Фото: Экипаж МКС попрощался с российским модулем «Пирс» — он прослужил станции почти 20 лет Статьи редакции
Его должен заменить модуль «Наука», который готовили к запуску с 2007 года.
Французский астронавт Тома Песке снял последний полёт российского стыковочного модуля «Пирс», который присоединился к МКС 15 сентября 2001 года и с тех пор выполнял функции одного из основных блоков станции. За прошедшие 19 лет и 314 дней «Пирс» принял более 70 стыковок, а также помогал экипажу МКС выходить в открытый космос. Об этом сообщает научно-популярный ресурс Space.
26 июля 2021 года «Пирс» отсоединили от МКС и с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16» свели с орбиты, чтобы затопить на «кладбище космических кораблей» в Тихом океане. Вместо него к станции 29 июля присоединится модуль «Наука» — первая российская научная лаборатория в составе МКС и первый новый российский модуль с 2010 года.
Так а что там с наукой то, есть шанс что она присоединится, а не свалится обратно? Может не стоит тогда хоронить пирс.
Законодательный кавалер
Всё норм с ней, вчера был очередной пуск двигателей, летит стыковаться
Жаль что не пишут про неё
Законодательный
Не на тж — пишут
Ну в принципе я поддерживаю, уж лучше дать инфу по факту стыковки, а то мало ли. Правда, после публиковавшейся тут твиттерской аналитики о неуправляемости модуля и скором сгорании в атмосфере хотелось бы какой-то апдейт, наверное
«Пирс» отсоединили от МКС и с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16» свели с орбиты
А «Прогресс» вместе с модулем затопят? Или как это происходит?