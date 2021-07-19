Разработчик российских скафандров: у старого снаряжения на МКС заканчивается срок годности — нового нет из-за бюрократии Статьи редакции
«Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами», — сказал гендиректор научно-производственного предприятия «Звезда».
У скафандров «Орлан-МКС», которые используют на МКС, заканчивается гарантийный срок, а новое снаряжение не произвели из-за сложной цепочки согласований. Из-за этого космонавты могут потерять возможность выходить в космос, заявил РИА «Новости» гендиректор и главный конструктор научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.
«Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен»,— сказал он.
По словам Позднякова, многоступенчатая система утверждений не позволяет оперативно выпускать новую продукцию для МКС — на согласования технических заданий «уходят годы». «Всё вязнет в бюрократическом болоте», — говорит он.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ заявил, что госкорпорация намерена запустить собственное производство космических скафандров в качестве альтернативы продукции НПП «Звезда».
Рогозин призвал предприятие не пользоваться монопольным положением в своей области и «более расторопно работать по новым скафандрам». Новый прототип аварийно-спасательного скафандра «Сокол-М» НПП «Звезда» планирует представить на авиакосмическом салоне МАКС-2021.
С 2017 года российские космонавты на МКС используют скафандры «Орлан-МКС», рассчитанные на 20 выходов в космос. В резерве на борту хранят скафандры предыдущего поколения «Орлан-МК» — они выдержат 15 выходов.
Однако, по данным РИА «Новости», только для подключения к МКС нового многофункционального лабораторного модуля «Наука» (запуск запланирован на 21 июля 2021 года) потребуется около 10 выходов в космос. То есть половина ресурса скафандров израсходуется, при том что их уже использовали раньше.
В начале июня топ-менеджмент компании «Главкосмос» (входит в состав госкорпорации Роскосмос) и руководство НПП «Звезда» обсудили сотрудничество при изготовлении скафандров и оборудования для научно-просветительского проекта Роскосмоса «Вызов». Контракт так и не заключили.
нового нет из-за бюрократии
Это вам не сроки Путину обнулить.
Предельный рак
Обнулить срок использования старых скафандров и снова в них работать.
Не запугал, а в лужу перданул. "оценить эту ситуацию" и "запустить производство" - это две большие разницы. Я вообще не понимаю, с чего РИА Новости решили, что оценить=запустить. Про запуск производства Рогозин не говорил, это уже журналисты что-то нафантазировали.
Отключим газ
Будут набирать экипажи из пятёрочки, они из любой просрочки пользу выжмут
Свои собственные костюмы поди назовут ‘Восточный Орлан’
Валенки белые,халат для покрасочных работ/перчатки сварочные,и шлем росгвардейца.
В этом Леонов якобы выходил в открытый космос
Синюю изоленту привезут.
Да можно просто гондоны использовать )
Илон Маск, думаю, узнав, какая цепочка согласований требуется, просто бы посмеялся над нами
Как же заебал Маск и его форс.
Роскосмос
Рогозин
Призвал предприятие не пользоваться монопольным положением в своей области
Ох лол. Впрочем ничего нового.