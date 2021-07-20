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Наука
Дамир Камалетдинов

Джефф Безос слетал в космос. На борту также были самый молодой и самый пожилой астронавты в истории Статьи редакции

С ним полетели родной брат, 82-летняя ветеранка NASA и 18-летний сын гендиректора частной инвестиционной компании.

115 115 комментариев
5083 просмотров
Обновлено: Джефф Безос вернулся на Землю вместе с экипажем. Полёт прошёл в автоматическом режиме, ракета-носитель также вернулась на стартовую площадку для повторного запуска.

Основатель и бывший глава Amazon отправился в суборбитальный полёт на корабле своей компании Blue Origin. Полёт продлился около 10 минут и прошёл в автоматическом режиме. Компания вела трансляцию на YouTube.

Капсула New Shepard поднялась на 100 километров, после чего вернулась на Землю. Это позволило считать Безоса астронавтом, ведь на этой высоте находится условная граница космоса, которую признают большинство стран в мире, кроме США — там считают границей высоту в 80 километров.

Для корабля New Shepard старт Безоса стал первым полётом с людьми на борту, хотя аппарат провёл уже 15 тестовых запусков. По плану полёта экипаж поднимется на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса.

Все четыре участника полёта провели от трёх до четырёх минут в невесомости, а затем начали снижение. Капсула замедлилась с помощью парашютов и приземлилась в пустыне западного Техаса, где её нашли сотрудники Blue Origin.

Кто полетел с Безосом

Вместе с 57-летним Безосом в первый полёт на New Shepard отправились ещё три человека, включая самого молодого и самого пожилого астронавта в истории полётов. Одним из членов экипажа стал родной брат Джеффа Безоса — Марк Безос.

Марк Безос, Джефф Безос, Оливье Дэмен и Уолли Фанк Фото Blue Origin

Два других участника полёта — 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливье Дэмен. Фанк одна из пионеров женской авиации, которая стала самым пожилым человеком в космосе: она должна была полететь в первый полёт ещё в 1961 году в составе группы женщин «Меркурий-13» и добровольно сдала тесты на усиленную физическую подготовку.

Миссию отменили из-за лунной гонки, однако Фанк стала первой женщиной-инструктором в армейском Fort Sill и первой женщиной-лётным инспектором в Федеральном управлении авиации США, а также первой женщиной-членом Национального комитета безопасности на транспорте США. За свою жизнь она провела в воздухе не меньше 19 тысяч часов.

Самым молодым астронавтом после полёта стал 18-летний Оливье Дэмен — он стал участником миссии в последний момент. Дэмен занял место анонимного члена экипажа, который заплатил 28 миллионов за полёт, а затем отказался. Подростку купил место отец — гендиректор частной инвестиционной фирмы в Нидерландах, который бронировал место во втором полёте, потому что ему не хватало денег на аукцион для первого.

Корабль New Shepard рассчитан на шесть человек и работает полностью автономно — ему не нужны пилоты во время запусков. После герметизации корпуса включается климат-контроль, а участникам полёта остаётся лишь наслаждаться видом через иллюминаторы корабля.

Капсула оснащена системой аварийного спасения, которая отстрелит экипаж от ракеты в случае аварийной ситуации. Ракетой-носителем для запуска выступила возвращаемая NS4: она дала сбой лишь один раз в 2015 году во время тестового полёта.

Джефф Безос стал вторым миллиардером за две недели, который отправился в околокосмическое пространство. До него суборбитальный полёт провёл Ричард Брэнсон со своей компанией Virgin Galactic. В отличие от Безоса он использовал космолёт, который запустили с воздуха и подняли на высоту 80 километров — он не пересёк условную границу космоса.

Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в…
Ракетоплан впервые взлетел на высоту около 80 километров с полной загрузкой и экипажем.
tjournal.ru

#новости #безос #космос

115 115 комментариев
39
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115 комментариев
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Dmitry R.

38

82-летняя ветеранка

ветеранесса.

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Damir Zayn

Dmitry
1

ветеран0чка

Ответить

Нравственный жар

Dmitry
0

Ветераниха

Ответить

Вячеслав Боровик

Dmitry
0

https://youtu.be/lO4CTVcfILE

Ответить

Борат Сагдиев

Dmitry
0

ветераниня.

Ответить

Рпош Ашршщ

Dmitry
–2

Ветеранканесса

Ответить

Прошлый волк

33

"Так то я ракету для души вожу, как хобби, а так у меня свой книжный магазин"

Ответить

Сергей Звезда

22

Пока его нет, все на склад Amazon за тем, что давно хотели!

Ответить

AttentiveMilk

Сергей
27

Любовь?

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
22

Настоящая дружба

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
21

Любящие родители

Ответить

Успешный ГОСТ

Attenti…
3

по настоящему красивые женщины

Ответить

AttentiveMilk

Успешный
2

Таких, кстати, знаю

Ответить

Успешный ГОСТ

Attenti…
2

ой каблук

Ответить

AttentiveM

Успешный
6

Ты какой-то женоненавистник. Нет в окружении естественно красивых женщин?

