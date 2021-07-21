Стыковка «Науки» может продлить срок службы российского сегмента ещё на несколько лет.

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Роскосмос успешно запустил с космодрома Байконур многофункциональный модуль «Наука» к МКС. Он станет первым новым российским модулем станции с 2010 года и первым научным модулем для страны. Трансляцию запуска госкорпорация провела на YouTube.

Полёт «Науки» к МКС займёт восемь суток, а стыковка к порту служебного модуля «Звезда» намечена на 29 июля. Для введения нового модуля в эксплуатацию потребуется 10 выходов в открытый космос. «Наука» займёт место стыковочного отсека-модуля «Пирс» — его отстыкуют 23 июля вместе с кораблём «Прогресс МС-16». Спустя четыре часа после этого его затопят в Тихом океане.

Модуль «Наука» станет первой собственной лабораторией России на орбите: до этого такие модули были только у Европы, Японии и США. После его ввода в эксплуатацию российские космонавты получат дополнительный объём для размещения аппаратуры регенерации воды и кислорода, второй туалет, каюту для третьего члена экипажа. Одним из главных нововведений станет европейский манипулятор ERA: «космическая рука» позволит реже выходить в космос для проведения работ на МКС.

МЛМ «Наука» — один из самых проблемных проектов российского сегмента станции. Работу над ним начали ещё в 2000-х годах, причём не с нуля: за основу взяли наработки ФГБ-2 — запасного варианта модуля «Заря», который стал первым на орбите, но финансировался и принадлежит NASA.

После исполнения контракта на «Зарю» в распоряжении Роскосмоса остался на 80% готовый дублирующий модуль. В 2004 году его решили превратить в космическую лабораторию, а запуск тогда планировали на 2007 год, но с тех пор постоянно переносили из-за разных технических проблем.