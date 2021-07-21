Роскосмос запустил к МКС «Науку» — первый российский модуль за 11 лет Статьи редакции
Стыковка «Науки» может продлить срок службы российского сегмента ещё на несколько лет.
Роскосмос успешно запустил с космодрома Байконур многофункциональный модуль «Наука» к МКС. Он станет первым новым российским модулем станции с 2010 года и первым научным модулем для страны. Трансляцию запуска госкорпорация провела на YouTube.
Полёт «Науки» к МКС займёт восемь суток, а стыковка к порту служебного модуля «Звезда» намечена на 29 июля. Для введения нового модуля в эксплуатацию потребуется 10 выходов в открытый космос. «Наука» займёт место стыковочного отсека-модуля «Пирс» — его отстыкуют 23 июля вместе с кораблём «Прогресс МС-16». Спустя четыре часа после этого его затопят в Тихом океане.
Модуль «Наука» станет первой собственной лабораторией России на орбите: до этого такие модули были только у Европы, Японии и США. После его ввода в эксплуатацию российские космонавты получат дополнительный объём для размещения аппаратуры регенерации воды и кислорода, второй туалет, каюту для третьего члена экипажа. Одним из главных нововведений станет европейский манипулятор ERA: «космическая рука» позволит реже выходить в космос для проведения работ на МКС.
МЛМ «Наука» — один из самых проблемных проектов российского сегмента станции. Работу над ним начали ещё в 2000-х годах, причём не с нуля: за основу взяли наработки ФГБ-2 — запасного варианта модуля «Заря», который стал первым на орбите, но финансировался и принадлежит NASA.
После исполнения контракта на «Зарю» в распоряжении Роскосмоса остался на 80% готовый дублирующий модуль. В 2004 году его решили превратить в космическую лабораторию, а запуск тогда планировали на 2007 год, но с тех пор постоянно переносили из-за разных технических проблем.
Тому что скоро мкс перестанет существовать?)) будет Рогозин один по орбите крутится)
Модуль без дырок, надеюсь
А срать куда?
Герметичность же проверяют перед запуском.
Снаряжён пиросредствами?
Ну дырки сами себя не сделают, а дрель тащить в отсек с микроорганизмами и другими более научными штуками - такое себе.
Святой водой обрызгать не забыли?
Хорошо, что наконец запустили "НАУКУ"!!!!!!!!!!
Зачем нам нужна "наука" здесь, на Земле??? А так запустили — и теперь она в космосе!!!!
Тесный рак
предлагаю построить по концепту Талос-1 из Prey
Планы на российскую станцию есть. Но она пока только в планах, а МКС существует и работает. И будет работать ещё лет 10 минимум.
П
Сижу такой вино пью на пляже у себя в Сибирской глубинке и как охуею. А это оказывается у нас Роскосмос запускает штуки всякие в небо.
За основу взят модуль 2004 года, который собирались запустить в 2007, то есть он устарел минимум на 14 лет. Видимо настолько большие проблемы с туалетом и кислородом, что выбора не оставалось... Зато на борту наверно до сих пор windows 7 и проигрыватель с двд дисками, и портрет бывшего в то время президента .... ой 😮🤐