Ответить

Хороший яд

Attenti…
8

Не дают

Ответить

AttentiveM

Хороший
2

Мне может тоже, но в окружении то они есть

Ответить

Успешный

Хороший
–2

я из тех кто берет , а не кто ждет пока дадут

Ответить

AttentiveM

Успешный
3

Вечер в хату

Ответить

Успешный

Attenti…
–1

Фарту масти

Ответить

Патриотиче

Успешный
4

фартук насти

Ответить

Закомплекс

Attenti…
0

Это другой Митя, ты перепутал

Ответить

Успешный

Attenti…
0

ну мама есть. двоюродная сестра. подруженция, но она замужем. а таких прям которая королева красоты - нет , еще не встретил . всё впереди

Ответить

AttentiveM

Успешный
3

Скинь фото мамы

Ответить

Успешный

Attenti…
3

вы грязные тжшники только и ждете фоток чьих нибудь мам

Ответить

AttentiveM

Успешный
1

Мы из тех кто берет, а не кто ждет пока скинут

Ответить

Успешный

Attenti…
0

тебе мамка немы кстати как?)

Ответить

AttentiveM

Успешный
0

Хз, не видел

Ответить

Успешный

Attenti…
0

тю

Ответить

AttentiveM

Успешный
1

ль

Ответить

Успешный

Attenti…
1

пан

Ответить

Патриотиче

Успешный
0

иха

Ответить

Madao

Успешный
0

Ну, встретишь, и? 

Ответить

Успешный

Madao
0

ну , замучу, и

Ответить

Madao

Успешный
0

А нахуй ты ей сдался или в принципе какой-то мало мальски успешной женщине? 

Ответить

Успешный

Madao
0

жилплощадь

Ответить

Madao

Успешный
0

Мало-мальски успешная женщина или имеет её, или способна на неё заработать. Бабкина квартира нахуй никому не нужна. Как и ты, учитывая то, что ты пишешь, и как рассуждаешь. 

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Успешный

Madao
1

это всего лишь твое личное мнение. а я уважаю любое мнение, даже если оно и неправильное. не жди что порвусь

Ответить

Madao

Успешный
0

Тешь себя надеждами на то, что это лишь моё личное мнение. 

Ответить

Успешный

Madao
0

подожди , дай посмотрю...что это там ? это твоя охуенная группа поддержки ? нифига сколько народу...какая пустота

Ответить

Madao

Успешный
0

Что ты несёшь? И, плиз, прежде чем писать в интернете, научись хотя бы ставить пробелы там, где они нужны, и не ставить там, где они не требуются. Глаз режет. 

Ответить

Успешный

Madao
0

Ты слишком мелкая сошка , чтобы идти из-за тебя в бан. Посему просто - чао какао.

Ответить

Madao

Успешный
0

Аривидерчи, тряпка пылевая. 

Ответить

Успешный

Madao
0

Почаще улыбайся , пупсик , что злая такая.

Ответить

Греческий

Успешный
0

Уберёт

Ответить

Катя Лукаверова

Attenti…
0

Спасибо 

Ответить

Кирилл

Attenti…
3

Мразь ты

Ответить

Р О Б А Т

Attenti…
1

Гамлочку на тж

Ответить

Процентный

Attenti…
0

тж с натуралами

Ответить

Антигравитационный торт

Сергей
0

10 минут отсутствовал всего

Ответить

IO

13

Пришёл в космос частный бизнес и началось, 80км, 100км… на полшишечки в космос

Ответить

Кирилл Вселенский

IO
2

То ли дело простой советский..

Ответить

Депутат миллионов

Кирилл
1

ком глистов

Ответить

IO

Кирилл
0
Ответить

Kir Kirsky

IO
0

Частный бизнес уже грузы к Марсу отправлял. А кидать в пустоту кожаных мешков не особо выгодно

Ответить

Папа Римский

6

Странно, и ни одного негра в экипаже.

Ответить

#realfiddy

Папа
7

В космосе еще не начали выращивать хлопок 

Ответить

AZP

Папа
4

А геи, трансгендеры и инвалиды есть?

Ответить

Алексей Горячев

AZP
0

Они сейчас с нами, в этой комнате?

Ответить

Музыкальный Тролль

AZP
0

А если найду?! 

Ответить

AZP

Музыкал…
0

Безос найдёт

Ответить

Madao

Папа
1

А ты без них ни дня прожить не можешь? Интернет тебе в помощь. 

Ответить

Heimdallr Odinov

Папа
1
Ответить

Кирилл Вселенский

10

Вернулся с новыми инструкциями от рептилойдов

Ответить

Andry LookIN

9

Жду теперь, что у Рогозина ночью зазвонит телефон, на а том конце Путин прикажет ему в срочном порядке лететь на какой нить недостроенной Ангаре, и как Рогозин всхлипывая в трубку, будет умолять пощадить его )))

Ответить

AZP

5

ветеранка

Да блядь.

