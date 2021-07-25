Учёные подтвердили, что коронавирус вызывает ухудшение интеллекта — и он не восстанавливается после выздоровления Статьи редакции
Дефицит умственных способностей обнаружили даже у тех, кто перенёс Covid-19 в лёгкой форме.
Группа учёных из Великобритании опубликовала в медицинском журнале The Lancet результаты масштабного исследования, которые однозначно говорят о негативном влиянии коронавируса на уровень интеллекта. По данным исследователей, оно сохраняется и после выздоровления от Covid-19.
- Подозрения о неврологических осложнениях после Covid-19 высказывались давно — многие переболевшие жалуются на продолжительный «туман в голове», проблемы с памятью и вниманием, головную боль и депрессию, прочие признаки поражения центральной нервной системы.
- Один из характерных симптомов Covid-19 — потерю обоняния и вкуса — также связывают с нарушениями работы центральной нервной системы: коронавирус повреждает обонятельные нейроны головного мозга.
- Однако надёжных подтверждений влияния SARS-CoV-2 на интеллект до сих пор не было, несмотря на то, что коронавирус уже находили в отдельных областях головного мозга умерших от Covid-19.
- Специалисты британских вузов при помощи «Би-би-си» провели анкетированное онлайн-исследование умственных способностей, которое проходило с января по декабрь 2020 года и качественно охватило 81 337 человек — столько людей предоставили все требуемые данные.
- Исследование включало когнитивные тесты Great British Intelligence Test, использующие отличный от тестов на IQ и более точный метод, а также опросник на тему Covid-19 — был ли официальный диагноз, какие симптомы проявлялись, проходило лечение на дому или в больнице, насколько тяжело протекала болезнь, беспокоят ли теперь психологические проблемы.
- Результаты людей, которые перенесли Covid-19, учёные сопоставили с показателями здоровых людей с учётом пола, возраста, расы, уровня дохода и образования, и прочих показателей. Выборки в 81 тысячу человек было более чем достаточно, чтобы нивелировать любые индивидуальные различия с помощью статистических методов.
- Также учёные отсеяли влияние на интеллект предшествующих болезни факторов вроде пола, возраста, профессии, страны проживания с помощью более общей модели, которая базировалась на независимом наборе данных GBIT, собранных у 269 264 человек.
- В итоге исследование выявило значительные признаки ухудшения интеллекта из-за перенесённого Covid-19. Самый серьёзный ущерб коронавирус нанёс людям, которые переболели тяжёлой формой с привлечением ИВЛ — их глобальный сводный балл интеллекта снизился на 0,47 SD, что примерно соответствует семи традиционным баллам IQ.
- У людей, которым потребовалась госпитализация без использования ИВЛ, уровень интеллекта упал на 0,26 SD. Переболевшие на дому лёгкой формой Covid-19 потеряли в общем 0,23 SD. Для сравнения: инсульт приводит к среднему ухудшению интеллекта на 0,24 SD.
- Наибольший урон коронавирус наносит способностям к абстрактным логическим рассуждениям, планированию и концентрации внимания. Ощутимо ухудшается умение работать с плоскими и трёхмерными объектами.
- Исследователи также изучили возможную связь между когнитивными нарушениями и временем, которое прошло с момента заболевания. Они проанализировали подгруппу людей, которые проходили тестирование в разное время после выявления первых симптомов Covid-19 — от нескольких недель до девяти месяцев. Никакой закономерности учёные не обнаружили — это значит, что пострадавший от коронавируса интеллект, скорее всего, не восстанавливается со временем.
Авторы исследования настаивают на более тщательном изучении явления — в частности, необходимо надёжно проверить с помощью МРТ и других методов данные о структурных изменениях в головном мозге, энцефалопатии, мелких мозговых кровоизлияниях, серьёзных психологических и психиатрических симптомах после выздоровления от Covid-19.
Бля, наконец-то есть официальное оправдание моей тотальной тупости
Как мне об этом сказать ОРЛОВУ?
На английском
Очень тяжело и грустно сообщать ему это. Возьму на себя эту непосильную задачу
У меня такое ощущение, что 90% ТЖ переболело коронавирусом в тяжелейшей форме
Такое впечатление, что Россияне давно переболели коронавирусом в тяжелой форме.
хочешь сказать, что антипрививочники не переболели?
Не все, кто переболел, - антипрививочники.
А вот ты походу успел подхватить эту заразу
многие переболевшие жалуются на продолжительный «туман в голове», проблемы с памятью и вниманием, головную боль и депрессию, прочие признаки поражения центральной нервной системы.
Это же симптомы похмелья. А отрицательное влияние алкоголя на мозг доказано давно.
интересное замечание и логичное вполне
Опять пещерная дискриминация по национальному признаку на TJ?
За путина голосовать пойдешь?
Не болела , но вчера сделала модерну. Сегодня плохо считала в уме когда в теннис играли Забывала счёт короче(
какой штамм у местных?
Вспомнился бородатый анекдот про менингит:
Прапорщик: — Головной убор надо носить на голове, иначе можно заболеть менингитом. Менингит — страшная болезнь. После нее либо умирают, либо становятся дураками. Вот мы с братом болели, он умер, а мне повезло.
А может люди от всех болезней тупеют, поэтому в возрасте уже с негибким мышлением?
также связывают с нарушениями работы центральной нервной системы: коронавирус повреждает обонятельные нейроны головного мозга.
так ведь обоняние восстанавливается же
Для меня некоторые запахи изменились. Например, вареные яйца теперь пахнут тухлыми.
А ты болел?
нет пока, мама с батей переболели.у них восстановилось обоняние. может потому что в лёгкой форме болели, хз
Сначала восстанавливается после самой болезни, а через пару месяцев оно опять искажается надолго
Я не удивлюсь если после китайского вируса пострадают репродуктивные функции у белого и чернокожего населения.
бля, их ещё и содержать как инвалидов надо будет?
Как мне жить среди тупых?
Антипрививочники станут еще тупее... Но ведь куда уж хуже?
может быстрее в пещеры уйдут
Израильский якорь
В пещеры уйдут либерахи, а антипрививрчники будущее России, потому что у них есть страсть и чувство собственного достоинства
страсть их и погубит
А Билл Гейтс в курсе данной проблемы? Или нужно написать в тех поддержку? Жду обновление с фиксом данного бага, к 5G подключён.
Осталось сравнить когнитивные способности переболевших с пользователями ТикТока
Это прекрасный сценарий для приквела к фильму Планета обезьян: Людей поразил страшный вирус, который повлиял на интеллект человеческой расы. С каждым поколением жители Земли становились ближе к обезьям.
анкетированное онлайн-исследование умственных способностей
Ну и хуета. Такие исследования самое низкое качество имеют
Так и есть, после ковида провалы в памяти, порой плохо соображаю, отупел реально...