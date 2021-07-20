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Наука
Никита Логинов

Учёные с помощью 3D-печати опровергли гипотезу лорда Кельвина — она 150 лет входила в учебники по гидродинамике Статьи редакции

Вопреки предположению британского физика 19 века, изотропный геликоид не вращается в жидкости при движении.

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Изотропный геликоид лорда Кельвина Фото Уэслианского университета

Специалисты Уэслианского университета опровергли гипотезу британского физика Уильяма Томсона, более известного под именем лорда Кельвина. Учёные напечатали на 3D-принтере описанные им изотропные геликоиды и убедились, что эти тела необычной формы движутся в жидкости так же, как любые симметричные тела — без вращения. Об этом учёные рассказали в журнале Physical Review Fluids.

Лорд Кельвин предложил изотропные геликоиды как пример тел с необычными гидродинамическими свойствами. Они имеют полностью симметричную форму и испытывают одинаковое давление жидкости со всех сторон, как обычные шары. Но при движении в жидкости — например, опускаясь на дно сосуда — изотропные геликоиды должны вращаться. Такую гипотезу, подкреплённую расчётами, Уильям Томсон выдвинул в статье 1871 года.

Проверить её на практике было крайне сложно — для этого нужно изготовить крайне симметричные тела с помощью высокоточных инструментов. Работу Томсона посчитали верной на теоретическом уровне, и этого оказалось достаточно, чтобы гипотеза закрепилась в гидродинамике на полтора века.

Сейчас 3D-принтеры позволяют добиться нужной точности, чем и воспользовались американские учёные. Они напечатали пять разных тел, которые полностью подходят под критерии лорда Кельвина, и бросили в ёмкость с силиконовым маслом. Вопреки ожиданиям, все пять изотропных геликоидов пошли ко дну без всякого вращения.

Дальнейшие расчёты показали, что жидкость действительно может оказывать неравномерное давление на изотропные геликоиды при движении, но этот эффект слишком мал, чтобы вращать их. Возможно, «правильный» кельвиновский геликоид и существует, но его форма должна быть намного сложнее. Сейчас учёные собираются найти такую форму.

Неудача с изотропными геликоидами — не единственный промах лорда Кельвина. Так, он упорно считал, что Земле не больше 40 миллионов лет (и на этом основании отрицал теорию Дарвина), а самолёты и воздушные шары называл практически бесполезными изобретениями.

#новости #физика

19 19 комментариев
8
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Своеобразный рубин

13

Неудача с изотропными геликоидами — не единственный промах лорда Кельвина. Так, он упорно считал, что Земле не больше 40 миллионов лет (и на этом основании отрицал теорию Дарвина), а самолёты и воздушные шары называл практически бесполезными изобретениями.

Может тогда и температуру перестанем измерять по его шкале?
Оставим Цельсия и Фаренгейта — они норм парни.

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Виталий Лановой

Своеобразный
12

шкала Фаренгейта самая неудобная.

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Никита Логинов

Виталий
3

Есть ещё шкала Реомюра, для настоящих гурманов.

Ответить

плюшевый батон

Никита
2

По ожиданиям Реомюра спирт расширяется приблизительно на 8 % (на 8,4 % по расчёту: коэффициент расширения спирта 0,00108 К−1) при нагреве от температуры таяния льда до температуры кипения (≈78 градусов Цельсия). Поэтому эту температуру Реомюр установил как 80 градусов на своей шкале, на которой одному градусу соответствовало расширение спирта на 1 тысячную, а ноль шкалы был выбран как температура замерзания воды.

Шизуха

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Никита Логинов

Своеобразный
8

Ну нет, со шкалой он классно придумал.

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Daniil Minashkin

Своеобразный
2

Второй вроде расистом был

Ответить

Олег Костюк

Daniil
3

Ну всё, кенселим его...

Ответить

Andrew Muralov

Олег
4

Нельзя, он ещё был геем. 

Ответить

Своеобразный

Andrew
3

тогда не кенселим

Ответить

Денис Фадеев

Andrew
0

А что делать тогда?

Ответить

Подобный турник

Своеобразный
2

И одежду его перестанем носить

Ответить

Добровольный яд

Своеобразный
0

Многие великие открыватели часто говорили всякую чепуху. Например, Галилей считал, что нормальное стояние любого твёрдого тела - это вращение вокруг своей оси. Да что там говорить, сегодня многие учёные считают, что Земля круглая.

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Павел Мусатов

5

Штука на фото выглядит очень всратой для чего-то что должно быть максимально симметрично

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Трансгендолёт

Павел
2

да и честно говоря не выглядит она так, что до изобретения 3д принтеров невозможно было сделать подобное. на фото максимум деталька китайского конструктора

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Частый кран

Павел
0

Как идеально симметричные лица, которые выглядят всрато, потому что слишком симметрично для человеческого глаза :)
Но в целом да, по ней не скажешь.

Ответить

Andrew Muralov

Павел
0

На самом деле нет никакой гипотизы Кельвина, а это тест на перфекциониста. 

Ответить

Р О Б А Т

1

Слишком заумно для меня, но рад за учёных 

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Ramen Warrior

0

Криво напечатали.  

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Andrew Muralov

0

Что случилось с геликоидом? 

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