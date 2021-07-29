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Наука
Никита Логинов

В США учёные нашли «Спанч Боба» и «Патрика» на дне океана с помощью глубоководного аппарата Статьи редакции

Но животных, скорее всего, сблизила совсем не дружба.

16 16 комментариев
1336 просмотров
Губка и морская звезда, напоминающие Спанч Боба и Патрика Фото NOAA

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили пару морских животных, похожих на главных героев мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Их заснял дистанционно управляемый аппарат Okeanos Explorer в ходе изучения глубоководных районов у восточного побережья Северной Америки. Об этом сообщает Business Insider.

Спанч Боб и Патрик — главные герои мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Изображение Getty

Морская губка рода Hertwigia и морская звезда рода Chondraster находились рядом друг с другом на глубине 1885 метров, на склоне подводной горы Retriever seamount в 322 километрах к востоку от Нью-Йорка.

Christopher Mah @echinoblog
*laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m https://t.co/fffKNKMFjP
*смеётся* Обычно я избегаю таких отсылок, но… ВАУ. Спанч Боб и Патрик в РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!

Существует более 8500 видов губок, но все они мало похожи на мультипликационного Спанч Боба. Найденная морская губка рода Hertwigia необычна своим ярко-жёлтым цветом — обычно глубоководные губки имеют оранжевую или белую окраску, которая помогает им не привлекать к себе внимание в условиях слабого освещения.

Обнаруженная морская звезда рода Chondraster более типична — они бывают белыми, тёмно-розовыми или светло-розовыми, как в этом случае. Губки составляют часть их рациона, так что «Патрик», скорее всего, подобрался так близко к «Спанч Бобу» ради утоления голода, а не из дружеских чувств.

#новости #биология #мультфильмы

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Интеллигентный танк88

13

Почему-то долго думал, что Губка Боб, это ожившая губка для мытья посуды

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Владислав Микк

Интеллигентный
10

все прально ты думал

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Интеллигентный танк88

Владислав
1

На англовики он Sea sponge

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Volodja Mihailov

Интелли…
1

да, он морское существо, есть серия где он показывает как фильтрует себе еду из воды, а так же приходя в гости к Сэнди он надевает аквариум-акваланг, что бы дышать 

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Комментарий удален

Исторический Влад

Владислав
1

Ну так морские губки используются в частности для мытья посуды.

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Alien Alien

Историч…
0

Ага, ага 

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Илья Красюков

Интеллигентный
4

Я до сих пор так думаю

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Владислав Микк

10
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alexferman

10

Губки составляют часть их рациона, так что «Патрик», скорее всего, подобрался так близко к «Спанч Бобу» ради утоления голода, а не из дружеских чувств.

Ппц, вот так и кончается детство(((

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имя мне легион

8

А че они без штанов? Ебались?

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Владислав Микк

7

«Не лезь, блять, она тебя сожрет»

Ответить

Собака соседа

5
Ответить

Федя Прозоров

4

Стоп, спанч боб же квир

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Р О Б А Т

3

Ахаха, новость топ

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Alien Alien

0

Очень мило 

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Марина Литвинова

0

не зря деньги на погружение потратили, хорошая находка

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