Но животных, скорее всего, сблизила совсем не дружба.

1336 просмотров

Губка и морская звезда, напоминающие Спанч Боба и Патрика Фото NOAA

Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили пару морских животных, похожих на главных героев мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Их заснял дистанционно управляемый аппарат Okeanos Explorer в ходе изучения глубоководных районов у восточного побережья Северной Америки. Об этом сообщает Business Insider.

Спанч Боб и Патрик — главные герои мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Изображение Getty

Морская губка рода Hertwigia и морская звезда рода Chondraster находились рядом друг с другом на глубине 1885 метров, на склоне подводной горы Retriever seamount в 322 километрах к востоку от Нью-Йорка.

Christopher Mah @echinoblog *laugh* I normally avoid these refs..but WOW. REAL LIFE Sponge bob and Patrick! #Okeanos Retreiver seamount 1885 m https://t.co/fffKNKMFjP *смеётся* Обычно я избегаю таких отсылок, но… ВАУ. Спанч Боб и Патрик в РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ!

Существует более 8500 видов губок, но все они мало похожи на мультипликационного Спанч Боба. Найденная морская губка рода Hertwigia необычна своим ярко-жёлтым цветом — обычно глубоководные губки имеют оранжевую или белую окраску, которая помогает им не привлекать к себе внимание в условиях слабого освещения.