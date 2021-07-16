NASA вернула в строй телескоп «Хаббл» после крупнейшего сбоя из-за деградации микросхем памяти Статьи редакции
Инженеры переключили телескоп на резервное питание — это позволило вернуть над ним полное управление.
Специалисты NASA успешно запустили резервный компьютер телескопа и сейчас проверяют стабильность оборудования. Далее инженеры заново откалибруют научные инструменты телескопа, после чего «Хаббл» можно будет вернуть к нормальной исследовательской работе. Об этом NASA сообщила на своём официальном сайте.
Прошедший сбой стал самым крупным в истории «Хаббла» и вполне мог стать фатальным, приведя телескоп в полную неработоспособность — он превратился бы в неуправляемый космический мусор. Чтобы вернуть «Хаббл» в строй, инженерам NASA пришлось выполнить сложную поэтапную процедуру переключения на резервный компьютер, которая растянулась на несколько дней.
Сначала инженеры активировали резервный блок управления питанием, чтобы «разбудить» остальные резервные блоки. На втором этапе они включили резервные блоки управления и форматирования научных данных, после чего остался завершающий шаг — перевод всех блоков на альтернативные соединения. В итоге телескоп перешёл на полностью исправную резервную схему, которая включает в себя все функции — питание, управление и сбор данных.
«Хаббл» вышел из строя 13 июня из-за деградации микросхем памяти основного управляющего компьютера. Все попытки перезагрузить компьютер без задействования полной резервной схемы раз за разом заканчивались неудачей. Телескоп работает на орбите уже 31 год, его оборудование выпущено в 80-90-х годах, при этом починить его прямо в космосе, как бывало раньше, теперь невозможно из-за закрытия программы «Шаттл».
Хорошо, что не только я деградирую.
Добрый велосипед
Не знал, что микросхемы памяти Хаббла сидели на ТЖ
Надо было использовать микросхемы из СССР и России, он бы работал без сбоя вечно, потому что русские в науке обогнали мир на тысячи лет.
Китайский каякер
Да. У русских УЖЕ есть технологии будущих тысячелетий. Которые наступят после ядерной мировой войны, и когда все придётся изобретать заново
Почетный жар
У русских есть русские, а с ними - БОГ.
Властный шмель
Иншалла.
харам и харасмент
Русские единственные, кто сохранил технологию сбора валежника в 2021 году…
Вообще фантастика конечно как они ими управляют на таком расстоянии и таких ограничениях.
Как они предусмотрели это 30лет назад, и выпихнули в него дублирование всего, в том числе и компа?
Хабл конечно мегателеском, отработать 30лет хоть и с преодическими сбоями это мегакруто, его замена которая делается уже почти 20 лет и бюджет которой вырос в 20 раз (у хабла всего в четыре) отработает от 5 лет до 10 максимум, а потом станет космическим мусором. (Джеймс Уэбб).
Телефонный корабль
а чо щас мешает уэббу проработать так же?
Уэбб, насколько я знаю, не сможет так в принципе - у него там очень сложное оборудование с ограниченным сроком работы
Уютный Даниль
Глубокий космос: так-то Хаббл прикрыт магнитным полем Земли, а Уэббу придётся работать в точке Лагранжа далеко вне него, со всех сторон получая облучение (нехай что некоторые стороны - к Солнцу, например, - хорошо экранированы), а значит шанс столкнуться с подобной проблемой деградации электроники - в разы выше.
@Никита Логинов Давно хотел сказать, что мой любимый редуктор теперь