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Наука
Никита Логинов

Фото: Экипаж МКС попрощался с российским модулем «Пирс» — он прослужил станции почти 20 лет Статьи редакции

Его должен заменить модуль «Наука», который готовили к запуску с 2007 года.

14 14 комментариев
981 просмотров

Французский астронавт Тома Песке снял последний полёт российского стыковочного модуля «Пирс», который присоединился к МКС 15 сентября 2001 года и с тех пор выполнял функции одного из основных блоков станции. За прошедшие 19 лет и 314 дней «Пирс» принял более 70 стыковок, а также помогал экипажу МКС выходить в открытый космос. Об этом сообщает научно-популярный ресурс Space.

26 июля 2021 года «Пирс» отсоединили от МКС и с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16» свели с орбиты, чтобы затопить на «кладбище космических кораблей» в Тихом океане. Вместо него к станции 29 июля присоединится модуль «Наука» — первая российская научная лаборатория в составе МКС и первый новый российский модуль с 2010 года.

Роскосмос запустил к МКС «Науку» — первый…
Стыковка «Науки» может продлить срок службы российского сегмента ещё на несколько лет.
tjournal.ru

#фото #космос #мкс #роскосмос

14 14 комментариев
14
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aliftin

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Так а что там с наукой то, есть шанс что она присоединится, а не свалится обратно? Может не стоит тогда хоронить пирс. 

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Законодательный кавалер

aliftin
5

Всё норм с ней, вчера был очередной пуск двигателей, летит стыковаться

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Aleksandr Dolgikh

Законодательный
4

Жаль что не пишут про неё

Ответить

Законодательный

Aleksan…
5

Не на тж — пишут
Ну в принципе я поддерживаю, уж лучше дать инфу по факту стыковки, а то мало ли. Правда, после публиковавшейся тут твиттерской аналитики о неуправляемости модуля и скором сгорании в атмосфере хотелось бы какой-то апдейт, наверное

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aliftin

Законод…
5

Именно по этому и спросил. С таким усердием в твитере улюлюкали о том что есть вариант что она плюхнется обратно, а потом прям тишина наступила. Значит все хорошо раз молчат. 

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Андрей Рядькин

aliftin
2

Ага, помню твит эксперта. Тоже жду 29.

Ответить

Aleksandr

Законод…
1

Ну понятно что не на ТЖ пишут, но мы же сейчас на тж

Ответить

Добровольный мангал

3

fixed

Ответить

Влад Крицкий

3
Ответить

Твоего деда дед

1

«Пирс» отсоединили от МКС и с помощью грузового корабля «Прогресс МС-16» свели с орбиты

А «Прогресс» вместе с модулем затопят? Или как это происходит?

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Никита Логинов

Твоего
1

Да.

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Aleksandr Dolgikh

1

Вот пост из аккаунта Роскосмоса. Но 23 числа ничего не писали.

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Konstantin Ivanov

0

Интересно, Рогозин сам ролик монтировал? Жаль не спел (

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Ragnar Lodbrok

0

Утопили, а доставить на землю и переработать, не? 

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