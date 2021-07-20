Джефф Безос слетал в космос. На борту также были самый молодой и самый пожилой астронавты в истории Статьи редакции
С ним полетели родной брат, 82-летняя ветеранка NASA и 18-летний сын гендиректора частной инвестиционной компании.
Основатель и бывший глава Amazon отправился в суборбитальный полёт на корабле своей компании Blue Origin. Полёт продлился около 10 минут и прошёл в автоматическом режиме. Компания вела трансляцию на YouTube.
Капсула New Shepard поднялась на 100 километров, после чего вернулась на Землю. Это позволило считать Безоса астронавтом, ведь на этой высоте находится условная граница космоса, которую признают большинство стран в мире, кроме США — там считают границей высоту в 80 километров.
Для корабля New Shepard старт Безоса стал первым полётом с людьми на борту, хотя аппарат провёл уже 15 тестовых запусков. По плану полёта экипаж поднимется на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса.
Все четыре участника полёта провели от трёх до четырёх минут в невесомости, а затем начали снижение. Капсула замедлилась с помощью парашютов и приземлилась в пустыне западного Техаса, где её нашли сотрудники Blue Origin.
Кто полетел с Безосом
Вместе с 57-летним Безосом в первый полёт на New Shepard отправились ещё три человека, включая самого молодого и самого пожилого астронавта в истории полётов. Одним из членов экипажа стал родной брат Джеффа Безоса — Марк Безос.
Два других участника полёта — 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливье Дэмен. Фанк одна из пионеров женской авиации, которая стала самым пожилым человеком в космосе: она должна была полететь в первый полёт ещё в 1961 году в составе группы женщин «Меркурий-13» и добровольно сдала тесты на усиленную физическую подготовку.
Миссию отменили из-за лунной гонки, однако Фанк стала первой женщиной-инструктором в армейском Fort Sill и первой женщиной-лётным инспектором в Федеральном управлении авиации США, а также первой женщиной-членом Национального комитета безопасности на транспорте США. За свою жизнь она провела в воздухе не меньше 19 тысяч часов.
Самым молодым астронавтом после полёта стал 18-летний Оливье Дэмен — он стал участником миссии в последний момент. Дэмен занял место анонимного члена экипажа, который заплатил 28 миллионов за полёт, а затем отказался. Подростку купил место отец — гендиректор частной инвестиционной фирмы в Нидерландах, который бронировал место во втором полёте, потому что ему не хватало денег на аукцион для первого.
Корабль New Shepard рассчитан на шесть человек и работает полностью автономно — ему не нужны пилоты во время запусков. После герметизации корпуса включается климат-контроль, а участникам полёта остаётся лишь наслаждаться видом через иллюминаторы корабля.
Капсула оснащена системой аварийного спасения, которая отстрелит экипаж от ракеты в случае аварийной ситуации. Ракетой-носителем для запуска выступила возвращаемая NS4: она дала сбой лишь один раз в 2015 году во время тестового полёта.
Джефф Безос стал вторым миллиардером за две недели, который отправился в околокосмическое пространство. До него суборбитальный полёт провёл Ричард Брэнсон со своей компанией Virgin Galactic. В отличие от Безоса он использовал космолёт, который запустили с воздуха и подняли на высоту 80 километров — он не пересёк условную границу космоса.
82-летняя ветеранка
ветеранесса.
Пока его нет, все на склад Amazon за тем, что давно хотели!
Любовь?
Настоящая дружба
Любящие родители
по настоящему красивые женщины
Таких, кстати, знаю
ой каблук
Ты какой-то женоненавистник. Нет в окружении естественно красивых женщин?
Хороший яд
Не дают
Успешный
я из тех кто берет , а не кто ждет пока дадут
Вечер в хату
ну мама есть. двоюродная сестра. подруженция, но она замужем. а таких прям которая королева красоты - нет , еще не встретил . всё впереди
Скинь фото мамы
вы грязные тжшники только и ждете фоток чьих нибудь мам
Мы из тех кто берет, а не кто ждет пока скинут
тебе мамка немы кстати как?)
Хз, не видел
тю
ль
ну , замучу, и
жилплощадь
это всего лишь твое личное мнение. а я уважаю любое мнение, даже если оно и неправильное. не жди что порвусь
подожди , дай посмотрю...что это там ? это твоя охуенная группа поддержки ? нифига сколько народу...какая пустота
Пришёл в космос частный бизнес и началось, 80км, 100км… на полшишечки в космос
То ли дело простой советский..
Частный бизнес уже грузы к Марсу отправлял. А кидать в пустоту кожаных мешков не особо выгодно
Странно, и ни одного негра в экипаже.
А если найду?!
Жду теперь, что у Рогозина ночью зазвонит телефон, на а том конце Путин прикажет ему в срочном порядке лететь на какой нить недостроенной Ангаре, и как Рогозин всхлипывая в трубку, будет умолять пощадить его )))
ветеранка
Да блядь.
Кто-то ожидал от Безоса другого? Все подобрано для максимального извлечения прибыли в дальнейшем
ветеранка NASA
Уже существуют правила использования феменитивов, или все пишут от балды ради повесточки?
Как приятно, что всё больше взрослых отправляется в космос!! Надеюсь, когда-нибудь и я смогу передать привет землянам с орбиты!!!!!!
Патриотический пистолет
ЗАЧЕМ ТЫ ЗАПИСЫВАЕШЬ НАС В БЛОКНОТИК?!
Вас я не записывала, уймитесь!
я сейчас полицию вызову!
Это ролевые игры?? Вы шалун))))))))!! Капитан Людмилочка на месте, предъявите ваш членский билет!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))
Нате возьмите и скиньте сиськи
Что за ХАМСКИЙ ТОН!!!!!!!! Вы добились того, что я вас ЗАПИСАЛА!!!!
что написали?
Что вы ХАМЛО!!!!!!!!!
допишите еще что я армянин
ВАМ БЫ ТОЛЬКО И ПРИСУНУТЬ СВОЮ ВЯЛУЮ ЧУРЧХЕЛЛУ ЧЕСТНОЙ ЖЕНЩИНЕ!!!!!!!!!!!!!
Джефф Безос вернулся на Землю вместе с экипажем
Жаль.
чот включил и подумал что они вернулись на бустере и немного был в шоке от перегрузок на нем
В отличие от Безоса он использовал космолёт, который запустили с воздуха и подняли на высоту 80 километров — он не пересёк условную границу космоса.
Поскольку полёт был в США, то пересёк. И он достиг высоты в 85 км.
https://www.bbc.com/news/science-environment-57797297
«Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества» Нил Армстронг
Намерен алмаз
Кто не скачет, тот москаль!!!
Харэ блять минусить!
Харэ блять сказал!!!1