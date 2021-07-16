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Наука
Никита Логинов

NASA вернула в строй телескоп «Хаббл» после крупнейшего сбоя из-за деградации микросхем памяти Статьи редакции

Инженеры переключили телескоп на резервное питание — это позволило вернуть над ним полное управление.

42 42 комментария
2105 просмотров
Орбитальный телескоп «Хаббл» и космический шаттл «Дискавери» Фото NASA

Специалисты NASA успешно запустили резервный компьютер телескопа и сейчас проверяют стабильность оборудования. Далее инженеры заново откалибруют научные инструменты телескопа, после чего «Хаббл» можно будет вернуть к нормальной исследовательской работе. Об этом NASA сообщила на своём официальном сайте.

Прошедший сбой стал самым крупным в истории «Хаббла» и вполне мог стать фатальным, приведя телескоп в полную неработоспособность — он превратился бы в неуправляемый космический мусор. Чтобы вернуть «Хаббл» в строй, инженерам NASA пришлось выполнить сложную поэтапную процедуру переключения на резервный компьютер, которая растянулась на несколько дней.

Сначала инженеры активировали резервный блок управления питанием, чтобы «разбудить» остальные резервные блоки. На втором этапе они включили резервные блоки управления и форматирования научных данных, после чего остался завершающий шаг — перевод всех блоков на альтернативные соединения. В итоге телескоп перешёл на полностью исправную резервную схему, которая включает в себя все функции — питание, управление и сбор данных.

Орбитальный телескоп «Хаббл» вышел из строя…
Из-за закрытия программы «Шаттл» телескоп невозможно будет починить на орбите.
tjournal.ru

«Хаббл» вышел из строя 13 июня из-за деградации микросхем памяти основного управляющего компьютера. Все попытки перезагрузить компьютер без задействования полной резервной схемы раз за разом заканчивались неудачей. Телескоп работает на орбите уже 31 год, его оборудование выпущено в 80-90-х годах, при этом починить его прямо в космосе, как бывало раньше, теперь невозможно из-за закрытия программы «Шаттл».

#nasa #космос #новости

42 42 комментария
44
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Andrew Muralov

22

Хорошо, что не только я деградирую. 

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Добрый велосипед

Andrew
19

Не знал, что микросхемы памяти Хаббла сидели на ТЖ

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Ваша Закладко

Добрый
1

мудрость tj толпы 

Ответить

Reggae Addict

Добрый
1

зашли на тж и вышли из строя :)

Ответить

Добрый велосипед

15

Наш парень снова в деле!

Ответить

Джон Кроули

5

Надо было использовать микросхемы из СССР и России, он бы работал без сбоя вечно, потому что русские в науке обогнали мир на тысячи лет.

Ответить

Китайский каякер

Джон
9

Да. У русских УЖЕ есть технологии будущих тысячелетий. Которые наступят после ядерной мировой войны, и когда все придётся изобретать заново

Ответить

Почетный жар

Китайский
7

У русских есть русские, а с ними - БОГ.

Ответить

Властный шмель

Почетный
2

Иншалла.

Ответить

Ваша Закладко

Властный
1

харам и харасмент

Ответить

Властный шмель

Ваша
0

Нет

Ответить

Ваша Закладко

Властный
0

где все братья?

Ответить

ouxen

Почетный
1

мы русские, следовательно существуем

Ответить

Почетный жар

ouxen
0

Вообще логично, действительно "существуем" - ибо жизнью это никак не назвать.

Ответить

Кирилл Вселенский

Китайский
3

Русские единственные, кто сохранил технологию сбора валежника в 2021 году…

Ответить

Рядовой Макс

Джон
3

ты скучный

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Николай Николаевич

6

Вообще фантастика конечно как они ими управляют на таком расстоянии и таких ограничениях.

Ответить

Никита Логинов

Николай
9

Там не очень большое расстояние, он на околоземной орбите.

Ответить

Николай Николаевич

Никита
6

Дальше чем моя инфраструктура в eu-west-2

Ответить

Dan Alma

Николай
2

Не всегда. Иногда Хаббл ближе.

Ответить

Николай

Dan
1

Всегда. Мне до дата центра миль 10.

Ответить

Предыдущий историк

5

Не дадут умереть старичку, и правильно. До запуска Уэбба ещё подождать, и не факт, что его запустят в срок.

Ответить

Телефонный корабль

3

восславим же господа за это чудо

Ответить

Ваша Закладко

Телефонный
2

штош, качественный космос от @Никита Логинов 

Ответить

Прошедший динозавр

3

переключили телескоп на резервное питание

успешно запустили резервный компьютер

Ответить

Ваша Закладко

Прошедший
1

хьюстон, no problem

Ответить

Химизма Фрол

2

Как они предусмотрели это  30лет назад, и выпихнули в него дублирование всего, в том числе и компа?

Ответить

Кирилл Вселенский

Химизма
4

Просто использовали мозг

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Вынужденный чувак

2

Хабл конечно мегателеском, отработать 30лет хоть и с преодическими сбоями это мегакруто, его замена которая делается уже почти  20 лет и бюджет которой вырос в 20 раз (у хабла всего в четыре) отработает от 5 лет до 10 максимум, а потом станет космическим мусором. (Джеймс Уэбб).

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Телефонный корабль

Вынужденный
3

а чо щас мешает уэббу проработать так же?

Ответить

Ivan Boldyrev

Телефонный
3

Нытьё в каментах. 

Ответить

alexferman

Телефонный
1

Уэбб, насколько я знаю, не сможет так в принципе - у него там очень сложное оборудование с ограниченным сроком работы

Ответить

Уютный Даниль

Телефонный
1

Глубокий космос: так-то Хаббл прикрыт магнитным полем Земли, а Уэббу придётся работать в точке Лагранжа далеко вне него, со всех сторон получая облучение (нехай что некоторые стороны - к Солнцу, например, - хорошо экранированы), а значит шанс столкнуться с подобной проблемой деградации электроники - в разы выше.

Ответить

Андрей Галицкий

3

успешно выключили включили, говно вопрос

Ответить

Mihail Maklakov

3

По этому сюжету можно сериал снять 

Ответить

Кирилл Вселенский

2

@Никита Логинов Давно хотел сказать, что мой любимый редуктор теперь

Ответить

Лекарственный завод

Кирилл
2

И мой

Ответить

Никита Логинов

Лекарственный
1
Ответить

Акакий Федосович

2

я так рад за малыша

Ответить

alexferman

1

Переживал за него больше, чем за себя

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Danil Oputin

1

То есть, он ещё 31 год может работать теперь?

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Лекарственный завод

1

Слава Богу, уберёг от беды.

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