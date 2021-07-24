NASA и SpaceX заключили контракт для поисков жизни на спутнике Юпитера — в 2024 году к Европе отправят научный зонд Статьи редакции
Запуск миссии Europa Clipper обойдётся в 178 миллионов долларов — столько NASA выделяет компании Илона Маска по условиям контракта.
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США выбрало компанию SpaceX в качестве подрядчика для запуска научной миссии Europa Clipper в октябре 2024 года. Космический аппарат доставит в космос тяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy за 178 миллионов долларов — об этом сообщает официальный сайт NASA.
Зонд Europa Clipper должен будет 45 раз пролететь около Европы, одного из спутников Юпитера, опускаясь до высоты менее 26 километров. Его цель — сделать фотографии поверхности Европы высокого разрешения, создать точную карту ледяной коры с указанием её состава и толщины, а также изучить состав и солёность водного океана под этой ледяной корой.
Благодаря низкой орбите Europa Clipper сможет пролететь прямо сквозь струи водяного пара, которые вырываются из ледяной поверхности Европы на высоту более 100 километров. Аппарат проанализирует этот пар, чтобы определить, есть ли жизнь в подлёдном океане спутника Юпитера и возможна ли она вообще в таких условиях.
Европа считается одним из лучших кандидатов на существование внеземной жизни в Солнечной системе — под её ледяной корой, достигающей толщины 100 километров, находится океан из жидкой воды. Он не замерзает из-за воздействия гравитации Юпитера, которая сжимает и растягивает Европу, подогревая её недра. В таких условиях могут жить примитивные микроорганизмы вроде бактерий.
сделать фотографии поверхности Европы
Сделаль. Дайте деняк
А у Falcon Heavy были на текущий момент какие-то коммерческие запуски?
Из прям коммерческих был Arabsat. Ещё была Тесла и один запуск для военных. Пока что всё. Ещё довольно много запланированных, но коммерческих там немного, в основном НАСА и военные. Но надо понимать, что FH просто избыточно мощна, для большинства целей хватит и F9. Один из самых интересных запусков из предстоящих - модуль лунной орбитальной станции Gateway.
Сколько можно, устал ждать. Когда уже ipo или выход через spac на биржу? Как долго ожидать финансовой устойчивости, готов рискнуть на 5 % от портфеля. Илон слышь, услышь уже
А SpaceX разве планировали? Точно есть такие планы для Starlink, но про компанию ничего не слышал. Наоборот, не раз читал о том, какую свободу им даёт неприсутствие на бирже, позволяющее им заниматься крутыми проектами без каких-либо забот. Страшно представить, насколько ситуация была бы спекулятивной