Можно по-разному судить. Но, что это рывок в прогрессе - определенно

Ответить

Гриша Почуев

Известн…
1

Без витка это полет в космос для бедных. Но топ за свои деньги!

Ответить

Alexander

Гриша
0

 ценa билета $250 000 

Хочу стать настолько бедным, чтобы свободных денег было всего $250 000 на суборбитальный полёт.

Ответить

Artyom Sidorov

Известн…
0

Есть орбитальные полёты, а есть суборбитальные, и то, и другое - космические полёты, если преодолевают принятую границу (в данном случае 80км)
Безос тоже по суборбите летит

Ответить

Морс Вишневый

Alexander
0

Мы и так в космосе

Ответить

Неудачный будильник

11

А я воды попил

Ответить

Coronadoden van Voronezj

Неудачный
2

Как ощущения?

Ответить

Неудачный будильник

Coronadoden
13

Будто воды попил

Ответить

Coronadoden van

Неудачн…
2

Когда будет трансляция?

Ответить

Неудачный

Coronad…
3

Уже прошла. Держи выжимку

Ответить

Асем

Неудачн…
5
Ответить

Излишний

Асем
0

то есть? 

Ответить

Иплувен Максимал

11
Ответить

fFamous

6

"Он не пересечёт высоту в 100 километров и не выйдет в космос"

"Вместе с Брэнсоном в космос отправились"

Эммм, окей xD 

Ответить

Дамир Камалетдинов

fFamous
2

Поправил, спасибо

Ответить

некипишуй

2

тут на флайтрадаре можно следить
https://www.flightradar24.com/VGX01/285e221f

Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker…
View flight on Flightradar24
www.flightradar24.com
Ответить

Madao

2
Ответить

Владимир Филатов

0

Втрое больше скорости звука это 3574,8 км/ч

Ответить

Дамир Камалетдинов

Владимир
0

Да, примерно так

Ответить

Джастин Бибер

Владимир
0

три маха - это три скорости звука в той среде, где происходит полет

Ответить

Джастин Бибер

Джастин
0

3000 км/ч на высоте 80 км

Ответить

Владимир Филатов

Джастин
0

за счёт того, что там воздух более разреженный?

Ответить

Владимир Филатов

Джастин
0

то же самое, что 3 скорости звука в среде

Ответить

Дармен Есназаров

0

Мстители

Ответить

Р О Б А Т

0

Поехали нах!

Ответить

Clear

0

Надеюсь теперь все успокоятся в инвестотреде 

Ответить

Зеленый волк

0

В общей сложности весь полёт продлится 2,5-3 часа.

Просто один из планов на выходные

Ответить

aliftin

0

Под всеми трансляциями на YouTube в чате десятки мамкиных инвесторов обсуждают то сколько завтра они на этом полете поднимут. 

Ответить

Astarte

0

Ого, 4 минуты за 200тыс долларов.

У нас запуски с невесомостью 5 минут за 4тыс долларов проводят. 

Ответить

Kir Kirsky

Astarte
0

ты про запуски со свободным падением в самолетах?

Ответить

vvtwittep

0

Ну и нахер это надо? Деньги некуда девать? 

Ответить

Уникальный месяц

0

херня, хотя концепт самый интересный

Ответить

Kir Kirsky

0

Он не пересечёт высоту в 100 километров и не выйдет в космос, но разгонится до скорости втрое больше скорости звука.

@Дамир Камалетдинов может всё же указать, что в США это уже космос?

Ответить

Вооруженный дебаркадер

0

Problem, Bezos?

Ответить

Semen Semenov

0

Галя по сто

Ответить

Аркадий Иванов

–1

Ну это хуйня, если честно. Такая концепция суборбитальных полётов уже лет 60 обсуждается. Это просто невыгодно. Что-то из разряда коммерческого сверхзвука.

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Llaren Hlaalo

–4

Dem billionaire cock length measurements 'n shiet.
It's like TV-show at this point.

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