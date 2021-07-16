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Наука
Никита Логинов

DeepMind опубликовала исходный код нейросети для предсказания структуры белка Статьи редакции

Система глубокого обучения AlphaFold решает одну из главных задач биологии и медицины, над которой учёные бились более полувека.

16 16 комментариев
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Структура человеческого белка интерлейкина-12, вычисленная нейросетью AlphaFold Изображение Университета штата Вашингтон

Сотрудники DeepMind (дочернего предприятия Google) опубликовали на Github исходный код второй версии нейросети AlphaFold, которая предсказывает трёхмерную структуру белковых молекул с точностью более 90%. Об этом сообщает журнал Nature.

Теперь даже небольшие компании и лаборатории смогут использовать нейросеть для решения задач, которые ещё несколько лет назад были неподъёмными для крупнейших корпораций и университетов.

Учёные более 50 лет пытались вычислить структуру белка, но это не приносило заметных успехов. Лишь в конце 2020 года компания DeepMind представила нейросеть AlphaFold, которая смогла предсказать трёхмерную структуру белка с точностью до одного атома.

Искусственный интеллект от DeepMind решил…
Система впервые позволила спрогнозировать сворачивание белка.
tjournal.ru

Одновременно журнал Science сообщил, что группа учёных из США, Канады и Европы открыла общий доступ к собственной нейросети RoseTTAFold. Она также предсказывает трёхмерную структуру белка, но требует в разы меньше аппаратных ресурсов — 8 ГБ видеопамяти на каждый графический процессор вместо 24 ГБ у AlphaFold 2.

В чём состоит проблема предсказания структуры белка

Любая белковая молекула состоит из аминокислот — относительно простых органических веществ, которые соединяются друг с другом в цепь. Далее эта цепь аминокислот сворачивается в сложную трёхмерную молекулу — биологически активный белок. Однако процесс сворачивания (фолдинг белка) крайне сложно предсказать — одна и та же цепь может свернуться по-разному в зависимости от огромного числа факторов, к тому же цепь может свернуться не один раз, а два или три.

Цепь аминокислот принимает разные белковые формы Изображение Университета Райса

Невозможно понять, какая именно молекула белка получится из заданного набора аминокислот. Это огромная проблема для биоинженерии и медицины — без точного предсказания трёхмерной структуры белка крайне сложно создавать новые лекарства и лечить заболевания вроде болезни Альцгеймера, в развитии которой во многом виноваты неправильно свёрнутые белки.

#новости #биология #медицина #нейросети

16 16 комментариев
17
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Леха

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А для желтка скоро будет версия?

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Andrew Muralov

Леха
4

Для белок есть. 

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Леха

Andrew
0

Беспощадная русификация 

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Водный мангал

1

я очень тупой и ничего не понял, но хочется быть умным, это короче типа круто и изобретут лекарство от рака или как ? или просто еще одна нейросетка которая может быть будет как то помогать в моделировании?

Ответить

Никита Логинов

Водный
7

Это очень круто. ОЧЕНЬ

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CiZerin

Никита
1

О Ч Е Н Ь
Ч Е Н Ь
Е Н Ь
Н Ь
Ь

Ответить

Andrew Muralov

Водный
2

Да потом к определённым местам этого белка можно подбирать лиганды.
Например Актемра используемая при лечении короновируса антагонист интерлейкина 6.

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Водный мангал

Andrew
6

простейшее объяснение

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Добрый велосипед

Andrew
0

Так бы сразу и написали.

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Andrew Muralov

Добрый
0

Че-то тупанул. Короче это позволяет намного быстрее находить лекарства от широкого круга заболеваний. Раньше синтезировали молекулу и тестировали какой активностью она будет обладать. А зная структуру требуемого рецептора (белка) можно на её основе построить 3д модель лекарства и потом синтезировать препарат с заданными свойствами. 

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Artyom Sidorov

Водный
1

В материале по ссылке в целом неплохо написано, почему это важно и насколько
https://tjournal.ru/science/242911-iskusstvennyy-intellekt-ot-deepmind-reshil-nauchnuyu-problemu-nad-kotoroy-uchenye-bilis-polveka?ref=tjournal.ru

Искусственный интеллект от DeepMind решил…
Система впервые позволила спрогнозировать сворачивание белка.
tjournal.ru
Ответить

Владислав Микк

1

ЪУЪ

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Стас Фарбер

0

Ещё не приплели?

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Andrew Muralov

Стас
0

В России только сифилис способны моделировать. 

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Р О Б А Т

0

Структура кончи

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web-watcher

0

Теперь благодаря этому открытому коду, китайцы или россияне выпустят на рынок какое-то инновационное лекарство от чего-нибудь и будут трубить "мы первые изобрели лекарство, покупайте его всего за 999$".

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