Ответить

Патриотический пистолет

AZP
4

нехорошо так ветеранку называть

Ответить

Трагический спрей

5

хитро подобран экипаж

Безос с братом - символ того что доверяют 100% что безопасно
82-летняя старушка - что возраст не помеха полету
Сын миллионера - что это отличный подарок детишкам

Ответить

Michael Shultz

Трагический
4

Кто-то ожидал от Безоса другого? Все подобрано для максимального извлечения прибыли в дальнейшем

Ответить

Al

Michael
2

А что в этом плохого? 

Ответить

Michael Shultz

Al
1

А где я написал что это плохое, это же коммерческий полет

Ответить

Правильный череп

5

Рогозину остаётся только батутом по губам поводить 

Ответить

Zakhar Zakharov

3

чёт как-то беспонтово ))
словно какой-то аттракцион

Ответить

Kir Kirsky

3

ветеранка NASA

Уже существуют правила использования феменитивов, или все пишут от балды ради повесточки?

Ответить

Людмилочка

2

Как приятно, что всё больше взрослых отправляется в космос!! Надеюсь, когда-нибудь и я смогу передать привет землянам с орбиты!!!!!!

Ответить

Патриотический пистолет

Людмилочка
1

ЗАЧЕМ ТЫ ЗАПИСЫВАЕШЬ НАС В БЛОКНОТИК?!

Ответить

Людмилочка

Патриотический
0

Вас я не записывала, уймитесь!

Ответить

Патриотический

Людмило…
0

я сейчас полицию вызову!

Ответить

Людмилочка

Патриот…
2

Это ролевые игры?? Вы шалун))))))))!! Капитан Людмилочка на месте, предъявите ваш членский билет!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))

Ответить

Патриотический

Людмило…
0

Нате возьмите и скиньте сиськи

Ответить

Zakhar Zakharov

Патриот…
0

какой- же сюр. 
но кекно

Ответить

Людмилочка

Патриот…
0

Что за ХАМСКИЙ ТОН!!!!!!!! Вы добились того, что я вас ЗАПИСАЛА!!!!

Ответить

Патриотиче

Людмило…
0

что написали?

Ответить

Людмилочка

Патриот…
0

Что вы ХАМЛО!!!!!!!!!

Ответить

Патриотиче

Людмило…
0

допишите еще что я армянин

Ответить

Людмилочка

Патриот…
0

ВАМ БЫ ТОЛЬКО И ПРИСУНУТЬ СВОЮ ВЯЛУЮ ЧУРЧХЕЛЛУ ЧЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЕ!!!!!!!!!!!!!

Ответить

Александр Хнычков

2

Jeffery Bezos
You did it!

Ответить

Бип Боп

2

Джефф Безос вернулся на Землю вместе с экипажем

Жаль.

Ответить

Роман Новиков

Бип
0

Не жаль

Ответить

Smaug The Terrible

2

Превратились в Фантастическую четверку?

Ответить

Анатолий Чиквин

1

https://youtu.be/9IB9m2TPChU

Ответить

Артур Мудрик

1

чот включил и подумал что они вернулись на бустере и немного был в шоке от перегрузок на нем

Ответить

Частый кран

1

На борту — самый молодой и самый пожилой астронавты в истории

Ммм, сколько рекордов, а случайно ли отказался от полета первый счастливчик 😏

Ответить

Успешный ГОСТ

1

надеюсь у него кошерная страховка

Ответить

Дмитрий Арсютин

1

Поздравляем!

Ответить

Павел Петрович

1

В отличие от Безоса он использовал космолёт, который запустили с воздуха и подняли на высоту 80 километров — он не пересёк условную границу космоса.

Поскольку полёт был в США, то пересёк. И он достиг высоты в 85 км.
https://www.bbc.com/news/science-environment-57797297

Ответить

stikerman

0

«Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества» Нил Армстронг

Ответить

Намерен алмаз

stikerman
0

Кто не скачет, тот москаль!!!

Ответить

Ann Partovi

Намерен
0

Скачки скачем мы галопом

Ответить

Трагический спрей

0

уже прилетел 

Ответить

Ilya Tazikov

0

Мягкой посадки

Ответить

ну и в чем он не прав

0

Оливье Дэмен

салат оливье? совпадение???

Ответить

Мужской пёс_анон

0

Еще одна ачивка для тщеславного олигарха

Ответить

Madao

0

🤞

Ответить

Страстной огонь

0

Это он после посадки сидел ждал пока лестницу поднесут?

Ответить

Р О Б А Т

0

Мужчина! 

Ответить

Р О Б А Т

Р
0

А тушу рогозина даже прогресс не поднимет 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

–5
Ответить

Ипполит Воробьянинов

Ипполит
0

Харэ блять минусить!

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Ипполит
0

Харэ блять сказал!!!1

Ответить

Ипполит

Ипполит
0

Да вы блять заебели!!!

Ответить

Ипполит

Ипполит
0

Ну и хуй с вами

Ответить

Борат Сагдиев

Ипполит
1

Эталонно по шву. Хуле ты на этих внимание обращаешь?

Ответить

Ипполит

Борат
1

:-D Развлекаюсь я так

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Борат

Ипполит
0

пАнимаю

Ответить
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