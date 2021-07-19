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Наука
yannlll

Разработчик российских скафандров: у старого снаряжения на МКС заканчивается срок годности — нового нет из-за бюрократии Статьи редакции

«Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами», — сказал гендиректор научно-производственного предприятия «Звезда».

23 23 комментария
2409 просмотров
Фото Роскосмоса

У скафандров «Орлан-МКС», которые используют на МКС, заканчивается гарантийный срок, а новое снаряжение не произвели из-за сложной цепочки согласований. Из-за этого космонавты могут потерять возможность выходить в космос, заявил РИА «Новости» гендиректор и главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

Научно-производственное предприятие «Звезда» — предприятие по разработке и производству индивидуальных систем жизнеобеспечения лётчиков и космонавтов, средств спасения экипажей и пассажиров при авариях летательных аппаратов, систем дозаправки самолётов топливом в полёте.

«Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен»,— сказал он.

По словам Позднякова, многоступенчатая система утверждений не позволяет оперативно выпускать новую продукцию для МКС — на согласования технических заданий «уходят годы». «Всё вязнет в бюрократическом болоте», — говорит он.

Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами.

Сергей Поздняков
генеральный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что госкорпорация намерена запустить собственное производство космических скафандров в качестве альтернативы продукции НПП «Звезда».

Я попрошу Максима Михайловича [Харламова, начальника Центра подготовки космонавтов] оценить эту ситуацию, оценить возможную кооперацию, кто мог бы взяться за такую амбициозную задачу и составить добрую конкуренцию «Звезде».

Дмитрий Рогозин

Рогозин призвал предприятие не пользоваться монопольным положением в своей области и «более расторопно работать по новым скафандрам». Новый прототип аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» НПП «Звезда» планирует представить на авиакосмическом салоне МАКС-2021.

С 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры «Орлан-МКС», рассчитанные на 20 выходов в космос. В резерве на борту хранят скафандры предыдущего поколения «Орлан-МК» — они выдержат 15 выходов.

Однако, по данным РИА «Новости», только для подключения к МКС нового многофункционального лабораторного модуля «Наука» (запуск запланирован на 21 июля 2021 года) потребуется около 10 выходов в космос. То есть половина ресурса скафандров израсходуется, при том что их уже использовали раньше.

В начале июня топ-менеджмент компании «Главкосмос» (входит в состав госкорпорации Роскосмос) и руководство НПП «Звезда» обсудили сотрудничество при изготовлении скафандров и оборудования для научно-просветительского проекта Роскосмоса «Вызов». Контракт так и не заключили.

#новости #космос #мкс #роскосмос

23 23 комментария
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мЕдь

36

нового нет из-за бюрократии

Это вам не сроки Путину обнулить.

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Предельный рак

мЕдь
29

Обнулить срок использования старых скафандров и снова в них работать.

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Антон Лисин

Предельный
0

Не снимая 

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John Brain

Антон
0

С трупов.

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Автоматический цветок

12

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что госкорпорация намерена запустить собственное производство космических скафандров в качестве альтернативы продукции НПП

Типа запугал: будете ныть, мы вас покупать не будем?? Все настолько плохо??

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Вася Пражкин

Автоматический
4

Не запугал, а в лужу перданул. "оценить эту ситуацию" и "запустить производство" - это две большие разницы. Я вообще не понимаю, с чего РИА Новости решили, что оценить=запустить. Про запуск производства Рогозин не говорил, это уже журналисты что-то нафантазировали.

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Р О Б А Т

Автоматический
0

Отключим газ

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Антон Лисин

Р
4

В скафандрах 

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шляпик

8

Будут набирать экипажи из пятёрочки, они из любой просрочки пользу выжмут

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Антон Лисин

шляпик
0

Ещё и прибыль покажут 

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Взрослый будильник

5

Новости сверхдержавы

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Le Petit Train Jaune

2

Свои собственные костюмы поди назовут ‘Восточный Орлан’

Ответить

Р О Б А Т

Le
3

Восточный баклан

Ответить

Andrew Sychev

1

В подвале Рогозину пошьют скафандры, по кооперации

Ответить

Sergiy Sev

1

Жду новость, как Рогозин доверил Юдашкину разработку скафандра

Ответить

Дмитрий Шалатонов

1

Валенки белые,халат для покрасочных работ/перчатки сварочные,и шлем росгвардейца.
В этом Леонов якобы выходил в открытый космос

Ответить

Р О Б А Т

0

Синюю изоленту привезут. 

Ответить

Р О Б А Т

Р
0

Ну, может, ещё и резиновый клей или бабу там

Ответить

Вася Пражкин

Р
1

Да можно просто гондоны использовать )

Ответить

Антон Лисин

Вася
0

На голову 

Ответить

Антон Лисин

0

Любите Россию , заводы. Голосовали за стабильность они, пришли в жопу 

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Madao

0

 Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами

Как же заебал Маск и его форс. 

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Владислав Косинов

0

Роскосмос

Рогозин

Призвал предприятие не пользоваться монопольным положением в своей области

Ох лол. Впрочем ничего нового.

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