Наука
Никита Логинов

В тибетском леднике нашли вирусы возрастом 15 тысяч лет — большинство из них неизвестны науке Статьи редакции

Судя по генетическому коду, эти вирусы могут заражать клетки в условиях экстремального холода.

Один из образцов льда, взятых на леднике Гулия Кадр из видеопрезентации Университета штата Огайо

Американские учёные проанализировали образцы льда, взятые ещё в 2015 году на леднике Гулия в западном Китае. Этот лёд образовался 15 тысяч лет назад на высоте более 6700 метров над уровнем моря — и в нём микробиологи обнаружили 33 вируса, 28 из которых были ранее неизвестны. Об этом учёные сообщают в журнале Microbiome.

Микробиологам пришлось разработать уникальный способ изучения замороженного биоматериала, чтобы не повредить генетический код вирусов при попытке извлечь его изо льда. Анализ показал, что только у четырёх образцов генетический код совпадает с научной базой данных известных вирусов — они относятся к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии.

Остальные 28 вирусов уникальны и при этом не родственны друг другу. В их генетическом коде есть участки, которые позволяют заражать клетки в условиях крайне низких температур. Учёные предполагают, что эти вирусы обитали в почвах и растениях, а не среди животных и людей.

Изучение вирусов и бактерий, скрытых многометровыми толщами льда, стало необходимостью в условиях меняющегося климата. Из-за глобального потепления ледники тают и могут высвободить множество микроорганизмов, которые тысячелетиями находились в естественной изоляции. Учёные пытаются понять, какую угрозу могут нести эти вирусы и бактерии для существующей экосистемы.

#новости #биология #вирусы

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38 38 комментариев
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38 комментариев
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Люциан Бужор

35

Положите обратно суки 🤨

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Миша Копейкин

Люциан
21

Лучше достать сейчас и готовиться к возможной угрозе потихоньку, чем положить обратно и вымереть позже, когда из-за таяния ледников их будет в тысячу раз больше, а человечество к этому не подготовилось.

Ответить

Приличный блик

Миша
7

готовиться к возможной угрозе потихоньку

Именно этим и занимались в Уханьском институте вирусологии, пока что-то не пошло не так.

Ответить

Smaug The Terrible

Миша
4

Я предпочитаю вымереть позже. чем сейчас 

Ответить

Wilddigital

Люциан
9

Это на новый год!

Ответить

Вася Пражкин

Wilddigital
1

Китайский

Ответить

Кислотный беспилотник

Люциан
1

Все равно открывать

Ответить

Банковский утюг

11

положите нахуй назад и не трогайте

Ответить

Банковский утюг

Банковский
4

в моей темной половине таится надежда что где нибудь таится Т-Вирус и азиаты довыебываются

Ответить

Антигравитационный торт

Банковский
9

ТЖ-Вирус?

Ответить

Банковский утюг

Антигра…
6

страшнее только ДТФ-Виабу ген

Ответить

Своеобразный

Банковс…
1

Я был первым кто боролся с этим вирусом... жестокая война была

Ответить

Sanek Igoshev

12

мы с современными пока не разобрались, а тут древнее зло

Ответить

Трансгендолёт

10
Ответить

Marselin

Трансгендолёт
1

Я что на Пикабу зашёл?

Ответить

Трансгендолёт

Marselin
0

На филиал двача.

Ответить

Антигравитационный торт

3

Размораживайте скорее

Ответить

Никита Логинов

Антигравитацион…
21

Не надо, это на Новый Год

Ответить

Ilya Martyanov

Никита
1

Можно хотя бы на день рождения??

Ответить

Павел Фролов

6
Ответить

Антигравитационный торт

Павел
8

правильно расплавим лед

Ответить

Егор Ниглов

6

Найс.

Два года назад: Носитель номер 1 - китаец, съевший летучую мышь.

Сейчас: Носитель номер 1 - американец, пососавший сосулю.

Ответить

Миша Копейкин

Егор
2

Ты чото против сосущих сосулю имеешь? Тебя отменить?

Ответить

Р О Б А Т

3

Не трогайте, вашу мать! 

Ответить

Андрей Галицкий

Р
5

мать не трожь.

Ответить

Smaug The Terrible

3

В DLC к Plague Inc такая фигня была

Ответить

Точный фитиль

3

Из-за глобального потепления ледники тают и могут высвободить множество микроорганизмов, которые тысячелетиями находились в естественной изоляции

Действительно
Почему в страшилках про глобальное потепление никто не пишет про вирусы?

Ответить

Pavel Voronin

Точный
0

вообще-то пишут, но чаще про миграцию уже известной гадости с низких широт в более высокие. 

https://iversity.org/en/courses/climate-change-and-health

https://www.coursera.org/specializations/climate-change-and-health (вообще целая специализация на Корсере)

https://www.edx.org/course/the-health-effects-of-climate-change

https://www.futurelearn.com/courses/climate-change-public-health

The Health Effects of Climate Change
Learnhow global warming impacts human health, and the wayswe can diminish those impacts.
www.edx.org
The Impact of Climate Change on Public Health…
Explore the impact of climate change on public health, and discover ways to influence behaviours…
www.futurelearn.com
Ответить

Особый торшер

1

да хуле вы ссыте? может старые вирусы начнут борьбу с новыми и друг друга уничтожат? давайте стравим вирусы друг против друга! вызывайте соловьева и других пропагандистов туда немедленно

Ответить

Торговый рак

Особый
3

Если старые вирусы победят новые, то они и нас смогут ококошить быстрее

Ответить

Точный фитиль

Торговый
0

Тут был тупой комментарий, потому что я запуталась в старых и новых вирусах

Ответить

Точный фитиль

Особый
2

Романтика приключений

Ответить

Eugene

1

Учёные пытаются понять, какую угрозу могут нести эти вирусы и бактерии для существующей экосистемы

Пральна, проверим по всей планете ебать 

Ответить

Торговый рак

1

Я видел фильм, который начинается так же

Ответить

Василий Дробовский

1

"Заражать бактерии".

Страшное дело, может дойти до новой микробиологической революции.

"В их генетическом коде есть участки, которые позволяют заражать клетки в условиях крайне низких температур".

То есть вирусы имеют очень близкие "касательные" днк, а теперь, даже в сложных случаях зацепят. 

Ответить

сикеля вы мои сикеля

1

Жги господь!

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Алексей Штейн

1

Тибет это Китай, ну все, будут зомби

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Естественный хичхакер

0

Не лезь, дибил! Она тебя сожрет!

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