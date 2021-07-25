Наука
Никита Логинов

Учёные подтвердили, что коронавирус вызывает ухудшение интеллекта — и он не восстанавливается после выздоровления Статьи редакции

Дефицит умственных способностей обнаружили даже у тех, кто перенёс Covid-19 в лёгкой форме.

График ухудшения интеллекта в зависимости от тяжести протекания Covid-19 Изображение The Lancet

Группа учёных из Великобритании опубликовала в медицинском журнале The Lancet результаты масштабного исследования, которые однозначно говорят о негативном влиянии коронавируса на уровень интеллекта. По данным исследователей, оно сохраняется и после выздоровления от Covid-19.

  • Подозрения о неврологических осложнениях после Covid-19 высказывались давно — многие переболевшие жалуются на продолжительный «туман в голове», проблемы с памятью и вниманием, головную боль и депрессию, прочие признаки поражения центральной нервной системы.
  • Один из характерных симптомов Covid-19 — потерю обоняния и вкуса — также связывают с нарушениями работы центральной нервной системы: коронавирус повреждает обонятельные нейроны головного мозга.
  • Однако надёжных подтверждений влияния SARS-CoV-2 на интеллект до сих пор не было, несмотря на то, что коронавирус уже находили в отдельных областях головного мозга умерших от Covid-19.
  • Специалисты британских вузов при помощи «Би-би-си» провели анкетированное онлайн-исследование умственных способностей, которое проходило с января по декабрь 2020 года и качественно охватило 81 337 человек — столько людей предоставили все требуемые данные.
  • Исследование включало когнитивные тесты Great British Intelligence Test, использующие отличный от тестов на IQ и более точный метод, а также опросник на тему Covid-19 — был ли официальный диагноз, какие симптомы проявлялись, проходило лечение на дому или в больнице, насколько тяжело протекала болезнь, беспокоят ли теперь психологические проблемы.
  • Результаты людей, которые перенесли Covid-19, учёные сопоставили с показателями здоровых людей с учётом пола, возраста, расы, уровня дохода и образования, и прочих показателей. Выборки в 81 тысячу человек было более чем достаточно, чтобы нивелировать любые индивидуальные различия с помощью статистических методов.
  • Также учёные отсеяли влияние на интеллект предшествующих болезни факторов вроде пола, возраста, профессии, страны проживания с помощью более общей модели, которая базировалась на независимом наборе данных GBIT, собранных у 269 264 человек.
  • В итоге исследование выявило значительные признаки ухудшения интеллекта из-за перенесённого Covid-19. Самый серьёзный ущерб коронавирус нанёс людям, которые переболели тяжёлой формой с привлечением ИВЛ — их глобальный сводный балл интеллекта снизился на 0,47 SD, что примерно соответствует семи традиционным баллам IQ.
  • У людей, которым потребовалась госпитализация без использования ИВЛ, уровень интеллекта упал на 0,26 SD. Переболевшие на дому лёгкой формой Covid-19 потеряли в общем 0,23 SD. Для сравнения: инсульт приводит к среднему ухудшению интеллекта на 0,24 SD.
  • Наибольший урон коронавирус наносит способностям к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания. Ощутимо ухудшается умение работать с плоскими и трёхмерными объектами.
  • Исследователи также изучили возможную связь между когнитивными нарушениями и временем, которое прошло с момента заболевания. Они проанализировали подгруппу людей, которые проходили тестирование в разное время после выявления первых симптомов Covid-19 — от нескольких недель до девяти месяцев. Никакой закономерности учёные не обнаружили — это значит, что пострадавший от коронавируса интеллект, скорее всего, не восстанавливается со временем.

Авторы исследования настаивают на более тщательном изучении явления — в частности, необходимо надёжно проверить с помощью МРТ и других методов данные о структурных изменениях в головном мозге, энцефалопатии, мелких мозговых кровоизлияниях, серьёзных психологических и психиатрических симптомах после выздоровления от Covid-19.

#исследования #медицина #здоровье #covid19 #коронавирус

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75 комментариев
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Мистер Блондин

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Бля, наконец-то есть официальное оправдание моей тотальной тупости

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Русский рубин

Мистер
3

Как мне об этом сказать ОРЛОВУ?

Ответить

мЕдь

Русский
1

По видеосвязи. 

