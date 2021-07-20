Исследование: Дикие свиньи создают больше парниковых выбросов, чем миллион автомобилей — они высвобождают CO2 из почвы Статьи редакции
Кабаны «перепахивают» землю в поисках пищи — и это стало глобальной проблемой из-за их распространения по всему миру.
Специалисты Университета Квинсленда оценили степень участия диких свиней в глобальном потеплении с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, мировое поголовье кабанов по количеству выбросов углекислого газа в атмосферу сравнимо с 1,1 миллионом автомобилей. Об этом учёные сообщили в журнале Global Change Biology.
Углекислый газ (СО2) в атмосфере создаёт парниковый эффект — позволяет солнечным лучам пройти к поверхности Земли, но не даёт отражённому теплу уйти в космос. Парниковые газы считаются одним из главных факторов глобального потепления, поэтому программы по борьбе с изменением климата направлены на сокращение выбросов СО2 вплоть до нулевого уровня.
Однако исследование австралийских учёных показало, что парниковые газы может производить не только человек, но и дикие свиньи. В поисках пищи они ежегодно разрывают более 36 тысяч квадратных километров почв по всему миру, из-за чего почвенные бактерии получают приток кислорода, начинают усиленно размножаться и выделять дополнительные 4,9 миллиона тонн углекислого газа.
По мнению учёных, проблема не была бы настолько масштабной, если бы дикие свиньи продолжали жить в местах своего традиционного обитания. Но человек расселил кабанов по по Юго-Восточной Азии, Африке и Южной Америке. Там они плодятся с огромной скоростью и вытесняют коренные виды животных, уничтожают деревья и сельскохозяйственные посевы, а в Европе устраивают целые набеги на города.
Так-так-так! Убиваем нахуй всех свиней и производим триллионы автомобилей!
Оказалось, мировое поголовье кабанов по количеству выбросов углекислого газа в атмосферу сравнимо с 1,1 миллионом автомобилей.
Мировое поголовье = машины одного среднего мегаполиса.
Но свидетели заговора про глобальное потепление, конечно, увидят только то, что они хотят увидеть.
Верно, в мире 1.2 миллиарда (!) автомобилей, то есть в тысячу раз больше
Не весь миллиард ездит. Не весь миллиард коптит, современные машины вообще очень читсые в большинстве своём.
Насколько я понимаю, глобальное потепление, как процесс, никто в здравом уме не отрицает. Споры идут про то, является ли человек его причиной, или это так совпало.
Ну "миллион автомобилей" это только кажется дохера. Учитывая, что в мире 1.2 млрд автомобилей, а также куча других источников углекислого газа и других парниковых газов, вклад пумб очень даже небольшой.
Только в Питере уже чуть меньше 2 миллионов авто, для сравнения. В Москве в районе пяти миллионов.
Незначительный шар
А если серьезно, просто гуманизм как идея для дрочки всем надоел в прошлом столетии, теперь у нас экология
ну дело не в том, что надоел, а в том, что вообще-то фокус смещается с этики внутривидовой на этику межвидовую.
Экосистемы - тонко настроенная штука, и мы их зачастую варварски дестабилизируем.
Срочно, срочно блять перевести этих кабанов на электротягу! И дело не в маржинальности, а в нашей всеобщей заботе об экологии.
они высвобождают CO2 из почвы
Свободу Углекислоте! CO2 lives matter.
Смысл сравнивать природу с антропогенными факторами непонятен. Это посыл убивать свиней или что?
Посыл в том, что природа сама производит столько СО2, сколько человек и представить себе не может
Поэтому и не стоит париться насчет капелюшечных выбросов СО2 антропогенного происхождения
Во пердуны
Миллион автомобилей - это же почти 50% от количества машин, въезжающих в Москву ежедневно!
На минуточку, разрушение почвенной органики высвобождает не только углекислый газ, но и важные для растений минеральные вещества. На месте взрыхлений появятся новые растения, которые поглотят CO2. Свинюшки просто ускоряют этот круговорот, вот и все.