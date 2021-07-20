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Наука
Никита Логинов

Исследование: Дикие свиньи создают больше парниковых выбросов, чем миллион автомобилей — они высвобождают CO2 из почвы Статьи редакции

Кабаны «перепахивают» землю в поисках пищи — и это стало глобальной проблемой из-за их распространения по всему миру.

46 46 комментариев
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Кабан или дикая свинья (Sus scrofa)  Фото Science

Специалисты Университета Квинсленда оценили степень участия диких свиней в глобальном потеплении с помощью компьютерного моделирования. Оказалось, мировое поголовье кабанов по количеству выбросов углекислого газа в атмосферу сравнимо с 1,1 миллионом автомобилей. Об этом учёные сообщили в журнале Global Change Biology.

Углекислый газ (СО2) в атмосфере создаёт парниковый эффект — позволяет солнечным лучам пройти к поверхности Земли, но не даёт отражённому теплу уйти в космос. Парниковые газы считаются одним из главных факторов глобального потепления, поэтому программы по борьбе с изменением климата направлены на сокращение выбросов СО2 вплоть до нулевого уровня.

Однако исследование австралийских учёных показало, что парниковые газы может производить не только человек, но и дикие свиньи. В поисках пищи они ежегодно разрывают более 36 тысяч квадратных километров почв по всему миру, из-за чего почвенные бактерии получают приток кислорода, начинают усиленно размножаться и выделять дополнительные 4,9 миллиона тонн углекислого газа.

Карта расселения диких свиней по миру, тёмно-серым цветом обозначен исторический ареал их обитания Изображение Университета Квинсленда

По мнению учёных, проблема не была бы настолько масштабной, если бы дикие свиньи продолжали жить в местах своего традиционного обитания. Но человек расселил кабанов по по Юго-Восточной Азии, Африке и Южной Америке. Там они плодятся с огромной скоростью и вытесняют коренные виды животных, уничтожают деревья и сельскохозяйственные посевы, а в Европе устраивают целые набеги на города.

#биология #климат #исследования #новости

46 46 комментариев
14
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46 комментариев
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Alexander the Nth

27

Так-так-так! Убиваем нахуй всех свиней и производим триллионы автомобилей!

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Яркий кавалер

Alexander
1

Зарезать и сожрать!

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Automatique

Яркий
0

Обоссать и сжечь

Ответить

Smaug The

Automat…
2

Последняя воля составлена.
Подпишите здесь __________________

Ответить

Р О Б А Т

Smaug
0

__робат__

Ответить

Smaug The Terrible

15

Оказалось, мировое поголовье кабанов по количеству выбросов углекислого газа в атмосферу сравнимо с 1,1 миллионом автомобилей.

Мировое поголовье = машины одного среднего мегаполиса.
Но свидетели заговора про глобальное потепление, конечно, увидят только то, что они хотят увидеть.

Ответить

Smaug The Terrible

Smaug
6

В Москве числится 3,8 млн автомобилей для примера

Ответить

Михаил Октябрьский

Smaug
1

Верно, в мире 1.2 миллиарда (!) автомобилей, то есть в тысячу раз больше

Ответить

Дмитрий Новик

Михаил
0

Не весь миллиард ездит. Не весь миллиард коптит, современные машины вообще очень читсые в большинстве своём. 

Ответить

Товарищ Колбасный

Smaug
0

Насколько я понимаю, глобальное потепление, как процесс, никто в здравом уме не отрицает. Споры идут про то, является ли человек его причиной, или это так совпало. 

Ответить

Незначительный шар

8

Вы не понимаете, это другое!

Ответить

Миша Копейкин

Незначительный
27

Ну "миллион автомобилей" это только кажется дохера. Учитывая, что в мире 1.2 млрд автомобилей, а также куча других источников углекислого газа и других парниковых газов, вклад пумб очень даже небольшой.

Ответить

Алексей Приловский

Миша
0

Только в Питере уже чуть меньше 2 миллионов авто, для сравнения. В Москве в районе пяти миллионов.

Ответить

Р О Б А Т

Миша
0

Вклад пубг

Ответить

Незначительный шар

Незначительный
7

А если серьезно, просто гуманизм как идея для дрочки всем надоел в прошлом столетии, теперь у нас экология 

Ответить

Pa Chu

Незначительный
0

ну дело не в том, что надоел, а в том, что вообще-то фокус смещается с этики внутривидовой на этику межвидовую.
Экосистемы - тонко настроенная штука, и мы их зачастую варварски дестабилизируем.

Ответить

Дмитрий Новик

9

Срочно, срочно блять перевести этих кабанов на электротягу! И дело не в маржинальности, а в нашей всеобщей заботе об экологии. 

Ответить

Никита Логинов

Дмитрий
3

Лучше перевести их на электрогриль

Ответить

Пожилой шар

6

Это статья про русских мигрантов или я что-то не так понял??

Ответить

Р О Б А Т

5

Вот свиньи ёбаные! 

Ответить

Миша Копейкин

3

они высвобождают CO2 из почвы

Свободу Углекислоте! CO2 lives matter.

Ответить

Пространственный утюг

Миша
4

i can't breathe

Ответить

ну и в чем он не прав

4

аллё, кабан!

Ответить

Иван Дмитриев

4
Ответить

Automatique

Иван
0

Легенда

Ответить

Рифат Болдырев

3

Angry Birds играет новыми красками. 

Ответить

Уютный паркур

3

Пизда вам, свиньи ебаные

Ответить

wmhy

2

Смысл сравнивать природу с антропогенными факторами непонятен. Это посыл убивать свиней или что?

Ответить

Алексей Иванов

wmhy
2

Посыл в том, что природа сама производит столько СО2, сколько человек и представить себе не может
Поэтому и не стоит париться насчет капелюшечных выбросов СО2 антропогенного происхождения

Ответить

Никита Логинов

Алексей
1

Нет, это не так :)

Ответить

wmhy

Алексей
0

этих ученых согласно тренду на глобальное потепление должны предать анафеме

Ответить

Le Petit Train Jaune

2

Во пердуны 

Ответить

Закрытый Абдужаббор

Le
2

Не хуже коров, получается )

Ответить

sf

2

1 млн авто в глобальном масштабе это ровным счетом нихуя

Ответить

neimovirne

2

сразу видно, что людям делать нехуй, вот и доебались до животных

Ответить

Виталий Куликов

2

How dare THEY

Ответить

Semen Semenov

2

Сначала хрюк, а потом пук

Ответить

Добровольный яд

2

Однако исследование австралийских учёных показало, что парниковые газы может производить не только человек

Да и вообще он производит только 8% парниковых газов.

Ответить

Максим Манчестер

2

А баттхерт влияет на экологию?

Ответить

Рифат Болдырев

1

Я так понимаю стоит ждать новый сезон охоты по всей евразии?

Ответить

Собачий Кайф

1

Казалось бы, причем тут Украина

Ответить

Антигравитационный торт

1
Ответить

Хороший яд

1

Ееее
Веганы и защитники животных против учёных и глобального потепления

Ответить

Tony Urban

1

Миллион автомобилей - это же почти 50% от количества машин, въезжающих в Москву ежедневно! 

Ответить

Тимур Репин

1

На минуточку, разрушение почвенной органики высвобождает не только углекислый газ, но и важные для растений минеральные вещества. На месте взрыхлений появятся новые растения, которые поглотят CO2. Свинюшки просто ускоряют этот круговорот, вот и все. 

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Домашний Артем

0

Тем временем проблема голода так и не решена

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