Ответить

Русский рубин

мЕдь
3

У меня показатели интеллекта упали, но не настолько 

Ответить

мЕдь

Русский
2

Если не видишь собеседника, то там может быть шайтан. 

Ответить

Мистер Блондин

Русский
1

На английском

Ответить

Русский рубин

Мистер
1

Очень тяжело и грустно сообщать ему это. Возьму на себя эту непосильную задачу 

Ответить

Алексей Логачев

Мистер
2

У меня такое ощущение, что 90% ТЖ переболело коронавирусом в тяжелейшей форме

Ответить

Владимир Климов

Мистер
0

Но ты русский, с тобой бог. Всё норм.

Ответить

Владимир Климов

5

Такое впечатление, что Россияне давно переболели коронавирусом в тяжелой форме.

Ответить

Русский рубин

Владимир
11

@Вахтёр @Санитар будем пермач выписывать?

Ответить

Владимир Климов

Русский
–4

хочешь сказать, что антипрививочники не переболели?

Ответить

Русский рубин

Владимир
5

Не все, кто переболел, - антипрививочники. 
А вот ты походу успел подхватить эту заразу 

Ответить

Владимир Климов

Русский
1

ну подхватил и подхватил

Ответить

Николай Николаевич

Русский
2

Ну тут явно оценочное суждение.

Ответить

new_comment

Владимир
3

 многие переболевшие жалуются на продолжительный «туман в голове», проблемы с памятью и вниманием, головную боль и депрессию, прочие признаки поражения центральной нервной системы.

Это же симптомы похмелья. А отрицательное влияние алкоголя на мозг доказано давно.

Ответить

Владимир Климов

new_comment
0

интересное замечание и логичное вполне

Ответить

solawind

Владимир
0

если механизм деградации от вируса не понятен, симптомы наверное не стоит сопоставлть, у уймы болезней например одинаковые симптомы

Ответить

Директор интернета

Владимир
2

Опять пещерная дискриминация по национальному признаку на TJ?

Ответить

Израильский якорь

13

Сплашная вада и не какой канкретики, я перебалел и никакого тумана

Ответить

solawind

Израильский
1

За путина голосовать пойдешь?

Ответить

Израильский якорь

solawind
11

ПУТИН ППЕЗИДЕНТ МИРА!!

Ответить

Владимир Климов

Израильский
–1

у тебя и до этого было просто не совсем всё идеально

Ответить

Алина Кипр

6

Не болела , но вчера сделала модерну. Сегодня плохо считала в уме когда в теннис играли  Забывала счёт короче(

Ответить

solawind

Алина
14

Ты просто по жизни видимо томоз,  модерна мрнк вакцина,  там самого вируса нет

Ответить

Служащий Артем

solawind
0

Еее, значит в клубе векторных вакцин тоже все станут даунами

Ответить

Положительный микроскоп

7

Похоже, на TJ прошла эпидемия

Ответить

Владимир Климов

Положительный
1

какой штамм у местных?

Ответить

Андрей Лузин

Владимир
3

Твиттерский

Ответить

sf

5

Значит антиваксеры переболели бессимптомно?

Ответить

Благополучный диод

3

Похуй, я и так тупой.

Ответить

Благополучный диод

Благополучный
4

@тупой осёл дай пять

Ответить

Русский рубин

4

ЖАЛЬ

Ответить

rustyrazor

1

Антиваксеры в опасности. Или нет, ибо там ухудшаться нечему. 

Ответить

Виталий Лановой

3

Вспомнился бородатый анекдот про менингит:
Прапорщик: — Головной убор надо носить на голове, иначе можно заболеть менингитом. Менингит — страшная болезнь. После нее либо умирают, либо становятся дураками. Вот мы с братом болели, он умер, а мне повезло.

Ответить

solawind

3

А может люди от всех болезней тупеют, поэтому в возрасте уже с негибким мышлением?

Ответить

Дмитрий Кедов

1

также связывают с нарушениями работы центральной нервной системы: коронавирус повреждает обонятельные нейроны головного мозга.

так ведь обоняние восстанавливается же

Ответить

Никита Логинов

Дмитрий
3

Не у всех. У многих восстанавливается, но искажается. А восстанавливается благодаря нейропластичности.

Ответить

Пластиковое Окно

Дмитрий
2

Для меня некоторые запахи изменились. Например, вареные яйца теперь пахнут тухлыми. 

