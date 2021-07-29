В США учёные нашли «Спанч Боба» и «Патрика» на дне океана с помощью глубоководного аппарата Статьи редакции
Но животных, скорее всего, сблизила совсем не дружба.
Специалисты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнаружили пару морских животных, похожих на главных героев мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны». Их заснял дистанционно управляемый аппарат Okeanos Explorer в ходе изучения глубоководных районов у восточного побережья Северной Америки. Об этом сообщает Business Insider.
Морская губка рода Hertwigia и морская звезда рода Chondraster находились рядом друг с другом на глубине 1885 метров, на склоне подводной горы Retriever seamount в 322 километрах к востоку от Нью-Йорка.
Существует более 8500 видов губок, но все они мало похожи на мультипликационного Спанч Боба. Найденная морская губка рода Hertwigia необычна своим ярко-жёлтым цветом — обычно глубоководные губки имеют оранжевую или белую окраску, которая помогает им не привлекать к себе внимание в условиях слабого освещения.
Обнаруженная морская звезда рода Chondraster более типична — они бывают белыми, тёмно-розовыми или светло-розовыми, как в этом случае. Губки составляют часть их рациона, так что «Патрик», скорее всего, подобрался так близко к «Спанч Бобу» ради утоления голода, а не из дружеских чувств.
все прально ты думал
Интеллигентный танк88
На англовики он Sea sponge
да, он морское существо, есть серия где он показывает как фильтрует себе еду из воды, а так же приходя в гости к Сэнди он надевает аквариум-акваланг, что бы дышать
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Исторический Влад
Ну так морские губки используются в частности для мытья посуды.
Губки составляют часть их рациона, так что «Патрик», скорее всего, подобрался так близко к «Спанч Бобу» ради утоления голода, а не из дружеских чувств.
Ппц, вот так и кончается детство(((