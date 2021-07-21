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Наука
Дамир Камалетдинов

Роскосмос запустил к МКС «Науку» — первый российский модуль за 11 лет Статьи редакции

Стыковка «Науки» может продлить срок службы российского сегмента ещё на несколько лет.

35 35 комментариев
2132 просмотров

Роскосмос успешно запустил с космодрома Байконур многофункциональный модуль «Наука» к МКС. Он станет первым новым российским модулем станции с 2010 года и первым научным модулем для страны. Трансляцию запуска госкорпорация провела на YouTube.

Полёт «Науки» к МКС займёт восемь суток, а стыковка к порту служебного модуля «Звезда» намечена на 29 июля. Для введения нового модуля в эксплуатацию потребуется 10 выходов в открытый космос. «Наука» займёт место стыковочного отсека-модуля «Пирс» — его отстыкуют 23 июля вместе с кораблём «Прогресс МС-16». Спустя четыре часа после этого его затопят в Тихом океане.

Модуль «Наука» станет первой собственной лабораторией России на орбите: до этого такие модули были только у Европы, Японии и США. После его ввода в эксплуатацию российские космонавты получат дополнительный объём для размещения аппаратуры регенерации воды и кислорода, второй туалет, каюту для третьего члена экипажа. Одним из главных нововведений станет европейский манипулятор ERA: «космическая рука» позволит реже выходить в космос для проведения работ на МКС.

МЛМ «Наука» — один из самых проблемных проектов российского сегмента станции. Работу над ним начали ещё в 2000-х годах, причём не с нуля: за основу взяли наработки ФГБ-2 — запасного варианта модуля «Заря», который стал первым на орбите, но финансировался и принадлежит NASA.

После исполнения контракта на «Зарю» в распоряжении Роскосмоса остался на 80% готовый дублирующий модуль. В 2004 году его решили превратить в космическую лабораторию, а запуск тогда планировали на 2007 год, но с тех пор постоянно переносили из-за разных технических проблем.

Модуль «Наука» перед отправкой на Байконур Фото пользователя Wikimedia Katlingrey

#новости #космос #роскосмос

35 35 комментариев
29
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Банковский фонарь

11

Разделяю дикое желания написать, что-то язвительно. Но все таки порадуюсь

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Аркадий Иванов

Банковский
3

Тут таких не любят.

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Ivan

Банковский
0

Тому что скоро мкс перестанет существовать?)) будет Рогозин один по орбите крутится)

Ответить

Людмилочка

Ivan
0

Не перестанет.

Ответить

Культурный ГОСТ

Ivan
0

Пока еще есть что воровать, никуда не исчезнет.

Ответить

Smaug The Terrible

10

Модуль без дырок, надеюсь

Ответить

zheka100pudov

Smaug
1

А срать куда?

Ответить

Smaug The Terrible

zheka100pudov
17

В комменты на ТЖ

Ответить

Людмилочка

Smaug
0

Герметичность же проверяют перед запуском.

Ответить

Тесный рак

Людмилочка
4

жвачкой залепят если че

Ответить

Стеклянный хичхакер

4

Классика

а так рад что наконец запустили, столько денег в модуль влито, что обидно было бы если просто сгнил бы

Ответить

Антон Сциталов

Стеклянный
1

Снаряжён пиросредствами?

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Dmitry Sursin

Антон
0

Ну дырки сами себя не сделают, а дрель тащить в отсек с микроорганизмами и другими более научными штуками - такое себе.

Ответить

Nikolay Posvezhniy

Стеклянный
0

Без бумажки в файлике никуда)

Ответить

Michael Ivanov

4

Святой водой обрызгать не забыли?

Ответить

Кирилл Вселенский

Michael
1

Не забыли)

Ответить

Людмилочка

2

Хорошо, что наконец запустили "НАУКУ"!!!!!!!!!!

Ответить

Людмилочка

Людмилочка
3

Зачем нам нужна "наука" здесь, на Земле??? А так запустили — и теперь она в космосе!!!!

Ответить

Тесный рак

0

так роскокосмос вроде ж говорил что надо отказываться от мкс и строить свою, РУССКУЮ станцию.

Ответить

Тесный рак

Тесный
6

предлагаю построить по концепту Талос-1 из Prey

Ответить

Кабачок

Тесный
0

Хуйня стрёмная

Ответить

Scronullik

Тесный
0

Планы на российскую станцию есть. Но она пока только в планах, а МКС существует и работает. И будет работать ещё лет 10 минимум.

Ответить

stikerman

0

П

Ответить

Символический рак

stikerman
1

уська

Ответить

stikerman

Символический
0

🤣

Ответить

Артемий Таразевич

0

Надо больше push-уведомлений!!!(нет)

Ответить

stikerman

0

У

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Устойчивый глобус

0

Мне кажется, в модуле отправили Банкетного, чтобы старел медленнее на орбите. А потом вернут

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stikerman

0

О

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Символический рак

stikerman
0

чко

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stikerman

0

Х

Ответить

Символический рак

stikerman
0

на

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Светодиод Лампович

0

Сижу такой вино пью на пляже у себя в Сибирской глубинке и как охуею. А это оказывается у нас Роскосмос запускает штуки всякие в небо.

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Иван Белов

0

Наконец то

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Nike Kolder

0

За основу взят модуль 2004 года, который собирались запустить в 2007, то есть он устарел минимум на 14 лет. Видимо настолько большие проблемы с туалетом и кислородом, что выбора не оставалось... Зато на борту наверно до сих пор windows 7 и проигрыватель с двд дисками, и портрет бывшего в то время президента .... ой 😮🤐

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