Ответить

Николай Николаевич

Дмитрий
1

А ты болел?

Ответить

Дмитрий Кедов

Николай
1

нет пока, мама с батей переболели.у них восстановилось обоняние. может потому что в лёгкой форме болели, хз

Ответить

Yura Svinaryov

Дмитрий
0

Сначала восстанавливается после самой болезни, а через пару месяцев оно опять искажается надолго

Ответить

Здешний Денис

2

А я всегда знал что коронавирус это заговор рептилоидов и расы разумных муравьев!!!!

Они хотят сделать людей тупыми и поработить, а еще заставить людей выглядеть смешно в этих медицинских масках

Ответить

Мощный меч

Здешний
1

Замолчи, слышишь?? Замолчи!

Ответить

Andrej Krav

2

Я не удивлюсь если после китайского вируса пострадают репродуктивные функции у белого и чернокожего населения. 

Ответить

Служащий Артем

Andrej
1

Коммунизм который смог

Ответить

Отдельный Мика

2

Мне кажется все кто сидит на тж переболели ковидом.

Ответить

Мужской диод

2
Ответить

Александр Фаст

2

Теперь понятно, почему после двух ковидов стало так легко жить

Ответить

Необходимый франт

2

Блять, это пиздец на самом деле

Ответить

solawind

1

Бля, в России и так все было с этим плохо

Ответить

Последующий корабль

0

Антипривочники после ковида вообще уйдут по IQ в минус

Ответить

Промежуточный цветок

Последующий
3

Отрицательный рост!!!

Ответить

Владимир Климов

Последующий
2

бля, их ещё и содержать как инвалидов надо будет? 

Ответить

Промежуточный цветок

Владимир
1

Ты и так многих содержишь

Ответить

Semen Semenov

1

Как мне жить среди тупых?

Ответить

Последующий корабль

Semen
1

Те немногие непереболевшие станут самыми умными на планете

Ответить

Промежуточный цветок

Semen
0

Продолжай в том же духе.

Ответить

Эмиль Сулейманов

–1

Антипрививочники станут еще тупее... Но ведь куда уж хуже?

Ответить

Владимир Климов

Эмиль
1

может быстрее в пещеры уйдут 

Ответить

Израильский якорь

Владимир
1

В пещеры уйдут либерахи, а антипрививрчники будущее России, потому что у них есть страсть и чувство собственного достоинства

Ответить

Владимир Климов

Израиль…
0

страсть их и погубит 

Ответить

Израильский

Владимир
0

Русский бунт бессмысленен и беспощаден

Ответить

Bastian Henning

1

А Билл Гейтс в курсе данной проблемы? Или нужно написать в тех поддержку? Жду обновление с фиксом данного бага, к 5G подключён.

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Ура я умнее нормисов тусящих

Ответить

depths of despair

1

Эти ученые болели?

Ответить

Михаил Цвечковский

1

Так может антиваксеры все просто переболели?

Ответить

MsSadisto .

1

Реально Барановирус.

Ответить

Evgeny Delyukin

1

Осталось сравнить когнитивные способности переболевших с пользователями ТикТока

Ответить

Благополучный диод

1

Можно ли теперь утверждать, что за какие-то два года население Земли отупело (и это ещё не конец, учитывая повторные заболевания в будущем и тех, кто пока ещё не)? 

Ответить

Люц Шнайдер

1

Это прекрасный сценарий для приквела к фильму Планета обезьян: Людей поразил страшный вирус, который повлиял на интеллект человеческой расы. С каждым поколением жители Земли становились ближе к обезьям.

Ответить

Вальдемар

1

анкетированное онлайн-исследование умственных способностей

Ну и хуета. Такие исследования самое низкое качество имеют

Ответить

Дмитрий Овечкин

0

Двуточчшчщцдлутаившдцьу

Ответить

Колоссальный торшер

0

Не очень приятно, на самом деле.
Но после коронки, спустя 10 лет, я ЕГЭ сдал лучше, чем в школе. Но это лишь по Русскому.
Но есть ощущение некоторого изменения в мышлении.

А счётчик так и бежит

Ответить

Eugard

0

Так и есть, после ковида провалы в памяти, порой плохо соображаю, отупел реально...

Ответить
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