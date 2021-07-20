С ним полетели родной брат, 82-летняя ветеранка NASA и 18-летний сын гендиректора частной инвестиционной компании.

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Обновлено: Джефф Безос вернулся на Землю вместе с экипажем. Полёт прошёл в автоматическом режиме, ракета-носитель также вернулась на стартовую площадку для повторного запуска.

Основатель и бывший глава Amazon отправился в суборбитальный полёт на корабле своей компании Blue Origin. Полёт продлился около 10 минут и прошёл в автоматическом режиме. Компания вела трансляцию на YouTube.

Капсула New Shepard поднялась на 100 километров, после чего вернулась на Землю. Это позволило считать Безоса астронавтом, ведь на этой высоте находится условная граница космоса, которую признают большинство стран в мире, кроме США — там считают границей высоту в 80 километров.

Для корабля New Shepard старт Безоса стал первым полётом с людьми на борту, хотя аппарат провёл уже 15 тестовых запусков. По плану полёта экипаж поднимется на высоту около ста километров над уровнем моря — это считается условной границей космоса.

Все четыре участника полёта провели от трёх до четырёх минут в невесомости, а затем начали снижение. Капсула замедлилась с помощью парашютов и приземлилась в пустыне западного Техаса, где её нашли сотрудники Blue Origin.

Кто полетел с Безосом

Вместе с 57-летним Безосом в первый полёт на New Shepard отправились ещё три человека, включая самого молодого и самого пожилого астронавта в истории полётов. Одним из членов экипажа стал родной брат Джеффа Безоса — Марк Безос.

Марк Безос, Джефф Безос, Оливье Дэмен и Уолли Фанк Фото Blue Origin

Два других участника полёта — 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливье Дэмен. Фанк одна из пионеров женской авиации, которая стала самым пожилым человеком в космосе: она должна была полететь в первый полёт ещё в 1961 году в составе группы женщин «Меркурий-13» и добровольно сдала тесты на усиленную физическую подготовку.

Миссию отменили из-за лунной гонки, однако Фанк стала первой женщиной-инструктором в армейском Fort Sill и первой женщиной-лётным инспектором в Федеральном управлении авиации США, а также первой женщиной-членом Национального комитета безопасности на транспорте США. За свою жизнь она провела в воздухе не меньше 19 тысяч часов.

Самым молодым астронавтом после полёта стал 18-летний Оливье Дэмен — он стал участником миссии в последний момент. Дэмен занял место анонимного члена экипажа, который заплатил 28 миллионов за полёт, а затем отказался. Подростку купил место отец — гендиректор частной инвестиционной фирмы в Нидерландах, который бронировал место во втором полёте, потому что ему не хватало денег на аукцион для первого.

Корабль New Shepard рассчитан на шесть человек и работает полностью автономно — ему не нужны пилоты во время запусков. После герметизации корпуса включается климат-контроль, а участникам полёта остаётся лишь наслаждаться видом через иллюминаторы корабля.

Капсула оснащена системой аварийного спасения, которая отстрелит экипаж от ракеты в случае аварийной ситуации. Ракетой-носителем для запуска выступила возвращаемая NS4: она дала сбой лишь один раз в 2015 году во время тестового полёта.