«Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами», — сказал гендиректор научно-производственного предприятия «Звезда».

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Фото Роскосмоса

У скафандров «Орлан-МКС», которые используют на МКС, заканчивается гарантийный срок, а новое снаряжение не произвели из-за сложной цепочки согласований. Из-за этого космонавты могут потерять возможность выходить в космос, заявил РИА «Новости» гендиректор и главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

Научно-производственное предприятие «Звезда» — предприятие по разработке и производству индивидуальных систем жизнеобеспечения лётчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолётов топливом в полёте.

«Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен»,— сказал он.

По словам Позднякова, многоступенчатая система утверждений не позволяет оперативно выпускать новую продукцию для МКС — на согласования технических заданий «уходят годы». «Всё вязнет в бюрократическом болоте», — говорит он.

Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами. Сергей Поздняков генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что госкорпорация намерена запустить собственное производство космических скафандров в качестве альтернативы продукции НПП «Звезда».

Я попрошу Максима Михайловича [Харламова, начальника Центра подготовки космонавтов] оценить эту ситуацию, оценить возможную кооперацию, кто мог бы взяться за такую амбициозную задачу и составить добрую конкуренцию «Звезде». Дмитрий Рогозин

Рогозин призвал предприятие не пользоваться монопольным положением в своей области и «более расторопно работать по новым скафандрам». Новый прототип аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» НПП «Звезда» планирует представить на авиакосмическом салоне МАКС-2021.

С 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры «Орлан-МКС», рассчитанные на 20 выходов в космос. В резерве на борту хранят скафандры предыдущего поколения «Орлан-МК» — они выдержат 15 выходов.

Однако, по данным РИА «Новости», только для подключения к МКС нового многофункционального лабораторного модуля «Наука» (запуск запланирован на 21 июля 2021 года) потребуется около 10 выходов в космос. То есть половина ресурса скафандров израсходуется, при том что их уже использовали раньше.