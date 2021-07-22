В тибетском леднике нашли вирусы возрастом 15 тысяч лет — большинство из них неизвестны науке Статьи редакции
Судя по генетическому коду, эти вирусы могут заражать клетки в условиях экстремального холода.
Американские учёные проанализировали образцы льда, взятые ещё в 2015 году на леднике Гулия в западном Китае. Этот лёд образовался 15 тысяч лет назад на высоте более 6700 метров над уровнем моря — и в нём микробиологи обнаружили 33 вируса, 28 из которых были ранее неизвестны. Об этом учёные сообщают в журнале Microbiome.
Микробиологам пришлось разработать уникальный способ изучения замороженного биоматериала, чтобы не повредить генетический код вирусов при попытке извлечь его изо льда. Анализ показал, что только у четырёх образцов генетический код совпадает с научной базой данных известных вирусов — они относятся к семейству бактериофагов, которые заражают бактерии.
Остальные 28 вирусов уникальны и при этом не родственны друг другу. В их генетическом коде есть участки, которые позволяют заражать клетки в условиях крайне низких температур. Учёные предполагают, что эти вирусы обитали в почвах и растениях, а не среди животных и людей.
Изучение вирусов и бактерий, скрытых многометровыми толщами льда, стало необходимостью в условиях меняющегося климата. Из-за глобального потепления ледники тают и могут высвободить множество микроорганизмов, которые тысячелетиями находились в естественной изоляции. Учёные пытаются понять, какую угрозу могут нести эти вирусы и бактерии для существующей экосистемы.
Положите обратно суки 🤨
Лучше достать сейчас и готовиться к возможной угрозе потихоньку, чем положить обратно и вымереть позже, когда из-за таяния ледников их будет в тысячу раз больше, а человечество к этому не подготовилось.
Приличный блик
готовиться к возможной угрозе потихоньку
Именно этим и занимались в Уханьском институте вирусологии, пока что-то не пошло не так.
Это на новый год!
Банковский утюг
в моей темной половине таится надежда что где нибудь таится Т-Вирус и азиаты довыебываются
ТЖ-Вирус?
Я что на Пикабу зашёл?
Размораживайте скорее
Найс.
Два года назад: Носитель номер 1 - китаец, съевший летучую мышь.
Сейчас: Носитель номер 1 - американец, пососавший сосулю.
Не трогайте, вашу мать!
вообще-то пишут, но чаще про миграцию уже известной гадости с низких широт в более высокие.
https://iversity.org/en/courses/climate-change-and-health
https://www.coursera.org/specializations/climate-change-and-health (вообще целая специализация на Корсере)
https://www.edx.org/course/the-health-effects-of-climate-change
https://www.futurelearn.com/courses/climate-change-public-health
Учёные пытаются понять, какую угрозу могут нести эти вирусы и бактерии для существующей экосистемы
Пральна, проверим по всей планете ебать
"Заражать бактерии".
Страшное дело, может дойти до новой микробиологической революции.
"В их генетическом коде есть участки, которые позволяют заражать клетки в условиях крайне низких температур".
То есть вирусы имеют очень близкие "касательные" днк, а теперь, даже в сложных случаях зацепят.